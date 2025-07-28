Этих девочек воспитывают как мальчиков

В Афганистане считается позором, если в семье одни девочки. Поэтому некоторые семьи растят дочерей так, словно они сыновья — их соответствующе воспитывают и одевают, называют мужскими именами. Что происходит с такими девочками, когда они взрослеют, и каково им быть «бача-пош» — в материале «Холода».
Лишь бы мальчик
Каждая мать должна родить сына — так принято считать в Афганистане, стране с патриархальным укладом общества, где после прихода к власти талибов женщины лишились множества базовых прав: они не могут получать образование, передвигаться по улице без родственника мужского пола и даже петь на людях.
Семьи без мальчиков в Афганистане считают слабыми и уязвимыми. Ведь девушка, живущая по мусульманским обычаям, не может защищать и кормить семью, а в раннем возрасте ее, вероятно, выдадут замуж — и она будет «принадлежать» уже мужу.
Поэтому, если у пары рождается девочка, это расценивают как неудачу и унижение. В таких случаях мать нередко покидает роддом в слезах. Если она живет в деревне, вероятно, соседи и родственники будут ее высмеивать, а муж может несколько дней не давать ей есть, избить или выгнать из дома ночевать со скотиной.
Когда на свет появляется младенец мужского пола, это, наоборот, считается поводом для гордости. Семья устраивает церемонию с музыкой, молитвами и застольем, матери приносят подарки. Поэтому многие женщины надеются, что у них будет сын, а не дочь.
Особенно тяжело приходится тем, у кого раз за разом появляются девочки. Таких матерей в обществе нередко отвергают — для них даже есть оскорбительное определение определение «докхтар зай» (в переводе с языка дари это значит «рожающая девочек»).
Над отцом, у которого есть только дочери, тоже могут насмехаться. Таких мужчин в Афганистане называют «мада пошт» — «тот, чья женщина рожает только девочек».
«Лучше поддельный сын, чем никакого»
Патриархальные традиции и жесткое разделение гендерных ролей в Афганистане существовали задолго до прихода к власти талибов, пусть и не в такой гиперболизированной форме. Именно с ними связывают появление традиции «Бача-пош» — в переводе с языка дари это значит «одетая как мальчик».
Суть в том, что семьи, где нет сыновей, растят дочь как мальчика — ее называют мужским именем, коротко стригут и одевают в мужскую одежду. Такой девочке разрешается играть на улице с мальчиками, учиться, заниматься спортом и выходить из дома в одиночку. Она даже может сопровождать на улице мать или сестру в качестве «мужчины-родственника», без которого им нельзя передвигаться.
В некотором смысле для девушки это может быть привилегией. Ее статус в семье становится «мужским» — от нее не требуют, чтобы она убиралась или готовила, и она взрослеет в условиях относительной свободы, пока ее ровесницы ограничены множеством запретов и правил приличия.
«В Афганистане женщины — бечора (беспомощные). Мужчины должны их контролировать, они ниже мужчин. Ты не можешь устроиться на работу, даже если хочешь. Остается только работа по дому», — объясняет 44-летняя жительница Афганистана. Жизнь «бача-пош» может быть куда более разнообразной — по крайней мере, пока они не повзрослеют.
Женщина, которую в СМИ называют Масуда, говорит, что в детстве, будучи «бача-пош», почувствовала, насколько иначе окружающие воспринимают мальчиков: дедушка относился к ней лучше, чем к сестрам, и давал деньги. «Я спрашивала: “Почему ты не даешь деньги моим сестрам?” Он отвечал: “Потому что они девочки”».
В 2014 году журналистка Дженни Нордберг выпустила книгу «Подпольные девочки Кабула» — она несколько лет ездила в Афганистан и собирала истории женщин, которые в детстве выполняли роль мальчиков, и их близких.
Одна из героинь книги — Азита Рафат, на момент встречи с журналисткой она работала в афганском парламенте (сейчас такое уже невозможно — женщины больше не могут участвовать в политической жизни страны).
Азита рассказала журналистке, что ее младший «сын» — на самом деле девочка. «Мы одеваем ее как мальчика, — объяснила она. — О моей семье сплетничают. Когда у тебя нет сыновей, это большое несчастье и всем тебя жаль».
Она рассказала: ее младшая дочь Мануш не всегда была «бача-пош». Раньше семья жила в деревне, и там они с мужем одинаково воспитывали всех четырех родившихся у них девочек. Но потом Азита решила начать политическую карьеру в Кабуле, и стало понятно, что отсутствие сыновей — серьезная проблема.
Когда коллеги и знакомые слышали, что у Азиты четыре дочери, они выражали сочувствие и не верили, что она построит карьеру, «если она не способна даже подарить сыну мужа».
Тогда родители спросили у младшей дочери Мануш: «Хочешь выглядеть как мальчик, одеваться как мальчик и заниматься всякими интересными делами, как делают мальчики, например, кататься на велосипеде, играть в футбол и крикет? Хочешь быть похожей на своего отца?» Она согласилась, и с тех пор ее стали звать Мехран.
Азита говорила, что после этого окружающие стали лучше относиться к ней и ее семье. По ее словам, «иметь поддельного сына в Афганистане оказалось лучше, чем не иметь никакого».
Дженни Нордберг в своей книге рассказывает: традиция «бача-пош» окружена суевериями. Многие женщины считают: «мальчик» в доме может помочь им в будущем родить настоящего сына.
Журналистка описывала встречу с такой семьей. В ней женщина родила шесть девочек подряд, и тогда соседи и друзья посоветовали ей растить дочь как мальчика — они считали, что присутствие такого ребенка в доме поможет матери в будущем зачать сына.
Женщина так и сделала. До трех лет девочка была «бача-пош», а потом умерла. Мать после этого снова забеременела и в этот раз действительно родила сына. Она говорила, что рада, что дочь умерла.
Что происходит, когда «бача-пош» взрослеют?
Обычно таких девочек воспитывают как мальчиков до 10–12 лет, а потом возвращают к традиционной женской роли: лишают прав и привилегий и начинают готовить к замужеству и материнству.
В книге «Подпольные девочки Кабула» приводится такая история: «Один афганский дипломат рассказал, что сам был свидетелем подобного случая, припомнив одного своего приятеля по дворовой футбольной команде еще во времена правления Талибана, в 1990-е годы. Однажды этот приятель попросту исчез, и несколько товарищей по команде отправились в поисках парнишки к нему домой. Его отец вышел на порог и сказал, что, увы, их друг больше не вернется. Он снова стал девочкой. 12-летние мальчишки, толпившиеся на улице возле дома, потеряли дар речи».
Многие женщины, которым довелось через это пройти, говорили: им не было трудно привыкнуть к тому, что к ним вновь обращаются в женском роде, а вот возврат к строгим ограничениям и жестокому отношению воспринимался болезненно.
Некоторые, побыв «бача-пош», так никогда и не возвращаются к женской роли. Одна из таких историй тоже рассказана в книге Нордберг: британская гуманитарная работница приехала в провинцию, контролируемую талибами. Там мужчины и женщины жили в разных частях дома, как это принято в исламской культуре — но вдруг выяснилось, что в одном из домов на женской половине есть человек, которого все называют «дядюшкой».
Оказалось, что это была женщина в мужском костюме и тюрбане. В детстве она оказалась седьмой дочерью в семье, где не было сыновей. Мулла пожалел ее родителей и объявил младенца мальчиком. Когда она выросла, ее не выдали замуж — она так и осталась в мужской роли.
К «дядюшке» в деревне относились с большим почтением — и, по словам гуманитарной работницы, она явно наслаждалась своим положением, более привилегированным, чем у остальных женщин.
Жизнь после «бача-пош»
Сколько именно «бача-пош» в Афганистане — сказать сложно, такой статистики не существует. Но, по оценкам экспертов, такие девочки есть в каждом районе каждого города. В исследовании 2019 года женщины из каждой 20-й семьи в Кабуле рассказали, что среди их родных кто-то был «бача-пош».
Многие женщины, которые в детстве были «бача-пош», считают, что в этой традиции нет ничего странного или вредного. Некоторые даже говорят, что это помогло им стать увереннее — ведь в период взросления к ним относились с уважением, а мужчины воспринимали их как равных.
Например, героиня книги Нордберг Азита Рафат, чья дочь стала «бача-пош», рассказывала, что в детстве она сама несколько лет провела в роли мальчика. Отцу нужен был помощник в его магазине, а ее брат был еще слишком мал.
Рафат считает, что этот опыт помог ей стать более энергичной и уверенной в себе, потому что почти пять лет она могла свободно разговаривать с мужчинами. «Мы знаем, каково быть мужчинами. Но они ничего не знают о нас», — сказала она.
Впрочем, многое зависит от статуса семьи, где растет «бача-пош». В семьях со средним достатком быть «мальчиком» престижно, это положение дает больше свободы. Но в бедных семьях таким детям часто приходится выполнять тяжелую работу — а девочек переодевают в мальчиков в первую очередь для того, чтобы было больше рабочих рук.
И, хотя в Афганистане многие девочки скорее рады стать «бача-пош» и временно освободиться от жестких ограничений, правозащитники отмечают, что традиция лишь усиливает гендерное неравенство. Если женщине нужно притворяться мужчиной, чтобы ее уважали и давали свободу, то проблем с правами женщин это никак не решает.
Тем временем, эти проблемы лишь усугубляются. Каждая третья афганская девушка выходит замуж, когда ей еще нет 18 лет. Из девочек младше 15 лет только 19% умеют читать и писать. В 2018 году в Афганистане не ходили в школу 3,7 миллиона детей, 60% из которых — девочки. С приходом к власти талибов ситуация ухудшилась драматически: 80% девочек не имеют доступа к образованию, а женщину, которую заподозрили в том, что она вышла дома без сопровождающего или разговаривала с посторонним мужчиной, могут публично выпороть.
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