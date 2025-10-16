EN
EN
Новости

США готовятся поддержать новое наступление Украины

09:05

Украина готовится начать новое наступление в войне с Россией, а США могут поддержать его поставками дальнобойных ракет Tomahawk и других новых вооружений. Об этом, выступая в Белом доме, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — сказал он, добавив, что намерен обсудить этот вопрос в ходе запланированной на 17 октября в Вашингтоне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп также выразил надежду, что эта встреча будет содержательной и приблизит наступление мира в Украине.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Комментируя продолжающиеся боевые действия там, Трамп также заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла там 1,5 миллиона человек, «преимущественно солдат». При этом он снова обратил внимание на то, что, по его мнению, Москва должна была «выиграть эту войну» в первую же неделю, но так и не смогла этого сделать за три с лишним года.

«Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и русских, потому что он убивает много русских!» — подчеркнул глава Белого дома.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет ракет Tomahawk. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты “Томагавки”», — сказал тогда американский президент, оговорившись, что перед тем, как принять окончательное решение по этому вопросу, хочет подробнее узнать о планах Киева по их применению.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

В свою очередь, Владимир Путин несколькими днями позже назвал разговоры о поставках этих ракет Украине «понтами». Задававший ему вопрос журналист оговорился и сказал «понтажом» вместо «шантажом». 

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — ответил Путин.

Американская газета Financial Times, ссылаясь на военных экспертов, сообщала, что на данный момент США располагают 4150 Tomahawk. В то же время, по словам некоторых собеседников издания, Пентагон сможет поставить Украине только несколько десятков из них.

