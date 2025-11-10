Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими

Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег

В Крыму у Марины Михайловой (фамилия изменена по просьбе героини) с мужем было все: бизнес, новая квартира, друзья. Когда началась полномасштабная война, они поняли, что нужно уезжать. Но для всего мира они — украинцы, а на руках у них только российские документы. Несколько месяцев они восстанавливали паспорта в Варшаве, а потом улетели на другой конец света — в Новую Зеландию. Михайлова рассказала «Холоду», почему решила переехать в такую далекую и дорогую страну, как им пришлось начинать там с нуля и в чем там лучше, чем в других странах, а в чем — труднее.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Я родилась и выросла в Крыму. Там я вышла замуж, мы с мужем Алексеем купили квартиру, муж вел бизнес в аграрной сфере, у нас был огромный сад, родилась дочь. В 2022 году я занималась ребенком, работала на фрилансе копирайтером, мы делали ремонт в квартире. Когда началась война, мы первое время были в ступоре: до этого мы старались жить по правилам страны, в которой оказались в 2014 году, но полномасштабное вторжение стало последней каплей. К апрелю мы решили, что нужно уезжать: нам не хотелось тратить жизнь в ожидании, что когда-то все наладится.

За границей я была всего один раз в 2016 году, когда мне был 21 год — ездила к семье в Новую Зеландию: моя тетя переехала туда еще в 1990-х, а отец — в 2012 году. Поэтому мы с мужем решили, что нужно ехать туда, раз у меня там родственники. К тому моменту мы потратили все накопления на квартиру, поэтому пришлось продать машину.

У нас было все запутано с документами: дело в том, что для большинства стран мы — граждане Украины, а российский паспорт при подаче на визу никто бы даже не стал рассматривать. Сами мы тоже считали себя украинцами, но у нас были только старые паспорта, полученные до 2014 года. Поэтому сперва нам нужно было восстановить украинские паспорта. Все оформить можно было в Украине или в Польше, поэтому в январе 2023 года мы отправились в Варшаву.

Сняли квартиру без документов

Из Крыма мы поехали в Москву, а оттуда в Беларусь по российским загранпаспортам. В них не было виз, и на белорусском КПП нас спросили: «Какие у вас основания для въезда в Европу?» Мы показали украинские документы, и они сказали: «Тогда понятно, удачи».

Марина с мужем и дочерью. Фото: предоставлено героиней

Дальше мы доехали до границы с Польшей, где показали уже украинские документы. На тот момент в Евросоюз гражданам Украины можно было въезжать по любому документу, удостоверяющему личность, хотя в нашем случае все зависело от того, насколько лояльными будут пограничники. Но никто не стал докапываться до молодой семьи с ребенком на руках.

По приезде в Польшу мы сразу подались на временную защиту, а потом волонтеры Красного Креста помогли нам найти квартиру на первый месяц.

Затем мы подали документы на украинские ID-карты (с 2016 года в Украине действуют ID-карты в качестве документа, подтверждающего личность. — Прим. «Холода»), но без гарантий, что нам их сделают. Нам нужно было предоставить как можно больше документов о том, что мы взаимодействовали с украинским государством, например, школьные аттестаты.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

Кроме того, нам пришлось отдать паспорта (после получения временной защиты в Польше необходимо передавать загранпаспорта на хранение в Управление по делам иностранцев. — Прим. «Холода»), поэтому, когда закончился срок аренды первой квартиры, новую пришлось искать без документов. Но нам повезло, и хозяйка квартиры сдала нам ее просто на честном слове.

3000 долларов за билеты

В Польше мы провели восемь месяцев, пять из которых занимались документами. Это было тяжелое время, и я начала вести блог в соцсетях, где делилась опытом эмиграции.

Как только мы получили ID-карты, сразу подались на визу в Новую Зеландию. Но там все зависело от приглашающей стороны, то есть моего отца: ему нужно было предоставить справки с работы, о доходах и сделать приглашение.

Фото: предоставлено Мариной

Визы нам дали, но билеты в Новую Зеландию были очень дорогими — около 3000 долларов. Деньги за проданную машину у нас заканчивались, а последние сбережения мы отдали за аренду квартиры, поэтому на перелет пришлось зарабатывать.

Дочери тогда еще не было двух лет, поэтому я могла работать только по три-четыре часа, когда она спит. Алексей сначала устроился на завод, а потом на склад: он начинал работать рано утром и заканчивал поздно вечером. Мы оплачивали жилье, продукты и откладывали деньги на билеты.

