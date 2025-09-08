Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать

Ольга Фомина (фамилия изменена по просьбе героини) улетела в Аргентину зимой 2023 года на седьмом месяце беременности. Там она родила сына, который сразу получил гражданство Аргентины, а через два года гражданкой стала и она. Фомина рассказала «Холоду», как ее семья пытается жить на две страны, чем это сложно и какие есть преимущества.
В августе 2022 года, когда мне было 32, я узнала, что беременна. Через месяц началась мобилизация, и мы с мужем улетели из Москвы в Армению. Сперва я думала родить там, но потом мы решили найти страну, где ребенок получил бы гражданство при рождении. В то время много россиянок ехали для этого в Аргентину, поэтому мы тоже стали думать про нее.
Я созвонилась со знакомыми, которые уже улетели туда рожать, и подписалась на русскоязычных блогеров оттуда. А в феврале 2023 года, когда я была на 30 неделе беременности, мы с мужем, котом и собакой полетели в Буэнос-Айрес. У нас не было плана. Мы думали: решим, что делать дальше, после того как родится сын.
«Воспользоваться» страной
Первое время было грустно, но Аргентина все равно показалась мне радушной и солнечной. Оказалось, что там очень дружное русскоязычное комьюнити. Мы встречались со знакомыми, а через три недели к нам прилетела моя сестра, и все стало хорошо.
Впрочем, все еще было много непривычного — например, там не было больших супермаркетов, и все приходилось покупать отдельно в разных лавочках.
В 2023 году все было очень дешево — мы комфортно жили на зарплату мужа и мои декретные. Мы купили самую дорогую и укомплектованную коляску аргентинского бренда и детскую кровать — все вышло намного дешевле, чем в Москве. Но выбора там почти не было — приходилось брать, что есть. Одежда для ребенка стоила примерно столько же, но была плохого качества: в Аргентине не налажен импорт, нет крупных брендов вроде H&M, и люди не думают о составе тканей. И в целом там относятся ко всему по-раздолбайски.
Меня приятно удивило отношение местных жителей ко мне — все хотели пообщаться и были мне рады. Но были и культурные различия: например, оказалось, что, когда аргентинцы спрашивали, кого я жду, они предполагали, что я назову имя ребенка, а не пол. Во всех магазинах беременные женщины проходят без очереди или идут на специальную кассу.
В тот период там было много беременных россиянок. Помню, тогда даже выходили статьи и передачи в российских СМИ — мол, русские женщины понаехали рожать детей ради паспортов. Мне было неловко ходить по улице и понимать, что я — одна из тех, кто приехал сюда родить и «воспользоваться» страной.
Отец должен быть на родах
Следующие два месяца протекали довольно легко: меня ничего не беспокоило, и к врачу я сходила всего три раза. Я приехала со всеми анализами, скринингами и УЗИ и просто заказала перевод этих документов.
Клинику, в которой я собиралась рожать, я выбрала заранее удаленно. Роды стоили дешевле, чем в Москве: контракт с врачом и командой обошелся нам в 1400 долларов (около 115 тысяч рублей на апрель 2023 года. — Прим. «Холода»), с клиникой — меньше тысячи. Еще у нас была доула-переводчица, которая помогала мне до родов и во время них — это стоило около 500 долларов (примерно 41 тысяча рублей. — Прим. «Холода»).
В Аргентине, в отличие от России, в частных роддомах женщины могут выбрать рожать с помощью кесарева сечения без медицинских показаний. Я собиралась рожать естественно, но уже перехаживала беременность, а схватки так не начинались. Поэтому 1 мая мне назначили стимуляцию, а когда и с ней не получилось, мне сделали кесарево.
Со мной даже в операционной был муж — партнерские роды считаются нормой для аргентинцев. Более того — если отец ребенка не присутствует на родах, там не понимают этого. Еще на родах могут быть мама и сестра — за это не нужно доплачивать или отдельно договариваться.
Мы захотели в Россию
Когда наш сын Гриша родился, он сразу получил загранпаспорт и пластиковую карту резидента страны — это внутренний документ, аналог российского паспорта. После этого мы с мужем, как родственники аргентинца, подались на постоянный вид на жительство. И уже через месяц нам его дали — на 15 лет. Благодаря ему мы могли ездить в Аргентину без обратных билетов и жить там столько, сколько хотим. Единственное ограничение — мы не могли голосовать.
Как у родителей аргентинца, у нас было право подать на гражданство страны. Сперва мы решили не делать этого, потому что не были уверены, что останемся. Но в декабре 2023 года все-таки решились попробовать.
Ни мне, ни мужу не хотелось вникать в бюрократию и ездить по судам, поэтому мы обратились к адвокату. Собрали папку нужных документов, подали их в суд и завели специальный счет — что-то вроде предпринимательского, — чтобы показать, что мы ежемесячно платим налог. Причем в России он тоже продолжал платить подоходный налог. А затем суд начал рассматривать наше дело.
Вскоре мы захотели вернуться в Россию. В Аргентине было классно и солнечно, но спустя год жизни там я почувствовала себя плохо — у меня было тяжелое эмоциональное состояние после родов, и оно усугублялось сложностями эмиграции. Мне очень не хватало друзей, семьи, родного языка и привычных вещей.
Меня стало все раздражать, хотя это было не из-за того, что нет супермаркетов или оливье в кафе, а потому что такие большие изменения одновременно были для меня перебором.
К тому же компания, в которой я работала до декрета, запретила удаленку, и я понимала, что скоро останусь без заработка. Муж продолжал работать на Россию, но из-за большой разницы во времени он вставал в три-четыре утра. Мы не высыпались, и это сказывалось на наших отношениях. В какой-то момент я поняла, что вернуться в Россию — это единственный выход.
