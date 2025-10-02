EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Diddy стал коучем в тюрьме

2 минуты чтения 14:46

Рэпер и продюсер Шон «Дидди» Комбс проводит шестинедельный курс самопомощи для заключенных в федеральной тюрьме Бруклина. Благодаря этой деятельности он надеется получить более мягкий приговор, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, занятия под названием Free Game With Diddy («Свободная игра с Дидди») сочетают элементы позитивного мышления и бизнес-советы. Участники под руководством рэпера учатся справляться с неудачами, ставить цели и контролировать свое эго. Комбс делится также своей личной историей, от скромного начала до статуса мирового музыкального и бизнес-магната. Своим подопечным он выдает домашние задания, включая эссе и упражнения по постановке целей. По признанию бывших сокамерников, Комбс тратит много времени на проверку работ и оставляет подробные комментарии.

«Грязная империя сексуализированных преступлений»
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
Мир10 минут чтения

«Он прожил жизнь, о которой многие мечтают, и теперь делится этими знаниями с нами», — цитирует WSJ одного из заключенных. В курсе звучат и мотивирующие лозунги: «Если ты не живешь, ты умираешь» или «Успешные люди делают то, что неудачники делать не хотят». В числе тем, например, значится «теория маленького преимущества» о важности небольших, но ежедневных шагов для большого глобального успеха.

По данным The Wall Street Journal, курс стал ответом на просьбы заключенных, которые интересовались, как Комбс строил карьеру. У него был ассистент и переводчик на испанский язык, а для получения сертификата требовалось выполнить все задания. В отчете тюремного сотрудника курс был оценен максимально высоко: «Отличный класс. Продолжайте в том же духе!!!»

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Адвокаты Шона «Дидди» Комбса настаивают, что это «одно из самых значимых дел его жизни» и просят назначить ему 14 месяцев лишения свободы, т.е. чуть больше, чем он уже провел в заключении. Прокуратура, напротив, требует более 11 лет, ссылаясь на многолетние эпизоды насилия и домашнего абьюза.

Ранее в июле присяжные оправдали рэпера по самым тяжким статьям — это торговля людьми с целью сексуализированной эксплуатации и создание преступного сообщества. Однако его признали виновным в транспортировке людей с целью их вовлечения в проституцию.

Ожидается, что приговор Комбсу суд вынесет уже 3 октября.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял