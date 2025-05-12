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Мир

Процесс по делу Diddy оказался под угрозой срыва из-за загадочного исчезновения свидетеля

2 минуты чтения 17:31

За несколько часов до начала судебного разбирательства по резонансному делу рэпера и продюсера Шона «Дидди» Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy (Пи Дидди), перестала выходить на связь одна из ключевых свидетельниц, пишет Deadline. 

Еще несколько недель назад девушка, фигурирующая в судебных материалах под обозначением «жертва-3», выразила готовность дать показания в рамках уголовного дела. Она собиралась подробно рассказать суду и присяжным о сексуальной эксплуатации со стороны Diddy. Однако позже она внезапно исчезла и больше не отвечает на звонки и сообщения. 

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По версии источников в правоохранительных органах, девушка скрылась, потому что переживает за свою безопасность. Этот инцидент может сильно повлиять на ход разбирательства. В частности, если свидетельница не выйдет на связь до начала заседания, адвокаты Комбса будут требовать отсрочки или отмены процесса.

Комбса арестовали осенью 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете и сексуализированном насилии. Все началось с того, что бывшая девушка рэпера, певица Кэсси Вентура, обвинила его в издевательствах, которые не прекращались более десяти лет. По данным издания Variety, в судебных документах Вентура указана как «жертва-1», но показания намерена дать публично под своим именем. После нее иски подали еще несколько человек.

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В обвинительном заключении в отношении рэпера особое внимание уделяется знаменитым вечеринкам P.Diddy, участников которых, как отмечается, запугивали и накачивали наркотиками. Прокуроры утверждают, что после их завершения Комбс и предполагаемые жертвы часто получали капельницы, чтобы восстановиться после физических нагрузок и употребления запрещенных веществ, пишет издание People. Сейчас рэпер находится в тюрьме Metropolitan в Нью-Йорке, известной своими тяжелыми условиями. Ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сам Комбс вину не признает.

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