EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я переехала в Узбекистан и счастлива

Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
10 минут чтения 00:01
Я переехала в Узбекистан и счастлива

Ангелине (фамилия не указана по просьбе героини) 24 года, она родилась на Кавказе, но два года назад переехала к мужу в Узбекистан. Ташкент понравился ей сразу, потому что это большой и развитый город. Она смогла легко легализоваться, быстро привыкла к жаре и даже начала одеваться как местная. С финансовой точки зрения ей также все понравилось, однако вскоре она осознала, что влияние ислама на жизнь страны ощущается довольно сильно. Ангелина рассказала «Холоду», как в стране относятся к приезжим и чем Ташкент лучше российских городов.

До переезда в Узбекистан я всю жизнь жила в небольшом городе в Ставропольском крае. После школы поступила в сельскохозяйственный колледж на ветеринара, но я понимала, что вряд ли буду работать по профессии. Поэтому параллельно с учебой изучала работу маркетплейсов — как с точки зрения дизайна, так и со стороны менеджмента.

Я даже не знала, где Узбекистан расположен на карте

В апреле 2021 года на дейтинг-сервисе во «ВКонтакте» я познакомилась с русским парнем, который родился и вырос в Узбекистане. Как оказалось, в этой стране много русскоязычных семей, которые там живут поколениями. В анкете он указал, что свободно говорит по-английски, и меня это зацепило: я предположила, что у него много других интересов. Так мы начали общаться, он начал заказывать мне доставки, присылать подарки. В конце года я полетела к нему в гости в Узбекистан, где он сделал мне предложение.

До встречи с женихом я даже не знала, где Узбекистан расположен на карте. Я думала, что это очень бедная страна без инфраструктуры с маленькими частными домами и ишаками вместо общественного транспорта. И как сильно я удивилась, когда увидела Ташкент. Это большой город с высотными домами и бизнес-центрами. Мне было очень непривычно после своего маленького городка на Кавказе, но сразу понравилось. 

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

Тогда мы с будущим мужем решили, что в августе-сентябре 2022 года я перееду в Ташкент и мы поженимся. Мне тогда оставалось отучиться один год в колледже, и я рассчитывала, что смогу сделать это дистанционно. Но руководство моего учебного заведения не пошло мне навстречу, и переезд пришлось отложить на год. Поэтому мой жених переехал ко мне в Ставрополье. В октябре 2022 года мы с ним поженились в России.

В моем небольшом городе на Кавказе мужу было тяжело из-за отсутствия какого-то интересного досуга и из-за частых дождей, которые вгоняли его в депрессию. Поэтому, как только я окончила колледж, 9 июля 2023 года мы все-таки переехали в Ташкент.

Обида на русских и смертельная жара

Жители Узбекистана оказались невероятно гостеприимными и открытыми. Многие из них говорят на двух-трех языках, имеют образование и стильно одеваются. Это все, конечно, не соответствовало тем предрассудкам, которые существуют в России и были в том числе у меня. Из-за этого в узбекском обществе иногда чувствуется обида на русских, которые плохо относятся к мигрантам в Москве и других городах.

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
Мир6 минут чтения

Зато в Узбекистане я никогда не встречала никакой русофобии и негатива в свою сторону. За два года я даже обрела друзей-узбеков. Тут в целом много русских, которые здесь родились и выросли (около 20%). 

Жители Узбекистана оказались невероятно гостеприимными и открытыми

Первые месяцы жизни в Ташкенте были для меня настоящим испытанием — я думала, что умру от жары. В июле температура в городе достигает 55 градусов по Цельсию. Кроме того, здесь бывают пыльные бури, и в такие дни лучше вообще не выходить на улицу. Но со временем я адаптировалась. Я очень люблю тепло, и климат в Узбекистане мне подходит: он теплый, сухой, и зимой можно спокойно ходить в демисезонной одежде.

Узбекистан — это светское государство, но большинство населения — мусульмане, и это не может не отражаться на жизни страны. Все местные жители в любую погоду ходят в закрытой одежде. Даже когда жарко, женщины надевают брюки и рубашки с длинным рукавом. Но на самом деле за два года я так полюбила этот стиль и мне так хотелось соответствовать местным обычаям, что незаметно для себя я тоже начала так одеваться. У меня даже появились юбки ниже колена. Такая одежда обычно сшита из натуральных тканей, поэтому мне в ней вообще не жарко. 

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
Общество9 минут чтения

Но, конечно, я все равно отличаюсь от узбеков. У меня на руке и ноге большие татуировки, что всегда привлекает взгляды местных, у которых рисунки на теле не приняты. Я никогда не сталкивалась с негативом по этому поводу, но мне все равно часто хочется закрыть тату одеждой. 

