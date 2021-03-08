Женщины нередко оказываются в ситуации финансовой зависимости и сталкиваются с экономическим насилием в семье. Специально для «Холода» Анна Алексеева поговорила с женщинами, которые были в зависимости от партнеров или родных, о том, почему они остались без денег, как смогли встать на ноги и почему финансовая независимость женщины — одна из основ ее безопасности.

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Материал создан при поддержке проекта miranna, который помогает женщинам реализовать свою бизнес-идею. Команда проекта видит своей задачей увеличение числа предпринимательниц, поскольку женщине, которая самостоятельно зарабатывает, легче самой распоряжаться своей жизнью и чувствовать себя при этом в безопасности.

«Он сказал, что скоро найдет работу, а я пока могу обеспечивать нас обоих» Елизавета, 23 года

Когда мне было 18 лет, я начала встречаться со своим однокурсником — мы вместе учились на вечернем отделении. Поначалу отношения казались мне идеальными. Но потом незаметно для меня началось психологическое насилие с его стороны. Он начал унижать меня: внушал, что я глупая и некрасивая, говорил, что я недостойна его и должна быть благодарна ему за то, что он позволил мне, «порченой» (до отношений с ним у меня уже был сексуальный опыт), с ним встречаться. Несколько раз за то время, что мы встречались, он бросал меня по надуманному поводу, а потом просил прощения. Я прощала. Постепенно я начала чувствовать себя тряпкой: ноги об меня вытирай — я буду только рада. Подруги пытались вразумить меня, но все было напрасно. В конце концов мой парень запретил мне с ними общаться, потому что якобы они врут, завидуют и специально хотят нас разлучить.

Примерно через год наших отношений он сказал, что хочет съехать от мамы, поэтому нам надо будет найти работу и снимать квартиру вместе. Я согласилась. Работу я нашла раньше — устроилась оператором call-центра в большой интернет-магазин. Зарабатывала неплохо по меркам нашего региона — 35 тысяч в месяц. Мы съехались сразу после того, как я получила первую зарплату. Он сказал, что скоро найдет работу, а я пока могу обеспечивать нас обоих. Поначалу он ходил на собеседования, потом перестал, объясняя это тем, что ему нужно заниматься саморазвитием. Снимая эту квартиру, я все же рассчитывала на две зарплаты, но мой парень все не работал, и деньги быстро кончились. Тогда он попросил меня найти вторую работу. Ему было некогда — он учил иностранные языки. Я работала в две смены, страшно уставала. Получала 45-50 тысяч и оплачивала все наши расходы.

Однажды мне позвонила мама и попросила небольшую сумму на оплату ЖКХ — всего пару тысяч. Я одолжила. Когда мой парень об этом узнал, он назвал мою маму экономическим насильником, отобрал мою банковскую карточку и сказал, что теперь все расходы будет контролировать он: «Ты, глупая, все деньги раздашь». Я к тому времени уже так погрязла в эмоциональной зависимости, что даже не протестовала — у меня не было сил.

Как только мы съехались, началось сексуальное насилие — таким образом он «наказывал» меня за «косяки»: то я не убралась, то я что-то не то сказала, то я просто плохо выгляжу. Так продолжалось несколько месяцев, а потом он меня бросил со словами: «Ты плохая хозяйка». Вскоре он снова начал просить у меня прощения, дескать, погорячился. А я вдруг поняла, что больше так не могу. Но мне стоило больших усилий не простить его снова. Без помощи психолога я бы не справилась. К нему я обратилась, когда начала резать себя, чтобы отвлечься от огромной черной пустоты и желания умереть — на другие чувства у меня просто не было сил. Бесплатный психолог помог мне очнуться. А потом я нашла психотерапевта. Я до сих пор не проработала эту ситуацию и все еще хожу на терапию.

После расставания бывший еще несколько недель не мог успокоиться: писал мне сообщения, звонил, следил за мной, просил прощения и умолял вернуться. Но потом отстал.

Жизнь наладилась. Последние три года я встречаюсь с хорошим парнем. Я ни разу не слышала от него грубого слова в свой адрес. Сейчас я работаю секретарем-делопроизводителем — это спокойная работа с бумажками. Зарабатываю, конечно, меньше — всего 30 тысяч, но зато и не устаю. На жизнь хватает, и силы остаются.

«Начнешь работать — начнешь открывать свой рот. А пока я все решаю» Кристина, 27 лет

Мы прожили вместе с моим бывшим молодым человеком почти шесть лет, и, слава богу, до брака и детей не дошло, иначе уходить мне было бы гораздо сложнее. Когда мы начали встречаться, мне было 18 лет, а ему — 27. Я училась в педагогическом вузе и только устроилась на свою первую работу — промоутером в банке. За год я выросла до специалиста по обслуживанию частных лиц, получала около 30 тысяч рублей. Уже тогда своими средствами я не распоряжалась: он спрашивал, когда и сколько я получу, а потом рассуждал, на какие нужды «мы» потратим деньги — и тратил их по своему усмотрению. Я не спорила. Он работал на себя, в сфере, связанной со строительством и гидротехническими сооружениями, но о стабильном заработке речи не шло.

Спустя год отношений он попросил меня уволиться: дескать, на дорогу и питание уходит много денег, и от моего заработка мало что остается. Ну и вообще, «женщина не должна работать». Он сказал, что будет обеспечивать меня, пока я буду заниматься домом и в дальнейшем детьми. Я согласилась и поначалу наслаждалась, как мне тогда казалось, свободой. Потом мне надоело сидеть дома, но к тому времени я была уже на коротком поводке. Он запретил мне ездить в университет: постоянно твердил, что там я найду себе другого, помоложе и поинтереснее. При этом повода для ревности я никогда не давала и ничего от него не скрывала, он даже знал все пароли от моих аккаунтов в соцсетях. Он меня не бил, но мог дать подзатыльник или больно схватить за руки или плечи. Из-за постоянных скандалов мне пришлось перевестись на заочное отделение. Он запрещал мне пользоваться общественным транспортом, обосновывая это заботой обо мне: ведь я — маленькая и беззащитная, а в автобусах ездят злые гастарбайтеры, которые непременно уведут меня в свой табор. Он уже, не стесняясь, говорил мне: «Начнешь работать — начнешь открывать свой рот. А пока я все решаю!». Если я шла в магазин за продуктами, не предупредив его, и тратила больше тысячи рублей, он устраивал скандал, обзывал меня последними словами. О том, чтобы купить что-то себе, я даже и не думала. Я давно не обновляла гардероб. У меня не было даже действительного паспорта — зачем его менять в 20 лет, как положено? Я же не работаю!

Близкие пытались меня вразумить, но я не слышала, ругалась с ними, обижалась. Я верила, что таким образом он заботится обо мне. А он убедил меня, что я — никто и ничто и без него ничего в этой жизни не смогу — просто не выживу. К концу наших отношений я перестала принимать какие-либо решения самостоятельно. Например, когда мама приглашала меня на день рождения сестры, я отвечала, что мне нужно сперва посоветоваться с моим молодым человеком. Он ограничил и мое общение с подругами. Мне приходилось отпрашиваться, чтобы с кем-то встретиться, а он не всегда меня отпускал. Я испытывала такой стресс, что со временем почти отказалась от встреч с подругами.

Но однажды, когда он в очередной раз назвал меня «бесполезной», я поняла, что больше так не могу. Собрала вещи и ушла к родителям. Не знаю, почему я не сделала этого раньше. Скоро я поменяла паспорт и нашла работу — продавцы-консультанты нужны везде. Я буквально училась жить заново. Было очень тяжело психологически. Я боялась всего: позвонить по работе, спросить дорогу, поехать в незнакомое место — я же нигде не бывала, ничего не видела. Деньги поначалу тратила с осторожностью, потом училась себя баловать. Близкие поддерживали меня. Вскоре я ощутила вкус к жизни. На меня начали обращать внимание мужчины, что тоже очень помогло. Но, хотя прошло уже много времени, я не могу сказать, что полностью восстановилась. Неуверенность в себе еще осталась.

Еще пару месяцев после расставания мой бывший преследовал меня: сперва писал, потом встречал с работы, кричал, угрожал самоубийством, отваживал поклонников (он узнал, что я общаюсь с мужчиной, и взбесился, хотя это был просто старый знакомый из детства — ничего такого). Но мое «нет» было жестким и решительным. Просто я из тех людей, которые могут очень многое терпеть, но потом уйти раз и навсегда. В конце концов он оставил меня в покое.

Сейчас я работаю заместителем директора магазина в крупной торговой сети и финансово ни от кого не завишу. Но деньги — не главное, главное — свобода.

«Я спрашивала разрешения купить что-то, например, шоколадку — даже за свои деньги» Ольга (имя изменено), 25 лет

Когда мне было 19 лет, я сильно поссорилась с родителями и переехала жить к парню, с которым на тот момент встречалась уже три года. Я была и так невысокого мнения о себе, но этот человек за все то время, что мы встречались, просто уничтожил мою самооценку: он внушил мне, что я плохая во всех отношениях и никому, кроме него, нужна не буду.

Жили мы в одной квартире с его родителями. Он был на год старше меня, кое-как окончил ПТУ, учиться дальше не стал. Не работал, сидел на шее у родителей, много пил и гулял. Он даже не пытался искать работу. Сходил только на два собеседования и заявил, что его никуда не берут, и вообще, он устал и хочет отдохнуть. Я же совмещала учебу в колледже (до выпуска мне оставалось несколько месяцев) и работу: трудилась по вечерам продавцом то в продуктовом, то в ювелирном — где придется. Получала порядка 20 тысяч. Как только мы съехались, парень стал отбирать у меня всю зарплату. У меня не оставалось денег ни на проезд, ни на еду — на работе я оставалась без обеда, и, бывало, стреляла мелочь у прохожих, чтобы добраться до работы. Пока я вкалывала, он напивался, а когда я возвращалась домой, устраивал скандал, который обычно заканчивался побоями и выталкиванием меня за двери квартиры. Если я отказывалась отдавать ему деньги, он говорил: «Ты меня не любишь! На кого ты деньги тратишь? Да ты точно мне изменяешь, *****!» — и избивал меня. Он мог устроить скандал по любому поводу: например, если я задержалась на работе или слишком долго мылась в душе — все, «ты мне изменяла!». Хотя я всегда была ему верна. Он знал, что мне некуда идти, и чувствовал свою власть надо мной. Отнятые у меня деньги он в основном пропивал. Его родители меня не защищали. Было очень страшно. Мне не хотелось возвращаться домой, жить тоже не хотелось.

Мы прожили вместе год, и после очередного скандала я решила покончить с собой. Я шла по улице, понимая, что другого выхода у меня нет. Тут я услышала музыку и остановилась послушать выступление уличных музыкантов. В толпе я встретила человека, с которым разговорилась и неожиданно для себя самой рассказала о своих бедах. Он предложил мне пожить у него. Терять мне было нечего. Лучше жить на матрасе у батареи, лишь бы не возвращаться к этому чудовищу.

Я выбрала момент, когда моего парня не было дома, собрала вещи и сбежала к новому знакомому. Бывший долгое время после этого преследовал меня, приезжал на работу, писал в соцсетях, названивал — мне даже пришлось несколько раз менять номер. Он угрожал расправой не только мне, но и человеку, который меня приютил. А тот меня защищал. Все прекратилось, когда я поменяла работу и на всякий случай переехала в другой район вместе со своим защитником, теперь уже ставшим моим молодым человеком (а еще через три года он стал моим мужем).

Я долго восстанавливалась. Первый год тряслась от каждого шороха и спрашивала разрешения купить что-то, например, шоколадку — причем даже за свои деньги. Но слава богу, все позади.

Муж поддерживает и мотивирует меня. Теперь я счастлива и финансово независима: занимаюсь карьерой, работаю в службе безопасности банка, у меня хорошая зарплата. Муж полностью доверил мне семейный бюджет. Я могу позволить себе любые траты и инвестиции в себя. Девушкам, которые переживают то же, через что в свое время прошла я, хочу сказать: не нужно терпеть, ты у себя одна. Беги хоть куда. Самый сложный — первый шаг, потом будет легче. Жизнь слишком прекрасна, чтобы тратить ее на идиотов.