Пора готовить место под мостом

В октябре 2023 года мы наконец переехали. С собой у нас было не больше 2000 новозеландских долларов (около 115 тысяч рублей на октябрь 2023 года. — Прим. «Холода») — этого хватало, только чтобы оплатить жилье на две недели и еду на неделю. К счастью, я заранее договорилась с тетей, которая живет во втором по величине городе страны Окленде, что мы арендуем у нее комнату за небольшую сумму.

Окленд. Фото: предоставлено Мариной

Но мы все же хотели съехать от нее как можно скорее. С другой семьей жить было тяжело, к тому же мы понимали, что мои родственники — сами эмигранты и им непросто приходится.

Муж почти сразу устроился на работу: мой отец работает автомехаником и познакомил его со своим другом — тот согласился взять Лешу механиком. До этого он никогда не чинил машины, поэтому первые полгода его обучали и платили чуть выше минимальной зарплаты (около 1000 рублей в час или 43 тысяч рублей в неделю на 2025 год. — Прим. «Холода»). А я стала подрабатывать в массовке в кино.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео Общество 15 минут чтения

Вскоре лендлорд тети сказал, что больше не будет сдавать квартиру, и мы стали искать новое жилье. На тот момент у нас еще не было документов о трудоустройстве и сбережений, которых бы хватало на депозит.

Когда казалось, что пора готовить место под мостом, муж узнал, что знакомый его работодателя ищет людей, которые могут присмотреть за домом, пока он будет в отъезде. В Новой Зеландии так часто делают: покупают большой дом и подселяют жильцов, чтобы покрывать платеж по ипотеке.

Холодные дома, пустые квартиры

Новая Зеландия — недешевая страна, и дороже всего обходится жилье. Причем плата за аренду считается не за месяц, а за одну или две недели. Однокомнатную квартиру в Окленде можно найти за 400–450 новозеландских долларов в неделю (около 18–20 тысяч рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»). Но их снимают в основном студенты: многоквартирные дома расположены в нехороших и не очень безопасных районах.

Фото: предоставлены Мариной

Аренда самого дешевого дома будет стоить от 550 новозеландских долларов в неделю (примерно 25 тысяч рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»). Во многих старых домах здесь холодно, потому что центрального отопления нет — только кондиционер. Дом, в который мы заселились, был большой и в хорошем районе, и там уже жили три человека. По местным меркам мы платили за него такие копейки, за которые нельзя снять даже однокомнатную квартиру.

Там мы прожили год, но хозяин вернулся, и нам опять пришлось искать жилье. Нам снова повезло: коллега мужа рассказал, что собирается сдавать квартиру. Он за символическую плату оставил нам ее со всей мебелью, хотя в Новой Зеландии чаще всего жилье сдают пустым.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Там было мало места для семьи с ребенком, но нам нужно было скопить деньги на жилье побольше, поэтому мы прожили так еще пять месяцев. К тому моменту я уже около года проработала на бренд косметики MAC и Bobby Brown, а потом устроилась в студию, где теперь делаю брови и макияж.

Семь часов в очереди к врачу

В Новой Зеландии нужно иметь свою машину, потому что общественный транспорт и такси дорогие. Мы купили машину за 1000 долларов: она была сломана, и Леша чинил ее сам, чтобы сэкономить. Иногда услуги механиков настолько дорогие, что проще продать машину и купить новую, чем чинить.

Цены на продукты здесь приемлемые, учитывая, что еда хорошего качества. Впрочем, не в сезон цены на овощи и фрукты высокие, например, помидоры могут стоить 10 новозеландских долларов (около 450 рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»).

Британского принца лишили титула из-за книги В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов» Мир 21 минута чтения

Медицина для людей без резидентства здесь тоже дорогая, поэтому страховка нужна обязательно. Кроме того, в Новой Зеландии не хватает врачей, поэтому в государственных больницах огромные очереди.

Однажды, когда у нас не получалось сбить температуру у дочки, мы поехали в государственную клинику — там нам сказали, что не смогут принять из-за загруженности, и отправили в частную. Там тоже была огромная очередь: дочери сбили температуру, но чтобы дождаться рецепта, мы просидели семь часов. Без направления от госклиники такой прием стоил бы около 400 новозеландских долларов (около 18 тысяч рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»).

