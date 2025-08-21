Здесь похороны превращают в веселый карнавал

Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia

В Гане, на западе Африки, похороны — это не только прощание с умершим человеком, но и большой праздник, где черные ленты заменили на яркие ткани, а вместо скорбной тишины играет музыка и танцуют носильщики гробов. Главный символ церемонии — яркий гроб в форме, которая отражает жизнь умершего. Это могут быть животные, бобы, бутылки, техника и прочее. Традиция, которая существует всего несколько десятилетий, но уже стала частью национальной и мировой культуры — в фотогалерее «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Впервые широкую известность похоронные традиции Ганы получили во время пандемии COVID-19. Тогда в сети завирусилось видео с местными мужчинами, которые в костюмах под ритмичную музыку несли гробы, параллельно танцуя. Мем стал настолько популярным, что ганские носильщики гробов стали появляться в таких компьютерных играх, как Minecraft и GTA, на билбордах и даже в наборах Lego. Однако танцы на похоронах — лишь часть похоронных традиций страны.

Похороны — это важная часть культуры и общественной жизни Ганы. Местные жители верят, что покойные родственники могут оказывать влияние на их семью, поэтому стараются задобрить их, организовав пышную церемонию. Поэтому погребение в Гане зачастую не грустное событие, а скорее праздник, на котором гости прославляют жизнь покойного.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики Мир 11 минут чтения

Традиция «веселых похорон» появилась не так давно и во многом из-за стечения обстоятельств. В 1950-х годах один из плотников сделал для вождя племени га специальный паланкин (носилки-палатка) в форме стручка какао, в котором он должен был появиться на празднике. Но вождь умер до начала торжества, поэтому его решили похоронить в этом паланкине.

Фигурные гробы в мастерской в Теши, пригороде Аккры. Фото: Reuters

С тех пор у народа га появилась традиция хоронить своих вождей в фигурных гробах. А плотники Сет Кейн Квей и Атас Око Аддо стали родоначальниками этого ремесла. Постепенно фигурные гробы начали заказывать не только семьи вождей, но и родственники обычных людей.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

Народ га верит, что смерть — это не конец, а переход в иной мир, где человека ждет жизнь, похожая на ту, которую он прожил на Земле. Именно поэтому фигурный гроб становится символом этого пути: он может отражать профессию, характер или особенности личности покойного. По словам руководителя мастерской по изготовлению гробов Эрика Адженти Ананга, если умерший был фермером, то его гроб может быть в форме сельскохозяйственных культур, которые он выращивал.

«Если покойный делал какао, гроб мог быть сделан в виде плитки шоколада», — говорил Ананга.

По этой же логике у профессионального водителя гроб может быть в форме автомобиля, а у сотрудника железнодорожной компании — вагона поезда. Продавщицу талька, например, хоронили в белой бутылке с тальком на этикетке, а гроб многодетной матери сделали в форме курицы-наседки. На юге Ганы встречались гробы в виде крокодила, орла, коровы, рака, змеи, рыбы, самолета, телефона Nokia, фотоаппарата Canon, мешка муки, бутылки пива и даже пачки долларов.

Фигурные гробы в мастерской в Аккре, столице Ганы. Фото: Kwame Adzaho / Anadolu Agency / Getty Images

В последние годы дизайн гробов стал еще более экстравагантным. Например, в 2022 году футболист, мечтавший переехать в США, был похоронен в гробу в форме бутсы, раскрашенной в цвет американского флага. Отдельно стоят гробы в виде львов. На них могут претендовать только главы семей или вожди, так как это животное является символом племени га.

Гроб в форме льва, изготовленный всемирно известным ганским плотником Паа Джо, на выставке «Жизнь со смертью» в городском музее Лидса, 2024 год. Фото: Danny Lawson / PA Images / Getty Images

В ноябре 2024 года в Большой Аккре прошли похороны верховного военачальника города Нунгуа, который умер еще в 2022 году. Пока покойный два года лежал в морге, для него готовили одну из самых масштабных церемоний прощания за 20 лет. Однако в день похорон все пошло не по плану: гроб в виде льва загорелся и большая часть розовой гривы сгорела. Гроб удалось потушить и церемония продолжилась. За покойным следовали пять военачальников в паланкинах, выполненных в форме черепахи, перца чили, петуха и рыбы-ила. Последний из них — преемник вождя — был на носилках в виде пальмы.

В глаза мертвецу

Церемонии прощания с умершими в Гане проходят не менее колоритно и насыщенно, чем похоронные процессии, а их размах во многом определяется социальным статусом покойного. Самые зрелищные и пышные обряды устраиваются для вождей племен и жрецов, рассказывает одна из главных исследователей ганских традиций, швейцарский этнолог Регула Чуми, которая уже более 20 лет документирует похоронные ритуалы в Гане.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

Тем не менее даже на похоронах простых людей родственники стараются произвести впечатление на гостей, чтобы сохранить репутацию семьи и получить пожертвования. Они заказывают фигурные гробы и роскошно обставленные залы для похорон, приглашают гробоносцев-танцоров. Важно, чтобы на церемонию пришло как можно больше людей, для которых похороны становятся своего рода общественным событием.

