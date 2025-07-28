Я переехала в Узбекистан и счастлива

Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто

Ангелине (фамилия не указана по просьбе героини) 24 года, она родилась на Кавказе, но два года назад переехала к мужу в Узбекистан. Ташкент понравился ей сразу, потому что это большой и развитый город. Она смогла легко легализоваться, быстро привыкла к жаре и даже начала одеваться как местная. С финансовой точки зрения ей также все понравилось, однако вскоре она осознала, что влияние ислама на жизнь страны ощущается довольно сильно. Ангелина рассказала «Холоду», как в стране относятся к приезжим и чем Ташкент лучше российских городов.

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До переезда в Узбекистан я всю жизнь жила в небольшом городе в Ставропольском крае. После школы поступила в сельскохозяйственный колледж на ветеринара, но я понимала, что вряд ли буду работать по профессии. Поэтому параллельно с учебой изучала работу маркетплейсов — как с точки зрения дизайна, так и со стороны менеджмента.

Я даже не знала, где Узбекистан расположен на карте

В апреле 2021 года на дейтинг-сервисе во «ВКонтакте» я познакомилась с русским парнем, который родился и вырос в Узбекистане. Как оказалось, в этой стране много русскоязычных семей, которые там живут поколениями. В анкете он указал, что свободно говорит по-английски, и меня это зацепило: я предположила, что у него много других интересов. Так мы начали общаться, он начал заказывать мне доставки, присылать подарки. В конце года я полетела к нему в гости в Узбекистан, где он сделал мне предложение.

До встречи с женихом я даже не знала, где Узбекистан расположен на карте. Я думала, что это очень бедная страна без инфраструктуры с маленькими частными домами и ишаками вместо общественного транспорта. И как сильно я удивилась, когда увидела Ташкент. Это большой город с высотными домами и бизнес-центрами. Мне было очень непривычно после своего маленького городка на Кавказе, но сразу понравилось.

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Тогда мы с будущим мужем решили, что в августе-сентябре 2022 года я перееду в Ташкент и мы поженимся. Мне тогда оставалось отучиться один год в колледже, и я рассчитывала, что смогу сделать это дистанционно. Но руководство моего учебного заведения не пошло мне навстречу, и переезд пришлось отложить на год. Поэтому мой жених переехал ко мне в Ставрополье. В октябре 2022 года мы с ним поженились в России.

В моем небольшом городе на Кавказе мужу было тяжело из-за отсутствия какого-то интересного досуга и из-за частых дождей, которые вгоняли его в депрессию. Поэтому, как только я окончила колледж, 9 июля 2023 года мы все-таки переехали в Ташкент.

Обида на русских и смертельная жара

Жители Узбекистана оказались невероятно гостеприимными и открытыми. Многие из них говорят на двух-трех языках, имеют образование и стильно одеваются. Это все, конечно, не соответствовало тем предрассудкам, которые существуют в России и были в том числе у меня. Из-за этого в узбекском обществе иногда чувствуется обида на русских, которые плохо относятся к мигрантам в Москве и других городах.

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Зато в Узбекистане я никогда не встречала никакой русофобии и негатива в свою сторону. За два года я даже обрела друзей-узбеков. Тут в целом много русских, которые здесь родились и выросли (около 20%).

Жители Узбекистана оказались невероятно гостеприимными и открытыми

Первые месяцы жизни в Ташкенте были для меня настоящим испытанием — я думала, что умру от жары. В июле температура в городе достигает 55 градусов по Цельсию. Кроме того, здесь бывают пыльные бури, и в такие дни лучше вообще не выходить на улицу. Но со временем я адаптировалась. Я очень люблю тепло, и климат в Узбекистане мне подходит: он теплый, сухой, и зимой можно спокойно ходить в демисезонной одежде.

Узбекистан — это светское государство, но большинство населения — мусульмане, и это не может не отражаться на жизни страны. Все местные жители в любую погоду ходят в закрытой одежде. Даже когда жарко, женщины надевают брюки и рубашки с длинным рукавом. Но на самом деле за два года я так полюбила этот стиль и мне так хотелось соответствовать местным обычаям, что незаметно для себя я тоже начала так одеваться. У меня даже появились юбки ниже колена. Такая одежда обычно сшита из натуральных тканей, поэтому мне в ней вообще не жарко.

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Но, конечно, я все равно отличаюсь от узбеков. У меня на руке и ноге большие татуировки, что всегда привлекает взгляды местных, у которых рисунки на теле не приняты. Я никогда не сталкивалась с негативом по этому поводу, но мне все равно часто хочется закрыть тату одеждой.

