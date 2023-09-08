В Европе может появиться новый противник Украины

В ближайшее время европейские политики рискуют столкнуться с новой проблемой: на парламентских выборах в Словакии с высокой долей вероятности победит партия Роберта Фицо — противника евроинтеграции, демократических ценностей и военной поддержки Украины, а также потенциального союзника России в ЕС. Фицо — мастодонт словацкой политики — в случае победы займет пост премьера в четвертый раз. Причем ему не помешали ни предыдущий коррупционный скандал, где он проходит главным подозреваемым, ни обвинения западных политиков в фашизме, ни распространение фейков. Падение уровня жизни и простой ответ, кто в этом виноват, помогли скандальному политику нарастить свой электорат. Возвращение старой проблемы для единой Европы — в материале «Холода».

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Одним из главных аргументов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, почему его страна отказывается от широкой поддержки Украины, является экономический урон: Будапешт зависит от поставок нефти и газа из России, а также реализует совместный проект в ядерной энергетике — расширение АЭС «Пакш». В отличие от Венгрии Словакия не реализует совместных с Россией ядерных проектов, но зависимость от российских нефти и газа у нее намного выше (58% импорта против 96%). Тем не менее это не помешало ей на протяжении полутора лет войны быть одним из главных союзников Украины. Она регулярно поставляет Украине артиллерийские установки, системы ПВО, а полгода назад и вовсе одной из первой среди членов НАТО отправила Украине свои истребители МиГ-29, чем вызвала недовольство России и обвинения в нарушении двустороннего договора о военно-техническом сотрудничестве.

В конце сентября в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы, победу на которых, вероятно, одержит оппозиционная партия Smer-SD (Курс — социальная демократия) во главе с популистом Робертом Фицо. Западные политики опасаются, что при таком раскладе Словакия превратится из соратницы Украины в союзника России. Фицо является ярым противником всех инициатив ЕС, направленных на помощь Украине. Он не раз критиковал предыдущее правительство за то, что оно якобы заботится об украинцах больше, чем о словаках, переживающих экономический кризис и падение доходов населения, называл президента Словакии Зузану Чапутову «американским агентом» из-за ее проукраинской позиции и пообещал заморозить отправки словацкого оружия Украине, как только придет к власти.

Он также рассказывал избирателям, что собирается использовать право вето для того, чтобы бойкотировать «бесполезные» антикремлевские санкции ЕС. Фицо считает, что, поддерживая подобные меры, Словакия вредит самой себе — навлекает на себя ответные российские санкции, которые больно бьют по ее экономике. Еще будучи премьером, в 2014 году Фицо критиковал решение ЕС ввести ограничения против России — как и сейчас, называл их «бесполезными» и призывал искать другие пути «разрешения кризисных ситуаций».

В последние годы он также отпускал неоднозначные комментарии в сторону НАТО: например, сравнивал находящиеся на территории Словакии немецкие подразделения альянса с нацистами. Позднее, правда, он заверил граждан, что не собирается выводить Словакию из НАТО. Выдвигаемые его партией внутриполитические инициативы тоже подыгрывают России. Так, в июне Smer-SD предложила ввести аналогичный российскому закон об иноагентах, благодаря которому некоммерческим организациям придется отчитываться об иностранных доходах.

Журналисты и политики опасаются, что с победой Фицо Венгрия перестанет быть единственной страной в ЕС, так или иначе поощрящей политику России в отношении Украины. Однако соратники Фицо по партии настаивают на том, что они не отстаивают интересы России. «Мы не придерживаемся пророссийских взглядов, а действуем в национальных интересах нашей страны», — объяснял в интервью Любос Блаха — вице-президент Smer-SD. До прихода в политику он занимался музыкой в жанре тяжелый металл и писал книги о Ленине и Че Геваре. Ныне же он известен своими эпатажными высказываниями: вторя лидеру партии, он называет президента Словакии «фашисткой», а разделяющих ее взгляды министров «американскими марионетками» и распространяет благосклонные по отношению к политике России комментарии в соцсетях.

«Настроения в Европе меняются — вот увидите. Вскоре снабжать Украину оружием перестанет быть мейнстримом и страны, продолжающие это делать, останутся в меньшинстве. Война в Украине — это противостояние между российской и американской империями, из которого Россия как ядерная сверхдержава не может выйти проигравшей», — говорит Блаха.

Взлет популистов

Smer-SD уже несколько месяцев лидирует в опросах избирателей. Рост ее популярности обусловлен падением уровня жизни, вызванный ростом инфляции из-за роста энергетического кризиса в Европе. На этом фоне радикальные идеи Фицо находят отклик в словацком обществе. Вдобавок доверие к действующей власти подорвано распадом предыдущей правящей коалиции: словаки устали от междоусобиц прозападных политиков и общей турбулентности политической системы — за последние четыре года в стране сменилось четыре премьер-министра. Последняя правящая коалиция проукраинской направленности завязла в межпартийных распрях и распалась в декабре. С тех пор страной руководило временное правительство, сформированное президентом Зузаной Чапутовой.

Популярности Smer-SD среди избирателей также способствует и то, что население Словакии неоднозначно относится к войне. Согласно опросу Globsec, большинство граждан республики (40%) считают виновной в развязывании войны Россию, однако сторонников мнения, что виноват Запад, не намного меньше — 36%. Меньше всего (17%) словаки винят в войне Украину. При этом абсолютное большинство (70%) не поддерживают поставки оружия Украине, а 60% были против передачи Киеву истребителей МиГ.

