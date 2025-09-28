Секрет пассажира

В июне 1987 года житель Франции Ив Дандонно ехал в машине на юге страны вместе с другом Даниэлем Блуаром. Автомобиль врезался в скалу, машина загорелась, и Дандонно погиб. Однако следователи заметили несколько странностей: автомобиль ехал на небольшой скорости, а на земле не было следов торможения. Полиция продолжила расследование и раскрыла необычную преступную схему. Что на самом деле произошло той ночью — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

В ночь с 6 на 7 июня 1987 года в департаменте Эро на юге Франции произошла авария. В машине было два человека: глава небольшой компании по производству игрушек Ив Дандонно на пассажирском сиденье и его друг, медбрат Даниэль Блуар — за рулем. Позже Блуар рассказывал, что они возвращались с моря, где провели день. Машина врезалась в скалу. Подобные происшествия случались в том районе достаточно часто.

Блуар вышел из машины и пошел искать подмогу. Недалеко от дороги была ферма. Он постучал в дверь, разбудил спящих хозяев и попросил срочно вызвать спасателей, так как боялся, что машина загорится, пока его друг без сознания находится внутри.

Хозяева фермы сразу же вызвали пожарных и жандармов. Но к тому моменту, как те прибыли на место, машина Austin Metro сгорела. Когда огонь был потушен, спасатели извлекли из автомобиля настолько сильно обгоревшее тело, что его было невозможно опознать.

Вскоре на место происшествия приехала из Парижа Мари-Терез Эро, гражданская жена Дандонно. Она опознала его по обугленной ткани трусов, сказав, что они принадлежали ее супругу, и врач подписал справку о смерти Дандонно. У него остались несколько детей от двух бывших жен.

Блуара тут же допросили следователи. Он рассказал, что они с Дандонно ехали по маленькой дороге, и он врезался в скалу. Справа на дороге действительно была скала, но как именно он мог в него врезаться, оставалось непонятным. Прибывшему на место механику Сержу Кокилю показалось странным, что колеса машины не были повреждены и что пассажир получил ранения, от которых потерял сознание, так как автомобиль ехал на небольшой скорости, судя по отсутствию на скале заметных следов.

Ив Дандонно

Дандонно похоронили спустя два дня. Мать Дандонно была безутешна. Перед церемонией она возложила венок из красных роз на плоский камень у обочины, где погиб ее сын, а во время похорон не сказала ни слова Блуару, который находился за рулем машины. Останки Дандонно кремировали, а прах развеяли на похоронах.

Хотя некоторые элементы происшествия казались странными, в полиции решили, что это обычная автомобильная авария. Однако сгоревшую машину по просьбе страхового инспектора отвезли в гараж на случай, если потребуется провести экспертизу. Там она и оставалась на протяжении нескольких месяцев. Механик Серж Кокиль поставил на ней отметку «Не трогать». Он сказал своему сыну, что у истории с этой машиной будет продолжение. Так и получилось.

Восемь страховок

На момент аварии в 1987 году Дандонно был 41 год. Его отец, бывший полицейский, воспитывал сына в строгости. Дандонно и сам собирался поступать в полицию, но не сдал вступительный экзамен в школу для полицейских и после этого сменил множество работ. Он успел побыть чертежником и брокером, долгое время работал в сфере страхования, а затем создал предприятие по производству игрушек.

Дандонно хорошо знал, как устроена система страховых выплат, и успел застраховать свою жизнь. В общей сложности у Дандонно было восемь таких страховок в разных компаниях на общую сумму чуть меньше 11 миллионов франков (более 3 миллионов евро). При этом по каждому страховому контракту, заключенному с новой компанией, сумма выплат в случае смерти застрахованного в результате автомобильной аварии увеличивалась в два-три раза.

После смерти Дандонно Мари-Терез Эро обратилась в компании за выплатами и быстро получила часть денег — в общей сложности 4,25 миллиона франков.

Кадры с места аварии. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube

В то же время страховые компании, где Дандонно оформил страховки, совместно обратились в агентство по борьбе с мошенничеством в сфере страхования. Оно поручило провести расследование частному детективу и жандарму в отставке Жану Порсеру. Расследование также проводил страховой инспектор Бернар Гей по просьбе страховщиков из британской компании Yorkshire Assurance.

