«Грязная империя сексуализированных преступлений»

Шон Комбс (Diddy). Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / Reuters

Продюсера и рэпера Шона Комбса, также известного как Diddy, обвинили в создании организованной преступной группировки, массовых изнасилованиях, вовлечении в проституцию, принуждении несовершеннолетних к сексу, а также наркоторговле и незаконном распространении оружия. Против него уже подали 12 исков, а число обвинений продолжает расти. В одном из них утверждается, что Комбс на протяжении более 10 лет руководил «грязной империей сексуализированных преступлений». Сейчас он арестован и ждет суда, но количество статей против Комбса настолько поразило общественность, что теперь его просят проверить на причастность к другим преступлениям, например, к убийству рэпера Тупака Шакура. «Холод» рассказывает, что известно о деле Комбса, которому может грозить пожизненное заключение.

Шон Комбс — американский рэпер, известный под псевдонимом Puff Daddy (а также P. Diddy и Diddy), продюсер и предприниматель. В 1993 году он основал лейбл Bad Boy Records, с которым сотрудничали The Notorious B.I.G., Mase, Faith Evans, R. Kelly и другие артисты. В 1990-х он стал одной из ключевых фигур в мире хип-хопа и поп-музыки. Его музыкальные видео до сих пор собирают миллионы просмотров на YouTube, а на Spotify у артиста более 10 миллионов ежемесячных слушателей. В 2022 его состояние оценивалось в миллиард долларов, что сделало его одним из самых богатых хип-хоп-исполнителей планеты.

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17 сентября 2024 года Комбс оказался в центре скандала после того, как его арестовали по обвинениям в преступном сговоре и сексуализированной эксплуатации. При этом первый иск против него еще в 2023 году подала его бывшая партнерша, певица Кэсси (Cassie). Она познакомилась с 36-летним Комбсом в 2005 году, когда ей было 19. Тогда же она подписала контракт с его лейблом. 16 ноября 2023 года она обвинила продюсера в абьюзе и сексуализированном насилии над ней на протяжении более чем десяти лет их отношений.

Рэпер отрицал все обвинения, а иск был урегулирован во внесудебном порядке уже на следующий день после подачи. В мае 2024 года СМИ опубликовали видео с камер наблюдения одного из отелей Лос-Анджелеса, на которых Комбс преследует Кэсси, толкает ее так, что она падает на пол, и тащит ее за собой.

Шон Комбс на заседании суда в Нью-Йорке, 17 сентября 2024 года. Фото: Jane Rosenberg / Reuters

После разбирательства с Кэсси против Комбса последовали другие иски, включая обвинения в изнасиловании несовершеннолетней в 1990-х годах и насилии над несколькими женщинами в период с 1991 года по начало 2000-х. Жертвы утверждали, что Комбс часто использовал наркотики и алкоголь для совершения преступлений. Среди тех, кто подал иск — сотрудница его студии, которая уверяет, что он изнасиловал ее вместе с двумя друзьями.

Еще одна пострадавшая, Лиза Гарднер, подала иск против Шона Комбса и продюсера Аарона Холла, обвиняя их в насилии, совершенном, когда ей было 16 лет. Гарднер утверждает, что после презентации альбома R&B-группы Jodeci Комбс пригласил ее и подругу на вечеринку, где принудил к сексу. На следующий день, по словам Гарднер, Комбс пришел к ней домой и душил ее до потери сознания.

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Модель Кристал МакКинни подала иск против Шона Комбса в федеральный суд Манхэттена 21 мая 2024 года. Она утверждает, что в 2003 году встретила его на вечеринке в Нью-Йорке. По словам МакКинни, в тот же вечер они поехали к нему в студию, где он дал ей наркотики, напоил и принудил к оральному сексу. МакКинни считает, что после этого Комбс «внес ее в черный список» в модельной индустрии. С тех пор она страдает от депрессии и даже пыталась совершить самоубийство.

Еще одна жертва, Эйприл Лампрос, обвинила его в серии сексуализированных нападений с 1995 по 2000 год. По ее словам, он изнасиловал ее в отеле, принудил к оральному сексу на парковке, а в 1996 году заставил ее и свою бывшую девушку, певицу Ким Портер, принять экстази и заняться друг с другом сексом. Лампрос также утверждает, что их с Комбсом секс сняли на видео без ее согласия.

