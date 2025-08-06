«Белые женщины — люди третьего сорта»

10 лет назад Великобританию потрясла череда громких скандалов о групповой сексуальной эксплуатации детей. Тогда выяснилось, что много лет тысячи девочек из неблагополучных семей и детских домов становились жертвами насилия — их поили алкоголем, давали им наркотики и принуждали к сексу. Насильники в основном были пакистанского происхождения. С тех пор Великобритания провела много расследований: чиновников и полицию не раз обвиняли в бездействии и замалчивании под предлогом политкорректности. Однако пока никто из должностных лиц не понес наказания, а множество преступников предположительно остаются на свободе. Банды грумеров — в материале «Холода».

«Ты же знаешь, что ей всего 12 лет?»

Сара Уилсон росла в городе Ротерем на севере Англии. Ее мать растила четырех детей одна и, стараясь прокормить их, работала в две смены до ночи. Из-за этого времени и сил внимательно следить за ними у нее не было. В школе у 11-летней Сары не было друзей, а сверстники ее буллили, поэтому, когда старшеклассницы приглашали ее гулять, она с радостью соглашалась.

Сара Уилсон во взрослом возрасте. Кадр: The Telegraph

В компании с 15-летними Сара не отказывалась от марихуаны и алкоголя. А однажды подруга пригласила ее на встречу со взрослыми мужчинами — британцами пакистанского происхождения. Мужчины поинтересовались у Сары, девственница ли она, и трогали ее между ног. Один из них заставил ее сделать ему минет. Тогда у Сары не было никакого представления о сексе, но после случившегося она испытывала стыд, отвращение и страх.

Со временем Сара познакомилась с еще большим количеством таких людей. Они подсаживали ее на алкоголь и наркотики. Когда ей исполнилось 12 лет, она села в машину к 35-летнему мужчине, который лишил ее девственности. Подруга предупреждала Сару, что этот человек педофил, но та проигнорировала ее.

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К 13 годам Сара стала зависима от кокаина и амфетамина, которыми ее угощали мужчины, а изнасилования стали для нее нормой. В какой-то момент ее начали похищать из дома и возить по всей Англии, заставляя вступать в интимную связь с десятками мужчин. Боль она заглушала водкой.

Когда мать Сары спохватилась, было слишком поздно. Она попыталась запретить дочери выходить из дома, но та была наркозависима, и ей нужна была новая доза. Тогда Сара уже не доверяла родным, потому что ее обидчики заставили ее думать, что они — единственные в мире, кому она нужна.

«Она [мама] хватала парней за горло, крича: “Ты же знаешь, что ей всего 12 лет?” Они просто смеялись ей в лицо. Она пыталась затащить меня домой, но они тащили меня обратно. 15 парней вытащили меня из дома матери, а ненавидела я ее», — вспоминала Сара

После этого случая мать Сары пошла в полицию и показала сотрудникам телефон дочери, в котором хранились 177 номеров взрослых мужчин-пакистанцев. Однако полицейские отказались проверять информацию, ссылаясь на закон о защите данных. Они сказали матери Сары, что все, что происходит с ее дочерью, — это выбор самой девочки. Один раз Сара сама позвонила в полицию и сообщила о жестком изнасиловании, но, по ее словам, в ответ офицер рассмеялся.

Ротерем. Фото: Alamy / Reuters

Когда Саре было 16 лет, избавиться от насильников и наркотической зависимости ей помог пакистанец среднего возраста по имени Хамид, который стал для нее «защитником» и «отцом». Он был владельцем небольших продуктовых магазинов и, когда увидел Сару в одном из них, дал ей свой номер и попросил позвонить ему, если у нее будут проблемы.

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Хамид разрешил Саре жить в одном из своих домов, когда она перестала принимать наркотики и проходила детоксикацию. Он не давал насильникам добраться до нее, нашел девушке работу официанткой и купил ей новый телефон, чтобы мужчины не могли связаться с ней.

