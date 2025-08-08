EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я три года работала на вахте, и это не для женщин

Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
8 минут чтения 00:01 8 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин

Ильмира (фамилия не указана по просьбе героини) работала вахтой с 21 года — сначала в Поволжье, а затем на Крайнем Севере. Она месяцами жила на буровых установках, где кроме нее почти не было женщин. Работать в таких условиях ей было тяжело: помимо бытовых трудностей — например, не было отдельного душа для женщин, — многие коллеги неприлично шутили о ней и даже домогались. Ильмира решила не сдаваться, потому что ей хотелось доказать себе, что она сильная и пробьется. Но через три года она все же уволилась. Она рассказала «Холоду» о том, каково это — работать на вахте молодой девушке.

Из женщин была только я и повариха

Мой отец долго работал вахтовиком, поэтому в старшей школе родители стали активно советовать мне нефтегазовое дело. Я не очень хотела идти в эту область, но в конце концов уговоры сработали, и после девятого класса я пошла в колледж на гидрогеолога в Самаре, где мы жили с родителями. 

Я окончила учебу в 2021 году. Тогда у меня был сложный период, я не знала, чем хочу заниматься дальше: не хотелось ни работать по специальности, ни поступать в вуз. Около года я устраивалась на работу в разные места, но нигде не задерживалась дольше нескольких дней. В итоге решила попробовать себя в своей профессии, чтобы набраться опыта и понять, как я могу себя реализовать. Я устроилась в компанию, которая специализируется на геолого-технологических исследованиях во время бурения.

Я три года работала на вахте
Ильмира на вахте

Тогда меня отправили на первую вахту в Поволжье — там я должна была работать целый месяц. Я жила в этом же регионе и, чтобы добраться до новой работы, проехала на машине около трех часов. После прохождения стажировки моя зарплата должна была быть 50 тысяч рублей — правда, оплачивался только сам период вахты, поэтому эти деньги были на два месяца.

На вахте были почти одни мужчины — из женщин были только я и повариха. До этого я особо не взаимодействовала с мужским полом, а теперь мне предстояло работать в исключительно мужском коллективе.

Не было ни отдельного душа, ни туалета, ни спален

Мы жили и работали в специальных домах-вагонах, которые привозили на буровую установку на камазах. В одном мы спали и хранили личные вещи, в другом — аппаратуру. В каждом рабочем вагоне было по три человека — два оператора и геолог. Мне как геологу нужно было следить за бурением и строительством скважины. Для этого я ходила на буровую и смотрела и изучала, что выходит из скважины, забирала породу, относила в рабочий вагон и описывала.

Смены длились по 12 часов, но мой график был не нормирован — он зависел от того, идет бурение сейчас или нет. Если оно шло, я все время должна была быть начеку и готова подойти на буровую, как только меня позовут. В такие периоды я спала по два-три часа, работала, снова немного спала и опять работала. Когда бурение заканчивалось, я отсыпалась по максимуму.

В бытовом плане на вахте было тяжело: там ничего не было обустроено для девушек. Не было ни отдельного душа, ни туалета, ни спален. Мне повезло, что в вагоне на трех человек я спала одна. 

Самые большие проблемы были с душем — там не было отдельных женских часов, а дверь не закрывалась на защелку. Я боялась, что меня может кто-то тронуть, и я даже пыталась договориться с поварихой, чтобы ходить вместе с ней. Она ответила: «Я хожу в любое время, но со мной ходить не надо. Иди сама, не бойся». Я не понимала ее — казалось, раз уж мы тут одни женщины, нам нужно держаться вместе. К счастью, в душ никто не врывался — когда я мылась, все понимали, что там девушка и заходить нельзя.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

Я чувствовала, что меня не воспринимают всерьез как специалиста, хотя я выполняла свою работу и мне платили за нее деньги. Понимаю, что выглядела очень необычно для вахты: низкого роста, миниатюрная, на мне была огромная спецформа не по размеру, каска и большие сапоги. Я постоянно бегала туда-сюда, и коллеги шутливо говорили про меня: «Пришла какая-то мышка». Но я не обижалась — я считала, что это меня закаляет.

Однажды на рабочий телефон позвонили, и только я смогла взять трубку. Коллега, услышав мой голос, сначала попросил позвать кого-то еще, а когда никто не смог подойти и я предложила свою помощь, ответил: «Ты не сможешь». И сразу бросил трубку. Я, опять же, не обиделась, а просто подумала: «Ну и сидите без информации. Я-то все знаю». 

