Экономика

СМИ: две крупнейшие мировые державы движутся к взаимному экономическому разрушению

2 минуты чтения 13:09

Напряженность в отношениях между США и Китаем грозит перерасти в полномасштабную торговую войну, которая нанесет серьезный ущерб экономикам обеих стран. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание напоминает, что в начале октября мировые рынки отреагировали падением на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Пекину ответными мерами на введенные китайскими властями ограничения на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для многих сфер промышленности.

Спустя несколько дней в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп призвал «не беспокоиться о Китае» и пообещал, что «все будет хорошо». С похожим заявлением тогда же выступило и министерство торговли Китая, подчеркнув, что новые правила экспорта окажут лишь «ограниченное» влияние на цепочки поставок.

Как отмечает The Economist, эти заверения дали определенный эффект и упавшие незадолго до этого рынки восстановились. «Торговое перемирие» между двумя крупнейшими экономиками мира может быть заключено на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня, которая запланирована на 29 октября перед саммитом в Южной Корее.

Однако, как пишет издание, легкость с которой оба лидера готовы к эскалации экономического противостояния вызывает тревогу. Так, Трамп уже не раз грозил введением трехзначных импортных пошлин в отношении китайской продукции, однако многие инвесторы, а также китайские власти сочли это блефом, что, как полагает The Economist, может спровоцировать главу Белого дома на такой шаг.

Кроме того, ранее Трамп грозил Пекину запретом на экспорт критически важного программного обеспечения, который может парализовать полупроводниковую промышленность Китая. В свою очередь, «ястребы» в американской администрации призывают к введению санкций против китайских технологических и финансовых компаний. 

В то же время Китай также имеет достаточно мощные рычаги давления на американскую экономику, что он продемонстрировал, в частности, начав расследование в отношении крупного американского производителя микросхем Qualcomm, большая часть производственных мощностей которого расположена в Китае.

