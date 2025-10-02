Diddy стал коучем в тюрьме

Рэпер и продюсер Шон «Дидди» Комбс проводит шестинедельный курс самопомощи для заключенных в федеральной тюрьме Бруклина. Благодаря этой деятельности он надеется получить более мягкий приговор, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, занятия под названием Free Game With Diddy («Свободная игра с Дидди») сочетают элементы позитивного мышления и бизнес-советы. Участники под руководством рэпера учатся справляться с неудачами, ставить цели и контролировать свое эго. Комбс делится также своей личной историей, от скромного начала до статуса мирового музыкального и бизнес-магната. Своим подопечным он выдает домашние задания, включая эссе и упражнения по постановке целей. По признанию бывших сокамерников, Комбс тратит много времени на проверку работ и оставляет подробные комментарии.

«Он прожил жизнь, о которой многие мечтают, и теперь делится этими знаниями с нами», — цитирует WSJ одного из заключенных. В курсе звучат и мотивирующие лозунги: «Если ты не живешь, ты умираешь» или «Успешные люди делают то, что неудачники делать не хотят». В числе тем, например, значится «теория маленького преимущества» о важности небольших, но ежедневных шагов для большого глобального успеха.

По данным The Wall Street Journal, курс стал ответом на просьбы заключенных, которые интересовались, как Комбс строил карьеру. У него был ассистент и переводчик на испанский язык, а для получения сертификата требовалось выполнить все задания. В отчете тюремного сотрудника курс был оценен максимально высоко: «Отличный класс. Продолжайте в том же духе!!!»

Адвокаты Шона «Дидди» Комбса настаивают, что это «одно из самых значимых дел его жизни» и просят назначить ему 14 месяцев лишения свободы, т.е. чуть больше, чем он уже провел в заключении. Прокуратура, напротив, требует более 11 лет, ссылаясь на многолетние эпизоды насилия и домашнего абьюза.

Ранее в июле присяжные оправдали рэпера по самым тяжким статьям — это торговля людьми с целью сексуализированной эксплуатации и создание преступного сообщества. Однако его признали виновным в транспортировке людей с целью их вовлечения в проституцию.

Ожидается, что приговор Комбсу суд вынесет уже 3 октября.