Среди пострадавших от действий Diddy были не только женщины — продюсер из Чикаго Родни Джонс подал иск против Комбса за вовлечение в преступную деятельность. По его словам, Комбс обратился к нему в 2022 году с просьбой помочь в продюсировании песен и Джонс согласился, правда в его обязанности входила покупка наркотиков, найм секс-работников для «удовлетворения желаний» Комбса и съемка происходящего.

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Джонс утверждает, что Комбс хранил дома алкоголь, который был смешан с экстази, а за отказ выполнять его требования Комбс угрожал. Например, говорил, что «съест его лицо». По словам Джонса, у него есть свидетельства, указывающие на причастность Комбса к покупке, употреблении и сбыту наркотических веществ, а также хранении и демонстрации незарегистрированного огнестрельного оружия.

По словам еще одной пострадавшей, Талии Грейс, в 2001 году, когда ей было 25 лет, рэпер похитил ее из дома, заставил выпить бокал вина с наркотиком, от которого «она почувствовала головокружение и слабость». После этого она потеряла сознание, была связана и изнасилована Комбсом и главой его службы безопасности.

«Белые вечеринки» и «фрик-шоу»

Комбс уже оказывался замешанным в криминальных историях. В 1999 он участвовал в перестрелке в ночном клубе Club New York, где находился с Дженнифер Лопес и своим подопечным, 21-летним рэпером Shyne. В результате инцидента три человека получили пулевые ранения, а одна из пострадавших, Нетания Рубен, утверждает, что именно Комбс выстрелил ей в лицо, в результате чего она получила серьезную травму мозга. Несмотря на это, в 2001 году Комбс был оправдан — он дал показания против Shyne, которого признали виновным и приговорили к десяти годам тюрьмы. Рубен назвала нынешний арест Комбса «лучшим днем в жизни», а Shyne сказал что «Комбс сломал ему жизнь».

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В том же году Комбс напал на продюсера Interscope Records Стива Стаута из-за несогласованного видеоклипа с его участием. А еще угрожал редактору журнала Vibe Даниэль Смит, когда та отказалась показать ему обложки журнала с его участием перед публикацией. Он ответил, что тогда он увидит ее «мертвой в багажнике машины», а затем, после вмешательства ее адвоката, извинился по факсу. Вскоре из офиса журнала были украдены компьютерные серверы — редакция подозревала в этом Комбса.

Помимо музыки и перестрелок Diddy известен своими вечеринками для знаменитостей, которые он проводил в период с 1998 по 2009 год. Они носили название White Party, на которые в соответствии с дресс-кодом гости приходили в белой одежде. Среди посетителей были Леонардо ДиКаприо, Jay Z, Бейонсе, представители семьи Кардашьян и многие другие.

Шон Комбс (второй слева) на одной из белых вечеринок, 1999 год. Фото: Hugh Edwards / Globe Photos / ZUMA Press Wire / Alamy / Reuters

Целью вечеринок, по словам Комбса, было объединение мира богатых и хип-хопа. Одна из экс-сотрудниц White Party рассказывала, что она должна была носить черное платье, чтобы показать гостям, что она доступна для сексуальных контактов. Другая женщина обвинила Комбса в том, что он позволил мужчинам на вечеринке совершить над ней сексуализированное насилие и снять это на видео, пока она была без сознания.

Однако White Party была лишь «воспитанной версией», того, что происходило после «белой вечеринки» и получило название Freak Off («полный отрыв»). Freak Off начинались, когда большинство гостей White Party уже расходились, и оставшиеся — уходили в полный отрыв. По данным полиции, на закрытых мероприятиях гости избивали и насиловали женщин, таскали их за волосы и бросали в них предметы. Также девушек склоняли к употреблению наркотиков — кокаина, метамфетамина и опиоидов. Некоторым жертвам после вечеринок требовалась медицинская помощь и капельницы для восстановления. Певица Good Fridae заявила, что Комбс преследовал ее, когда она в 16 лет пыталась сбежать с одной из его вечеринок.

