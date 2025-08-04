Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты

Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии

31-летняя предпринимательница Валерия Ветрова (под таким именем она пишет в соцсетях и просила использовать его в тексте) переехала из Москвы в Испанию в начале 2024 года. Пожив там больше года, она поняла, что страна ей идеально подходит, и в апреле вместе с партнером они купили в Барселоне «квартиру мечты». Валерия рассказала «Холоду», как нашла ее и как планирует обустроить, а также что ей нравится в испанцах.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Я всегда думала, что когда-нибудь уеду из России: мне хотелось изучить новый язык и узнать другие культуры. Для переезда я выбрала Испанию: съездила туда в отпуск, и мне понравилось.

Я хотела эмигрировать еще в 2020 году, но тогда начался ковид. Потом мне понадобилось время, чтобы подготовить свой бизнес — у меня производство сумок из эко-кожи. Управлять им удаленно очень сложно: чтобы бизнес работал без меня, потребовалось несколько лет. И только в начале 2024 года я уехала в Барселону.

Насмотрелась видео и боялась всего

Визу мы с партнером делали около года. Я планировала получать Visado de residencia no lucrativa — это тип визы для обеспеченных людей с пассивным доходом. Однако мне ее не одобрили. Я решила оспорить решение, отдала около сотни тысяч рублей частному юристу, но ничего не получилось.

Валерия Ветрова. Фото: предоставлено героиней

После неудачи мы решили податься на визу digital nomad (цифровой кочевник. — Прим. «Холода»), и ее нам одобрили. Так мы с тремя собаками оказались в Барселоне. Я насмотрелась видео и нахваталась стереотипов, из-за чего боялась всего: что меня будут постоянно грабить, все будет очень дорогим, я умру от жары на улице или от холода дома. Но реальность оказалось лучше — а блогеры то ли живут в неподходящих районах, то ли так переживают стресс, то ли специально говорят о проблемах, чтобы сюда никто не приезжал.

Я занималась сексом за наркотики Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые Общество 7 минут чтения

Например, есть представление, что в Барселоне тяжело снять квартиру, и об этом говорили даже некоторые мои знакомые. Но, видимо, нам повезло. Мы с тремя собаками сняли квартиру дистанционно — я просто в телеграм-чатиках нашла риэлтора, которая предложила нам подходящий вариант.

Квартира находилась в Ла-Сагрера — это спальный район, на который даже в ютубе почти не было обзоров. Чтобы понять, что там происходит, я изучала район по гугл-картам. В итоге мы согласились. А когда приехали, сразу влюбились в квартиру и уже полтора года живем тут. Аренда стоила 1500 евро в месяц, еще примерно 250 евро уходило на коммунальные расходы. Испанские законы запрещают сильно повышать стоимость аренды: за все время, что мы живем в квартире, аренда поднялась примерно на 50 евро.

Испанцы живут как в фильмах

Ла-Сагрера оказался отличным районом — здесь нет достопримечательностей, соответственно, сюда не едут туристы. Тут есть только церковь, которой больше века, и красивое старинное бомбоубежище. Еще район очень зеленый — летом тут достаточно жарко, но улицы находятся в тени деревьев, а также есть где погулять с собаками.

Валерия со своими собаками. Фото: @katia.captures / Instagram

Интересных заведений тут мало. Есть кофейня «Кефир», которую открыли ребята из России. В остальном все сетевые заведения, как и в любом районе города, но если хочется потусить, нужно выбираться в другой район. Учитывая, что Барселона не такая огромная, как, например, Москва, это не проблема. Нам от квартиры до метро идти восемь минут, а до центра ехать еще 15.

Мне всегда казалось, что Испания — это винная страна, но, к моему удивлению, она больше пивная. Рядом с нами находится дом престарелых, и каждый обед пожилые люди выкатываются на колясочках к ближайшему бару и сидят пьют пиво.

Я каждое утро хожу за кофе и встречаю пожилого испанца с длинной бородой, который сидит на улице, пьет кофе и читает книгу. Они живут реально как в фильмах — я испытываю смесь восхищения с завистью.

Иногда думаю: «Боже, когда уже пенсия, чтобы я могла тоже не просто забежать и быстро взять кофе, а остаться почитать книжку»

Испанцы очень дружелюбные и любят смол ток. Может быть, они не рады, что приезжают мигранты или туристы, но все равно готовы помочь. Две из моих собак пожилые — мы раз в неделю бываем у ветврача, который не говорит на английском. И он каждый раз готов тратить время и общаться с нами через переводчик.

Комнаты без окон

Спустя чуть больше года жизни в Испании мы поняли, что собираемся осесть и строить тут свою жизнь — поэтому решили купить квартиру. Для покупки жилья нужен только легальный статус, чтобы оформить все документы, и деньги. У нас был средний бюджет. Но один русскоязычный риэлтор нам сказал: «За эти копейки вы здесь ничего не купите».

Изначально у нас было несколько пожеланий к квартире. Мы хотели остаться в Ла-Сагрере, потому что очень полюбили район. Нам было важно, чтобы было место для прогулок с собаками, потому что я гуляю несколько раз в день. Собаки, как я уже говорила, пожилые, и одну мне приходится носить на руках, поэтому нам нужно, чтобы в доме был лифт.

Фото: @katia.captures / Instagram

Также мы стремимся купить жилье без странной планировки. В старых домах квартиры вытянутые, напоминают мне плацкартный вагон: есть окно с одной стороны, чаще всего в зоне гостиной, а на кухне и спальнях окон нет. Еще большие квартиры часто делят на много маленьких комнат — буквально 1,5 на 1,5 квадратных метра. Сейчас, конечно, стараются строить иначе: помимо классных квартир сразу делают комфортный для жизни ЖК с общей зоной для жильцов, коворкингом, спортзалом и иногда бассейном на крыше. Однако жилье в новостройках стоит гораздо больше, чем мы могли бы себе позволить.

Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald’s или Starbucks Экономика 9 минут чтения

Еще среди наших пожеланий — жилье в нормальном состоянии: мы точно не были готовы делать ремонт, потому что на это нужны деньги, силы, время. При этом нам хотелось, чтобы в интерьере не был отражен вкус чужих людей — мы бы предпочли, чтобы был стандартный white box без дизайнерских изысков, который со временем можно подстроить под себя.

Квартир в продаже в Барселоне немного, а спрос большой — поэтому за ними ведется охота, и хорошие варианты разлетаются быстро. При этом в Барселоне нет скрытых баз жилья или тайных сайтов. Есть основной ресурс, на котором выставлены все объекты недвижимости — он называется Idealista, аналог нашего «Циана».

В Ла-Сагрере мы посмотрели три квартиры — каждая около 60 квадратных метров, при этом они имели три отдельные комнаты плюс кухню, совмещенную с гостиной. Это были маленькие комнаты без окон, что делало пространство тесным и неуютным.

Одна квартира находилась на втором этаже, и под окном стояли мусорные контейнеры, а мусор шумно вывозят рано утром. Другая квартира была на нулевом этаже, который в Испании называется «бахо». Из-за этого в квартире были небольшие окна — учитывая, что окна есть даже не в каждой комнате, получалось слишком темно. Поэтому мы искали дальше.

Я переехала в Узбекистан и счастлива Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто Общество 10 минут чтения

Остальные варианты нам не подходили: либо выше бюджета, либо четвертый этаж без лифта, либо продается вместе с арендаторами и контрактом на три года. У нас даже была мысль еще год поснимать жилье.

В результате я начала рыть инстаграм и на странице риэлтора нашла квартиру своей мечты. Она находилась в соседнем районе от Ла-Сагреры — всего в 20 минутах от нас. Однако она была дорогой. Я спросила у риэлтора, могу ли я поторговаться, на что она сказала: «Приезжайте, знакомьтесь, смотрите, и тогда уже будем разговаривать». Мне назначили просмотр через неделю. Казалось, что это очень долго и за это время квартиру заберут. А я в нее влюбилась — поэтому уговаривала, чтобы мне ее показали пораньше. Владельцы согласились. Партнер не мог поехать на просмотр, поэтому мы договорились: если нам уступят в цене, я без совещаний с ним дам добро на покупку.

