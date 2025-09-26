Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США

Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?

В конце августа 2025 года более 70 тысяч человек приехали на ежегодный американский фестиваль Burning Man. В вечер финального представления произошло убийство: тело 37-летнего россиянина Вадима Круглова нашли в луже крови. Полиция сразу же начала расследование, но по правилам фестиваля там не бывает связи и камер наблюдения, а после его завершения на месте проведения не должно остаться даже человеческих волос. Как продвигается дело и какие версии есть у близких Круглова — в материале «Холода».

30 августа 2025 года в 21:14 к помощнику шерифа на фестивале Burning Man обратился мужчина. Он сообщил, что видел лежащего в луже крови человека. Сотрудники полиции быстро прибыли на место и в одной из палаток обнаружили тело мужчины 35–40 лет с ножевым ранением в шею. Место преступления сразу оцепили, и до конца мероприятия там дежурили полицейские.

В этом году фестиваль проходил с 24 августа по 1 сентября. В вечер убийства практически все участники наблюдали за главным событием: сжиганием огромной деревянной статуи человека, символа Burning Man. Поэтому полицейские опросили тех, кто оказался рядом с местом убийства, и начали искать улики. Личность погибшего сразу определить не удалось.

На следующий день участники стали разъезжаться. По требованиям законодательства, в пустыне после окончания фестиваля не должно остаться следов пребывания человека: ни мусора, ни даже нитки от ткани или человеческого волоса. Поэтому к 2 сентября большая часть улик исчезла.

Что такое Burning Man? В 1986 году художники Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли двухметровое деревянное чучело человека на пляже в Сан-Франциско в честь летнего солнцестояния. В течение следующих четырех лет Харви и Джеймс сжигали на глазах растущей толпы все более высокое чучело, пока в 1990 году полиция не запретила сжигать 12-метровую куклу. Тогда мероприятие перенесли в пустыню Блэк-Рок в штате Невада — на место, где когда-то было озеро. Во время фестиваля на неделю возводится временный палаточный город, в котором живут десятки тысяч человек. Они создают художественные инсталляции, объединяются в лагеря по интересам и дают представления. На фестивале часто выступают известные музыканты и диджеи, а в последний вечер участники вместе сжигают чучело. На Burning Man запрещена торговля (кроме льда для напитков), поэтому участники должны привезти с собой все необходимое или обмениваться с другими людьми. В 2010 году в фестивале участвовали 50 тысяч человек, а в последние годы — до 70–80 тысяч. Билеты на Burning Man стоят от 550 до 3000 долларов без учета расходов на транспорт и обустройство лагеря. Фестиваль часто посещают знаменитости, например, в 2025 году там был брат Илона Маска Кимбал Маск и соучредитель Google Сергей Брин.

Потеряться на Burning Man — обычное дело

Вадим Круглов приехал в пустыню Блэк Рок за несколько дней до начала фестиваля, чтобы помочь московской команде построить лагерь Luminary Love. В первые дни там пронеслась буря с дождем и пустыня превратилась в болото из густой глины. Несмотря на трудные условия, Круглову с друзьями удалось построить арт-объект в виде большого портала в форме сердца.

Вадим Круглов на фоне арт-объекта. Фото: @olga_lier / Instagram

«Изначально проект сорвался, и казалось, что лагерь останется без арт-объекта. Но именно Вадим в последние дни придумал и создал новое произведение — огромное зеркальное сердце. Оно символизировало, что мы все отражаем любовь и сами являемся любовью», — написала в инстаграме подруга Круглова София Щербакова.

За несколько дней до трагедии, по словам Щербаковой, Круглов интересовался, как часто люди умирали на фестивале. «Я говорю: “Вадим, ты что, дурак?” А он такой: “Да я просто прикалываюсь, там три человека из 80 тысяч — не страшно”», — рассказывала в соцсетях София.

29 августа Круглов был на танцполе и сказал Щербаковой, что боится потеряться. «После этого мы его не видели, что в атмосфере Burning Man — обычное дело», — рассказала она изданию The Wall Street Journal.

В пустыне практически нет связи: организаторы раздают интернет по радиоканалу, и, чтобы подключиться к нему, гости должны заранее приобретать специальные модемы. Поэтому иногда участники теряются и находят друзей, с которыми они приехали, только через несколько дней

1 сентября Щербакова с друзьями начали собираться домой и обнаружили, что палатка Круглова все еще не разобрана. Тогда они поняли, что Вадим пропал. К тому моменту уже было известно, что на фестивале убили мужчину, но полиция еще не назвала имя погибшего.