Насильно обнял меня и поцеловал в шею

На первой вахте все работы закончились раньше, и домой я вернулась уже спустя 20 дней. Я была очень усталой, но решила передохнуть дома две недели и поехать опять, чтобы набраться опыта. Я подумала: «А что такого? Все работают, и я буду работать». Меня снова отправили в Поволжье — там я провела две следующие вахты. 

С коллегами мне повезло — я работала в одном вагоне с теми же парнями, что и в прошлый раз. Они были не намного старше меня. Мы смогли найти общий язык, и я даже чувствовала поддержку от них. Правда иногда они подшучивали надо мной. Например, говорили, что я сделала что-то неправильно по работе, — тогда я, доверчивая, садилась все переделывать. А они потом признавались: «Мы пошутили».

Хотите рассказать свою историю «Холоду»? Напишите нам!

Однако отношения складывались хорошо не со всеми — например, со взрослыми коллегами из других рабочих вагонов. Те «шутили» более жестко, говорили: «Девочка приехала. Наверно, у них о-го-го что происходит в вагоне» или «А вы что, там трахаетесь?» Взрослые мужчины без стеснения шутили, что у меня сексуальная связь с коллегами, а иногда и во всех красках описывали это. Было очень неприятно — я ведь ровесница их дочерей. Но я старалась не обращать внимания на подобные слова, потому что я приехала работать.

На вахте мужчины часто пытались со мной познакомиться. Иногда были и совсем неприятные случаи — например, однажды коллега позвонил мне на рабочий телефон и сказал: «Ильмира, может, ты придешь ко мне? Просто пообщаемся и поближе узнаем друг друга». Он был старше меня на 10–15 лет, а на пальце у него было кольцо.

Я три года работала на вахте

Однажды мне навстречу шел буровик — толстый мужчина низкого роста лет 50–55. Он перегородил мне путь, дышал на меня перегаром и спросил: «Девочка, что ты тут делаешь? Ты такая маленькая, тебе нужно мужа искать, детей рожать, зачем ты здесь?» В какой-то момент он начал двигаться в мою сторону, я пыталась уйти, а он насильно обнял меня и поцеловал в шею.

Мне стало очень страшно, я оттолкнула его, убежала в вагон и дрожащим голосом рассказала обо всем коллеге. Мне хотелось получить помощь и поддержку, а он посмеялся и ничего не сказал. Позже тот бурильщик пришел и сказал коллеге: «Давай-ка ты чай нам налей, мы посидим с ней, попьем. А может, ты вообще уйдешь?» Тогда мы выгнали его, и больше я его там не встречала. 

Любовь на чердаке
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
Криминал16 минут чтения

Я могла пожаловаться на бурильщика мастеру буровой, но не решилась. Я побоялась, думала: «А если это как-то скажется на мне? А если меня переведут в другое место, и мне станет хуже?» Сейчас я понимаю, что молчать — это не вариант. Для своей же безопасности лучше взять себя в руки и обо всем рассказать. 

На вахте в Поволжье были и другие проблемы — например, осенью приходилось ходить по глине. Сапоги постоянно прилипали, и я, бывало, думала: «Господи, когда я уже дойду до туалета?» Прилипает один сапог, нога из него выскальзывает, я шагаю ею прямо в глину, а потом то же самое со вторым — и я падаю на колени в грязь. Чаще всего это было забавно.

Но однажды я завязла в глине так сильно, что коллегам пришлось тянуть меня на палке, чтобы вытащить

Однажды, когда бурение в одном месте прекратилось и мы поехали на другую точку, пришлось ждать специальную технику, потому что наш транспорт не мог пройти. Мы с коллегами вынуждены были ночевать в вагоне на внедорожье. Это было начало зимы, температура ночью опускалась до минус 15, а вагон не отапливался. Я спала, укутавшись в десяток кофт и надев всю спецодежду.

 «Ты такая маленькая и миленькая. Я всегда хотел такую, как ты» 

После вахт в Поволжье в феврале 2023 года меня направили на Крайний Север, где моя зарплата выросла до 100 тысяч рублей. Чтобы добраться до туда, я ехала на поезде до Нового Уренгоя — тогда я чувствовала себя очень небезопасно, потому что со мной были только мужчины-вахтовики, которые пили водку и устраивали гулянки. Приходилось держать ухо востро и смотреть на всех с подозрением. После поезда меня отправили вертолетом дальше к Заполярью, а потом — на машине. 

Путь до вахты на Крайнем Севере

Образ жизни и работа на Севере в основном не отличались от Поволжья. Хотя сами вахты стали длиннее: раньше они длились до месяца, а теперь — до трех. На Крайнем Севере я чувствовала себя даже спокойнее, потому что среди коллег появились девушки и сам коллектив стал более дружелюбным. 

