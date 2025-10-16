EN
СМИ: Трамп захотел создать «фонд победы» для Украины

2 минуты чтения 15:55 | Обновлено: 18:57

Президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который должны финансировать за счет доходов от пошлин в отношении Китая. Об этом сообщает The Telegraph.

Газета утверждает, что Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон, который запланирован на эту пятницу.

«Президент Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать введение так называемого «российского тарифа на нефть» в отношении Китая или «украинского тарифа на победу» в отношении Китая. Но наши украинские или европейские союзники должны быть готовы последовать нашему примеру», — заявил Бессент.

По данным The Telegraph, стратегия Трампа предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая, а полученные средства должны направить на закупку оружия для украинской армии. Таким образом Белый дом надеется оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот сел за стол переговоров с Трампом и Зеленским, поскольку военная отрасль России зависит от поставок из Китая.

Неназванные источники газеты в Вашингтоне рассказали, что раньше идея ввести тарифы против Китая сталкивалась с препятствиями со стороны европейских властей. Так, страны НАТО называли Пекин «решительным пособником» войны в Украине, но многие государства-члены альянса, включая Великобританию, отказались называть его врагом.

Как пишет The Economist, США неоднократно грозили ввести трехзначные пошлины в отношении Китая, однако китайские власти сочли это блефом со стороны Трампа. Сейчас растущее напряжение между странами грозит перерасти в масштабную торговую войну, утверждает издание.

Ранее стало известно, что Трамп и его окружение изменили свою позицию относительно войны в Украине. Так, Киев наладил отношения с Вашингтоном, и американский президент заявил о готовности поддержать украинское наступление. Также на прошлой неделе он сообщил, что «почти принял решение» по поставкам ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk, которые в Кремле назвали шагом к серьезной эскалации военного конфликта.