Прозападные политики во главе с президентом Зузаной Чапутовой, однако, полагают, что многие их соотечественники подвержены российской пропаганде и дезинформации. Часть словацкого общества действительно восприимчива к пророссийской повестке. Примером тому служит прошлогодний случай с участием посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова. Вскоре после того, как мировые СМИ написали о найденных в Киевской области телах украинцев, убитых российской армией, Братчиков обвинил главу словацкого поселения Ладомирова Владислава Цупера, который придерживается проукраинских взглядов, в уничтожении захоронения российских солдат времен Первой мировой войны.

Словацкие полицейские быстро опровергли эту информацию, но фейк подхватили пророссийские словацкие издания и миф ушел в народ. После этого случая Цуперу не удалось переизбраться на должность главы поселка, а на его место пришел член популистской партии, которая выступает против помощи Украине. Цупер считает, что Россия не была заинтересована в свержении его с поста и назначении на место лояльного человека. «Она просто воспользовалась возможностью отвлечь внимание людей от инфоповода с массовыми захоронениями в Украине и не преминула выставить себя жертвой», — говорит он.

Текущий расклад

Согласно последним опросам, Smer-SD с высокой долей вероятности одержит победу на выборах в парламент с результатом более 21% голосов, на втором месте антипод популистской партии Фицо — «Прогрессивная Словакия», за которую готовы проголосовать примерно 15,6%. Она выступает за защиту прав и свобод, особенно представителей ЛГБТК+, намерена разрешить однополые браки на территории республики, а также выступает за большинство общеевропейских инициатив, включая поддержку Украины. Замыкает тройку с 12% голосов идеологически близкая к Smerd-SD партия «Хлас», которую возглавляет бывший соратник Фицо Питер Пеллегрини.

Фото: Ondrej Deml / CTK / ddp / Vida Press

Ей, возможно, и предстоит решить судьбу этих выборов. Несмотря на то что руководитель «Хлас» разочаровался в Фицо из-за его последних антизападных высказываний, некоторые члены партии — выходцы из Smer-SD — все еще поддерживают связь с бывшими коллегами. Еще один возможный участник коалиции с лидерством Фицо — ультраправая партия «Република», которая, согласно опросам, должна занять четвертое место в гонке, получив 8,4% голосов. Большинство идеологических союзников «Прогрессивной Словакии» не преодолевают проходной барьер (5% голосов) либо едва преодолевают его.

В случае победы Фицо будущие поставки оружия Украине, однако, не будут отменены: пока еще действующие власти республики предприняли меры по наращиванию производства вооружений, необходимых Киеву. В мае правительство Словакии пообещало в течении двух следующих лет увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в пять раз. Заместитель министра обороны тогда же рассказала, что текущее правительство старается подписать максимальное количество контрактов и сделать так, чтобы их невозможно было отменить в будущем.

Что не так с Робертом Фицо?

Роберт Фицо — старожил словацкой политики: он трижды занимал пост премьера, на котором пробыл в общей сложности 10 лет в промежутке с 2006 по 2018 год. За эти годы он зарекомендовал себя как евроскептика. Еще 10 лет назад он критиковал Евросоюз и США, негативно относился к глобализации и евроинтеграции, использовал антиисламскую и антидемократическую риторику и поддерживал партнерские отношения с Россией. По мере укрепления своей власти он ограничил свободу прессы, представителей которой называл «грязными антисловацкими проститутками» и «гиенами».

Фицо не раз обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Как раз из-за этого его последний срок закончился преждевременно: он ушел в отставку из-за самых массовых со времен бархатной революции 1989 года протестов, вызванных коррупционным скандалом и обвинениями в связях с итальянской мафией.

Политическому кризису предшествовало убийство в 2018 году неизвестными наемниками журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой. Куцак исследовал связи политического истеблишмента и местных магнатов с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета», которая крала деньги ЕС, выданные правительству Словакии на субсидии для фермеров. Коллеги Куцака, ознакомившись с материалами незаконченного расследования, рассказали, что там в числе других чиновников упоминался Фицо. В частности, Куцак узнал, что премьер нанял в личные ассистентки бывшую модель со связями в сфере организованной преступности.

Узнав это, десятки тысяч возмущенных жестоким убийством словаков вышли на улицы своих городов, требуя отставки Фицо. Премьер сопротивлялся: называл протесты происками венгерско-американского инвестора Джорджа Сороса, говорил, что их стоит прекратить, чтобы не «спровоцировать насилие». Но в итоге сдался и подал в отставку, пообещав действующему тогда президенту Андрею Киске скоро вернуться.

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С приходом к власти в 2020 году нового правительства, сформированного по большей части из членов демократических и либеральных партий, в Словакии началась масштабная антикоррупционная кампания, которая вскоре дала свои плоды. В прошлом году специальное подразделение полиции Словакии по борьбе с коррупцией и организованной преступностью объявило, что Фицо проходит главным подозреваемым по делу о создании преступной организации. Следователи полагают, что во время своего второго премьерского срока Фицо использовал свои связи в полиции и налоговых органах для того, чтобы преследовать своих политических конкурентов.

Многие проходящие по этому делу судьи, прокуроры, полицейские, олигархи, а также политики уже были арестованы. Однако Фицо пока остается вне досягаемости закона — силовики не могут задержать его как действующего члена парламента без соответствующего разрешения правительства. Сам же экс-премьер заявляет, что невиновен. Он называет дело частью политического заговора против него и говорит, что государство использует «фашистские методы» для его устранения.

Выборы в парламент Словакии пройдут 30 сентября, по итогам голосования Роберт Фицо может снова возглавить Словакию и снова стать проблемой для европейского единства.