Узбечек в коротких платьях тут редко увидишь. Девушки не ходят на маникюр и не делают яркий макияж. Несмотря на это, они выглядят всегда очень ухоженно и естественно. В этом плане Узбекистан научил меня ценить естественность — ту себя, какая я есть. Когда по улице идет человек в открытой и яркой одежде, сразу понятно — он турист. А если он еще выглядит угрюмо, то, с большой вероятностью, он из крупных российских городов. 

Женщинам тут нелегко

В Узбекистане ценятся хозяйственные девушки, которые готовят и убираются сами. Клининг или домработницы тут не считаются нормальным явлением. И меня это не напрягает, так как я выросла на Кавказе — у нас похожий менталитет. А девушкам из более европейских городов здесь, я думаю, и правда, бывает некомфортно. 

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
Мир7 минут чтения

Конечно, женщинам тут непросто. Помимо быта, на них ложится еще и уход за детьми. Тут принято заводить большие семьи, поэтому может быть шесть и более детей. Нянь нанимают очень редко — считается, что это излишество. Поэтому часто дети растут во дворах все вместе, а соседи приглядывают за ними. Тут очень много ребятишек на улицах.

Тут женщин очень любят и оберегают их

Из-за религии есть некоторые правила. Например, если у вас на работе корпоратив или деловой обед, то женщин и мужчин сажают за разные столы. Многие девушки покрываются, но это необязательно — сейчас в Узбекистане это скорее просто современный тренд. 

Тут женщин очень любят и оберегают их. Такое отношение к девушкам отражается и в ухаживании мужчин. Узбеки обычно не распыляются на несерьезные истории, а сразу замуж зовут. К девушкам подходить просто так тут не принято: всегда спрашивают разрешение либо у нее, либо у ее мужа. Однако, несмотря на консерватизм, ночные клубы в городе тоже есть. 

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

Ташкент очень безопасный город, где можно спокойно гулять по ночам. В центре всегда много патрульных, которые следят за порядком.

Узбеки с большим уважением относятся к старшим. В переполненных автобусах всегда можно найти свободные места, потому что пассажиры изначально не садятся так как эти места для старших. А еще это отражается в том, что в такси премиум-класса водитель никогда не выйдет и не откроет тебе дверь, как это бывает в России, потому что он чаще всего намного тебя старше.

Бизнес-такси и огромные порции

Цены в Узбекистане очень приятные. Я почувствовала себя тут по социальному статусу на несколько ступенек выше, чем в России. Мы с мужем в Ташкенте считаемся средним классом, на моей родине — бедными. 

Инфраструктура в Ташкенте прекрасная. Транспорт намного дешевле, чем в России. Проезд на автобусе стоит 12 рублей. Такси тоже доступное: 20 минут в бизнес-классе стоит 400 рублей. Однако вождение местных удивило даже меня, человека с Кавказа. Первое время я боялась переходить дорогу даже на зеленый свет. Тут даже автобусы ездят неаккуратно. 

Бывший избивал меня во время беременности
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
Общество9 минут чтения

Кроме того, меня по-настоящему поразила узбекская еда, потому что каждое блюдо — это новый вкусовой опыт. Все знают плов, манты, самсу. Но мне еще, например, очень нравится сумаляк, потому что он напоминает вареную сгущенку. На самом деле в составе этого блюда — перемолотые зерна пшеницы, которые варят много часов. А еще я обожаю гуджу — местный кисломолочный напиток с базиликом и пшеном. Он очень необычный.

Я почувствовала себя тут по социальному статусу на несколько ступенек выше, чем в России

В Узбекистане культ еды. За два года здесь я даже поправилась, так как все активности тут связаны с едой. Нельзя выйти из дома и не зайти куда-то поесть. Сама еда недорогая. Огромная порция плова стоит 250 рублей. Фрукты и овощи вообще копейки: например, целый арбуз можно купить за 70 рублей, а помидоры — 100 рублей за килограмм. Большой стакан кофе стоит 200 рублей. Обычный недельный поход в магазин на двоих обходится в среднем 4,5 тысячи рублей. 

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

Местная еда тут вкусная, но каждый день ее не поешь, так как она жирная. В городе практически нет столовых, где можно съесть просто вареный рис и котлету на пару. Из-за этого я всегда готовлю домашнюю еду. Первое время после переезда в Ташкент мы жили с бабушкой мужа, которая научила меня делать манты и самсу. Я также умею готовить плов и всегда открыта к чему-то новому.

Алкоголь в обычных супермаркетах не продают, для этого надо идти в специальные магазины. Однако,несмотря на религиозные ограничения, в Узбекистане есть местные винодельни, и тут можно попробовать узбекское вино. Недавно даже фестиваль пива проходил в Ташкенте. В этом плане страна, и правда, светская. 

Легко легализоваться и дешевые квартиры

Легализоваться в Ташкенте довольно просто. Когда муж переехал в Россию, у него было много проблем с документами. Я же в Узбекистане смогла сделать временную прописку на полгода за день, и на это никак не повлияло то, что мой муж — гражданин страны. Податься на узбекское гражданство я смогу через три года после заключения брака с гражданином Узбекистана.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Я тут легко оформила самозанятость и плачу всего 4% налогов с дохода. Работаю на фрилансе в основном с российскими проектами, но иногда ко мне приходят и узбекские компании. Моя деятельность связана с маркетплейсами: я занимаюсь дизайном продуктовых карточек и контентом. 

Снять квартиру можно за 200–300 долларов

Узбекистан — хорошая страна для жизни еще и потому, что тут приемлемые цены на жилье. Снять квартиру можно за 400 долларов в центре и 200–300 на окраине. Риелторов в Ташкенте много, но не все они добросовестные. Один из них забрал у нас половину стоимости апартаментов за месяц и заселил вовсе не в ту квартиру, в которую мы изначально хотели. Деньги так и не вернули, хотя квартира была плохой и с тараканами. 

Сейчас мы с мужем хотим купить квартиру в Ташкенте. Хорошая двушка стоит около пяти миллионов рублей, в то время как в Москве или Питере таких цен давно нет. Мы хотим взять часть денег в ипотеку, но в этом есть сложность. Местные не очень доверяют банкам и могут срывать сделку, если у тебя не вся сумма наличкой.

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

В Узбекистане высокая ипотечная ставка — от 22% на вторичное жилье и от 17,5% на новостройку. В некоторых банках может доходить до 27% (в Узбекистане ключевая ставка составляет 14%. Для сравнения — в России средняя ставка по ипотеке находится на уровне 25% при ключевой ставке 20%. — Прим. «Холода»). У государства можно попросить субсидию, которая покроет 4% от стоимости жилья, но моему мужу в ней отказали, так как посчитали его зарплату нормальной. Я вообще не представляю, как у местных получается покупать себе квартиры и машины.

Знать узбекский необязательно

Бюрократии в Узбекистане много. Когда я пыталась устроиться на местную работу, мне дали огромную анкету, в которой надо было указать, где работает моя мама и на кого учится сестра. Государственные ведомства просят много бумаг. Несмотря на это, цифровизация в Узбекистане есть. Например, проезд в транспорте можно оплатить по специальному приложению в смартфоне. А налоговая через свое приложение возвращает кэшбэк в размере 1% за покупки в продуктовых магазинах. В сумме можно получить до полутора тысяч рублей в месяц.

Бесплатной медицинской страховки, как в России, тут нет. Приемы у врачей чаще всего платные, просто для местных они стоят в два раза меньше. Однако если случается что-то срочное, то экстренные службы работают бесплатно для всех, даже иностранцев. (Здравоохранение Узбекистана в настоящий момент проходит масштабную реформу. К 2027 году граждане страны смогут бесплатно получать медицинскую помощь в рамках новой системы медицинского страхования. — Прим. «Холода».)

Бесплатной медицинской страховки тут нет

Вообще Ташкент отличается от остального Узбекистана. В других городах более медленный темп жизни, хуже транспорт, ниже зарплаты. Но несмотря на то, что Ташкент — это большой город, тут ощущается какая-то общность людей. Все друг с другом дружат, соседи всегда чем-то угощают. Я тут ощущаю себя абсолютно как дома.

Целый город исчез за 17 секунд
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
Общество21 минута чтения

В Ташкенте практически нет необходимости знать узбекский язык, потому что тут все говорят по-русски. Государственные документы составлены, конечно, на национальном языке, но в кафе всегда есть меню на русском. Несмотря на это, знание хотя бы каких-то узбекских слов очень полезно, когда ты идешь, например, на рынок. Если там видят, что ты не местный: говоришь по-русски, ярко одет, не торгуешься — задирают цены.

Если же ты устраиваешься работать в местную компанию, то знание узбекского языка обязательно, иначе ты не сможешь развиваться и занимать руководящие должности. У меня есть в планах выучить язык, потому что я хочу здесь остаться. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Дарья Морозова
Фото:предоставлены Ангелиной

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36 25 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования