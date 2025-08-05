Самый богатый должник в мире

Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?

Государственный долг США — одна из любимых тем российских пропагандистов. Еще с 2001 года ведущий Первого канала Михаил Леонтьев рассказывал о грядущем крахе доллара и американской экономики. Ключевая причина — ничем не подкрепленная эмиссия и бесконечно растущие долги. Пропагандисты правы — госдолг США действительно растет очень быстро: за последнее десятилетие он увеличился почти на 20 триллионов долларов. Но пока это не мешает Америке оставаться ведущей экономикой и привлекать инвестиции со всего мира. Или мешает? Правда и мифы о госдолге США — в материале «Холода».

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Американский госдолг действительно самый большой в мире. На 1 августа 2025 года госдолг США составил 36,9 триллиона долларов, или по 108 тысяч долларов на каждого жителя. Это почти на 10 триллионов больше, чем весь ВВП страны за 2024 год (28,5 триллиона долларов). Для сравнения: рыночная капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в три триллиона долларов — то есть американский госдолг можно сравнить с 12 компаниями Apple.

Почти $37 трлн составляет госдолг США к августу 2025 года

У США самый большой госдолг в мире, но высокая задолженность не обязательно показатель экономических проблем, ведь и американский ВВП значительно выше, чем у других стран.

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Вопрос в платежеспособности страны перед кредиторами. США платежеспособны, и их репутация не вызывает сомнений: эта страна является эмитентом мировой резервной валюты, а ее экономика — крупнейшая в мире. Однако еще в 2011 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг с высшего уровня (AAA) до уровня AA+. Позднее, в 2023 году, к нему присоединилось агентство Fitch, а в 2025 году и агентство Moody’s. Главная причина — чрезмерный рост госдолга США.

Ключевой показатель долговой устойчивости страны — это соотношение ее госдолга к ВВП, которое отражает, способна ли она расплатиться по своим обязательствам. С 2013 года долг США превышает 100% ВВП — то есть, вздумай страна единоразово погасить весь госдолг, на это ушло бы больше, чем экономика США производит за год. В 2024 году госдолг США составлял 123% от ВВП, а к 2055 году этот показатель может дойти до 156%.

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При уровне госдолга в 176% ВВП у страны, по оценке экономистов, начнутся реальные финансовые трудности, а при 200% США достигнут точки невозврата, когда даже резкий рост налогов не сможет покрыть долги. Хотя, к примеру, Япония продолжает жить и с госдолгом в 236% от ВВП.

Как США оказались в долгах?

Американский госдолг — это результат длительного несоответствия между расходами и доходами в государственном бюджете. Так получается, когда правительство ежегодно тратит больше денег, чем зарабатывает. Чтобы сбалансировать дефицитный бюджет, правительство берет деньги взаймы — из-за чего государственный долг растет. Это нормальная ситуация для всех стран с рыночной экономикой, включая и Россию. Долгов нет (или они совсем минимальные) только у микро-государств типа Макао или Брунея.

Дефолт США может обвалить всю мировую экономику

Когда расходов больше, чем доходов, государственный бюджет оказывается в дефиците. Например, в 2024 году США заработали 4,9 триллиона долларов, а потратили 6,7 триллиона — дефицит составил 1,8 триллиона долларов. США уже более 20 лет живут с дефицитом бюджета, и, чтобы его сократить, правительство берет деньги в долг у инвесторов, продавая им государственные облигации.

Нью-Йоркская биржа, Уолл-стрит. Фото: Alamy / Reuters

Это работает так: инвесторы отдают свои деньги в долг правительству США, покупая государственные облигации у Казначейства (так называется американский Минфин). Казначейство обещает вернуть инвесторам их деньги с процентами через определенный срок. Так у правительства США появляются новые средства, а у кредиторов — прибыль в будущем. Инвесторами могут быть частные лица, компании, банки и даже другие страны.

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Госдолг можно сравнить с расходами человека, который пользуется кредитной картой. Он оформляет вторую «кредитку», чтобы закрыть долги по первой, — и так по кругу. Чем больше долг и выше процентные ставки, тем больше США приходится платить в будущем. В 2025 году на обслуживание госдолга (то есть, на возвращение займов с процентами вовремя) потребуется 952 миллиарда долларов, или около 18% всех расходов государства. Больше этого США тратят только на социалку (1,2 триллиона долларов за девять месяцев текущего финансового года).

Купить американский долг может каждый

Государственный долг США можно разделить на два сектора: внутригосударственный и публичный. Внутренний госдолг состоит из задолженности перед собственными трастовыми фондами и агентствами: например, Фондом социального обеспечения или пенсионными фондами госслужащих.

Казначейская облигация на сумму 10 000 долларов США 1979 года выпуска. Фото: The Joe I. Herbstman Memorial Collection of American Finance / Wikimedia Commons

Публичный долг состоит из денег, которые правительство заняло у частных американских компаний или иностранных государств и организаций. Задолженности перед иностранными структурами называются внешним долгом и занимают примерно треть всего публичного долга — то есть США должны деньги и своим гражданам, и другим странам.

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Весь долг оформлен в виде ценных бумаг. Сейчас США продают казначейские облигации и ноты на срок от двух до 30 лет под фиксированный процент, который устанавливается на аукционе и выплачивается раз в полгода.

Ценные бумаги бывают очень разные: есть облигации с фиксированной или «плавающей» процентной ставкой, а также векселя, которые продаются со скидкой, а при погашении приносят доход за счет разницы между покупной ценой и номиналом. Американские гособлигации может купить почти любой желающий на специальном сайте Treasury Direct.

Что нужно для покупки облигаций США? Гражданину другого государства нужно получить налоговый номер США — ITIN. Это девятизначный номер, который выдает Налоговая служба США тем, кто не может получить номер социального страхования (SSN), но должен подавать налоговые декларации. ITIN нужен для уплаты налогов и помогает получить доступ к финансовым услугам в США. Однако для россиян покупка американских облигаций осложняется российским законодательством. С 2023 года все сделки россиян с людьми или компаниями из Европы и США требуют разрешения от государства. Но проверить статус продавцов акций на зарубежных биржах невозможно. По сути, Россия запретила своим гражданам покупать любые иностранные ценные бумаги «недружественных» стран. Но сделать это все еще можно даже без ITIN, например через иностранного брокера.

Американские ценные бумаги не могут похвастаться большой доходностью. Обычно она варьируется в пределах 4–5%, но бывает и меньше. Например, на недавних аукционах одна облигация на 20 лет со ставкой 1,75% годовых продавалась по 98 долларов при номинале в 100 долларов. Получается, через 20 лет правительство США вернет инвестору весь номинал облигации вместе с накопившимся процентом (в данном случае по 1,75 доллара в год), и в конце срока вкладчик получит 100 долларов номинала сразу, а до того накопит 35 долларов в виде процентных выплат, то есть всего получается 135 долларов.

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Зато казначейские облигации считаются одними из самых надежных инвестиций в мире, потому что за ними стоит американское правительство, которое никогда не объявляло дефолт по своим долговым обязательствам. Не все страны могут этим похвастаться: к примеру, в 2022 году из-за санкций Россия потеряла техническую возможность отдать деньги своим зарубежным инвесторам, а Украина в 2024 году не выплатила 665 миллионов долларов по ВВП-облигациям.

Кому должна Америка?

Последние 20 лет более половины внешнего долга США принадлежало центральным банкам и госструктурам других государств, а остальное — иностранным частным инвесторам и компаниям.

Самым крупным держателем американских ценных бумаг является Япония, которая вложила в облигации 1,1 триллиона долларов. За ней идут Великобритания и Китай, которым США должны 809 миллиардов и 756 миллиардов долларов соответственно. Всего другие страны купили американских облигаций на девять триллионов долларов — это 25% от общего объема госдолга США.

Россия тоже владеет ценными бумагами США. По состоянию на март 2025 года Россия держала облигаций на 35 миллионов долларов. Это в разы меньше, чем было до войны с Украиной. В январе 2022 года России принадлежало американских гособлигаций на 4,5 миллиарда долларов. Сегодня деньги в американский госдолг вкладывают в основном частные российские компании и инвесторы, так как Центробанк России заявлял, что больше не покупает американские госбумаги, однако объемы вложений из-за санкционного противостояния несравнимы с теми, что были до 2022 года.

Почему госдолг постоянно растет?

Госдолг США копится еще с момента создания государства в конце XVIII века. Во время Войны за независимость, которая длилась с 1775 по 1783 год, США взяли в долг порядка 75 миллионов долларов у французов и богатых местных колонистов. Потом госдолг продолжал увеличиваться из-за роста расходов в тяжелые для США времена: к примеру, в 1945 году госдолг подскочил до 4,5 триллиона долларов из-за последствий Второй мировой войны, тогда как до ее начала, в 1938 году, он был чуть больше 800 миллиардов.

США из года в год надо закрывать дефицит бюджета, поэтому они постоянно берут в долг. Последний раз бюджет США был профицитным в 2001 году. Тогда американское правительство действительно заработало больше, чем потратило: государственные доходы составляли 18,9% от ВВП, а расходы — 17,7%. Общий госдолг тогда насчитывал 10,2 триллиона долларов (с поправкой на инфляцию на 2024 год).

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После 2001 года федеральный бюджет США ежегодно формируется с дефицитом: государственные траты стабильно превышают поступления. В 2020 году, из-за пандемии и масштабных мер поддержки экономики, Америка и вовсе тратила в два раза больше, чем зарабатывала. Аналитики уверены, что в будущем дефицит будет неуклонно расти.

Сегодня дефицит копится в основном из-за структурных факторов. Среди них экономисты выделяют три основных: старение населения, рост расходов на медицину и несовершенство налоговой системы, которая не может обеспечить достаточно доходов.

Правы ли пропагандисты?

Миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, который руководил Департаментом эффективности правительства (DOGE), уже давно говорит о том, что США не могут позволить себе такие долги. Он подсчитал, что правительство тратит около триллиона долларов в год на выплаты процентов своим кредиторам — а это больше, чем отдельно расходы на оборону, медицину и образование.

