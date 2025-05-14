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Мир

Бывшая девушка Пи Дидди расплакалась на допросе в суде

2 минуты чтения 15:36

Певица в стиле R&B Кэсси (Кассандра Вентура) во вторник публично дала показания в суде по делу своего бывшего партнера, рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy. Под присягой она подробно рассказала, как Комбс принуждал ее участвовать во «фрик-оффах» — многодневных вечеринках с наркотиками и сексом с мужчинами-эскортниками, которые, по ее словам, рэпер лично режиссировал вплоть до мельчайших деталей и снимал на видео. Пересказ выступления Вентуры опубликовала газета The Washington Post.

Вентура сообщила суду, что познакомилась с Комбсом в начале 2006 года, когда ей было 19 лет, подписав контракт на выпуск 10 альбомов с его лейблом Bad Boy Records. Спустя два года продюсер поцеловал певицу в гостиничном номере, по американским законам она была еще несовершеннолетней в тот момент. Она рассказала, что смутилась, заплакала и убежала, потому была новичком в шоу-бизнесе, «не знала, что к чему» и не ожидала домогательств от руководителя.

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Спустя два месяца, когда Вентуре уже исполнился 21 год, она занялась сексом с Дидди, при этом «намеренно» приняв экстази, сказала она. Девушка говорит, что «влюбилась в него» и надеялась на моногамные отношения, но на самом деле стала лишь «одной из его девушек» .

Вентура сказала, что контроль со стороны ее партнера все время нарастал: он «беспрестанно звонил», распоряжался ее деятельностью, внешностью и кругом общения. При этом карьера певицы зашла в тупик — продюсер записал с ней около ста песен, но не выпустил ни одного альбома и не компенсировал ущерб.

Во время споров Комбс часто переходил к насилию, сказала Вентура. По ее словам, он сбивал ее с ног, тащил, пинал и наступал ей на голову. Также она подробно рассказала об избиении в гостинице, которое попало на камеру наблюдения и было опубликовано в СМИ.

Большая часть показаний Вентуры касалась вечеринок freak-off, которые организовывал ее бывший партнер. По ее словам, Комбс использовал свое влияние, чтобы превращать людей в своих «сексуальных марионеток». Вспоминая об этом, девушка плакала, сообщает корреспондент WP.

Защита Комбса настаивает, что партнеры были взаимно жестоки друг к другу. «С обеих сторон были побои», — заявил адвокат Марк Агнифило. Другой адвокат Тена Герагос обвинил Вентуру в «чрезвычайной ревности», потому что у Комбса параллельно были отношения Ким Портер, с которой у него были общие дети.

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Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Deadline, что за несколько часов до начала судебного заседания на связь перестала выходить одна из ключевых свидетельниц, обозначенная в деле как «жертва-3». Силовики предполагают, что она могла скрыться из-за опасений за свою безопасность.

Дидди обвиняют по пяти статьям, связанными с торговлей людьми, рэкетом и сексуализированным насилием, дело против него началось с иска Вентуры, а также видео с камер наблюдения гостиницы, опубликованного CNN, на котором рэпер избивает девушку. В сентябре прошлого года он был заключен под стражу. Кроме Кэсси в деле есть еще трое пострадавших, обозначенных номерами.

Продюсер не признает себя виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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