Однако череда несчастий в жизни Сары не закончилась. Ее младшая сестра Лора тоже с раннего возраста подвергалась домогательствам со стороны пакистанских мужчин. В 2010 году, когда ей было 15 лет, она начала встречаться с Аштиаком Асгаром. Он не стал знакомить ее со своими верующими родителями-мусульманами, поэтому девушка сама пришла ночью к нему домой и рассказала его семье об их отношениях.

Аштиак воспринял это как позор перед семьей, поэтому заманил девушку к каналу и нанес ей более 40 ножевых ранений. Убедившись, что Лора мертва, он выбросил ее тело в воду. В британской прессе девушку назвали «первой белой жертвой» так называемого убийства чести — то есть совершенного за нанесенный ущерб имени или престижу семьи.

История, похожая на выдумку ультраправых

Журналист The Times Эндрю Норфолк впервые услышал о «бандах грумеров», принуждающих школьниц к сексу, в 2003 году. Тогда депутат от Лейбористской партии Энн Крайер рассказала, что в Западном Йоркшире в Англии происходят нападения на девочек со стороны «азиатских мужчин». О проблеме сообщили родители подростков 12–14 лет. По их словам, взрослые мужчины давали детям алкоголь, наркотики, а потом насиловали. Полиция и социальные службы тогда проигнорировали жалобы.

Изначально Эндрю Норфолк не хотел верить в то, что история правдива. Он также думал, что такие слухи дали бы ультраправым больше возможностей для того, чтобы обвинить представителей этнических меньшинств в сексуальных преступлениях против белых детей. Журналист осветил жалобы родителей, а потом переключился на другие темы. Но год за годом он слышал истории про сексуализированное насилие над детьми из разных городов Великобритании.

Одна из жертв насилия в Ротереме. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Норфолк увидел схожесть во всех этих историях: первый контакт с жертвой — девочкой от 12 до 15 лет — чаще всего происходил в общественных местах (торговом центре, на автобусной или железнодорожной станции, в центре города). Абьюзерами были молодые парни на несколько лет старше школьниц. Сначала они уделяли много внимания девушкам: дарили подарки, катали на аттракционах. Девушки влюблялись и начинали считать грумеров своими парнями, после чего в ход шли алкоголь и наркотики.

Часто насильники заставляли девушек вступать в интимные отношения с их родственниками или друзьями, чтобы они доказали свою «любовь». В худших сценариях жертв возили на вечеринки по всей стране, где их насиловали другие мужчины. Норфолк также заметил, что у большинства преступников были мусульманские имена.

В 2010 году Норфолк услышал по радио репортаж с судебного заседания, на котором девять мужчин из Манчестера были признаны виновными в преступлениях сексуального характера против 14-летней девушки.

«Имена подозреваемых не сообщили, но я мог бы поставить все на то, что они все — мусульмане», — писал он

Норфолк решил возобновить работу над темой насилия над детьми и обратился в полицию, местные органы социального обеспечения и в Министерство внутренних дел за комментарием. Но ведомства отказались отвечать на его вопросы. Тогда журналист нашел отчаявшихся родителей девочек, столкнувшихся с насилием, и те рассказали репортеру, что неоднократно обращались за помощью к властям, но ничего не менялось.

Женщины-пособницы

В Ротереме в то время действовала некоммерческая организация Risky Business, которая занималась помощью местным женщинам, подвергшимся насилию и эксплуатации. Она фиксировала преступления против девочек. Эндрю Норфолк связался с руководителем НКО Джейн Сеньор, которая рассказала, что все нападения были организованными и жестокими.

Джейн Сеньор. Кадр: GBNews / Youtube

Сеньор сказала, что мужчинам-насильникам помогали белые взрослые женщины, которые вовлекали подростков в сексуальную эксплуатацию. Они часто работали водителями такси и, когда подвозили детей в школу, втирались к ним в доверие. В других случаях эти женщины создавали фальшивые центры помощи жертвам насилия и отвечали на звонки подростков, располагая их к себе.

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Одна из жертв по имени Элизабет рассказала в документальном фильме GB News, что познакомилась на улице с женщиной, которая привезла ее в какую-то квартиру и разрешила ей там остаться. Но потом туда стали приезжать пакистанцы, и девушка оказалась у них в заложниках. Они поили Элизабет алкоголем и насиловали. В итоге она провела там 10 недель, после чего ее освободили. Но даже когда все закончилось, ей на телефон каждый день поступало по 30–50 звонков от этих мужчин.

Джейн Сеньор обращалась в полицию и к властям и жаловалась, что детей в городе массово насилуют. Но ей отвечали: дети сами дают согласие, это их осознанный выбор. Полиция бездействовала, несмотря на то что у них на руках была вся информация о насильниках (имена, прозвища, номера автомобилей, адреса), которые также торговали наркотиками.

По словам Сеньор, однажды в полицейский участок пришла девушка с заявлением об изнасиловании. Когда она была в отделении, ей позвонили насильники и сказали, что они уже сломали ноги ее брату и взяли в плен ее 11-летнюю сестру. После этого девушка отказалась от жалобы и ушла. Как преступники узнали, что она в полиции, — неизвестно. Журналист Чарли Петерс предполагал, что, скорее всего, насильники были связаны с правоохранительными органами.

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Кроме того, когда кто-то удалил с рабочего компьютера аналитика МВД все собранные государственной организацией Risky Business документы, появилось предположение, что помощники насильников присутствуют и среди чиновников.

Насиловали разбитой бутылкой

Первый материал по теме Норфолк опубликовал в начале 2011 года. В нем он отметил повторяющуюся тенденцию: в городах северной и центральной Англии группы взрослых мужчин знакомятся с белыми девочками, соблазняют их и насилуют.

Полицейские в Ротереме. Фото: Alamy / Reuters

«В общей сложности 56 человек, средний возраст которых составил 28 лет, были признаны виновными в таких преступлениях, как изнасилование, похищение детей, развратные действия и половые акты с детьми. Трое из 56 были белыми, 53 — азиатами. Из них 50 — мусульмане, большинство — представители пакистанской общины», — писал Норфолк в The Times на основе данных суда с 1997 по 2010 год. Несколько источников в полиции сообщили изданию, что это только малая часть всех совершенных преступлений.

Текст вызвал бурную общественную реакцию. Норфолк столкнулся как с обвинениями в расизме, исламофобии, пособничестве крайне правым и однобокой журналистике, так и с поддержкой со стороны, например, мусульманских священнослужителей и председателя Комиссии по вопросам равенства и прав человека.

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На фоне скандала бывший министр внутренних дел Джек Стро заявил, что пакистанцы — не единственные, кто совершает преступления сексуального характера. Однако, по его словам, существует проблема, что многие мужчины пакистанского сообщества считают нормальным нападать на белых девушек. Баронесса Саида Варси, политик пакистанского происхождения, отметила, что часть пакистанских мужчин воспринимает женщин как граждан второго сорта, а белых женщин — третьего сорта. В связи с этим они рассматривают таких девушек как «легкую добычу».

В сентябре 2012 года в прессу попали более 200 засекреченных документов (отчеты полиции и файлы разведки), из которых следовало, что на протяжении более 10 лет организованные группы мужчин фактически безнаказанно занимались сутенерством и торговлей девушками по всей стране. Несмотря на то, что полиция и местные власти в Южном Йоркшире, в частности в Ротереме, знали имена многих преступников, они ничего не делали.

Благодаря этим документам стало известно, что 54 девочки из Ротерема были вовлечены в сексуальную эксплуатацию тремя братьями из одной семьи британских пакистанцев. Из них 18 девочек называли одного мужчину своим «парнем», а кто-то даже предположительно забеременел от него. Кроме того, в городе действовала еще одна семья пакистанцев с 41 сообщником. Они эксплуатировали 61 девочку, среди которых были две азиатского происхождения.

