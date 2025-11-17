Я переехала в Польшу и счастлива

Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии

Марине Беловой (фамилия изменена по просьбе героини) 27 лет, и более двух лет назад они с мужем переехали в Польшу и практически сразу задумались о собственном жилье. Устав от шумных городов и соседей, они решили взять ипотеку и купить дом в пригороде Варшавы. Сейчас они уже неплохо знают польский язык, дружат с местными жителями и говорят, что Варшава — их дом. Марина рассказала «Холоду», сложно ли брать ипотеку иностранцам и дорого ли жить в Польше.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Я родилась в небольшом городе Тихвине в Ленинградской области. Еще в школе я мечтала пожить в другой стране, но это было почти невозможно. Поэтому в 19 лет я поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет на лингвиста и переехала в Питер. Я училась на очно-заочном отделении, что позволяло мне совмещать работу с учебой: со второго курса я начала преподавать онлайн английский язык детям.

Мысль о переезде меня не отпускала, поэтому сразу после окончания вуза в 2021 году, не дождавшись даже вручения диплома, я уехала в Грузию. Я выбрала эту страну, потому что туда можно было легко переехать с российским паспортом и без визы. Кроме того, у меня в Грузии живут родственники, и я думала, что это как-то поможет мне легализоваться. К тому же, я раньше ездила в Тбилиси, и мне очень понравился этот город.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Спустя год жизни в Тбилиси я познакомилась через друзей со своим будущим мужем — айтишником из Беларуси. Мы с ним довольно быстро начали жить вместе и поняли, что хотим создать настоящую семью. Тогда мы купили машину и запустили небольшой бизнес по аренде автомобилей. Однако столкнулись с безразличием со стороны сотрудников страховой компании, которые растягивали оформление документов на несколько месяцев.

Тбилиси. Фото: Unsplash

За два года в Грузии у меня так и не получилось оформить ВНЖ, несмотря на мои грузинские корни. Все это время я жила как туристка — на птичьих правах. Без документов ты не можешь сделать шенгенскую визу, а на границе всегда страх, что тебя не пустят домой. Кроме того, грузинский язык очень сложный: я его смогла осилить только на А1 (начальный). Поэтому довольно быстро мы с мужем поняли, что нужно переезжать.

«Лучше бы в Африку переехали»

Компания, в которой работает муж, предложила несколько стран для переезда: Кипр, Литву и Польшу. Мы выбрали последний вариант, потому что Варшава по сравнению с остальными городами показалась нам самым интересным и развитым местом. Кроме того, в Польше живет очень много беларусов, а менталитет схож с нашим, поэтому процесс адаптации казался несложным. Мы никогда не были в Польше до этого, из-за чего мы побаивались некоторых вещей, например, что там не любят русских.

около $20 тысяч мы бы тратили на аренду квартиру вместе с коммуналкой

К тому же, не все наши родные одобрили наш выбор. Например, моя бабушка закатила глаза и сказала: «Господи, сколько стран в мире есть, а вы выбрали Польшу. Лучше бы в Африку переехали». Тогда я отнеслась к таким словам с улыбкой и решила не верить в стереотипы и рискнуть, потому что про Грузию тоже говорят много подобных вещей, но ни с какой русофобией я там никогда не встречалась.

Три вагона смерти Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле? Общество 20 минут чтения

В 2023 году мы с мужем расписались и начали готовиться к переезду. В июне у него в руках уже была виза D с разрешением на работу, которую он сделал в Тбилиси (на тот момент гражданам Беларуси было проще получить шенгенскую визу в Грузии без ВНЖ. — Прим. «Холода»). Мне же пришлось ехать в Армению и жить там три недели, чтобы податься на визу как его жена. К тому моменту у нас уже были куплены билеты, мы продавали вещи и машину.

Варшава. Фото: предоставлены Мариной

Однако в Ереване мне отказали в визе, и я была в отчаянии. Я вернулась в Тбилиси и от безысходности решила попробовать подать документы там, даже не имея ВНЖ. И мне безумно повезло — через две недели, в середине июля, я получила «визу жены». И в августе 2023 года мы улетели в Варшаву.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

Первое время мы снимали квартиру посуточно в не очень безопасном районе. Несмотря на это, нам очень понравился город. Все оказалось намного лучше, чем я ожидала. Это не стандартная постсоветская страна, потрепанная и чуть разрушенная, а прям Европа с красивым старым городом в центре.