Тяжело было из-за погоды — снежная зима длилась до мая, и постоянно была очень низкая температура, пурга, снегопады и вьюги. Было страшно, когда ночью приходилось идти до туалета в пургу — это становилось целым испытанием. 

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
Общество24 минуты чтения

На Севере тоже бывали неприятные моменты с мужчинами, хотя теперь их было гораздо меньше. Например, там было много работников из Узбекистана, которые подходили ко мне и спрашивали: «Зачем ты здесь находишься? Есть ли у тебя муж? А почему он тебя отпустил?» По их мнению, я должна была сидеть дома и рожать детей.

Однажды, когда я работала со взрослым коллегой, мы решили поспать и легли по разным шконкам. Перед сном он сказал: «Ты такая маленькая и миленькая. Я всегда хотел такую, как ты». У него были сын и дочка моего возраста, а на пальце — кольцо. Тогда я отвернулась и легла спать, но все следующие дни общалась с ним довольно осторожно — он был мне очень неприятен.

Я три года работала на вахте

В мой день рождения была сильная пурга, холод. Я работала всю ночь и понимала, что подарков не получу — хотелось хоть как-то скрасить день. Тогда я ранним утром пошла в баню в полной уверенности, что там никого не будет. Когда я мылась, в баню ворвался мужчина из Узбекистана. У душевых кабинок не было дверей, и я, намыленная, прикрывалась полупрозрачной шторкой. Он кричал на меня: «Когда ты уже выйдешь? Мне срочно надо помыться». 

С тех пор я перестала общаться с мужчинами приветливо — они неадекватно воспринимают вежливость. Но даже несмотря на то, что я общалась со всеми довольно сухо и коротко, такие ситуации продолжали происходить. В результате у меня сформировалось ощущение постоянной опасности. Оно было тогда, есть сейчас и — я уверена — останется и в будущем.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

Я обо всем лично рассказывала подружкам, когда приезжала, — пыталась найти отдушину и поддержку хотя бы у них. Родители до сих пор не знают — не хочу, чтобы они переживали. Когда я поделилась своей историей в тиктоке, мне писали: «Тебе нравилось мужское внимание, ты сама всем дала». И как докажешь людям, что я просто приехала зарабатывать деньги?

Несмотря на трудности, я все равно продолжала работать вахтой — хотелось показать себе, что я сильная, что не прогнусь ни перед кем и пробьюсь, несмотря на моральных уродов, которые портят мне жизнь. 

Тяжело будет всегда

Я сильно похудела — из-за плохого сна и тяжелой работы аппетита совсем не было. Мой вес опустился до 45 килограммов, виднелись ребра, глаза сильно впали. Я выглядела ужасно уставшей. Когда я вернулась к родителям, мама чуть не упала в обморок. Я поняла, что дальше с такой работой я просто загублю свое здоровье. К тому же на последней вахте у меня начались женские проблемы, и мне срочно пришлось вылетать в Новый Уренгой. К счастью, все обошлось, и мне просто выписали лекарства. 

Я три года работала на вахте

Летом 2023 года меня повысили, и я стала работать вахтой, но в офисе. Там я стала получать 135 тысяч рублей. Так еще около двух лет я проработала на Ямале, где занималась обучением новых сотрудников, составляла документацию и курировала работы на кустовых площадках. С этой работы я тоже ушла летом 2025 года — хотелось карьерного и денежного роста. 

Сейчас мне 24 года. Я переехала в Москву, учусь в вузе на геолога нефти и газа в Тюменском университете. Работу я пока найти не смогла. Думаю, по специальности у меня пока не получится устроиться: либо нет вакантных мест, либо не устраивает мое незаконченное высшее. Я живу со своим молодым человеком — с одной стороны, он помогает, с другой — у меня остались накопления и перерасчет с работы.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Я всегда думала, что к этому возрасту у меня будет муж, дети и свое дело. Всего этого у меня нет, но зато есть трехлетний опыт работы вахтой. Я не знаю, сожалею ли я об этом. С одной стороны, это было очень трудно во всех отношениях, поэтому я никому не пожелаю такого опыта. С другой стороны, я познакомилась с огромным количеством людей, поступила в вуз благодаря работе, научилась общаться с сомнительными людьми и могу постоять за себя.

В итоге мне кажется, что вахта все же не для женщин. Тяжело будет всегда: начиная с дороги и заканчивая самой работой. Многие вахты не адаптированы для девушек: нет отдельных комнат, туалетов и душевых. Каждый, конечно, решает сам. Но я советую девушкам заранее убедиться, что они готовы идти работать вахтой и в выбранной организации есть для них условия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Маша Матвеева
Фото:предоставлены Ильмирой

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования