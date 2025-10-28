Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей

Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде

Лукерия Корсакова вышла замуж в начале XX века, а потом, когда муж ушел в армию, смогла обмануть церковь и выйти замуж во второй раз. Но спустя 15 лет ее первый муж вернулся. Примерно тогда же над Лукерией начался суд — но судили ее не за двоемужество. За что ее приговорили к ссылке в Сибирь — в материале «Холода».

В июне 1836 года в селе Карели Моршанского уезда Тамбовской губернии местный крестьянин Ион Макшанов взял в жены 36-летнюю Лукерию Корсакову. К моменту венчания Ион с Лукерией уже несколько лет жили вместе. Вне брака у них родились две дочки. Кроме того, у Лукерии был еще один сын, рожденный до ее встречи с Ионом.

Но чтобы венчаться, Иону и Лукерии нужно было сначала принять православие. Дело в том, что новобрачные были молоканами — представителями небольшой христианской общины, существовавшей к тому моменту всего около 50 лет. Ион обратился с прошением к Тамбовскому епископу, и у того не было возражений. Сначала их приняли в православие, а спустя две с половиной недели состоялось венчание.

Чем молокане отличались от православных? Считается, что во второй половине XVIII века молоканство основал тамбовский крестьянин, бывший духобор Семен Уклеин. Вместе с духоборами, скопцами, хлыстами, шалопутами и некоторыми другими течениями, молокане относятся к духовным христианам — религиозным группам, которые, начиная с XVII–XVIII веков, отделялись от православия. У каждой из групп взгляды на веру и обычаи отличаются, но все они отрицают церковную иерархию, по-своему трактуют Библию и строже, чем православные, придерживаются библейских заповедей. Молокане, например, не признают икон, не почитают канонизированных святых, отрицают институт монахов и священников, не строят церкви, обычно не крестятся и не носят нательные крестики. У них не принято венчаться, вместо этого мужчина и женщина заключают брак перед общиной единоверцев.

В деле Лукерии говорится, что несколько лет после этого она «усердно исполняла все христианские обязанности»: ходила на исповедь и причащалась. А в 1842 году семья отправилась в Закавказье и супруги на время разошлись: Ион поехал к родственникам в село Борисы Карабахского уезда, а Лукерия с детьми — к своим родным в село Никитино (сейчас село Фиолетово на территории Армении).

Туда в 1843 году приехал Тимофей Корсаков — первый муж Лукерии, который вернулся с армейской службы.

Два мужа

Лукерия родилась в 1800 году в православной семье крестьянина Тамбовской губернии Клима. Вскоре после рождения ее крестили по православному обычаю. Но потом семья решила сменить веру и перейти в молоканство.

В своей деревне Лукерия познакомилась с молоканином Тимофеем Корсаковым, за которого и вышла замуж. Вскоре у них родился сын Степан. Но в 1828 году Тимофея призвали в армию. В те годы служба была долгосрочной — на 25 лет. Российская империя постоянно воевала. Как раз в это время на Кавказе и Балканах шла очередная Русско-турецкая война, только что закончилась Русско-персидская, продолжалась Кавказская война, во время которой шло присоединение земель чеченцев, дагестанцев и черкесов к Российской империи.

Пока муж отдавал долг родине, Лукерия сошлась с соседом по деревне Ионом Макшановым. Уже через три года совместной жизни они растили двух общих дочерей: Пелагею и Ирину, а также сына Лукерии от первого брака.

Разрешено ли двоемужество в молоканстве? В книге «Острожники и раскольники» 1870 года публицист Федор Ливанов писал, что в молоканских селениях женщины занимали «очень хорошее» положение: в детстве обучались грамоте, пели в хоре, а когда выходили замуж, то считались равными мужу, обладая теми же правами. Но двоемужество у молокан не принято. Даже разводы у них случаются редко и осуждаются до сих пор.

Вероятно, Ион знал про первого мужа Лукерии и понимал, что, если тот вернется когда-нибудь из армии, им нужно будет подстраховаться — и поэтому решил зарегистрировать отношения.

Для этого они решили поменять веру: ведь брак Лукерии с первым мужем Тимофеем был заключен по молоканскому обычаю и без венчания, поэтому православная церковь его не признавала. А значит, официально Лукерия оставалась не замужем. Поэтому пара перешла в православие, обвенчалась, а через шесть лет уехала в Закавказье, куда с начала 1830-х годов массово уезжали молокане. Сначала всех переселяли насильно, а потом появились слухи, что в районе горы Арарат должно случиться второе пришествие Христа — и многие уехали добровольно. Что стало причиной переезда Лукерии с мужем и детьми, неясно.

Почему и куда молокан насильно переселяли? В начале ХIХ века в Тамбовской, Воронежской и Саратовской губерниях насчитывалось до 5000 молокан — но потом их стали насильно переселять. В 1805 году император Александр I издал указ, по которому молокане могли открыто исповедовать свою веру. Но уже в 1830 году император Николай I утвердил меры в отношении молокан, субботников и последователей других «вредных сект». Их представителей-мужчин судили, а потом отправляли на службу в Кавказский корпус. Женщин, детей и других неспособных к службе переселяли в Закавказские провинции. Многие молокане сами туда уезжали — так они укрывались от притеснений. В дальнейшем меры против молокан стали еще суровее. В 1836 году, например, молоканам запретили нанимать православных работников. А спустя год император велел «предотвратить надзором» «всякое оказательство молоканской секты». Им запрещали исповедовать свою веру где-либо, кроме Закавказья.

Приговор: ссылка в Сибирь

В селе Никитино в 1843 году Лукерию отыскал досрочно вернувшийся из армии Тимофей. О том, что случилось дальше, данные разнятся. Точно известно, что Лукерия разошлась с Ионом. Согласно судебным документам, она была насильно «отобрана от второго мужа»: то ли самим Тимофеем, то ли общиной. По другой версии, Лукерия и сама была рада его возвращению и тут же бросила Иона.

Но была проблема: вернувшись к мужу, Лукерия была вынуждена отказаться от принятой за семь лет до этого веры. Этого православная епархия никак не могла простить: в 1844 году Лукерию нашли в молоканской деревне и вызывали на допрос как «совратившуюся из Православия в Молоканскую секту». Там ее предупредили, что она должна вернуться в православие. Но Лукерия не послушалась. Тогда дело передали в Эриванский уездный суд. Ей предъявили обвинение в вероотступничестве и ереси.

16 июня 1845 года в зале Эриванского суда прошло слушание по делу Лукерии Корсаковой. Давая показания, она утверждала, что к принятию молоканской веры ее никто не принуждал, а вот православие в 1836 году она приняла «по принуждению».

Оставалось выяснить, действительно ли Лукерию насильно заставили принять православие. К зиме 1846 года суд запросил свидетельства по ее старому месту жительства, в селе Карели Тамбовской области. Священник Виссарион Скородумов, который за 10 лет до этого проводил обряд принятия в православие, сообщил, что она пришла в новую веру добровольно, в присутствии свидетелей — двух дьяконов и пономаря, а заодно еще попросила крестить ее детей.

Пока шел процесс, Лукерия находилась под надзором суда. Ее младших детей отправили в приют в Александрополе (теперь это армянский город Гюмри), а старшего, Степана — в Тамбовское губернское правление. Процесс продлился почти четыре года. 20 февраля 1847 года Эриванский Уездный суд вынес решение: Лукерию признали виновной в отходе от православной веры. В качестве наказания суд постановил сослать ее на поселение в Сибирь.

Село Фиолетово (Никитино) в Армении. Фото: Rita Willaert / Flickr

Но до того, как исполнить приговор, Эриванский суд передал дело на ревизию в вышестоящую Грузино-Имеретинскую палату уголовного и гражданского суда. Там выбрали мягкую трактовку: за вероотступничество Лукерию ждала ссылка не в Сибирь, а в Закавказье. А село Никитино, в котором осела ее семья, как раз находилось в этом регионе. Так что Лукерии и не пришлось никуда переезжать. 21 мая 1848 года дело закрыли.

В тамбовском селе Карели, где она родилась и выросла, сегодня почти ничего не напоминает о молоканах. Большинство из них еще в XIX веке разъехались – кто в другие части России, кто в Армению, а кто еще дальше. Теперь молокане живут в Грузии, Бразилии, США и даже Мексике.

В армянском селе Фиолетово молокане выращивают капусту, пекут хлеб в русской печи, варят на бульоне особую молоканскую лапшу. Среди молокан по-прежнему запрещены разводы и аборты, а женятся и выходят замуж они только за своих. Правда, бывают международные браки: то армянский молоканин женится на молоканке из Америки, то молоканка из Мексики выйдет замуж и переедет в русскую деревню.

