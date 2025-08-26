Врач придумала «корабль для абортов»

В начале 2000-х годов Ребекке Гомпертс пришла в голову идея, которая многим казалась безумной: снарядить корабль, который будет вывозить в международные воды женщин из тех стран, где запрещены аборты, и проводить процедуру. Эта инициатива вызвала не один международный скандал, а первая экспедиция чуть не окончилась провалом. Тем не менее за пару десятков лет Гомпертс смогла помочь сотням женщин. Клиника на волнах — в материале «Холода».
Женщины и яхты
«Я не замужем и беременна. Я не могу завести ребенка. Я слышала, что можно выпить отбеливатель, но боюсь, что это меня убьет. Сестра рассказала мне о вашем судне. Вы можете мне помочь?» — это сообщение от женщины по имени Амина из Марокко, которое цитирует организация Women on Waves. По словам участниц, за годы работы они получили сотни подобных обращений.
Все началось с жительницы Нидерландов Ребекки Гомпертс, которая хотела помочь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Гомпертс родилась в Суринаме, а в три года вместе с родителями переехала в Нидерланды. Как пишет журналист Иэн Урбина в книге «Океан вне закона», они жили в портовом городе Флиссинген. Наблюдая за морем и яхтами, Гомпертс по-настоящему их полюбила. Но свою жизнь связала не с мореходством, а с медициной — по крайней мере, поначалу.
В середине 1980-х годов она поступила в медицинский институт в Амстердаме, а параллельно с учебой на медика окончила художественную академию. Гомпертс интересовали права и проблемы женщин, и она создавала инсталляции, посвященные женскому телу.
Уже будучи дипломированным медиком, Гомпертс стала сотрудничать с Greenpeace. Она работала врачом на гринписовском судне «Воин радуги II», которое причаливало к берегам разных стран, в том числе Латинской Америки и африканского континента, и нередко общалась с местными жителями.
Во многих из этих государств аборты были запрещены. Но женщины, оказавшиеся в тяжелой ситуации, все равно их делали — нелегально, без помощи профессиональных врачей. Это нередко приводило к тяжелым последствиям.
Гомпертс вспоминала, что врачи в разных странах рассказывали ужасные вещи. Ей запомнилась история девушки из Коста-Рики, которая занималась проституцией, чтобы содержать ребенка, которого она изначально не готова была рожать — аборты в этой стране не полностью запрещены, но прервать беременность можно лишь в некоторых случаях и по медицинским показаниям.
Другая девушка рассказала Гомпертс, что пыталась сделать нелегальный аборт — но человек, который обещал с этим помочь, в итоге ее изнасиловал. Еще одна жительница Южной Америки призналась, что ей всего 18 лет, но она воспитывает трех младших братьев и сестер — их мать погибла при попытке прервать нежелательную беременность.
«В этих историях я увидела реальных людей, о которых раньше знала лишь из статистики», — говорила Гомпертс. За время работы с Greenpeace она «осознала, насколько громадно и невидимо страдание женщин из-за запретов на аборты».
Аборт в международных водах
Увидев, с какими трудностями сталкиваются женщины во многих странах, Гомпертс решила создать что-то вроде мобильной клиники для абортов на корабле. Идея была в том, чтобы забирать пациенток на берегу и перевозить в международные воды.
Согласно конвенции ООН по морскому праву, в 12 морских милях (чуть более 22,2 километра) от линии наибольшего отлива заканчиваются территориальные воды государств — и судно, зарегистрированное в Нидерландах, там подчиняется нидерландскому законодательству, то есть на нем можно легально провести аборт.
Инициативу стали жестко критиковать. По словам Гомпертс, весной 2000 года она впервые дала интервью зарубежному изданию, так что об идее стало известно за пределами Нидерландов, — и ей тут же стали поступать угрозы и пожелания смерти.
На Мальте, где аборты были полностью запрещены, чиновники пригрозили уголовным преследованием каждому, кто поможет Гомпертс. Сайт Women on Waves взломали, и пользователей перенаправляли на страницу с изображениями окровавленных плодов.
Деньги на свой проект активистка планировала собрать с помощью краудфандинга и правозащитных организаций. Но сборы шли плохо: даже те, кто в целом поддерживали ее идею, считали ее чрезмерно радикальной и зачастую не решались участвовать финансово.
Издание The New York Times в 2001 году выпустило большой материал про Гомпертс — журналистка рассказывала о ней скорее с симпатией, но тем не менее называла проект радикальным, а саму Гомпертс — «экстремисткой».
«Аборты в море? Кто эта женщина? Она что, ковбойский доктор?» — сказала юрист Джули Кей, специализирующаяся на репродуктивных правах.
Когда собрать достаточно средств на покупку собственного судна не удалось, Гомпертс потратила собранные 117 тысяч долларов на аренду спортивной рыбацкой лодки «Аврора» и, несмотря ни на что, запустила пилотный проект.
Переполох в Дублине
В июне 2001 года Гомпертс и ее команда погрузили на корабль ящики с продуктами и брошюры о контрацепции. На борту также была тысяча презервативов, 120 внутриматочных спиралей, 250 таблеток экстренной контрацепции и 20 доз препарата для медикаментозного аборта.
Экипаж состоял из шести женщин и двух мужчин. Среди них были медсестра, двое гинекологов и охранники. Маршрут первой экспедиции старались не раскрывать, но все же в прессу утекла информация о том, что «Аврора» направляется в Ирландию. На тот момент это была единственная страна в Евросоюзе, где были полностью запрещены аборты. Женщинам нередко приходилось пересекать море, чтобы прервать беременность в одной из клиник Великобритании — такое «путешествие» могло обойтись примерно в тысячу ирландских фунтов (около 1150 долларов США по курсу 2001 года).
Для процедур на судне была оборудована специальная мобильная клиника — морской контейнер примерно 6х2,4 метра, прикрепленный к носовой части корабля. Внутри был стол для осмотра пациенток, а также гинекологический аспиратор.
Это помещение создали на средства, которые Гомпертс получила от фонда, занимающегося искусством, и морской контейнер не только использовали для абортов, но и выставляли как арт-объект. Такой статус впоследствии не раз выручал клинику — если ее пытались конфисковать в национальных водах какого-то государства, экипаж предъявлял документы о том, что контейнер — произведение искусства.
Во время первой экспедиции, по словам Гомпертс, она не собиралась проводить в передвижной клинике хирургических абортов — только медикаментозные, то есть выдавать нуждающимся женщинам необходимые для прерывания беременности препараты. Она также установила ограничения: пациентки должны были быть младше 35 лет, а срок беременности — меньше девяти недель.
Прибытие Гомпертс вызвало в Ирландии переполох, в Дублин съехались репортеры. Некоторые волновались, что местные пролайф-активисты взорвут судно. Но еще до того, как они успели что-либо предпринять, консервативные члены голландского парламента объявили, что у команды нет лицензии, нужной для открытия клиники, проводящей аборты.
Это было правдой: в марте Гомпертс, будучи в Нидерландах, подала соответствующий запрос, но за три дня до отплытия в Ирландию нидерландский Минздрав настоял на необходимости дополнительной проверки. Когда корабль причалил к берегу, волонтеры, изначально помогавшие Гомпертс, сказали, что не могут дальше оказывать ей поддержку.
Доверие местных активистов было подорвано, а в СМИ разошлась новость о том, что первая экспедиция Women on Waves закончилась провалом и была лишь рекламным трюком и пустыми обещаниями.
Команда уже почти опустила руки. Но вдруг на борту раздался телефонный звонок, потом — другой. Десятки женщин, услышавших об инициативе Гомпертс, просили, чтобы им помогли сделать аборт. Многие из них говорили, что находятся в отчаянном положении.
Медсестра объясняла звонившим, что Women on Waves не смогут им помочь из-за бюрократических преград, и давала контакты местных активисток, которые помогали сделать аборт в Великобритании. Как пишет The New York Times, это стало своеобразной формой протеста — в Ирландии запрещено было давать такие консультации. Но команда решила — раз нельзя заняться реальным делом, придется ограничиться «мягким активизмом».
Также организация Women on Waves пускала на борт интересующихся, раздавала презервативы, оральные контрацептивы и таблетки экстренной контрацепции. Журналистка The New York Times также утверждала, что в местных СМИ появилась информация: кто-то из команды нарушил закон и проинструктировал беременных посетительниц, как самостоятельно принять таблетки для медикаментозного аборта, а потом якобы оставил их одних в мобильной клинике, где находились эти препараты. Но Гомпертс заявила: лично она ничего подобного не делала.