Одну 15-летнюю девушку якобы изнасиловали с помощью разбитой бутылки, что вызвало у нее кровотечение. А другая, 13-летняя, была найдена ночью в разорванной одежде в доме, где большая группа мужчин азиатского происхождения поила ее водкой. Тогда полиция задержала девочку за пьянство и нарушение общественного порядка, но не стала допрашивать мужчин. Девочке, пережившей сексуализированное насилие, власти Ротерема в качестве «образовательного процесса» предложили уроки урду и панджаби — языков, на которых говорили ее обидчики.

Главный гособвинитель Великобритании Кир Стармер. Фото: Chris Helgren / Reuters

После обнародования этих историй совет Ротерема вместо того, чтобы отреагировать на обвинения, начал расследование утечки. Однако эта истории вызвала резонанс: главный гособвинитель Великобритании Кир Стармер распорядился провести общенациональный анализ всех текущих случаев сексуальной эксплуатации детей, а также улучшить меры прокурорского реагирования на сообщения о насилии.

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По его словам, в этом виноваты система правосудия и правоохранительные органы, которые не понимают сути насилия.

1400 детей

Под давлением правительства совет Ротерема поручил независимое расследование сексуализированных преступлений профессору Алексис Джей, эксперту по защите детей. В августе 2014 года оно было опубликовано. Отчет показал, что с 1997 года сексуальной эксплуатации подверглись около 1400 детей (население города в 2011 году составляло 257 тысяч).

В докладе говорилось, что детей насиловали (в том числе в группах), похищали, перевозили в другие города, избивали и запугивали. Им угрожали оружием, их обливали бензином и обещали поджечь, заставляли наблюдать за жестокими изнасилованиями. Девушки нередко беременели и прибегали к абортам. Жертвами становились не только белые девочки, но и пакистанки британского происхождения. Однако последние реже рассказывали о пережитом опыте, так как боялись общественного порицания.

Одна из жертв насилия в Ротереме. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Алексис Джей заключила, что насилие в Ротереме продолжается и невозможно точно установить, сколько детей находятся в зоне риска. Подавляющее большинство преступников были описаны жертвами как «азиаты» (так обычно называли пакистанцев). Согласно отчету, в 2013 году полиция Ротерема получила 157 сообщений о сексуальной эксплуатации детей в округе. В мае 2014 года в работе группы по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей Ротерема было 51 дело, а 16 детей, находящихся под опекой, подверглись насилию или риску насилия.

Автор доклада подтвердила предположение, что с самого начала было достаточно доказательств того, что сексуальная эксплуатация детей является серьезной проблемой в Ротереме, однако власти и полиция игнорировали эту информацию. В 2002, 2003 и 2006 годах совет Ротерема получил три отчета с описанием происходящего в городе и связью между изнасилованиями, оборотом наркотиков и общей преступностью в округе. Однако первый документ, по утверждению Джей, был скрыт, а два остальных — проигнорированы.

Расследование равнодушия

Доклад Джей стал мировой сенсацией. Сразу после публикации глава совета Ротерема Роджер Стоун ушел в отставку, а в течение следующего месяца за ним последовали исполнительный директор Мартин Кимбер, директор службы по делам детей Джойс Такер и ее предшественник, комиссар полиции Шон Райт, который возглавлял департамент с 2005 по 2010 год.

После доклада Джей появилось новое расследование баронессы Луизы Кейси, которая по поручению правительства страны выяснила, что в совете Ротерема процветала культура «травли, сексизма, подавления и неуместной политической корректности». В результате в 2015 году совет Ротерема перешел под контроль назначенных правительством комиссаров.

В докладе Кейси говорилось, что культура отрицания и замалчивания была не только в государственном аппарате, но и в социальных службах. Работники опеки считали нормальным, что несовершеннолетние девочки принимают наркотики, занимаются сексом, беременеют и делают аборты.