Через неделю мы уже въехали в квартиру, которую сняли на долгий срок. Тогда мы посчитали, что за год жизни на аренду квартиры вместе с коммуналкой мы потратим около 20 тысяч долларов. И это подтолкнуло нас на мысль, что взять ипотеку и вкладываться в собственное жилье может быть выгоднее.

В нас говорит старость

В Польше мы сразу занялись оформлением вида на жительство: наши визы были действительны всего год, и без ВНЖ получить ипотеку невозможно. Со сбором документов нам помогли на работе мужа, и уже через два месяца после переезда мы оформили заявку. Ожидание могло растянуться на год-полтора, но нам повезло, и вид на жительство мы получили всего за полгода.

Нам нужен был дом более 100 квадратов с гаражом, участком и автобусной остановкой поблизости

Ближе к сроку выдачи ВНЖ мы задумались, какое жилье хотим, и приступили к поиску. К этому моменту у нас был определенный бюджет. За эти деньги можно было купить трехкомнатную квартиру в старом доме на окраине, двухкомнатную квартиру в хорошем районе или целый дом в пяти километрах от Варшавы. Мы решили выбрать последний вариант.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

Нам очень захотелось жить вдали от шумного города — возможно, в нас уже говорит старость. Кроме того, мы оба работаем на удаленке (я развиваю свою онлайн-школу английского языка), и ездить каждый день в центр Варшавы по пробкам нам не нужно. Но мы все равно рассматривали варианты только с доступной инфраструктурой, так как машины не было.

Варшава. Фото: Jacek Kadaj / Getty Images

Иностранцам в Польше сложно купить отдельно стоящий дом, так как в таком случае ты должен получить разрешение на землю от МВД, которое тебя проверяет на шпионаж. А это долгий и сложный процесс, и не все продавцы соглашаются на это.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь? Экономика 6 минут чтения

В связи с этим в Польше популярны таунхаусы — соединенные дома с общими стенами, но с отдельными участками. В таком случае земля находится в кооперативе, а ты покупаешь лишь дом. Мы, конечно, переживали, что в такой схеме могут быть риски. Но потом все изучили и убедились, что жилье никто у тебя не отберет, и ты можешь им распоряжаться, как захочешь.

Дом мечты с гаражом и участком

Еще до переезда в Польшу мы изучали онлайн-карту Варшавы и наобум ткнули в небольшой городок в пригороде. Когда мы погуляли по виртуальным улочкам, нам там так понравилось, что, уже переехав в Польшу, мы просто приезжали туда на выходных. Это полноценный город, где живут 30 тысяч человек, в пяти минутах езды от столицы. Несмотря на это, вся необходимая инфраструктура присутствует: больницы, школы, садики, магазины, госслужбы, парки. Но в то же время очень спокойно и хорошо.

Через пять минут просмотра мы с мужем объявили, что готовы заключить сделку

Когда начали искать дом, мы понимали, что в этом городе вряд ли сможем найти что-то под наши требования и бюджет. Нам нужен был дом более 100 квадратных метров с гаражом, небольшим участком и автобусной остановкой в пешей доступности.

Но однажды накануне получения ВНЖ муж в очередной раз зашел на сайт с недвижимостью и сразу увидел дом мечты в том самом городе. Через несколько дней, 14 апреля 2024 года, мы уже смотрели его вживую.

Лестница и двор дома. Фото: предоставлены Мариной

Дом оказался еще лучше, чем на фотографиях. Это было новое трехэтажное здание с гаражом, палисадником и огромным чердаком. В нем до этого год жила только одна семья, которая успела сделать ремонт и даже поставить дорогущую лестницу. Но загородная жизнь им не понравилась, и они решили перебраться в Варшаву. Для нас это было идеальным вариантом, так как не надо было делать дорогостоящий ремонт.

Там я сразу себя почувствовала как дома. Через пять минут просмотра мы с мужем объявили, что готовы заключить сделку. Хозяева были в шоке, так как мы были первыми потенциальными покупателями. В свою очередь, для нас это тоже был первый дом, который мы увидели. Но я тогда уже подумала, что это судьба.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Когда мы на словах договорились о сделке, риэлтор начал изучать документы. В то же время мы обратились в банк за ипотекой, и его сотрудники тоже занялись проверкой дома и наших доходов, легальность которых мы должны были доказать. Все это заняло месяц-полтора. За это время мы перевели хозяевам небольшой задаток в пару тысяч долларов, чтобы быть уверенными, что сделка не сорвется. 7 июня 2024 года мы с мужем окончательно подписали договор у нотариуса.

