СМИ раскрыли причину смены позиции Трампа в отношении России

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 15:35

После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске президент США, а также его окружение изменили свою позицию относительно войны в Украине. Politico со ссылкой на анонимный источник пишет, что перемены обусловлены, в частности, освещением саммита в СМИ как «триумфа Путина», что вызвало гнев Трампа.

По данным издания, Путин, вероятно, убежден, что ему нужно дождаться, пока Запад устанет поддерживать Украину. Однако он «перегнул палку», не договорившись ни о чем с Трампом ни во время саммита, ни после него.

Politico отмечает, что встреча Трампа и Путина в Анкоридже заставила лидеров европейских стран «замереть в ожидании». Как пишет издание, у Путина были поводы для радости. Так, ему удалось провести встречу на высшем уровне, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест. При этом в США его встретили «как друга, а не как лидера государства-изгоя».

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

После саммита Путин улетел в Россию, не дав никаких обещаний относительно завершения войны и прекращения огня в Украине, хотя Трамп заявил на совместной пресс-конференции о стремлении Путина «спасти тысячи жизней».

С тех пор Россия продолжила наносить масштабные удары по гражданским объектам в Украине, что способствовало переменам в позиции Трампа. «Трампу нужно было время, чтобы понять, кто такой Путин на самом деле», — заявил анонимный источник Politico.

Также на позицию Трампа повлияли лидеры европейских государств. Ключевыми фигурами, которые участвовали в нормализации отношений между Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры в Овальном кабинете в феврале этого года, источник издания назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. По словам собеседника Politico, важную роль сыграл также король Великобритании Карл III, который «сказал Трампу, что Украина — великая страна, и это действительно изменило мнение Трампа об Украине».

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

В то же время собеседник издания отметил, что сам Зеленский упорно работал над налаживанием отношений с Трампом. «Надо понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: “Здесь есть место только для одной дивы — для меня”. Вот почему у нас в Овальном кабинете случился скандал», — считает источник Politico.

Доказательством нормализации отношений Украины и США, по данным издания, служат все более дружественные встречи представителей Украины с Трампом. Так, президент США встретился с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в прошлом месяце, где Трамп назвал украинского лидера «смелым человеком».