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В последнем финансовом году (он считается с 1 октября по 30 сентября следующего года) США действительно выплатили 1,1 триллиона долларов своим кредиторам в виде процентов, 909 миллиардов из этой суммы — доля на оплату процентов именно по публичному долгу. За последние три года выплата процентов по публичному долгу выросла на 83% — с 497 миллиардов в 2022 году до почти триллиона в 2024-м. С каждым годом они будут лишь увеличиваться: к 2035 году процентные платежи могут достичь уже 1,8 триллиона долларов.

«Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом», — предупреждал Маск в феврале 2025 года.

США оказались в долговой ловушке: за следующие 10 лет страна потратит 13,8 триллионов долларов только на выплату процентов по госдолгу — это почти 19 годовых бюджетов Японии. Растет и доля этих платежей в бюджете: если в 2025 году на проценты по долгам будет уходить почти каждый пятый доллар налоговых поступлений (18,4%), то к 2035 году еще больше — 22,2%.

Есть ли у США такие деньги?

Есть, но даже в 2025 году США могли столкнуться с угрозой дефолта из-за разногласий в Конгрессе и роста госрасходов. Ближе всего к дефолту в современной истории США были в 2023 году, но Конгресс в последний момент спас ситуацию, отменив лимит госдолга до 2025 года. Этот лимит устанавливал максимальную сумму заимствований, которую разрешено брать правительству США, чтобы оплачивать все свои расходы — по сути, это как кредитный лимит на карте. Дональд Трамп критиковал повышение потолка госдолга, называя его «отвратительной ловушкой, расставленной радикальными левыми демократами».

79 раз парламентарии поднимали допустимый потолок госдолга США

На самом деле для США это не так страшно: угроза дефолта нависает над страной на протяжении десятилетий из-за дефицита в бюджете, но США все равно почти всегда платили по своим счетам вовремя (за редкими исключениями — в XVIII веке и дважды в XX). Каждый раз от дефолта спасает Конгресс, договариваясь о пересмотре лимита госдолга — с 1960 года это происходило уже 79 раз, в том числе и в 2023 году, несмотря на затяжные споры между демократами и республиканцами.

Капитолий, Вашингтон. Фото: Unsplash

Даже если бы Конгресс не поднял потолок госдолга, США вряд ли бы объявили дефолт. Аналитики считают, что в таком случае Казначейство и Федеральная резервная система (выполняет роль Центробанка) прибегнут к приоритизации платежей. Это означает, что в первую очередь власти выплатят проценты по госдолгу, а остальные расходы — например, пенсии или зарплаты военным — сократят или временно заморозят. Правда, такой подход вряд ли сможет долго работать.

Аналитики агентства Moody’s подсчитали, что даже короткий дефолт США — всего на неделю — может привести к потере полутора миллионов рабочих мест в стране. Если же он затянется, экономику ждет настоящий обвал: безработица вырастет до 8%, исчезнет до 7,8 миллиона рабочих мест, резко вырастут ставки по кредитам, а падение фондового рынка сотрет до 10 триллионов долларов сбережений американцев.

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Дефолт США стал бы катастрофой и для всего мира. Инвесторы бы потеряли доверие к казначейским облигациям США, а курс доллара мог бы резко упасть: это бы привело к краху мировых рынков. При таком раскладе иностранные инвесторы могут остаться без своих выплат, а такие страны, как, например, Шри-Ланка или Эквадор, лишатся стабильной валюты для расчетов за неимением собственной.

Что такое технический дефолт? Технический дефолт объявляется при ситуации, когда страна или компания еще не банкрот и сохраняет возможность расплатиться с кредиторами, но не может это сделать вовремя по определенным причинам: например, из-за бюрократических проблем. Его главное отличие от обычного дефолта — заемщик не отказывается выплачивать свой долг, но сделает это будущем.

Закон об отмене лимита на госдолг действовал до 1 января 2025 года, после чего был установлен новый лимит задолженности (до 36,1 триллиона долларов). Нынешний госдолг уже перешагнул бы этот лимит, поэтому в июле 2025 года Конгресс США одобрил масштабный законопроект о налогах и расходах, который среди прочего увеличил потолок госдолга еще на пять триллионов долларов.

Американские власти регулярно говорят о проблемах с госдолгом, однако принципиальных решений по его сокращению нет. Одним из решений называются даже инвестиции в биткоин. Именно это и предложила сенатор от Республиканской партии Синтия Ламмис.

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Согласно ее плану, за пять лет Казначейство США должно купить миллион биткоинов — сейчас это около 68 миллиардов долларов — и хранить их. Через 20 лет эти биткоины, считает Ламмис, можно будет продать с существенной прибылью, которая может пойти на погашение долгов. Похожий метод решения проблемы допускал и президент США Дональд Трамп, который считается активным сторонником криптовалют.

Однако эксперты критически относятся к подобным идеям, так как криптовалюты все еще недостаточно интегрированы в мировую финансовую систему и подвержены крайне высокой волатильности, а значит и рискам.