Похоронная процессия в Гане с гробом в виде газеты Daily Graphic . Фото: H. Christoph / Ullstein Bild / Getty Images

Праздник похорон в Гане нередко продолжается несколько дней. Обычно в четверг или пятницу тело покойного забирают из морга и доставляют в специальный шатер или домой, где сотрудники похоронной службы придают ему реалистичную позу — сидя, стоя или лежа.

«Нужно открыть им глаза и набить щеки ватой с помощью хирургических инструментов», — отметил директор похоронного бюро Бенджамин Алду.

Этот ритуал позволяет родным и близким пообщаться с умершим и попрощаться с ним. Покойного одевают в его лучшую одежду, а в течение ночи тело могут несколько раз переставлять в разные положения. По словам работающего в похоронном бизнесе Алду, это сложная работа. «Они (тела умерших. — Прим. «Холода») негнущиеся, поэтому нужна сила. Иногда над телом работают три или четыре человека», — говорит он.

Гроб, сделанный в виде русалки на похоронах жрицы морского бога племени Га. Фото: Eye Ubiquitous / Universal Images Group / Getty Images

В субботу тело кладут в гроб и закрывают его крышкой, после чего с покойным могут проститься все желающие. Около полудня умершего хоронят. В воскресенье в церкви проходит благодарственная служба для семьи и начинаются празднования с громкой музыкой, едой и алкоголем.

Фокси-Нокси 20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве Криминал 22 минуты чтения

Этнолог Регула Чуми присутствовала на многих традиционных и христианских похоронах. Несмотря на то что га негативно относится к присутствию посторонних, ей удалось познакомиться с местными жителями и добиться их доверия. По ее словам, решение, каким будет гроб, принимает не сам человек до смерти, а его семья.

Руководитель мастерской Эрик Адженти Ананг уверен, что процесс выбора фигурного гроба может отвлечь близких от скорби и даже исцелить. Изготовление гроба обычно занимает от пяти до десяти дней, но может доходить до месяца, хотя сейчас процесс изготовления стал более автоматизирован.

Гробы в форме телефона и бутылки пива. Фото: Kwame Adzaho / Anadolu Agency, Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Несмотря на распространение фигурных гробов среди народа га, не все христианские церкви разрешают в них хоронить. Поэтому чаще всего необычные гробы заказывает нехристианское население. Но и тут могут быть исключения: церковь идет на компромисс, если фигурный гроб сделан по религиозным правилам. В таких случаях пастор проводит проповедь на открытом воздухе перед домом покойного.

Мировое признание

Сейчас фигурные гробы считаются произведением искусства как в Гане, так и за рубежом, и экспонируются на многочисленных выставках и в музеях по всему миру. Мастерские по изготовлению гробов в Гане стали достопримечательностью для туристов и журналистов.

Плотник Паа Джо в своей мастерской в Теши. Фото: Bob Carey / Los Angeles Times / Getty Images

Впервые западные арт-дилеры обнаружили ганские фигурные гробы в 1980-х годах, а в 1989 году работы плотника — родоначальника этого искусства Сета Кейна Квея и его ученика Паа Джо впервые представили на выставке «Маги земли» в Центре Жоржа Помпиду в Париже. В 2011 году один из фигурных гробов появился на ежегодной выставке «Некрополь» в Москве. Он был изготовлен в форме бутылки водки мастером из Ганы Эриком Агетеем Анангом.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Помимо гробов в последнее время в Гане появились новые похоронные традиции, которые удивили весь мир, — танцы гробоносцев. В 2012 году директор похоронного бюро Бенджамин Алду нес гроб и, когда заиграла похоронная музыка, начал пританцовывать. «Я решил начать двигаться влево, вправо, влево, вправо. Люди перестали плакать, начали подбадривать нас и бросать деньги», — вспоминал он.

Тогда Алду решил танцевать на похоронах всей командой. Он обучил других гробоносцев хореографии, купил им подходящие костюмы и начал гастролировать по стране. В какой-то момент видео с танцем завирусилось в интернете, и бизнес Алду стал процветать.

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

После пандемии количество сотрудников в компании Алду сократилось. Однако, несмотря на сложности, танцоры на похоронах до сих пор пользуются большим спросом, так как они уже стали неотъемлемой частью погребальной культуры Ганы. У компании Алду есть много подражателей, которые пытаются повторить его успех, однако, как он говорит, они не обладают таким же мастерством.

Недавно носильщики одной из таких компаний уронили гроб во время выступления. «Если гроб падает, это конец твоей карьеры. Хотя это были не мои люди, но это все равно очень плохо», — прокомментировал Алду. Тогда он всерьез испугался, что это может нанести репутационный урон его бизнесу.