Загорать и жарить кабачки на крыше

Это была большая ответственность, и мне было страшно, но в итоге удалось уговорить владельцев на скидку. Еще мы узнали, что по испанским законам я считаюсь молодежью, потому что мне меньше 35 лет. Поэтому налог на покупку недвижимости я заплатила в два раза меньше — не 10 процентов, а пять. Я считала, что за счет налогов и скидки мы сэкономили 50 тысяч евро.

Фото: предоставлено Валерией

Владельцы квартиры оказались русскоязычными ребятами: они делали квартиру для себя, и было видно, что интерьер продуманный, все качественно и уютно — вроде все чужое, но тебе там хорошо, как когда приходишь в гости и не хочешь уходить.

Они изменили планировку и сделали просторную кухню-гостиную с окнами, еще они передвинули и расширили санузел. На другой стороне квартиры находится спальня с окнами в пол и французским балконом. Еще владельцы оставили нам всю мебель и технику, которой пользовались всего полтора года.

В нашем доме три этажа, на каждом находится одна квартира. У тех, кто живет на первом этаже, есть свое патио, а нам и третьему этажу принадлежит крыша. На третьем этаже живет пожилая женщина, которая уже туда не выходит, поэтому терраса на крыше будет только нашей. Нынешние владельцы террасой почти не пользовались, поэтому мы будем обустраивать ее сами — я планирую завести небольшой огород, поставить стол и зонт, сделать гриль-зону, чтобы жарить кабачки, а еще организовать зону для загара.

Мы посмотрели всего пять квартир до той, которую в итоге выбрали. С начала поисков прошло два месяца. Скоро переезжаем — уже купили гриль и пакуем вещи.

Хочу, чтобы родители влюбились в Испанию

Мне нравится, что люди в Испании умеют наслаждаться жизнью — это проявляется даже в мелочах. Например, если родители играют с детьми или компания сидит в кафе, практически невозможно увидеть у них в руках телефоны — люди проводят время друг с другом.

Испания — это собачья страна. Мне кажется, одна собака на семью — минимум, а две-три встречается даже чаще. У меня три собаки, и для России это многовато, а здесь я не считаюсь «многодетной матерью». Почти все заведения в Барселоне дог-френдли. Даже я иногда удивляюсь, когда вижу собак в магазинах одежды. Я бы не взяла собаку на шопинг, потому что ей и мне будет некомфортно, но испанцы считают иначе — и классно, что у них есть выбор.

В Испании есть свои проблемы, но для меня плюсы перевешивают минусы

Я удивлена, как много в Барселоне людей на колясках. Доступная среда делает их видимыми, и люди с инвалидностью живут такую же жизнь, как и я, — ходят в те же супермаркеты и кофейни, ездят на тех же автобусах и тоже выгуливают собак. Например, в соседнем доме живет женщина на коляске и с двумя собаками, и мы выгуливаем собак на одной площадке. Рядом с моим домом есть школа, и я периодически вижу девочку на коляске — другие дети точно так же вовлекают ее в игры. Еще я видела специальный пляж для людей с ограничениями мобильности. Там есть пандусы и стоят специальные коляски, на которые можно пересесть, чтобы зайти в воду.

Фото: предоставлено Валерией

Единственное, что мне не нравится, — испанцы очень медленные. После жизни в Москве, где мы носимся как бешеные, мне хочется, чтобы все было быстро и четко. Мне непонятно, как можно занять время других людей и, например, разговаривать с кассиром в супермаркете. Испанцы так делают, а я стою и нервничаю. Хотя я бы не сказала, что неторопливость — это минус, скорее это то, к чему мне тяжело привыкнуть. Но я надеюсь, что когда-нибудь получится.

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20% Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису Интернет и мемы 9 минут чтения

Я знаю, что идеальных стран не существует. В Испании есть свои проблемы, но для меня плюсы перевешивают минусы. Я, конечно, очень скучаю по близким. Когда жила в Москве, старалась часто к ним приезжать, а эти полтора года — самый большой срок, что мы не виделись. Пока я допускаю единственный сценарий, при котором вернусь в Россию, — если с родителями что-то случится и я буду нужна им. А пока я надеюсь, что они скоро приедут ко мне. Я хочу показать родителям Испанию, чтобы они влюбились в нее так же, как я.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X