Ипотека на 20 лет

Мы взяли в ипотеку под 8% годовых на 20 лет — это повышенная ставка, поскольку мы иностранцы. Для поляков условия обычно гораздо мягче: кредиты выдают под 3–4%. Первоначальный взнос составил 20% от стоимости дома. Платим в злотых — так удобнее, ведь муж в них получает зарплату, хотя банк предлагал и другие валюты. Мы рассчитываем закрыть ипотеку раньше срока, максимум за 10 лет.

8% составляет ставка по ипотеке для иностранцев в Польше

С домом нам очень повезло, так как стоил он ниже среднего по рынку в Варшаве (по оценкам «Холода», цена дома составила 240–260 тысяч долларов). За аналогичный дом с таким ремонтом, участком и гаражом обычно просят на 25–30 тысяч больше. Просто хозяевам нужно было срочно переезжать, и мы оказались в нужное время в нужном месте.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

Помимо ипотеки и первоначального взноса, мы потратились на услуги риэлтора и нотариуса. Без первого точно можно справиться, но мы хотели быть уверенными, что с документами все хорошо и никаких неприятных сюрпризов не будет. Плюс у нас не очень хороший польский, поэтому помощь третьих лиц была не лишней. Риэлтору, который помогал нам, мы заплатили 2,5% от суммы сделки.

В Польше есть бюрократия, как и в любой европейской стране. Но для нас это не проблема. Когда мы только приехали, мне не захотели открывать счет, так как я им не предоставила информацию об официальном доходе. Только через год, когда мы брали ипотеку, мне уже все оформили без вопросов.

Без ремонта и машины

Предыдущим хозяевам понадобилось время на переезд, поэтому заехали в наш дом мы только 1 августа. Практически сразу мы обнаружили небольшие недочеты в ремонте: например, дети разрисовали маркером стены. Но мы быстро это исправили, покрасив все в белый цвет. В спальне мы решили разукрасить стену в сине-зеленые цвета. На этом наш ремонт закончился.

до $250 составляют расходы на обслуживание дома

Прошлые жильцы оставили нам всю сантехнику и часть техники: ванну, унитазы (у нас два санузла), кухню вместе с плитой, посудомойкой и даже холодильником. От нас требовалось только купить мебель. Первые две недели мы обедали, сидя на ступеньках лестницы, так как не было стульев. Но за два месяца докупили все необходимое.

У нас довольно большой дом. На первом этаже только кухня и гостиная с огромным диваном. На втором этаже четыре комнаты: спальня, офис мужа, мой офис, который мы еще не доделали, и детская. А на третьем этаже чердак, но я бы его назвала полноценной комнатой. Пока там еще ничего нет, но мы планируем зонировать пространство, чтобы там можно было заниматься спортом, рисовать, играть в настольные игры. Кроме того, там будет детский уголок.

Интерьер дома. Фото: предоставлены Мариной

За такой большой дом у нас в месяц на коммунальные услуги (вода, вывоз мусора, электричество, отопление и прочее) уходит 200–250 долларов в зависимости от сезона. И это я еще не экономлю и люблю, когда в доме тепло.

У нас также есть небольшой палисадник. Огород там не разведешь, но зато можно посидеть в гамаке и попить кофе на улице. Мне очень нравится наш двор и соседи. Они всегда здороваются и улыбаются, так что порой ощущаешь себя, как в мюзикле.

Первая ядерная катастрофа СССР Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор Общество 16 минут чтения

С инфраструктурой тут все отлично: работают доставки, рядом с домом есть кафе и остановка общественного транспорта. Первое время мы ездили в Варшаву на такси (30 минут в дороге) или автобусе (чуть более часа в пути). А недавно мы купили машину, поэтому с этим проблем вообще нет. Но в город мы ездим редко, несколько раз в месяц, чтобы встретиться с друзьями или сходить в интересный магазин (например, купить беларусские сырки).

Комфорт, а не понты

Цены в Польше мне кажутся невысокими. Аренда жилья стоит немало (в среднем от тысячи долларов за стандартную двушку), но обычные потребительские расходы сравнимы с Россией и Грузией, а где-то даже дешевле. Проезд на автобусе стоит около доллара, а такси от нашего дома до центра может обойтись от 10 до 15 долларов. Цены на продукты (колбасы, сыры, яйца, молочка), на мой взгляд, ниже, чем в России и Грузии.

За два года я ни разу не встречала никакой агрессии в свой адрес

Польская кухня очень похожа на привычную нам. Тут любят мясо с картошкой, голубцы, блины, супы. В магазинах продают творог и сметану. Первый год я грустила, что не могу найти вкусные пельмени и сырки. Но потом наткнулась на украинский и беларусский магазины.

Погода в Польше мне тоже очень нравится. Я всегда считала себя южным человеком, и очень кайфовала в Тбилиси зимой. Но когда приходило ужасно жаркое лето (плюс 40), я понимала, что хочу жить севернее. В Варшаве идеально сменяются все четыре сезона. Солнечных дней в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге, и нет такого количества дождей. А зимой температура не опускается ниже минус пяти. Летом бывает жарко, но не всегда.

Варшава. Фото: Alamy

Кроме того, из Польши очень удобно путешествовать, так как билеты по Европе стоят копейки. Но главный плюс Польши в том, что у поляков менталитет схож с нашим. Я понимаю их юмор и знаю, что от них ожидать, так как мы близки по духу. В Грузии такого не было, несмотря на мои грузинские корни.

Если видишь девушку с очевидно сделанными губами, то понимаешь, это кто-то из наших

В то же время в Польше более европейские взгляды по сравнению с Россией, где я всегда себя чувствовала не в своей тарелке. На родине меня угнетало, что общество навязывало необходимость бьюти-процедур, инъекций и стремление к совершенствованию. И только в Европе я почувствовала облегчение. Здесь я могу спокойно выйти на улицу без косметики, и всем все равно. Это же касается и одежды.

Поляки выбирают комфорт, а не понты. В России любят купить красивый автомобиль и какое-нибудь украшение за три тысячи долларов, а потом выложить фотографию, чтобы все увидели. Тут такого намного меньше. Если и встретишь девушку с очевидно сделанными губами и украшением от Картье, ты понимаешь, что это кто-то из наших.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео Общество 15 минут чтения

Личный комфорт здесь находится на таком высоком уровне, что европейцы отказываются от круглосуточных магазинов. И мне это очень нравится. Я не понимаю, почему люди жалуются, что по воскресеньям ничего не работает. К этому легко привыкнуть. То же касается и доставки, которая не работает ночью. Я считаю, что всем людям нужно отдыхать.



Стереотипы о поляках оказались неправдой

С первого же дня в Варшаве стало понятно, что без польского языка мы тут не проживем. В больницах и местных МФЦ сотрудники говорят на английском, но в магазинах, кафе или просто на улице никто особо не знает второй язык.

Польский оказался довольно простым для изучения, так как он относится к славянской группе, поэтому часть слов ты понимаешь сразу. Кроме того, поляки всегда с пониманием относятся, если к ним обращаются на не очень хорошем польском. Многие из них стараются объяснить, что имеют в виду, через переводчик, а кто-то может даже перейти на русский. За два года мы с мужем уже хорошо выучили польский. У меня подтвержденный А2 по грамматике и разговору, а речь я понимаю на 90%.

Закат в городе, где живет Марина. Фото: предоставлено героиней

Все стереотипы о поляках и русофобии оказались неправдой. Местные очень дружелюбные и отзывчивые. За два года я ни разу не встречала никакой агрессии в свою сторону. От всех, с кем я говорю по-польски, я получаю только поддержку и позитив. А соседи всегда готовы нам помочь.

Я чувствую, что Польша — это моя страна

Особенно мы подружились с молодой парой, которая живет в соседнем доме. Мы постоянно ходим друг к другу в гости, делаем барбекю или просто пьем вместе чай. У нас настолько теплые отношения, что мы даже планируем объединять наши участки, чтобы было одно общее поле для будущих детей. Во многом благодаря им наш язык подтянулся.

Но основная доля наших друзей в Польше все-таки русскоязычная. В Варшаве живет большое количество знакомых мужа из Беларуси, поэтому мы часто с ними гуляем или ездим друг к другу в гости. Людей из России в нашем окружении практически нет, потому что они тут не живут.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

Одним из главных минусов Польши является то, что мои родственники из России не могут к нам приехать. По туристической визе напрямую их сюда не пустят, хотя из Калининграда ходят удобные автобусы. Мы надеемся только на то, что в будущем, когда мы получим ПМЖ, сможем им прислать приглашение. А пока видимся либо в России, либо в других странах. В 2023 году, например, мы вместе с моими родителями отдыхали в Египте. Они уже привыкли к тому, что мы выбрали Польшу для жизни. Но у мамы все равно иногда проскальзывает вопрос, почему мы не поехали в Италию или Австрию — якобы «настоящую» Европу.

По большей части я чувствую, что Польша — это моя страна. Пока мне не хватает языка, но это поправимо. По действующему законодательству, чтобы получить гражданство, нужно прожить в Польше восемь лет. Мы здесь уже больше двух лет.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности