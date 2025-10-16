EN
Кремль предупредил о последствиях из-за поставок Tomahawk

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 17:50

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk может привести к «качественно новому уровню эскалации» конфликта. Его слова приводит радио «Вы слушали Маяк».

«Со стороны Зеленского и со стороны президента Трампа все время фигурирует тема “Томагавков”. Оценка российской стороной — в лице Путина и Лаврова — давалась много раз. Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу «предельно ясна» и хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве.

Песков заявил, что в случае угрозы ударов по России Москва предпримет все необходимые меры для защиты своей территории. По его словам, у российских военных «есть весь потенциал и возможности», чтобы обеспечить безопасность страны и продолжить проведение специальной военной операции до выполнения ее целей.

Вместе с тем он подчеркнул, что Кремль готов рассматривать политико-дипломатические пути урегулирования конфликта, если появится такая возможность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Он допустил, что поставки могут начаться, если дипломатические усилия по урегулированию конфликта не дадут результата.

Владимир Путин в ответ предупреждал, что это решение способно разрушить российско-американские отношения. В Кремле отмечали, что Москва «должным образом отреагирует» в случае передачи Украине дальнобойных ракет. Позже Путин иронично высказался о потенциальной передаче Киеву ракет Tomahawk, назвав разговоры об этом «понтами».