2 сентября София Щербакова написала в инстаграме, что ищет друга. А позже в тот же день Бюро судебно-медицинской экспертизы города Уошо сообщило, что на Burning Man убили 37-летнего россиянина Вадима Круглова и что власти уведомили его семью о случившемся.

Мечтал об Америке

Сестра Круглова Ольга Лиер рассказала «Холоду», что Вадим родился в Омске и учился на маркетолога в Омском государственном университете путей сообщения. Потом он отслужил в армии и переехал в Москву, чтобы учиться на бортпроводника.

В 2013 году Круглов поступил в Авиационный учебный центр при авиакомпании «Трансаэро», как рассказал «Холоду» его друг Виталий. По его словам, Круглов лучше всех в группе знал английский язык, поэтому вскоре после окончания учебы начал работать бортпроводником в «Трансаэро» и «Аэрофлоте» на рейсах в Европу и США.

По словам Виталия, в 2014 году российская авиация переживала не лучшие времена: многих отправили в вынужденный отпуск и выплачивали оклад в восемь тысяч рублей. «У него был выбор: либо возвращаться обратно в Омск, либо двигаться куда-то дальше», — рассказал Виталий.

«Он всегда стремился к лучшему, ставил перед собой цели и добивался высот. Любил писать стихи. С детства очень любил английский язык, легко его усваивал и мечтал побывать в Америке», — рассказала «Холоду» сестра Круглова Ольга.

В 2016 году Вадим переехал в США. Как утверждает Виталий, он прилетел туда по туристической визе и, после того как закончился срок ее действия, не мог больше покидать страну и работать в авиации. На странице Круглова в LinkedIn указано, что с 2016 года он стал заниматься установкой спутникового оборудования и работал в телекоммуникационных компаниях DISH и Spectrum в Нью-Йорке.

Скучал по семье и дому

В 2024 году Круглов устроился портовым рабочим на Аляске. Виталий рассказал изданию «Вот Так», что там Вадим Круглов сопровождал и охранял суда. Потом он переехал в штат Мичиган, где занялся прокладкой кабельного интернета, а весной 2025 года перебрался в город Такома в штате Вашингтон.

«Были разные по сложности периоды, но его вера в лучшее и стремление доказать самому себе, что он сможет, позволяли двигаться вперед и преодолевать проблемы. В Штатах завел множество знакомств, близких друзей. Был значимой фигурой в православной общине в Нью-Йорке», — рассказала «Холоду» его сестра Ольга.

По словам Виталия, у Круглова в США были машина и квартира, но не было разрешения на проживание, хотя в ближайшие месяцы он надеялся получить грин-карту. «Он скучал по родине, по отцу, но для него приоритетом было все-таки получить визу. Он не мог уехать, потому что потом бы не вернулся», — объяснил Виталий.

Бывшая девушка Круглова рассказала «Холоду», что он «любил свою страну, хотел иметь семью и детей» и «часто говорил о доме». По словам его сестры Ольги, Вадим часто звал ее в гости, уговаривал сделать визу и переехать к нему.

Вадим, как утверждал Виталий, много путешествовал и любил праздники и фестивали. «На Хэллоуин присылал мне видео, он там то в черта переоденется, то в ангела, то еще в кого-то. Такой творческий человек. Мне писал стихи и песни, а потом переводил их на английский. Последние лет пять много рисовал и профессионально монтировал видео», — рассказал Виталий.

Его сестра рассказала «Холоду», что Круглов мечтал побывать на Burning Man: «В конце июля он позвонил мне и был очень счастлив поделиться новостью, что едет на этот фестиваль».

Впрочем, как утверждает Ольга, она волновалась за брата. «Ведь это пустыня, город строится на неделю и потом полностью разбирается. Там большое количество разных людей с разными интересами», — объяснила она.

Опасно ли на фестивале Burning Man? Убийство Вадима Круглова — не первая смерть на Burning Man. В 2024 году участница фестиваля скончалась от приступа астмы, а годом ранее гость умер от передозировки наркотиками. В 2018 году 41-летний мужчина перелез через ограждения во время сжигания чучела и сгорел у всех на глазах. А в 2014 году участницу сбила машина. В этом году на фестивале задержали 44 человека за бытовое или сексуализированное насилие, кражи со взломом, хранения наркотических веществ, а также нападения с применением оружия. Несмотря на то, что фестиваль завершился, в офис шерифа округа все еще поступают сообщения о совершенных на нем преступлениях.