Яйца и краска против «женщины года»
Вернувшись в Нидерланды, Women on Waves в 2002 году все же получили разрешение предлагать беременным женщинам RU-486 (мифепристон) и продолжили экспедиции — однако еще не раз сталкивались с сопротивлением местных властей и активистов. Судно называли «кораблем смерти» и «зловещим театром», работающим ради политических целей.
В Марокко судно не смогло зайти в порт — власти его заблокировали. Тогда команда решила адаптировать стратегию: начала распространять информацию и обучать женщин самостоятельно принимать таблетки. Еще в 2005 году организация запустила сайт Women on Web, чтобы женщины из стран, куда не допускали корабль Гомпертс, могли прочитать о том, как сделать медикаментозный аборт.
В какой-то момент команду Women on Waves также обвинили в империализме. Дело в том, что чаще всего аборты запрещены в развивающихся странах или тех, где очень сильно влияние религии. Некоторые активисты стали называть проект Гомпертс «неоколониальным» — мол, женщина из благополучной западной страны считает свою культуру самой «правильной» и учит других жизни.
Сама Гомпертс считала такие обвинения странными. Она объясняла, что цель проекта — не «показать миру, какие мы хорошие», а указать на нарушение прав женщин. «Когда Amnesty International отправляется в какую-то страну, чтобы протестовать против пыток, никто не говорит: “Подождите-ка, пытки — это часть их культуры”», — говорила представительница Women on Waves Джок ван Кампен.
Со временем инициатива становилась все более известной. В 2020 году Гомпертс вошла в список самых влиятельных людей по версии журнала Time, а в 2022-м — стала «женщиной года» по версии журнала Glamour.
За годы работы ее команда побывала в Ирландии, Польше, Португалии, Испании, Марокко и Гватемале. Но в некоторых странах не удавалось даже высадиться на берег — местные власти были против. В 2003 году в Польше судно Women on Waves забросали яйцами и облили красной краской. В 2004 году португальский военный корабль заблокировал ему доступ в территориальные воды страны. В СМИ тогда поднялся переполох, и Гомпертс пригласили на португальское телевидение поговорить о ее проекте.
Однако вместо дебатов она в эфире начала рассказывать, как проводить медикаментозные аборты, и объяснять, что нужные препараты можно найти в аптеках. Уже через три года в Португалии легализовали аборты — как считает автор книги «Океан вне закона» Иэн Урбина, дискуссия вокруг Women on Waves могла стать одной из причин таких перемен.
Сейчас, судя по информации на сайте и в соцсетях проекта, он уже не проводит аборты на судне — в последний раз команда Гомпертс выходила в море в 2017 году, а теперь занимается другой деятельностью.
Роботы за право на аборт
В декабре 2020 года команда Women on Waves получила разрешение и открыла в Амстердаме клинику, где могли сделать медикаментозный аборт женщины без вида на жительство и те, кто не могли себе позволить оплатить процедуру. В 2025 году острая необходимость в такой клинике отпала, так как даже врачи общей практики получили право назначать таблетки для аборта при сроке беременности до девяти недель.
Команда обещала сосредоточиться на работе с врачами, которые помогают женщинам с медикаментозными абортами, а также на онлайн-обучении и поддержке организаций в других странах. Кроме того, участники собирают и распространяют информацию о недоступности абортов в разных странах.
В 2018 году Гомпертс открыла организацию Aid Access, которая проводит дистанционные консультации по прерыванию беременности и высылает таблетки для аборта по почте.
В марте 2024 года, когда в Верховном суде США рассматривали дело об ограничении продаж препарата для прерывания беременности, на улице появились роботы. Они раздавали прохожим таблетки, с помощью которых производится медикаментозный аборт. За этой акцией тоже стояла Гомпертс и Aid Access вместе с еще одной организацией — Abortion Access Front.
Несмотря на скандальную славу, сама Гомпертс не считает, что делает что-то противозаконное. В одном из интервью она сказала: «Мы не нарушаем закон. Мы используем его в своих интересах».