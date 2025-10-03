Украина может потерять еще одного союзника в Европе

Движение ANO 2011 во главе с Андреем Бабишем — фаворит парламентских выборов в Чехии, которые пройдут 3–4 октября. Популисты-евроскептики максимально близки по духу к лидерам своих соседей: премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану. Для Брюсселя победа Бабиша означает, что появится еще один несговорчивый лидер в Восточной Европе, а вот для Украины — это потеря одного из ключевых идеологических и военных союзников среди членов ЕС. Однако расклады еще могут измениться. Что может помешать — в материале «Холода».

Коалиция SPOLU («Вместе») действующего премьера Чехии Петра Фиалы, скорее всего, проиграет грядущие выборы в нижнюю палату парламента. Согласно данным опросов, она идет на втором месте, а ее рейтинг оценивается примерно в 19–20%. Фаворитом парламентской гонки выступает правопопулистская партия ANO, возглавляемая бывшим премьером Чехии и бизнесменом Андреем Бабишем. Опросы дают ей около 30%.

За третье место борются еще одни правые популисты из SPD и либеральные центристы из STAN. Главные темы SPD: запрет нелегальной иммиграции и расширение институтов прямой демократии, в частности референдумов. SPD — евроскептики, противники ЛГБТ и исламофобы, а возглавляет их родившийся в Японии гражданин Чехии Томио Окамура. Согласно опросам, у них 10–13%.

У проевропейского и центристского движения STAN похожие цифры — 10–12%; они идеологические союзники действующего премьера Фиалы. Замыкают пятерку самых популярных политических движений Чехии местная Пиратская партия, которая еще недавно входила в правящую коалицию. Также пройти в нижнюю палату должно движение Stačilo!, а вот шансы «Автомобилистов для себя», следующих за ними в опросах, невелики.

Однако победа на выборах не гарантирует, что ANO будет формировать правительство. SPD и Stačilo! выглядят как основные союзники для ANO, но из-за сильных разногласий по ключевым вопросам Бабишу придется пойти на большое количество уступок, чтобы коалиция состоялась. Например, SPD поддерживает выход из Евросоюза, в то время как ANO — нет. Аналогичная проблема с тоскующим по временам социализма движением Stačilo! (что переводится как «Хватит!»), которое выступает за выход из ЕС и НАТО. У ANO не настолько радикальная повестка, поэтому коалиция с ними остается для Бабиша под вопросом, хотя все три политических движения выступают за прекращение военной помощи Украине.

Более того, союзник действующего премьера президент Чехии Петр Павел уже заявил, что не допустит к власти любого премьера, кто будет выступать за выход Чехии из ЕС и НАТО, поэтому пространство для маневра у Бабиша не такое уж и большое. Для создания прочной коалиции победившей партии необходимо объединить минимум 101 из 200 членов Палаты депутатов Парламента Чехии.

Кто такой Бабиш и чем он грозит

71-летний Андрей Бабиш — это чешская версия Дональда Трампа. Он тоже миллиардер, популист и может вернуться к власти после своего первого срока в 2017–2021 годах, который сопровождался многочисленными скандалами. Главный из них — коррупционный. Бабиша и его правительство подозревают в злоупотреблении субсидиями Евросоюза в пользу компании Agrofert — одной из крупнейших компаний Чехии, которая все еще принадлежит Бабишу.

«Некоторые думают, что я выиграл благодаря политике, но на самом деле я потерял огромные суммы денег в политике — миллиарды. Гораздо проще оставаться вне политики, просто быть предпринимателем, который заботится о своих интересах, влияя на партии, давая им деньги или предоставляя им хорошие места в газетах», — говорил Бабиш, отвечая на критику своего предыдущего срока.

Agrofert остается под надзором властей. Министр сельского хозяйства Марек Выборны заявил, что правительство потребует от Agrofert вернуть 5,1 миллиарда крон (примерно 210 миллионов евро) якобы незаконно полученных субсидий. В июне чешский верховный суд возобновил судебный процесс по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС, использованными в 2008 году для строительства курорта «Гнездо аиста», отменив ранее вынесенный оправдательный приговор.