Детективы повторно обследовали то, что осталось от машины. Было неясно, как машина могла врезаться в скалу. Также было непонятно, по какой причине она загорелась. Автомобиль не мог просто спонтанно загореться, для этого нужно было, например, чтобы воспламенились электрические детали. Кроме того, машина явно ехала на небольшой скорости: на шинах не было следов, которые остались бы после резкого торможения. Неочевидным детективам показался и выбор маршрута: дорога была не единственной, и было непонятно, зачем мужчины вообще съехали с трассы.

Когда все эти обстоятельства стали известны, одна из страховых заблокировала платежи и подала заявление в полицию. Спустя почти полгода после аварии жандармы начали официальное расследование. По словам Антуана Тривальдо, который руководил расследованием, они в первую очередь стали изучать местность, где все произошло, и автомобиль. Эксперты пришли к выводу: автомобиль подожгли. Во время сбора пепла в машине также нашли маленькую кость. Это был кусок челюсти.

Снимок зубов Дандонно. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube

Следователи обратились к стоматологу, которого посещал Дандонно. Он показал челюстные снимки своего пациента. Следователи обнаружили, что челюсти не совпадают: на найденной кости не хватало трех задних зубов. А на снимках, которые были у дантиста Дандонно, эти зубы были на месте.

Благодаря этому следователи получили доказательство того, что человек, сгоревший в машине в ночь с 6 на 7 июня 1987 года, не был Ивом Дандонно.

Поиски мертвеца

Новые обстоятельства изменили ход расследования: теперь это было не просто мошенничество со страховыми выплатами — речь шла о предполагаемом убийстве. Жандармам нужно было найти Дандонно и установить, кем был человек, сгоревший в машине.

20 ноября 1987 года в отделение почты в Париже пришли Мари-Терез Эро и секретарша Дандонно Даниэль Симонен с мужем — Марком Грегори. Они попытались обналичить 2,4 миллиона франков и вели себя нервно: постоянно то входили, то выходили из здания. Узнав сумму, которую хотят получить посетители, и сочтя их поведение подозрительным, начальник почты позвонил жандармам. Всех троих задержали. На допросе Эро рассказывала, что это деньги, которые она получила по страховке после смерти мужа.

Тогда Коллеги из Монпелье попросили парижских жандармов отпустить задержанных, чтобы проследить за ними. За Эро и Симонен установили наблюдение и прослушку.

Расследование продолжали и частные детективы. О своих находках они сообщали полиции. Благодаря им примерно через месяц жандармы узнали, что Эро планирует потратить страховые выплаты на покупку верфи. Сама Эро объясняла это тем, что вложить деньги в корабли хотел ее покойный муж. Эта деталь привела жандармов в Карро, северный пригород Ниццы, где строилась верфь. Перед смертью Дандонно посетил ее вместе с Эро и хотел купить там корабль.

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

Следователи узнали, что после смерти супруга Эро вернулась туда вместе с неким мужчиной. Они предположили, что это мог быть Дандонно. Чтобы это проверить, жандармы поехали на верфь, показали фотографию Дандонно находившимся там людям и стали спрашивать, этот ли человек хочет купить корабль. Один из сотрудников верфи узнал Дандонно, однако сказал, что тот назвался именем Бернар. Следователи поняли, что Дандонно использует поддельную личность. Теперь они были уверены, что он скрывается где-то поблизости.

Полиция прослушивала Эро и Симонен и выяснила, что существует также некая Бетси, подруга Симонен, живущая на Лазурном берегу. Следователи перехватили разговор Бетси с неким Бернаром — речь шла о верфи.

Благодаря этому разговору следователи смогли определить, откуда говорил Дандонно. Он находился недалеко от Канн. В середине января 1988 года жандармы ворвались в этот дом. Дандонно прятался в ванной. Он несколько изменил внешность: как выяснилось позже, сделал пять пластических операций, — но его все еще можно было узнать. По словам руководителя расследования Антуана Тривальдо, Дандонно казался удивленным, но спокойным.

