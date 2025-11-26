EN
Криминал

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе

Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
6 минут чтения 14:37
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе

Работники подмосковного «элитного» рехаба, куда отправляли детей с различного рода зависимостями, избивали своих подопечных, морили их голодом и не выпускали в туалет и на улицу, а для «особых» наказаний отвели отдельную комнату. Родителям отправляли фейковые отчеты и убеждали их, что с детьми все в порядке. Руководство рехаба, по словам родителей, знало о происходящем, но никак не вмешивалось. Об условиях содержания детей и пытках стало известно только после того, как один из подростков впал в кому и попал в реанимацию. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как 16-летний подросток по имени Роман впал в кому и оказался в реанимации на гемодиализе и искусственной вентиляции легких. Мать отправила его в рехаб под Дедовском, считая, что у него номофобия (от mobile-phone phobia — страх остаться без мобильного телефона). Однако сотрудники реабилитационного центра не проводили никакого лечения: они избили его и оставили лежать на полу на две недели. Сейчас Роман находится в коме, и врачи сомневаются, что его удастся спасти.

По данным телеграм-каналов «112» и Baza, руководительницу центра зовут Анна Хоботова. Она называет себя детским психологом, юристом и правозащитником и занимается помощью подросткам с разными зависимостями около 10 лет. В своих соцсетях она регулярно выкладывает видео с детьми и утверждает, что в ее центрах оказывают медицинскую помощь и к каждому ребенку применяют индивидуальный подход.

Анна Хоботова
Анна Хоботова. Фото: Telegram-канал «Анна Хоботова | психолог-психотерапев»

По данным Mash, Хоботова — известная ростовская активистка, которая сотрудничала с местными чиновниками и религиозными организациями, а работать с «трудными подростками» она начала в 2019 году. Издание также сообщало, что месяц пребывания в рехабе стоит около 100 тысяч рублей. Туда обращались в основном бизнесмены и обеспеченные семьи.

Shot пишет, что неизвестно, где сейчас находится Хоботова. Родители пострадавших детей утверждают, что она была в курсе издевательств над подростками, но никак не вмешивалась в действия своих подчиненных. С законными представителями детей заключали договоры, а подросткам говорили, что их родители в курсе применяемых в рехабе методов.

Туда обращались в основном бизнесмены и обеспеченные семьи

В подмосковной прокуратуре сообщили об аресте других работников рехаба — воспитателя-консультанта и его помощницы. По данным телеграм-канала «112», речь идет об администраторе центра в Дедовске Виталии Балабрикове. По версии следователей, он вместе с коллегами избивал и подвергал пыткам 24 подростков. В этом, как утверждается, принимала участие 18-летняя Милана Ш., которая, по данным Shot, сама проходила лечение в рехабе. По данным СМИ, Балабрикова ранее дважды судили по статье о хранении и распространении наркотиков, у других сотрудников рехаба также были судимости. 

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

«112» дозвонился до одной из сотрудниц рехаба Елены Давыдовой. Она, согласно сайту центра, занимает должность консультанта-аддиктолога. Давыдова заявила, что в СМИ написали неправду, но дальше общаться с журналистами отказалась.

Анна Хоботова, как утверждает Shot, проводила с детьми тренинги, на которых те заполняли «дневники чувств». По предварительным данным, 16-летний подросток по имени Роман, который впал в кому и оказался в реанимации, не смог заполнить этот дневник, из-за чего его пять дней морили голодом и избивали.

«Замечательнейшее место»

Роман попал в реанимацию 23 ноября в бессознательном состоянии. У него развилась почечная недостаточность и сепсис. Его подключили в гемодиализу и аппарату искусственной вентиляции легких. При госпитализации у него обнаружили ушибы, гноящиеся раны, следы от связывания и рассечение спины. Врачи оценивают его состояние как критическое. Shot пишет, что шансы на выход Романа из комы минимальны.

Роман. Фото: Telegram-канал SHOT

По данным Mash, перед тем как его увезли в больницу, подросток пролежал две недели на полу, а сотрудники рехаба не давали его матери Светлане видеться с сыном, ссылаясь на «плохое поведение» Романа. Светлана рассказала «Известиям», что рехаб Хоботовой ей представили как «элитный центр», в котором проводят совместные занятия и обеспечивают «благоприятную атмосферу».

«Казалось, что это просто замечательнейшее место, что так повезло, что психологи занимаются за 150 тысяч рублей в месяц. У них большой дом, они там сами готовят, у них коллектив, друзья, они танцуют», — рассказала Светлана. 

Она рассказала, что обратилась в рехаб из-за того, что считала сына зависимым от телефона. Также, по ее словам, у него было агрессивное поведение и он не хотел учиться, из-за чего Романа оставляли в школе на второй год.

Методы «воспитания»

По данным СМИ, вместо оказания психологической помощи подростков в рехабе заставляли готовить, убираться и выполнять задания «для дисциплины». В случае непослушания их привязывали простынями к кроватям и избивали. Также в качестве наказания детей заставляли есть собачий корм и не пускали в туалет. Shot пишет, что для наказаний в рехабе была отведена отдельная комната.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

«Дети проживали в условиях изоляции, систематического применения к ним насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По словам одной из пострадавших, чье имя не называется, детей заставляли тысячи раз писать одни и те же фразы, например: «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению». Ради хороших отчетов детей заставляли улыбаться на камеру, а звонить домой им разрешали на пять минут и только по громкой связи, чтобы они не могли пожаловаться, пишет Shot.

рехаб, где пытали детей
Рехаб внутри. Фото: Telegram-канал SHOT

Та же девушка рассказала, что арестованный Балабриков «систематически принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера» и угрожал им запретить общение с родителями и с другими подростками из группы, если они не подчинятся. Shot пишет, что сейчас информацию о сексуализированном насилии проверяют.

После того как о происходящем в рехабе стало известно силовикам, некоторых находящихся там детей вернули их законным представителям. Остальных отправили в другие соцучреждения. По словам главы округа Истра Татьяны Витушевой, полиции пришлось прибегнуть к помощи МЧС, чтобы попасть на территорию рехаба, поскольку Балабриков до последнего отказывался их пропускать. Сейчас Следственный комитет и прокуратура проводят проверки и занимаются сбором доказательств.

Фото:Telegram-канал SHOT
Автор:Софья Нестерова

