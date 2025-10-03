Рэпера Diddy приговорили к 4 годам и 2 месяцам по делу о вовлечении в проституцию

Федеральный судья Манхэттена Арун Субраманиан приговорил рэпера и продюсера Шона Diddy Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Часть этого срока он отбыл под арестом. Об этом сообщает Би-би-си. По данным издания, судья считает приговор справедливым с учетом тяжести преступлений и смягчающих обстоятельств.

Перед вынесением приговора прокуроры завили, что Комбс не раскаялся, однако тот отрицал их утверждения. «Мне некого винить, кроме себя самого. Я усвоил урок», — заявил рэпер. Он назвал свои действия «отвратительными, постыдными и нездоровыми» и добавил, что берет на себя ответственность за них.

Федеральные прокуроры США 30 сентября потребовали для Diddy более 11 лет (135 месяцев) тюрьмы, а также штраф в размере 500 тысяч долларов. При этом адвокаты 55-летнего артиста попросили назначить ему не более 14 месяцев тюрьмы. Такой приговор позволил бы их подзащитному выйти на свободу до конца года, с учетом уже отбытых в следственном изоляторе 13 месяцев.

2 июля 2025 года присяжные признали Diddy виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Они касались перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию и участия в секс-вечеринках с наркотиками, во время которых Диди наблюдал за соитиями, записывал все на камеру и мастурбировал.

В то же время коллегия присяжных оправдала рэпера по наиболее тяжким статьям — по обвинению в рэкете и торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации, которые могли бы обернуться для него пожизненным заключением. Сам Diddy не признал вину ни по одному из пунктов и, как ожидается, подаст апелляцию.

Адвокаты музыканта просили суд назначить ему не более 14 месяцев заключения. По словам защиты, судья не должен учитывать обвинения в насилии над бывшими партнершами Diddy, так как присяжные оправдали его по эпизодам, связанным с принуждением к сексу.

Во время процесса сторона обвинения утверждала, что Diddy принуждал двух своих бывших подруг к участию в так называемых «Freak Offs» — секс-вечеринках с наркотиками. Певица Кассандра Вентура (Кэсси) и Вирджиния Хьюн в своих показаниях указывали на то, что Дидди применял к ним физическое насилие и угрожал лишить их финансовой поддержки в случае отказа от участия в таких вечеринках.

Адвокаты рэпера, в свою очередь, заявляли, что прямой связи между эпизодами бытового насилия и их участием в «Freak Offs» не существует. Именно эта стратегия защиты позволила добиться оправдания Комбса по наиболее серьезным статьям, подчеркивает Reuters.

Вирджиния Хьюн за день до оглашения приговора заявила, что Комбс не занимался сексуализированной экспуатацией. В письме судье Субраманиану она указала, что во время допросов «чувствовала давление, заставляющее стать жертвой».

В материалах дела Хьюн была указана как «жертва-3». Она не явилась на заседание в мае и перестала отвечать на звонки и сообщения. Источники СМИ в правоохранительных органах утверждали, что она скрылась, опасаясь за свою безопасность.

Давая показания в суде, певица Кэсси сообщила, что в 21 год влюбилась в Дидди и надеялась на моногамные отношения, но стала «одной из его девушек». По ее словам, рэпер пытался контролировать ее жизнь: часто звонил, принимал решения о ее карьере, внешности и круге общения.

Вентура сообщила, что во время ссор артист применял к ней насилие, в том числе сбивал ее с ног, тащил, пинал и наступал ей на голову. Одно из таких нападений попало на камеру наблюдения и было опубликовано в СМИ. Защита утверждала, что насилие в паре было «с обеих сторон».

Также в суде над Diddy выступила подруга Кэсси, дизайнер Брайана Боголан. Она рассказала, что однажды рэпер подвесил ее над балконом 17 этажа. По ее словам, она была в гостях у подруги, когда Комбс зашел в квартиру, проследовал за ней на балкон, а потом взял ее за подмышки и положил на перила.

Боголан утверждает, что Комбс держал ее у края балкона 10-15 секунд, при этом он кричал: «Ты знаешь, что ты сделала».

Накануне оглашения приговора стало известно, что Diddy проводит курс самопомощи для заключенных бруклинской тюрьмы, участники которого учатся справляться с неудачами, ставить цели, а также контролировать свое эго. Как отмечалось, благодаря этим курсам рэпер надеялся получить более мягкий приговор.