Аршид Хуссейн, Баннарас Хуссейн, Башарат Хуссейн, Гурбан Али, Шелли Дэвис и Карен Макгрего, которые виновны в преступлениях сексуального характера в феврале 2016 года. Фото: South Yorkshire Police

Первый приговор после докладов Джей и Кейси последовал в феврале 2016 года: пять человек получили от 10 до 35 лет тюрьмы. Национальное агентство по борьбе с преступностью также провело расследование и идентифицировало 1150 потенциальных жертв насилия.

В 2014 году Независимое управление по контролю за действиями полиции (на тот момент IPCC, позднее IOPC) начало операцию «Линден», чтобы изучить, как правоохранительные органы Южного Йоркшира реагируют на жалобы о сексуализированном насилии над детьми. В период с 2014 по 2022 год было проведено 91 отдельное расследование по 265 заявлениям в отношении 47 офицеров полиции. Из них восемь были обвинены в неправомерном поведении, а шестеро — в грубом проступке.

Когда девушку изнасиловали в парке, один полицейский сказал, что это «послужит ей уроком». Некоторым родителям офицеры говорили, что пакистанский парень — это «модный аксессуар, из которого их дочери скоро вырастут»

Во многих случаях обвиняемые офицеры уже находились в отставке и, в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, не могли быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако пятеро все-таки получили выговор и письменное предупреждение. Никого из полицейских не уволили.

География насилия

Массовая сексуальная эксплуатация детей происходила во многих городах Великобритании. В 2004 году в Рочдейле (графство Большой Манчестер) началось расследование по делу о сексуальной эксплуатации детей. В документальном фильме GB News бывшая констебль Мэгги Оливер заявила, что за 18 месяцев было обнаружено, что в городе как минимум 30 девочек из детских домов пострадали от более чем 100 пакистанских мужчин. Но тогда никого из преступников не осудили, так как якобы не было достаточно доказательств.

Бывшая констебль Мэгги Оливер. Кадр: GBNews / Youtube

В 2010 году Мэгги Оливер пригласили расследовать случаи сексуальной эксплуатации в рамках другой операции, в результате которой в 2012 году были осуждены девять мужчин за торговлю людьми. Несмотря на это, Оливер осталась недовольна исходом операции, поэтому уволилась из правоохранительных органов.

К 2017 году семеро из девяти осужденных вышли из колонии условно-досрочно. Четверо из них суммарно получили около двух миллионов фунтов стерлингов в качестве юридической помощи, чтобы не быть депортированными в Пакистан, от чьего гражданства они отказались.

В Телфорде (графство Шропшир) тоже разгорелся скандал, связанный с сексуальной эксплуатацией детей. Независимое расследование 2022 года показало, что с 1980-х годов более 1000 девочек подверглись насилию (при населении города в 170 тысяч человек). Правоохранительные органы, как и в Ротереме и Рочдейле, бездействовали и часто возлагали вину за пережитое насилие на самих жертв.

Азхар Али Мехмуд. Фото: West Mercia Police

В 2000 году 26-летний Азхар Али Мехмуд поджег дом, где находились 16-летняя беременная Люси Лоу, ее мать и сестра. Все трое сгорели заживо. Люси подвергалась насилию со стороны Мехмуда с 12 лет. В 14 лет родила от него первого ребенка. Тогда СМИ называли Люси «девушкой» Мехмуда и говорили об их «бурных отношениях». Только в 2018 году журналистское расследование выяснило, что ее смерть насильники потом долго использовали в качестве угрозы другим жертвам. В 2001 году Мехмуда осудили только за убийства и покушение на убийство — в деле не говорилось об эксплуатации и угрозах.

Общество «в долгу перед женщинами»

С момента выхода расследований Джей и Кейси было опубликовано немало докладов по теме. Одним из самых сложных вопросов в деле о сексуальной эксплуатации оказалась этническая принадлежность преступников. Во многих документах эта информация не указывается.