Обратился к Трампу

2 сентября участник Burning Man Крис Рейгл рассказал на странице фестиваля в фейсбуке, что убийство произошло в одной из палаток, которая находилась рядом с его лагерем. «Соседи слышали громкую ссору, которая, по-видимому, закончилась ножевым ранением. Власти спрашивали гостей, видели ли они кого-нибудь с ножом Боуи (крупный охотничий нож с длинным широким клинком и скошенным обухом. — Прим. “Холода”)», — написал Рейгл. Он также запостил фотографию палатки, где произошло убийство.

Через несколько дней подруга Круглова София Щербакова написала в инстаграме, что люди, которые слышали ссору, отказались от своих слов. По ее мнению, свидетелей могли запугать.

11 сентября отец Вадима Игорь Круглов записал на русском языке видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать дело федеральным органам страны (на тот момент им занимался местный шериф округа Першинг). «Как отец отца, вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершено убийство моего сына Вадима, гражданина другой великой страны, России», — говорил он.

Игорь Круглов упомянул недавнее убийство гражданки Украины в нью-йоркском метро, которое было раскрыто ФБР за несколько дней. «Я понимаю, в Нью-Йорке много видеокамер, возможностей, и убийцу можно быстро поймать. В пустыне Блэк-Рок видеокамер нет. Но я полагаюсь на профессионализм сотрудников ФБР. Зло должно быть наказано», — призвал отец погибшего.

Похороны Вадима. Фото: @olga_lier / Instagram

Тогда же сестра Круглова Ольга Лиер писала в инстаграме, что, несмотря на резонанс, «федеральные власти никак не задействованы» в расследовании, а семье даже не представили результатов судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, о телефоне Круглова, который нашли рядом с его телом, также ничего неизвестно. По мнению Лиер, раскрыть дело можно будет, только если им займутся федеральные органы, у которых будут «доступ к более крупным базам данных, обзор камер наблюдения и информация о присутствующих».

Друг Круглова Виталий сообщил «Холоду», что с отцом Вадима «связались администрация Штатов и шериф, и дело приобрело такой международный формат».

Практически сразу семья и друзья Круглова открыли сбор денег на «транспортировку и кремацию, все юридические расходы, организацию похорон и помощь семье». За несколько дней им удалось собрать 40 тысяч долларов.

Организаторы фестиваля написали на своем сайте, что «сотрудничают с правоохранительными органами» и пообещали выплатить 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать убийцу Круглова. «Burning Man Project выражает наши глубочайшие соболезнования близким Круглова. Мы также выражаем сочувствие всему нашему сообществу участников, волонтеров и сотрудников. Вместе мы стремимся отстаивать ценности Burning Man», — сказано в заявлении генерального директора Burning Man Project Мэриан Гуделл.

Поиски убийцы

Шериф округа Першинг Джерри Аллен в разговоре с ABC News объяснил, что, помимо отсутствия связи, расследование осложняется тем, что Блэк-Рок-Сити — это временный город, который исчезает, как только его покидают участники.

14 сентября сестра Круглова Ольга Лиер написала в соцсетях, что «убийца, который нанес смертельный удар ножом, был не один». Она сообщила, что есть свидетели преступления, которые «в страхе пытаются скрыть следы».

Лиер утверждала, что «строит свою цепочку событий» и чувствует, что «очень близка к разгадке». «Знаю, что их связывает токсичная и опасная связь, деньги, страх и общее преступление под соусом лжи и фальшивой любезности», — написала Лиер, пригрозив «неизбежным судом» и призвав к «чистосердечному признанию».

17 сентября офис шерифа округа Першинг сообщил, что нашел орудие убийства Круглова. По словам представителя шерифа, смерть наступила после одного удара ножом в шею жертвы. Власти отметили, что с начала расследования получили сотни наводок и продолжают пытаться установить личность подозреваемого. Сестра Круглова Ольга писала в инстаграме, что нож был «профессиональным».

17 сентября в городе Рино в штате Невада произошло отпевание Круглова, после чего его кремировали. По словам его сестры, прах сейчас находится в Нью-Йорке у близких друзей Вадима.

«Вадим защищал и заботился о ближних, теперь наша очередь защитить его и почтить память о нем. Мой брат заслуживает справедливости», — сказала «Холоду» Ольга.

