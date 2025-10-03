EN
СМИ: отношение команды Трампа к России «радикально изменилось»

2 минуты чтения 18:37

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа произошло «радикальное изменение позиции» по отношению к России, сообщил газете Financial Times источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме. Однако, по его словам, Трамп по-прежнему не готов поддерживать Украину с помощью средств американских налогоплательщиков, и перекладывает эти расходы на союзников по НАТО.

США предоставят Украине новые разведывательные данные, которые помогут наносить удары по энергетической инфраструктуре России с помощью дальнобойных ракет и беспилотников, рассказали источники FT. По их словам, новые данные позволят украинским военным составить более точную карту российских систем противовоздушной обороны и проложить новые маршруты ударов, повысив эффективность уже имеющихся вооружений.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

По данным источников, Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведывательными данными незадолго до того, как написал пост в своей соцсети Truth Social с резкой критикой в адрес Путина. В этой публикации президент США отметил, что Россия столкнулась с серьезными экономическими последствиями, и предположил, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории и выйти на границы 1991 года.

Также Трамп рассматривает предложение президента Украины Владимира Зеленского по передаче ракет большой дальности «Томагавк», рассказали источники. В четверг Зеленский подтвердил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с президентом США. Ранее источник Axios сообщил, что Трамп не согласился с этой идеей во время самих переговоров.

В сентябре спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в интервью британской газете The Telegraph заявил, что противостоять Владимиру Путину можно только силой. Его агрессию против Украины соратник Трампа сравнил с действиями Адольфа Гитлера в начале Второй мировой войны.