Жандармы задержали также других причастных к аварии и мошенничеству: Блуара, Эро и Симонен. Самого Дандонно доставили в полицию в Ницце: он во всем сознался, но часть вины попытался переложить на сообщников. По его словам, еще до того, как спланировать аварию, он хотел изменить свою жизнь и купить корабль, но ему не хватало денег. Тогда он подумал, что если бы он умер, предварительно застраховав свою жизнь, то близкие, указанные в страховке, получили бы неплохие выплаты.

Однако нужен был человек, который умер бы вместо Дандонно. Сначала он попросил Блуара, который работал медбратом, выкрасть труп из морга, но эта затея не удалась. Тогда у него появилась идея найти человека, который «хочет умереть», например, бродягу, который его не знает. Дандонно сказал, что ему нужен был кто-то «бесполезный». Тут «решение» подсказал один из знакомых Блуара Франсуа Мёнье: он знал человека, у которого были проблемы с алкоголем. Его звали Жоэль, он был бездомным, и у него не было семьи.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

После этого Дандонно и Блуар, согласно показаниям, забрали будущую жертву у Северного вокзала в Париже. В поездке они не говорили Жоэлю о задуманном. Они напоили его, подмешав снотворное в алкоголь. Когда Жоэль уже был в почти бессознательном состоянии, Блуар въехал в скалу. Когда он побежал искать «подмогу», Дандонно облил машину бензином и поджег.

Перед жандармами стояла задача идентифицировать жертву. Дандонно и Блуар убили бродягу, не поинтересовавшись его жизнью и историей. Кем на самом деле был убитый Жоэль, никто не знал. Во время допросов Мёнье описал внешность убитого, что позволило следователям составить его фоторобот. Они стали искать похожего человека среди тех, кто в последнее время пропал в районе Парижа, однако таких людей оказалось слишком много. Тогда следователи решили опубликовать фоторобот в прессе, чтобы читатели, которые узнают жертву, могли бы об этом сообщить.

Жоэль Ипо

На публикацию фоторобота откликнулся один из читателей Nouveau Détective. Оказалось, погибшего звали Жоэль Ипо. В юности он сначала поступил на медицинский факультет, после чего перепоступил на юридический, но в итоге окончил филологический факультет. После развода с женой он запил и оказался на улице.

Когда Ипо сажали в машину, Дандонно сказал ему, что они поедут в Сет — город в пригороде Монпелье. Он добавил, что они покатаются по югу, чтобы в том числе заехать на могилу поэта и певца Жоржа Брассенса, поклонником которого был Ипо.

Суд и приговор

Дандонно обвинили в убийстве, мошенничестве и покушении на мошенничество. Мёнье, Блуару, Эро и Симонен вменили соучастие в этих преступлениях. Во время допросов каждый пытался свалить вину на других, говоря, что те его едва ли не силой заставили участвовать в преступлении. Дандонно пытался выставить себя жертвой действий Блуара и Мёнье. Он утверждал, что авария была их идеей и что именно они все организовали, а он лишь следовал плану, поддавшись слабости.

Дандонно и Блуар перекладывали друг на друга вину в смерти Ипо. Каждый говорил, что это не он дал алкоголь со снотворным жертве.

Судебный процесс начался в июне 1992 года. Одной из его главных целей было определить роль каждого в аварии 1987 года и ее подготовке. Также оставался вопрос, умер ли Ипо в результате возгорания машины или раньше, однако установить это так и не удалось.

В итоге Дандонно приговорили к 20 годам заключения. Блуар получил 14 лет, Мёнье — девять, а Эро и Симонен — условные сроки. В материале Le Monde о приговоре также упоминается шестой обвиняемый, сорокалетний Марк Грегори: он тоже получил условный срок. Это был муж Симонен, снимавший наличные деньги с Эро и Симонен, полученные от выплат из-за «смерти» Дандонно.

Дандонно вышел на свободу в 2001 году, проведя за решеткой в общей сложности 13 лет с учетом времени между задержанием и судом. Он стал жить на юге Франции, не привлекая к себе внимания.

