Первый регион России лишил женщин права на аборт

В Вологодской области больше невозможно сделать аборт: и государственные, и частные клиники отказывают женщинам, не объясняя причин. Это началось в середине февраля — после того как губернатор Георгий Филимонов пообещал добиться полного запрета абортов в регионе. Врачи клиник ведут с женщинами, желающими прервать беременность, «воспитательные беседы», пытаясь их убедить, что «аборт — это убийство». Жительницы Вологодской области вынуждены ехать в соседние регионы за медицинским вмешательством. «Холод» рассказывает, как запрещают аборты в российском регионе.

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39-летняя Анна Минина, повар из Вологды, пришла в феврале в городской роддом, чтобы получить направление на аборт. Анна — мать четверых детей. Два года назад у нее родился внук. Растить еще одного младенца у нее не было ни сил, ни желания.

Направление на аборт Анне Мининой дали. В конце февраля она пришла в роддом на запланированную процедуру, но ей неожиданно отказали, не объяснив причин.

Это произошло спустя две недели после того, как губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что собирается добиться полного отказа от абортов «даже в частных клиниках». 7 февраля он уточнил, впрочем, что законодательно запрещать аборты власти региона не будут.

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Тем не менее, хотя никаких документов о запрете абортов власти региона не издавали, уже 18 февраля вологодские государственные и частные клиники стали массово отказывать женщинам в процедуре. В трех частных и государственных клиниках Череповца журналистам регионального издания 35media сказали, что аборты «приостановили» или вообще никогда не делали.

Жительница Вологодской области, которая не смогла прервать беременность ни в одной из бюджетных клиник города, рассказала 35media, что ей объяснили, что врачам «разослали и заставили подписать какие-то бумаги» и «всех женщин до 50 лет» велели уговаривать рожать. Корреспондент телеканала «Русский Север», обзвонив несколько клиник Вологды, тоже получила ответ: «Не делаем — и все. Сейчас вообще в Вологодской области нигде не делают». Журналисты «Север.Реалий» обратились в полтора десятка частных клиник Вологды и Череповца, и везде им сказали, что эту услугу оказать не могут.

«Не допустить вымирания Вологодской области»

Получив отказ, Анна Минина написала жалобу на имя главного врача. На следующий день ее пригласили в роддом на беседу. Главврач провела ее в кабинет, где сидели семь сотрудников клиники, вспоминает Минина в разговоре с «Холодом». Они сказали, что собрались, чтобы «сохранить ее ребенка» и «помочь ей в трудной жизненной ситуации», потому что их цель — «не допустить вымирания Вологодской области».

Фото: BSIP / Getty Images

Медики, рассказывает Минина, стали на нее давить: «Почему вы решили, что четверо ваших детей должны жить, а этому жить нельзя?» Они достали манекены, которые демонстрируют, как выглядит плод в утробе матери на разных неделях беременности.

Главврач во время этой встречи сказала, что «как женщина и гинеколог» не понимает, как можно сделать аборт, а еще одна участница беседы добавила: «Наш губернатор озвучил, что аборт — это убийство».

Губернатор Вологодской области с конца октября 2023 года — 45-летний Георгий Филимонов, бывший сотрудник администрации президента. За это время он приобрел репутацию одного из самых одиозных губернаторов: открыл в Вологде памятник Сталину, пообещал установить памятник Ивану Грозному, а его правительство объявило, что создает молодежное движение «Опричники». По его инициативе в области ввели подобие сухого закона: в будни алкоголь в магазинах разрешили продавать только два часа в день. Запрет абортов — еще одна из его инициатив.

По словам Мининой, во время разговора с ней главврач клиники говорила, что запрета на аборты нет. Просто все врачи в роддоме отказываются прерывать беременность «по религиозным соображениям», потому что считают, что «аборт — это детоубийство».

Сама главврач клиники в репортаже телеканала «Русский Север» рассказывала, что некое распоряжение министерства здравоохранения Вологодской области все-таки существует, и, согласно этому распоряжению, аборты в регионе «временно не проводятся». Показать этот документ она отказалась. «Холоду» до министерства здравоохранения региона дозвониться не удалось.

На вопрос Мининой о том, почему две недели назад религия врачей позволяла делать аборт, а теперь не позволяет, главврач ответила: «Потому что меняется ситуация в Вологодской области, идет программа против абортов».

Едут в соседние регионы, чтобы сделать аборт

35-летняя Марина (имя героини изменено по ее просьбе) из Великого Устюга, мать 10-месячного ребенка, в декабре 2024 года забеременела во второй раз. Она хотела сохранить беременность, но начались осложнения, рассказала она «Холоду»: открылось кровотечение, и врачи предупредили ее об угрозе выкидыша.

Тогда она решила сделать аборт. Ее муж работает вахтовым методом в соседнем регионе, поэтому ребенка она фактически растит одна. Марина опасалась, что со сложной беременностью не справится: «У меня просто не было возможности [беречь себя] всю беременность, в такой ситуации нельзя поднимать тяжести, а ребенок мой — крупный, тяжелый». Ее также пугала угроза выкидыша: «[В прошлом] у меня была замершая беременность (гибель плода в утробе на сроках до 22 недель. — Прим. «Холода»). Я знаю, каково это. И не хотела до этого доводить».

Фото: Svetlana Repnitskaya / Getty Images

30 января, на шестой неделе беременности, Марина получила в женской консультации направление на аборт. Но 17 февраля, когда она пришла в Центральную районную больницу Великого Устюга, ей сказали, что аборты без медицинских показаний больше не проводят — а осложнений, которые указаны в ее направлении, недостаточно, чтобы прервать беременность.

По федеральному закону, каждая женщина имеет право сделать аборт по собственному желанию на сроке до 12 недель. Всем героиням материала клиники отказали в проведении такого аборта. На более поздних сроках аборт может проводиться только по медицинским показаниям (независимо от срока беременности) и по социальным — если женщина забеременела в результате изнасилования (при сроке до 22 недель). Пока о случаях отказа сделать аборт по медицинским или социальным показаниям в Вологодской области неизвестно. Власти российских регионов не имеют права запрещать аборты на своей территории: у них нет таких полномочий. Поэтому они действуют по-другому: не законодательными запретами, а неформальным давлением на руководителей клиник или денежными обещаниями. В Вологодской области, например, предложили по миллиону рублей отказавшимся от абортов клиникам.

«Я пыталась поспорить, но мне предложили только лечь на сохранение, — говорит Марина — Я отказалась, потому что мне не с кем [на весь срок беременности] оставить 10-месячного ребенка».

Марина вызвала с работы мужа и поехала в соседний город Котлас, который находится в Архангельской области. Там она сделала аборт за 13 тысяч рублей. Чтобы пройти все обследования и саму процедуру, пришлось ездить туда трижды; дорога — больше часа в одну сторону на такси — обошлась в еще несколько тысяч рублей.

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Анна Минина тоже сделала аборт в соседнем регионе — в Ярославской области. В клинике, говорит Минина, она встретила еще трех женщин, которые оказались в такой же ситуации: «Там такой ажиотаж, полно народа, и все из Вологды едут». В Ярославле, по словам Мининой, врачи отнеслись к ней с пониманием: «Все добрые, улыбчивые, не пришлось перед ними оправдываться. Сказали: “Все понимаем, что делать, раз у вас такое правительство”».

«Нарушают конституционные права женщин»

Столкнувшись с отказом в вологодском роддоме, Анна Минина была так возмущена, что ее «аж шандарахнуло», вспоминает она. «Я приехала домой, села чай пить, стала смотреть новости и думаю: почему все молчат? Надо об этом рассказать!»

Она написала сообщение в редакцию телеканала «Русский север». Он входит в холдинг «Медиа-центр», подконтрольный миллиардеру Алексею Мордашову, бенефициару ПАО «Северсталь», с которым конфликтует губернатор Георгий Филимонов. Издания этого холдинга критически освещают действия главы региона, в том числе много пишут о запрете абортов в регионе. На следующий день на канале «Русский север» вышел сюжет с участием Мининой о том, как в Вологодской области «нарушают конституционные права женщин».

После этого Мининой стали писать и другие женщины, которые не смогли сделать аборт в вологодских клиниках. Она посоветовала всем писать жалобы в прокуратуру. Обращения в прокуратуру также написал депутат вологодской областной думы от КПРФ Александр Морозов: он говорит, что к нему тоже обратились три женщины, которые не смогли сделать аборт. В областной прокуратуре начали проверку, но о ее результатах пока не сообщали.

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