Бабиш во время своей кампании в сентябре 2025 года. Фото: Lukas Kabon / Anadolu / Reuters

Возвращение Бабиша может значительно изменить баланс сил в Восточной Европе и возродить Вышеградский «антибрюссельский» альянс (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша). Эти страны во время миграционного кризиса 2015 года были категорически против приема нелегальных мигрантов, однако после российского вторжения в Украину альянс распался. Теперь он может возникнуть вновь.

«Лучше вести диалог с ЕС как объединение на 60–70 миллионов человек, чем выступать одиноким игроком вроде Чехии», — говорит замглавы ANO Карел Гавличек.

С приходом к власти Бабиша Вышеградский альянс может стать полностью антиукраинским и в значительной степени пророссийским. Главы Словакии и Венгрии категорически против военной поддержки Украины. А идеологический союзник Фицо, Орбана и Бабиша, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, хоть и не имеет такой полноты власти, как премьер Дональд Туск, все еще может влиять на внешнюю политику Варшавы и блокировать неугодные ему проевропейские инициативы.

К тому же ANO вместе с партией Орбана Fidesz создали в Европарламенте новое объединение с французским Rassemblement National и Австрийской партией свободы (FPÖ) — их всех объединяет симпатия к России.

Сам Бабиш утверждает, что для него не очень важно снова получить кресло премьера. Однако его бывшие и нынешние соратники считают, что он лукавит. Они описывают его как упорного, нетерпеливого трудоголика, способного мобилизовать своих сторонников. Бывший вице-президент Европейской комиссии и одна из ранних лидеров ANO Вера Йоурова вообще сравнивает Бабиша с бульдозером — за его стиль управления.

Она вспоминает, что еще в начале первой избирательной кампании для ANO в 2013 году рейтинг партии болтался в районе 1%. Однако это совершенно не пугало Бабиша, который был «полон энергии». В итоге ANO заняла второе место — «шокирующий результат, показавший, насколько чехи изголодались по радикальным изменениям в политике», говорит Йоурова.

Тем не менее первый срок Бабиша заканчивался обвинениями и скандалами. Помимо кейса Agrofert, Бабиша обвиняли во влиянии на свободу слова: еще в 2013 году он купил медиагруппу, владевшую двумя крупнейшими газетами страны. За это среди журналистов его прозвали «Бабискони» по аналогии с Сильвио Берлускони, который использовал свою медиаимперию для построения политической карьеры.

Протесты в Праге в 2019 году. Фото: David W Cerny / Reuters

В 2019 году в Праге прошли массовые протесты против правительства Бабиша. Более 200 тысяч человек вышли на улицы с обвинениями в том, что он влияет на СМИ и суды по всей стране. Проведенный Европейской комиссией в 2021 году аудит признал, что в кейсе Agrofert присутствовал конфликт интересов. Тогда же ANO проиграли выборы коалиции Фиалы, и Бабишу пришлось подать в отставку.

Сам Бабиш отвергает обвинения, называя претензии «вымыслами из Брюсселя и со стороны неокоммунистической Пиратской партии». А в том, чтобы богатые граждане шли в политику, он не видит ничего плохого:

«Для страны хорошо, когда богатые люди идут в политику, потому что другие, приходя во власть, просто заинтересованы в зарабатывании денег для себя, плодя повсеместную коррупцию», — говорит он.

Вернуть доверие чехов Бабишу помогли продажа собственных медиаактивов в 2023 году, а также распри внутри действующей коалиции и коррупционные скандалы внутри действующей власти.

Согласно последним опросам, ANO опережает своих ближайших преследователей примерно на 10% голосов. Ушедший в отставку на фоне коррупционного скандала Бабиш теперь позиционирует себя как «единственного кандидата, который может победить коррупцию на чешских болотах», хотя еще недавно он оправдывался за скрытую в офшорах виллу, купленную на французской Ривьере.

Что не так с нынешней властью?

Позиции правящей коалиции SPOLU также подмочил коррупционный скандал. В мае 2025 года министр юстиции Павел Блажек подал в отставку, после того как Минюст получил пожертвование почти в 40 миллионов евро в биткоинах от осужденного ранее за наркоторговлю Томаша Йиржиковского.

Пришедшая на замену Блажеку Эва Декруа тоже попала в эпицентр скандала — оказалось, что она окончила курс магистратуры по правоведению во Франции, не дававший ей права называть себя «магистром» в Чехии, однако использовала эту степень в том числе при защите диссертации доктора наук. Проблемы есть и у потенциальных союзников SPOLU: бывший заммэра Праги и член STAN Петр Глубучек с 2022 года находится под следствием по делу о коррупции.

Еще одна причина падения рейтингов SPOLU — непопулярное предложение повысить пенсионный возраст и сократить социальные расходы. Этим сполна пользуются их политические оппоненты, намекая, что в подобных условиях продолжать поддержку Украины нецелесообразно для будущего страны. И несмотря на то, что чешская экономика продолжает стабильно расти, обвинения Бабиша в адрес Фиалы (он говорит, что его экономическая политика не приносит ожидаемых результатов) нашли отклик у электората.

Бабиш и Фиалу на дебатах 1 октября 2025 года. Фото: David W Cerny / Reuters

«Фиала на самом деле не повредил нашей экономической ситуации, но он потерял поддержку делового сообщества и заставил избирателей волноваться по поводу экономической стагнации, потому что его правительство действовало как-то скомкано, а не продвигало инновации и крупные проекты», — говорит Мартин Эль, главный аналитик чешской деловой газеты Hospodářské noviny.

В свою очередь SPOLU строит предвыборную кампанию на приравнивании Бабиша к пророссийским силам в Европе: ANO обвиняет своих оппонентов в том, что те расклеивают плакаты, где Бабиш вместе с другими оппозиционными кандидатами получают похвалу от Владимира Путина. «Вы хорошо справляетесь, дети мои», — говорит президент России чешским политикам на этих плакатах.

Na Jesenicku se objevily billboardy vyobrazující vedoucí tváře ANO, Stačilo! a SPD s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Skvělý počin.

Фиала и его сторонники пытаются выдать Бабиша за человека, который поставит под вопрос европейский путь Чехии и якобы попытается выйти из НАТО, хотя тот прямо говорит, что такого не произойдет.

Что в итоге?

Сам Бабиш отрицает и связи с Кремлем, и присваеваемую ему оппонентами жесткую антинатовскую и антиевропейскую позиции. Однако он публично заявляет, что, например, не намерен увеличивать государственные расходы на оборону, как того от НАТО потребовал Дональд Трамп.

«Если Трамп скажет, что я должен прыгнуть из окна, я не прыгну», — говорит он.

Бабиш настаивает, что эти средства как раз-таки стоит направить на социальные выплаты и отказаться от повышения пенсионного возраста. Однако реализовать свои предвыборные обещания ему будет сложно: у ANO просто нет политических союзников. Даже в чем-то близкие по духу SPD и Stačilo! не считают Бабиша единомышленником, из-за чего Чехия после выборов рискует столкнуться с политической нестабильностью, так как на формирование новой правящей коалиции может уйти много времени.

Изменить эту ситуацию может сам Бабиш, ведь, как рассказывают близкие к нему люди и эксперты, евроскептицизм и антиукраинство Бабиша обусловлены политическими настроениями в обществе. «Если через два-три года спрос [со стороны избирателей] изменится, он снова сменит курс», — говорит бывший советник Бабиша Павел Теличка.

В условиях, когда президент Чехии Петр Павел прямо говорит, что не одобрит кандидатуру премьера, который будет выступать за выход страны из ЕС и НАТО, гибкость политических взглядов Бабиша может позволить ему извлечь дополнительные политические выгоды.

