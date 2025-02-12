Полиция задержала более сотни членов сицилийской мафии

В итальянском Палермо местная полиция провела масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью. В результате были задержаны около 130 человек, которые, по данным силовиков, являются членами сицилийской мафии, сообщает телеканал CNN.
Как сообщили представители полиции, задержанным в ходе операции предъявлены обвинения в совершении целого ряда преступлений, в частности, незаконном обороте наркотиков, покушении на убийство, вымогательстве, незаконных азартных играх в Интернете и незаконном хранении огнестрельного оружия, Кроме того, ряд обвинений был выдвинут против мафиози, уже находящихся в заключении.
В публикации CNN отмечается, что задержание такого количества участников организованной преступности говорит о том, что, несмотря на успехи полиции в борьбе с ОПГ, преступный синдикат, известный во всем мире как «Коза Ностра», остается серьезной силой.
Так, по словам представителей местной полиции, мафиозные семьи Палермо активно координируют свою преступную деятельность по всему городу и провинции, особенно в том, что касается незаконного оборота наркотиков. Такой координацией, отметили правоохранители, «Коза Ностра» отличалась в свои «золотые годы» — в 80-х и 90-х годах прошлого века.
По данным следствия, в своей преступной деятельности мафия широко использует современные технологии. Так, например, в тюрьмы контрабандой доставляют защищенные от прослушивания и взлома мобильные телефоны, чтобы оказавшиеся в заключении боссы могли продолжать руководить мафиозной семьей.
Кроме того, итальянские правоохранители обеспокоены усилиями мафии по привлечению в свои ряды молодежи. В частности, они рассказали про случай, когда опытный мафиози «давал уроки» юному протеже, показывая, как правильно вымогать деньги у жертв и общаться со старшими по преступной иерархии.