В августе 2024 года адвокат наконец дал нам добро вернуться домой. Тогда мы планировали остаться в России и приехать в Аргентину только за гражданством.
По приезде я стала планировать возвращение на работу. Мы сделали небольшой ремонт в квартире, отдали сына в детский сад и наладили быт. Я встретилась со всеми друзьями, насладилась летней и осенней Москвой. Но через пару месяцев я стала скучать по Аргентине. В Москве начались дожди, и я поняла, что огромную роль в счастье и эмпатии аргентинцев играет климат. Когда Гриша заболел и я сидела с ним дома, я просто лезла на стену от одиночества.
Как оказалось в сравнении, быть родителем в Аргентине намного проще. Там я могла выйти на улицу, пойти пить кофе с сыном, написать знакомой — и уже через 15 минут она вышла бы к нам. Я не чувствовала одиночества — даже если все были заняты, я просто выходила на улицу на солнце, знакомилась с людьми на площадке, и мне становилось легче. В Москве такое невозможно было представить.
К тому же у меня пропало ощущение дома в России: нас не было всего полтора года, но там многое изменилось. В ноябре 2024 года нам позвонил адвокат и сказал, что скоро нужно будет вернуться, и в конце февраля 2025 года мы прилетели в Аргентину.
Дети в Аргентине
Сейчас Грише два года и четыре месяца. Мы наняли няню, которая приходит несколько раз в неделю, но не стали отдавать его в сад, чтобы у него не было сильного стресса. Тогда мы думали, что едем в Аргентину на пару месяцев, но если бы я знала, что мы задержимся, то точно бы нашла сад.
Чтобы попасть в бесплатные ясли, нужно просто встать в очередь и сделать прививки — без них никуда не возьмут. Здесь на каждом пакете молока с задней стороны есть календарь прививок, а если ты в роддоме говоришь, что не хочешь их делать ребенку, на тебя могут написать заявление в полицию, что ты являешься угрозой для жизни ребенка.
Дети в Аргентине — большая радость. Когда ты идешь с коляской, здесь считается нормальным заглянуть в нее, потрогать малыша и поболтать. Или, например, официант в ресторане может взять твоего ребенка за руку, пройтись с ним по кафе и что-то показать ему. Люди не закрывают своих детей козырьками, не прикрепляют булавки от сглаза, а сами аргентинцы всегда очень умиляются детям и собакам.
Я спокойно хожу с сыном по всем ресторанам и магазинам: не чувствую себя ущемленной и не боюсь, что могу помешать кому-то. В кофейне, куда я каждое утро хожу с сыном, его просто обожают: все здороваются с ним, общаются, дают ему игрушки. Я шучу, что люди разговаривают не со мной, а с моим сыном через меня.
Дети здесь очень счастливы: они бегают босиком по площадке, сидят с родителями в заведениях. Здесь можно спокойно пить пиво в баре в компании со своим ребенком, и на тебя никто не посмотрит косо.
Все детские площадки закрыты забором: ты заходишь и закрываешь калитку, чтобы никакой ребенок не выбежал на дорогу. В Аргентине встречаются раздолбанные тротуары, но везде очень удобно заходить с коляской — в любой магазин, музей или автобус. Ни по каким лестницам не приходится тащить коляску, а в метро есть специальные пандусы. Здесь безбарьерная среда.
Рандомная бюрократия
В августе 2025 года я получила гражданство. Мужу пока его не дали, хотя мы подались одновременно и у нас был один адвокат. Как оказалось, документы в Аргентине выдают довольно рандомно. Например, я давала присягу в один день с девушкой, которая подала на паспорт три года назад, хотя у нас был один судья и прокурор. Ее мужу вообще дали гражданство за 10 месяцев. Я знаю людей, которые подались раньше нас и до сих пор ждут решения и, наоборот, которым дали намного быстрее.
Сейчас мы здесь уже полгода и останемся еще. Нам сложно думать о том, чтобы окончательно перебраться в Аргентину, потому что придется искать удаленную работу со схожим часовым поясом — на Россию и Европу здесь работать тяжело. Мы попробуем, но если не выйдет, то вернемся в Россию и будем думать уже оттуда.
Жить на две страны — тоже неплохой вариант: например, на московскую зиму уезжать в Аргентину, а на аргентинскую — в Москву. Но в таком случае в будущем возникнут проблемы со школьными каникулами: ни в саду, ни в школе не разрешают пропускать по три месяца. Очень сложно совмещать два разных полушария.
Меня одолевает сильная тревога, когда я думаю о том, где будет учиться сын. К этому моменту уже хочется определиться точно, где жить — в России, Аргентине или какой-то другой стране, куда можно переехать благодаря аргентинскому гражданству. Например, многие, получив паспорт Аргентины, переезжают в Испанию — там становится проще легализоваться.
Я очень рада быть здесь, и лучшего декрета, чем в Аргентине, я себе не могла и придумать. Но сейчас, мне кажется, здесь стало сложнее жить, чем когда мы приехали. Из-за инфляции все стало дороже.
Раньше мы могли позволить себе часто есть в ресторанах — это стоило примерно столько же, сколько поход за продуктами. Но теперь цены на продукты, жилье и все остальное очень сильно выросли.
Я легко получила гражданство, но теперь процедура изменилась: вид на жительство дают на два года, а не на 15 лет. И только после двух лет, во время которых нельзя выезжать, можно подать на гражданство. То есть, чтобы получить паспорт, нужно прожить в стране безвыездно около пяти лет: сначала два года с ВНЖ, а потом еще несколько лет пока дело будут рассматривать. В таком случае ты должен оставаться в стране, где дорого жить, есть дефицит товаров, плохой импорт и нестабильная экономика.