В 2020 году Министерство внутренних дел выпустило доклад, в котором сообщило, что нет достаточных данных, чтобы утверждать, что в бандах, связанных с насилием над детьми, большинство преступников «азиатского происхождения». В докладе говорится, что из-за того, что в самых громких делах в Ротереме, Рочдейле и Телфорде фигурировали группы пакистанцев, многие пришли к выводу, что такое происходит повсеместно, хотя статистических подтверждений недостаточно.

Ротерем. Фото: Anna Gowthorpe / Getty Images

Пока власти так и не пришли к единой позиции по поводу политкорректности, когда речь идет о насилии над детьми. Попытки главы МВД Суэллы Браверман акцентировать внимание на этнической принадлежности преступников лишь усугубили общественный раскол и в 2023 году вызвали критику со стороны правозащитных организаций и академического сообщества.

Профессор Алексис Джей, автор ключевого доклада по делу Ротерема, в 2024 году сказала, что «разочарована» тем, что власти по-прежнему не реализовали ни одну из ее 20 рекомендаций

В июне 2025 году Луиза Кейси, член парламента и специалист по социальной политике, которая уже занималась аудитом этой проблемы в 2015 году, по поручению премьер-министра проанализировала статистику по групповой сексуальной эксплуатации и насилию над детьми. Согласно докладу, в 2024 году полиция зарегистрировала чуть более 100 тысяч преступлений, связанных с сексуализированным насилием и эксплуатацией детей, причем около 60% — это физические правонарушения, а остальные — онлайн. Из физических преступлений примерно 17 тысяч «отмечены» полицией как сексуальная эксплуатация детей.

Однако, по оценке авторов доклада, реальных случаев различных форм сексуализированного насилия в Великобритании намного больше — жертвами становятся около 500 тысяч детей в год

В подавляющем большинстве случаев, как говорится в докладе, о случившемся насилии не сообщается в полицию, поэтому собрать точные данные невозможно. Кейси заключила, что эти цифры не отражают реальное положение дел.

Луиза Кейси отметила, что этническая принадлежность преступников скрывается и не зафиксирована для двух третей преступников. Она считает, что это обязательно нужно изменить: замалчивание не только не защищает «азиатские и пакистанские» сообщества, но и угрожает им.

«Слепота, невежество, предрассудки, защитная реакция и даже добрые, но неверные намерения — все это играет свою роль в коллективной неспособности должным образом сдерживать и преследовать правонарушителей или защищать детей от вреда», — заявила Луиза Кейси. По ее словам, общество «в долгу перед этими женщинами» — то есть выросшими девочками, пережившими насилие.

В своем докладе Луиза Кейси дала рекомендации правительству, в которых она призвала ужесточить законодательство; привлечь к ответственности органы власти за игнорирование преступлений в прошлом, чтобы восстановить справедливость для жертв; а также облегчить сбор и использование информации по делам о сексуальной эксплуатации. Правительство в лице министра внутренних дел Иветт Купер уже подтвердило, что примет все рекомендации.

Нисар Хуссейн, Рохиз Хан, Нахим Акрам, Мохаммед Шахзад, Муштак Ахмед, Касир Башир и Мохаммед Захид («Босс»), призанные виновными в преступлениях сексуального характера. Фото: Greater Manchester Police



Расследования сексуализированных преступлений против детей все еще идут. В июне 2025 года семь мужчин (их происхождение не указывается, но у всех типичные для пакистанцев имена) были признаны виновными в сексуализированном насилии над двумя девочками-подростками, которые подвергались нападениям в Рочдейле в период с 2001 по 2006 год. 23 июля 2025 года присяжные признали троих мужчин виновными в изнасилованиях несовершеннолетних, которые произошли в Ротереме 25 лет назад.

По данным на июнь 2025 года, в Рочдейле по делам о сексуальной эксплуатации детей осуждены 32 преступника. В Ротереме с 2014 года суд признал виновными 46 человек.

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