Узбечек в коротких платьях тут редко увидишь. Девушки не ходят на маникюр и не делают яркий макияж. Несмотря на это, они выглядят всегда очень ухоженно и естественно. В этом плане Узбекистан научил меня ценить естественность — ту себя, какая я есть. Когда по улице идет человек в открытой и яркой одежде, сразу понятно — он турист. А если он еще выглядит угрюмо, то, с большой вероятностью, он из крупных российских городов.

Женщинам тут нелегко

В Узбекистане ценятся хозяйственные девушки, которые готовят и убираются сами. Клининг или домработницы тут не считаются нормальным явлением. И меня это не напрягает, так как я выросла на Кавказе — у нас похожий менталитет. А девушкам из более европейских городов здесь, я думаю, и правда, бывает некомфортно.

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Конечно, женщинам тут непросто. Помимо быта, на них ложится еще и уход за детьми. Тут принято заводить большие семьи, поэтому может быть шесть и более детей. Нянь нанимают очень редко — считается, что это излишество. Поэтому часто дети растут во дворах все вместе, а соседи приглядывают за ними. Тут очень много ребятишек на улицах.

Тут женщин очень любят и оберегают их

Из-за религии есть некоторые правила. Например, если у вас на работе корпоратив или деловой обед, то женщин и мужчин сажают за разные столы. Многие девушки покрываются, но это необязательно — сейчас в Узбекистане это скорее просто современный тренд.

Тут женщин очень любят и оберегают их. Такое отношение к девушкам отражается и в ухаживании мужчин. Узбеки обычно не распыляются на несерьезные истории, а сразу замуж зовут. К девушкам подходить просто так тут не принято: всегда спрашивают разрешение либо у нее, либо у ее мужа. Однако, несмотря на консерватизм, ночные клубы в городе тоже есть.

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Ташкент очень безопасный город, где можно спокойно гулять по ночам. В центре всегда много патрульных, которые следят за порядком.

Узбеки с большим уважением относятся к старшим. В переполненных автобусах всегда можно найти свободные места, потому что пассажиры изначально не садятся так как эти места для старших. А еще это отражается в том, что в такси премиум-класса водитель никогда не выйдет и не откроет тебе дверь, как это бывает в России, потому что он чаще всего намного тебя старше.

Бизнес-такси и огромные порции

Цены в Узбекистане очень приятные. Я почувствовала себя тут по социальному статусу на несколько ступенек выше, чем в России. Мы с мужем в Ташкенте считаемся средним классом, на моей родине — бедными.

Инфраструктура в Ташкенте прекрасная. Транспорт намного дешевле, чем в России. Проезд на автобусе стоит 12 рублей. Такси тоже доступное: 20 минут в бизнес-классе стоит 400 рублей. Однако вождение местных удивило даже меня, человека с Кавказа. Первое время я боялась переходить дорогу даже на зеленый свет. Тут даже автобусы ездят неаккуратно.

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Кроме того, меня по-настоящему поразила узбекская еда, потому что каждое блюдо — это новый вкусовой опыт. Все знают плов, манты, самсу. Но мне еще, например, очень нравится сумаляк, потому что он напоминает вареную сгущенку. На самом деле в составе этого блюда — перемолотые зерна пшеницы, которые варят много часов. А еще я обожаю гуджу — местный кисломолочный напиток с базиликом и пшеном. Он очень необычный.

Я почувствовала себя тут по социальному статусу на несколько ступенек выше, чем в России

В Узбекистане культ еды. За два года здесь я даже поправилась, так как все активности тут связаны с едой. Нельзя выйти из дома и не зайти куда-то поесть. Сама еда недорогая. Огромная порция плова стоит 250 рублей. Фрукты и овощи вообще копейки: например, целый арбуз можно купить за 70 рублей, а помидоры — 100 рублей за килограмм. Большой стакан кофе стоит 200 рублей. Обычный недельный поход в магазин на двоих обходится в среднем 4,5 тысячи рублей.

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Местная еда тут вкусная, но каждый день ее не поешь, так как она жирная. В городе практически нет столовых, где можно съесть просто вареный рис и котлету на пару. Из-за этого я всегда готовлю домашнюю еду. Первое время после переезда в Ташкент мы жили с бабушкой мужа, которая научила меня делать манты и самсу. Я также умею готовить плов и всегда открыта к чему-то новому.

Алкоголь в обычных супермаркетах не продают, для этого надо идти в специальные магазины. Однако,несмотря на религиозные ограничения, в Узбекистане есть местные винодельни, и тут можно попробовать узбекское вино. Недавно даже фестиваль пива проходил в Ташкенте. В этом плане страна, и правда, светская.

Легко легализоваться и дешевые квартиры

Легализоваться в Ташкенте довольно просто. Когда муж переехал в Россию, у него было много проблем с документами. Я же в Узбекистане смогла сделать временную прописку на полгода за день, и на это никак не повлияло то, что мой муж — гражданин страны. Податься на узбекское гражданство я смогу через три года после заключения брака с гражданином Узбекистана.

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Я тут легко оформила самозанятость и плачу всего 4% налогов с дохода. Работаю на фрилансе в основном с российскими проектами, но иногда ко мне приходят и узбекские компании. Моя деятельность связана с маркетплейсами: я занимаюсь дизайном продуктовых карточек и контентом.

Снять квартиру можно за 200–300 долларов

Узбекистан — хорошая страна для жизни еще и потому, что тут приемлемые цены на жилье. Снять квартиру можно за 400 долларов в центре и 200–300 на окраине. Риелторов в Ташкенте много, но не все они добросовестные. Один из них забрал у нас половину стоимости апартаментов за месяц и заселил вовсе не в ту квартиру, в которую мы изначально хотели. Деньги так и не вернули, хотя квартира была плохой и с тараканами.

Сейчас мы с мужем хотим купить квартиру в Ташкенте. Хорошая двушка стоит около пяти миллионов рублей, в то время как в Москве или Питере таких цен давно нет. Мы хотим взять часть денег в ипотеку, но в этом есть сложность. Местные не очень доверяют банкам и могут срывать сделку, если у тебя не вся сумма наличкой.

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В Узбекистане высокая ипотечная ставка — от 22% на вторичное жилье и от 17,5% на новостройку. В некоторых банках может доходить до 27% (в Узбекистане ключевая ставка составляет 14%. Для сравнения — в России средняя ставка по ипотеке находится на уровне 25% при ключевой ставке 20%. — Прим. «Холода»). У государства можно попросить субсидию, которая покроет 4% от стоимости жилья, но моему мужу в ней отказали, так как посчитали его зарплату нормальной. Я вообще не представляю, как у местных получается покупать себе квартиры и машины.

Знать узбекский необязательно

Бюрократии в Узбекистане много. Когда я пыталась устроиться на местную работу, мне дали огромную анкету, в которой надо было указать, где работает моя мама и на кого учится сестра. Государственные ведомства просят много бумаг. Несмотря на это, цифровизация в Узбекистане есть. Например, проезд в транспорте можно оплатить по специальному приложению в смартфоне. А налоговая через свое приложение возвращает кэшбэк в размере 1% за покупки в продуктовых магазинах. В сумме можно получить до полутора тысяч рублей в месяц.

Бесплатной медицинской страховки, как в России, тут нет. Приемы у врачей чаще всего платные, просто для местных они стоят в два раза меньше. Однако если случается что-то срочное, то экстренные службы работают бесплатно для всех, даже иностранцев. (Здравоохранение Узбекистана в настоящий момент проходит масштабную реформу. К 2027 году граждане страны смогут бесплатно получать медицинскую помощь в рамках новой системы медицинского страхования. — Прим. «Холода».)

Бесплатной медицинской страховки тут нет

Вообще Ташкент отличается от остального Узбекистана. В других городах более медленный темп жизни, хуже транспорт, ниже зарплаты. Но несмотря на то, что Ташкент — это большой город, тут ощущается какая-то общность людей. Все друг с другом дружат, соседи всегда чем-то угощают. Я тут ощущаю себя абсолютно как дома.

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В Ташкенте практически нет необходимости знать узбекский язык, потому что тут все говорят по-русски. Государственные документы составлены, конечно, на национальном языке, но в кафе всегда есть меню на русском. Несмотря на это, знание хотя бы каких-то узбекских слов очень полезно, когда ты идешь, например, на рынок. Если там видят, что ты не местный: говоришь по-русски, ярко одет, не торгуешься — задирают цены.

Если же ты устраиваешься работать в местную компанию, то знание узбекского языка обязательно, иначе ты не сможешь развиваться и занимать руководящие должности. У меня есть в планах выучить язык, потому что я хочу здесь остаться.