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Криминал

Diddy оправдали по самым тяжким статьям

2 минуты чтения 19:11

Присяжные признали рэпера и продюсера Шона «Дидди» Комбса виновным по двум пунктам обвинения из пяти, в которых идет речь о перевозке людей с целью их вовлечения в проституцию. Об этом сообщают The Guardian и Reuters.

При этом Комбса признали невиновным по обоим эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также в создании преступного сообщества. По данным Reuters, такое решение стало «ударом для прокуроров». The Guardian отмечает, что власти намерены добиться для рэпера максимального наказания — по каждому из пунктов, по которым Комбса признали виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Так, максимальный срок, который он может получить, — 20 лет заключения.

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«Я хочу, чтобы вы знали, что это вдохновляет всех нас. Вы слушали, вы работали вместе, вы были здесь каждый день, в дождь или солнце. Вы делали это без всякой награды, кроме той, которая приходит в ответ на призыв к государственной службе. Это должно вселять в нас надежду», — заявил судья Арун Субраманиан, председательствующий по этому делу, который позже должен вынести приговор.

Reuters отмечает, что в случае признания виновным по другим пунктам, Комбсу могло бы грозить пожизненное заключение с минимальным сроком в 15 лет

Решение присяжных было вынесено по итогам уголовного процесса, в ходе которого десятки человек, в том числе две бывшие партнерши музыкального магната, обвинили его в физическом и сексуализированном насилии.

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55-летний Комбс не признал себя виновным по всем пяти пунктам. Его адвокаты признали, что он мог проявлять излишнюю жестокость в домашних отношениях, но заявили, что прокуроры попытались криминализировать частную жизнь Комбса. Они утверждали, что экс-партнерши рэпера были сильными, независимыми женщинами, которые добровольно принимали участие в сексуализированных действиях, потому что хотели угодить Комбсу.

The Guardian пишет, что у здания суда собралась толпа людей, которые начали аплодировать, когда оттуда вышла семья Комбса. Некоторые выкрикивали фразы наподобие «Если вы подвергаетесь насилию, немедленно выходите», вероятно, в адрес обвинителей Комбса, поскольку те не рассказали о насилии раньше. 

Кроме того, Reuters сообщил, что после того, как судья отпустил присяжных, Комбс встал на колени перед своим креслом и как будто помолился, после чего развернулся в зал и заявил, что он скоро будет дома. Рэпер находился под арестом с осени прошлого года.

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