В марте 2024 года при обыске в домах Комбса в Лос-Анджелесе и Майами полиция обнаружила наркотики, винтовки, а также более тысячи бутылок детского масла и смазки. Адвокат Комбса Марк Агнифило объяснил такое количество бутылок оптовыми закупками, хотя косвенно и подтвердил, что смазка и масло использовались для секса.

«Это взрослые люди, которые делают то, что делают взрослые люди по обоюдному согласию. Мы же не можем стать настолько пуританскими в этой стране, чтобы думать, что секс — это что-то плохое, потому что если бы это было так, то людей бы больше не было», — заявил адвокат.

В комнатах, где проходили вечеринки, полиция нашла множество камер, записи с которых Комбс мог смотреть с телефона. На этом фоне популярность набрало старое интервью Комбса, в котором он делился «советами» по организации вечеринок, где говорил о важности присутствия красивых женщин и алкоголя, а еще — что нужно удерживать их и ставить замки на двери. По словам правоохранительных органов, видеозаписи доказывают, что многие женщины не могли покинуть помещение, а некоторые из них были без сознания во время изнасилований.

Виновен даже в смерти Тупака

Количество и тяжесть обвинений против одного из самых успешных хип-хоп продюсеров мира породили множество слухов и обвинений Комбса в других преступлениях. В сети также можно увидеть скриншоты новостей CNN о том, что в его домах были обнаружены потайные тоннели. Однако представители медиа назвали это фейком — такого репортажа на самом деле не существует.

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Пользователи продолжают развивать конспирологические теории. Одним из наиболее обсуждаемых в соцсетях преступлений, якобы связанных с Комбсом, стало убийство Тупака Шакура (2Pac), которого застрелили 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Почти 30 лет спустя, в 2023 году, по этому делу арестовали члена криминальной группировки Дуэйна Дэвиса, который заявил, что Комбс предложил ему миллион долларов за убийство Тупака. В доказательство этой теории в соцсетях вспомнили интервью Шакура 1995 года, где он высказал предположение о причастности Комбса к покушению на него в 1994 году. Хотя имя Комбса упоминается в документах по делу 77 раз, полиция не выдвинула против него обвинений.

Почвой для других теорий заговора стала книга Kim’s Lost Words, якобы основанная на дневниках Ким Портер, матери троих детей Комбса. Портер заболела пневмонией и умерла в 47 лет в 2018 году. Журналист, которому якобы передали дневники Портер, издал их в виде книги в сентябре 2024 года. Однако ее семья, включая бывшего мужа и детей, опровергли ее подлинность и назвали попыткой нажиться на трагедии.

Шон Комбс вместе с Ким Портер и семьей, 2006 год. Фото: Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Reuters

В книге упоминается видеозапись секса с «18-летней поп-звездой», имя которого не раскрывается. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет про Джастина Бибера, который регулярно присутствовал на вечеринках Кобса в подростковые годы. Например, есть видео с Бибером и Комбсом, где продюсер говорит, что он получил опеку над Джастином на 48 часов, и они не могут раскрыть, чем будут заниматься, но это «мечта 15-ти летнего» и они будут отрываться «по полной». Также есть видео, где Бибер празднует день рождения, а Комбс передает ему бутылки с алкоголем. В соцсетях активно обсуждают эти кадры, связывая их с обвинениями против Комбса.

После ареста Шону Комбсу дважды было отказано в залоге. Его юристы предложили 50 миллионов долларов США, дом его матери во Флориде, паспорт матери и его дочерей (паспорт Комбса был изъят в апреле) в качестве гарантии, но полиция отказалась. Одна из главных причин отказа — Комбс ранее запугивал жертв и свидетелей, угрожая им в том числе огнестрельным оружием.

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Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Комбс возглавлял преступную организацию, использующую свою бизнес-империю для совершения преступлений. Комбс не признает своей вины.Ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в секс-торговле, и пожизненный срок — если его признают виновным в организации преступной группировки. Адвокат обвиняемого назвал все обвинения ложью, а самого Комбса — жертвой «культуры отмены». Он отметил: «Шон Комбс, конечно, не идеален, но он не преступник», добавив, что продюсер хочет рассказать свою версию событий.

Сейчас рэпер находится в следственном изоляторе в Бруклине. Дата судебного заседания по делу назначена на 9 октября.