Будто живешь в сказочной деревушке

По сравнению с нашей жизнью в Крыму, здесь мы все еще нищие. Но с точки зрения государства, мы самая низшая прослойка среднего класса: нам уже не положены пособия, хотя мы мало что можем себе позволить с такими ценам. Впрочем, они возмущают даже местных.

Фото: предоставлены Мариной

Зарплаты здесь выше, чем были в Крыму и Польше. Налоги тоже высокие. У меня несколько источников дохода — я работаю бровистом в салоне и на съемках кино и рекламы, — и это очень невыгодно. На один небольшой источник дохода налог будет около 18%, а с каждым следующим — возрастает примерно до 30%. Например, мой муж платит 33% на второй источник дохода.

Как начисляют налоги в Новой Зеландии? Подоходный налог в Новой Зеландии может составлять от 10,5% до 39% в зависимости от заработка. Повышение налога при появлении второго и последующих источников дохода (secondary tax) связано с ростом общего дохода налогоплательщика: с первых заработанных в году 15600 долларов нужно заплатить 10,5% налогов, со следующих 37900 долларов — 17,5%, и так далее.

Но мы понимаем, за что отдаем такие деньги: здесь очень хорошие дороги по сравнению с Крымом, государство постоянно что-то строит, переделывает — причем быстро. Куда бы ты ни пошел, все будет красиво и облагорожено, будто живешь в сказочной деревушке.

Природа под защитой

В Новой Зеландии отличный климат — цветы, которые наши мамы и бабушки выращивали на подоконниках, растут здесь просто на улице. Погода здесь похожа на крымскую — летом максимум 33 ​​℃, а зимой около нуля. Я до сих пор не могу привыкнуть, что Новый год здесь в жару, ведь мы в Южном полушарии, поэтому лето здесь с декабря по февраль.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество Мир 17 минут чтения

Дожди идут часто, но они не напрягают: слякоти, как у нас, от них нет. Солнце очень активное из-за тонкого озонового слоя, поэтому приходится все время пользоваться санскрином и носить головные уборы.

В Новой Зеландии уникальная экосистема, которую очень строго охраняют. Путешественников тщательно проверяют на границе — сюда нельзя привозить все, что потенциально может иметь на себе личинок и насекомых и растения, которые не растут в стране. Местные даже шутят, что наркотики, оружие — пожалуйста, везите, но только не семена.

Здесь есть огороженные заповедные зоны: перед входом в них стоит устройство для мытья подошв, чтобы защитить местные деревья от грибка, который поражает корни. В Новой Зеландии много уникальных животных и птиц, и, например, если они водятся на конкретном пляже, везде будут таблички об этом.

Фото: предоставлены Мариной

В Крыму тоже есть на что посмотреть из природы, но это не оборудовано — тут же, куда бы ты ни забрел, везде будут дорожки и указатели.

Отдаленность Новой Зеландии чувствуется и по рынку. Если сюда приезжают высококлассные специалисты, их опыт будто бы обнуляется — новозеландцев как бы не касается, чем ты занимался в остальном мире. Редко случается, что человеку, приезжающему из Европы, предложат ту же должность с той же зарплатой.

Рынок труда очень закрытый, и я не вижу в этом логики: в Новой Зеландии дефицит кадров практически в каждой сфере. По моим наблюдениям, чем менее ты квалифицирован, тем проще тебе здесь найти работу. Впрочем, сейчас государство планирует ввести специальное резидентство для квалифицированных специалистов.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Здесь доминируют новозеландские и австралийские бренды. Также есть несколько крупных американских бизнесов по типу магазинов Costco, а недавно открылась первая IKEA. Здесь есть H&M и Zara, но магазинов немного, а ассортимент сильно отличается от европейского.

Все вежливые

За два года жизни в Новой Зеландии у нас пока не было времени обзавестись друзьями. Я занята дочкой и работой, и времени на новые знакомства не так много. Но у меня есть подруги, с которыми я познакомилась благодаря блогу, а у мужа — русскоязычные друзья с работы.

Ассимилироваться в Новой Зеландии очень легко: большинство жителей страны — эмигранты разных годов. Здесь вы никогда не столкнетесь с ксенофобией, как было, например, в Польше из-за большого наплыва беженцев. В Новой Зеландии в хорошей компании никто не выскажется пренебрежительно о мигрантах и не скажет ничего про твой акцент. Зато местные жители очень законопослушные: если ты нарушишь правила, на тебя спокойно могут нажаловаться.

