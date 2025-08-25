Раньше трава была зеленее

Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?

Вам когда-нибудь казалось, что в детстве мир был ярче? Дело не в ностальгии — мир для нас действительно тускнеет с каждым прожитым годом. Исследователи выяснили, что даже при здоровом старении мозг постепенно теряет способность воспринимать насыщенность цветов. К счастью, все еще можно исправить. Вернуть краски жизни — в материале «Холода».

В соцсетях часто пишут, что в детстве мир казался намного более ярким и красочным. Трава была насыщенно-зеленой, солнце светило ярко, а детская площадка у дома была блестящей и красочной. Люди снимают видео и повышают на них насыщенность цветов, чтобы передать свои воспоминания, а в комментариях под их постами пользователи соглашаются: «Раньше мир казался ярче и веселей», «Прям сердце чувствует такую атмосферу», «Солнце было ярче и воздух был чище…»

Дело не только в ностальгии. Ученые считают, что с годами мозг теряет способность воспринимать насыщенные цвета — и именно это меняет наше восприятие мира.

Это происходит по разным причинам, главная из них — структурные изменения глаз. Со временем у многих людей глазной хрусталик мутнеет, и мир как будто приобретает желтовато-коричневый оттенок. Это явление известно как катаракта — одно из самых распространенных возрастных заболеваний. Только в России ежегодно делают около полумиллиона операций по ее удалению.

То, как люди видят мир до и после удаления катаракты, — очень различается, говорил изданию The Guardian Эндрю Ива из Американской академии офтальмологии. Он также рассказывал, что, когда приходит к своим пациентам после операции, специально надевает ярко-синий галстук — чтобы те порадовались.

Также на то, как человек видит цвета, влияет глаукома — заболевание, при котором повреждается зрительный нерв. Из-за глаукомы у пациентов снижается острота зрения, контрастная чувствительность и способность различать оттенки цветов, особенно в синей и желтой гамме. Другое заболевание, которое бьет по восприятию цветов, — дегенерация макулы. Это изменение сетчатки, которое вызывает нарушения в области, отвечающей за центральное зрение.

Восприятие цветов могут изменить и болезни, причины которых изначально не связаны с нарушениями зрения. Так, диабет, например, со временем повреждает сосуды сетчатки, что может привести к диабетической ретинопатии — заболеванию, при котором цвета могут казаться блеклыми.

Свои коррективы вносят и лекарства. Некоторые сердечные препараты, средства от туберкулеза и виагра способны изменить цветовую палитру, которую мы видим. Пилотам в США, к примеру, запрещено принимать виагру менее чем за восемь часов до рейса, чтобы на их способность различать синий цвет ничто не повлияло.

Виноваты не только глаза

И все же даже при здоровом старении восприятие цветов с возрастом меняется. Социальный нейробиолог Яннеке Ван Леувен из Института неврологии Куин-Сквер обратила внимание на закономерность: в поведенческих исследованиях за последние 30 лет пожилые люди стабильно оценивали одни и те же цвета как более тусклые, чем молодые участники. Она решила провести исследование и проверить — действительно ли то, как люди видят цвета, зависит от возраста, и если да, что тому виной — глаза или мозг.

Фото: Unsplash

Для эксперимента она собрала группу из 17 молодых и 20 пожилых взрослых. Им показывали 26 цветов, различающихся по яркости (насколько светлым был оттенок) и насыщенности (насколько он интенсивный). С помощью специальной камеры команда Ван Леувен фиксировала диаметр зрачка испытуемых тысячу раз в секунду — так она отслеживала их реакцию на каждый цвет. Результат не заставил себя ждать: у пожилых участников зрачки гораздо менее активно реагировали на насыщенные оттенки.

Исследовательница вспоминала, как один из участников сказал: «Жаль, что здесь нет по-настоящему яркого красного». В этот момент, по ее словам, именно яркий насыщенный красный был прямо перед ним

При этом, отмечает Ван Леувен, проблема не только в глазах. За реакцию зрачков на цвета также отвечает ядро Эдингера–Вестфаля — структура среднего мозга, которая получает сигналы от сетчатки и зрительной коры. Это значит, что на наше восприятие цветов влияет не только то, как их фиксируют глаза, но и то, как мозг интерпретирует увиденное.

С возрастом зрительная кора, по словам Ван Леувен, перестает воспринимать яркость цветов. «Особенно плохо пожилые люди реагируют на насыщенные цвета в диапазоне от пурпурного до зеленого», — говорит она. Причины этого еще предстоит изучить, но, по ее мнению, они могут крыться в том, как мозг воздействует с колбочками сетчатки. Это фоторецепторные клетки глаза, которые воспринимают цвет и передают информацию о нем в зрительную кору.

Результаты исследования Ван Леувен согласуются с таким явлением, как эффект Гельмгольца–Кольрауша: наш мозг склонен воспринимать насыщенные цвета как более яркие, чем менее насыщенные, даже если их физическая яркость одинакова. Например, смотря на иллюстрацию ниже, многие люди говорят, что красный квадрат кажется им намного ярче стоящего рядом с ним желтого. Вот только их уровень яркости одинаковый — квадраты различаются только насыщенностью цветов.

Изображение: Parcly Taxel / Wikimedia Commons

Считается, что эта особенность выработалась в процессе эволюции для таких задач, как, например, определение спелости фрукта. То же самое происходит в первичной зрительной коре. «Это еще раз подтверждает наши выводы о том, что снижение чувствительности к насыщенности цвета при здоровом старении происходит в головном мозге, а не в глазах», — отмечает Ван Леувен.

Однако ученые полагают, что мозг еще можно «натренировать» видеть мир ярким. Например — используя специальные очки с фильтрами усиления насыщенности. По словам Ани Халберт, специалистки по цвету и зрению из Университета Ньюкасла, они были созданы, чтобы уменьшить проявления некоторых форм дальтонизма, но могут помочь вернуть жизни краски. Например, в исследовании 2020 года с такими очками бренда EnChroma участники с нарушением восприятия красно-зеленых оттенков сообщали, что видят цвета более насыщенными даже после снятия очков.

Фото: @baddiewinkle / Instagram

Ван Леувен предлагает еще одно решение проблемы: просто окружать себя более интенсивными цветами. По ее словам, возможно, именно из-за того, что с возрастом мир кажется более тусклым, пожилым людям нравятся вещи ярких насыщенных цветов намного больше, чем молодым.

