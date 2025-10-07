Трамп принял решение по «Томагавкам» для Украины

Президент США Дональд Трамп уже «в каком-то смысле принял решение», касающееся поставок Украине ракет большой дальности «Томагавк», заявил он во время брифинга в Белом доме. Он не уточнил, какие именно решение принято.

«Я думаю, я хочу разобраться, что они собираются с ними делать. Мы их отправим, я полагаю», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что не стремится к эскалации, и еще «хочет задать некоторые вопросы».

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

В начале октября источники газеты Financial Times сообщили, что Трамп рассматривает этот вопрос после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Источник Axios утверждал, что «Томагавк» были единственным видом вооружения, передачу которого Трамп не согласовал во время самой встречи с Зеленским.

По данным The Telegraph, Зеленский считает, что передача Украине крылатых ракет «Томагавк» поможет убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров, даже если они не будут применены.

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что кремлевским чиновникам следует узнать, где находится ближайшее бомбоубежище. «Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится», — заявил украинский президент. Он также уточнил, что Трамп поддерживает его план наносить удары дальнобойным оружием по энергетической инфраструктуре и военным заводам в России.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

Владимир Путин в воскресенье пригрозил, что передача Украине «Томагавков» может разрушить «наметившиеся позитивные тенденции» в отношениях России и США.

Попытка Зеленского попросить «Томагавки» у предыдущего президента США Джо Байдена оказалась неудачной. Американские чиновники сообщили The New York Times, что Байден «ошеломил» украинского коллегу, отказавшись поставлять Украине эти ракеты. Также Соединенные Штаты тогда не получили от Украины подробную информацию о том, как именно ВСУ будут применять ракеты Tomahawk.