Окленд. Фото: Unsplash

Существует стереотип, что новозеландцы, как и американцы, лицемерные и неискренние. Но больше помощи от незнакомых людей, чем здесь, я не получала нигде. Например, когда мы отдавали дочку в детский садик, нам сделали скидку, потому что увидели наше положение и решили помочь. Первые полгода мы платили всего 20 новозеландских долларов в неделю, а потом нам подняли цену до 50 долларов (около 900 и 2000 рублей соответственно по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»).

Мне нравится здешняя корпоративная культура: у каждого сотрудника есть менеджер, который помогает, а не контролирует. Тебе не приказывают что-то сделать, а спрашивают: «Ты не против, если я тебя попрошу сделать вот это?» Все очень вежливые, и мне это нравится.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Первое время мне казалось, что нужно пахать на работе, но здесь так никто не живет: большинство людей не любят работать в поте лица. Местные жители настолько расслаблены, что на улицах можно встретить их без обуви или в пижамах.

Сантехники получают как айтишники

Дочку мы отдали в детский сад через пять месяцев после переезда, когда ей исполнилось три года. В Новой Зеландии все садики частные, и государство только с этого возраста покрывает 20 часов в неделю. Выгоднее не работать и сидеть дома с ребенком, чем отдавать в сад до трех лет. Полная стоимость садика здесь около 1000 новозеландских долларов в месяц (около 45 тысяч рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»). Но раз в три месяца можно вернуть до 40% расходов на него.

В Новой Зеландии работающий родитель дошкольника может претендовать на два вида социальной помощи: оплату 20 часов дошкольного образования в неделю и пособие по уходу за ребенком до пяти лет (childcare subsidy) в размере от 101,5 до 326 новозеландских долларов в неделю, которые можно тратить в том числе на оплату дополнительных часов в детском саду.

В детском саду здесь на 30 детей минимум шесть воспитателей, и они распределены по разным зонам, чтобы ребенок мог заняться, чем хочет: погулять на улице, порисовать, заняться йогой, почитать сказку.

С четырех до пяти лет у детей начинается подготовка к школе: в игровом формате их учат читать и писать. В отличие от садов, большинство школ здесь бесплатные — даже для детей без гражданства. Система образования выстроена по британской модели: они стараются просто вырастить хорошего человека и маленьких детей особо не нагружают. Во время пубертата делают упор на физические активности, а в старшей школе уже дают много учебной нагрузки.

Марина с дочерью. Фото: предоставлено героиней

После школы в университеты здесь идут далеко не все: во-первых, они дорогие, а во-вторых, считается, что и без высшего образования можно нормально жить. И это правда: сантехники, плотники, электрики и слесари могут зарабатывать здесь на уровне айтишников.

Сильный паспорт для дочки

В Новой Зеландии нет статуса ВНЖ и ПМЖ, как в Европе, а просто два типа резидентства: сначала выдается одно, а через два года можно податься на второе и уже ждать подачу на гражданство. В октябре прошлого года мы получили первое резидентство, через год сможем подавать на второе, а через четыре — на гражданство.

Нам повезло с типом визы, поэтому от нас для получения резидентства не требовалось ни документов по работе, ни языкового экзамена. По правам мы почти ничем не отличаемся от обычных граждан — только голосовать не можем. В Новой Зеландии мало бюрократии. Например, здесь не существует такого понятия, как «прописка», — достаточно показать наклейку с письмом, именем и адресом, чтобы доказать свое место проживания. Никто и не станет проверять, живешь ли ты там на самом деле.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

За два года я лишь раз была в банке — когда открывала счет. Чтобы получить права, достаточно сдать экзамен, а если ты не нарушаешь правила дорожного движения, тебя вряд ли когда-то остановят.

Мне не хочется загадывать по поводу нашего будущего здесь. Если мы сможем подарить ребенку сильный паспорт и недвижимость — будем считать, что жизнь удалась. Паспорт мы планируем получить, но не знаю, получится ли купить жилье. Даже небольшой таунхаус будет стоить от 700 тысяч долларов (больше 31 миллиона рублей по курсу на ноябрь 2025 года. — Прим. «Холода»). Впрочем, если накопить на первый взнос в 100 тысяч, то можно взять ипотеку — здесь хорошие условия по ней. К тому же, мы делаем взносы на добровольное пенсионное страхование, которые можно использовать для погашения ипотеки.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности