Названы самые богатые страны мира

Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства

Богатство стран оценивается не только по тому, сколько зарабатывают их граждане, но и по ценам и по количеству рабочих часов. Чтобы учесть все возможные факторы, журналисты The Economist составили сразу три рейтинга, которые опираются на разные показатели — в одном из них на первом месте есть богатая страна, жители которой не живут на широкую ногу из-за очень высоких цен. Какие страны стали самыми богатыми по версии издания в 2025 году — в материале «Холода».

Как составлялся рейтинг

Чтобы выяснить, какие страны богаче, The Economist ввел три шкалы на основе разных показателей. Первая основана на ВВП (валовой внутренний продукт), который суммирует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год. При расчетах эксперты использовали ВВП на душу населения, то есть поделили значение ВВП на количество жителей в каждой стране.

По мнению авторов рейтинга, этот показатель «интуитивно понятен» людям, но не учитывает некоторые факторы — например, разницу в ценах между странами. О том, что только по ВВП нельзя оценить богатство страны, еще более 50 лет назад говорил сенатор Роберт Кеннеди, брат 35-го президента США и бывший генеральный прокурор страны.

По его словам, ВВП «измеряет все… кроме того, что делает жизнь стоящей».

«Валовой национальный продукт не учитывает здоровье наших детей, качество их образования или радость от их игр. Он не включает в себя красоту нашей поэзии или прочность наших браков, интеллектуальность наших публичных дебатов или честность наших госслужащих. Он не измеряет ни наш ум, ни наше мужество, ни нашу мудрость, ни наши знания, ни наше сострадание, ни нашу преданность своей стране», — сказал Кеннеди.

Вторая шкала основана на ВВП на душу населения, скорректированном с учетом паритета покупательной способности (ППС). Его используют для оценки стоимости одного и того же набора товаров и услуг в разных странах. Как утверждают авторы рейтинга, ППС корректирует данные по ВВП с учетом расходов жителей страны.

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У этого показателя тоже есть недостатки. Как писали профессор экономики из Колумбийского университета имени Дж. и М. Гроссмана Ксавье Сала-и-Мартин и экономист из Федерального резервного банка Нью-Йорка Максим Пиньковский, ППС не учитывает разницу в качестве товаров и услуг, а относительные цены, применяемые для расчета, отличаются от фактических цен, по которым люди делают покупки.

Третья шкала составлена на основе ВВП с учетом ППС, но с поправкой на количество отработанных часов. Ранее ученые уже выяснили, что в богатых странах люди работают меньше, чем в бедных, где тратят на работу в среднем на 50% больше времени.

При составлении такого же рейтинга в прошлом году The Economist отметил, что в более бедных странах сильно развита теневая экономика. Это затрудняет оценку общего объема производства и продолжительности рабочего дня.

Какие страны оказались самыми богатыми

Таким образом, The Economist составил три рейтинга. В каждом из них определился лидер — ими стали Швейцария (по ВВП на душу населения), Сингапур (по ВВП на душу населения с поправкой на ППС) и Норвегия (по ВВП с учетом ППС и количества рабочих часов).

Цюрих, Швейцария. Фото: Unsplash

Так, в долларовом выражении Швейцария занимает первое место по ВВП на душу населения — более 100 тысяч долларов по итогам прошлого года. В Сингапуре и Норвегии, которые заняли в возглавляемом Швейцарией рейтинге второе и третье место соответственно, ВВП на душу населения составляет 90,7 и 86,8 тысяч долларов соответственно. В топ-5 стран по этому показателю также попали США и Исландия. Германия в этом списке находится на 14-м месте. В первую двадцатку также попали Канада, Израиль, Гонконг, Великобритания и ОАЭ.

The Economist отмечает, что Швейцария — это одна из самых дорогих стран в мире, поэтому даже с высоким уровнем доходов ее жители не могут позволить себе жить на широкую ногу.

Поэтому во втором рейтинге, после поправки на уровень швейцарских цен, на первое место выходит Сингапур, а Швейцария опускается на пятое место, после Специального административного района Китая Макао (у него есть особый экономический статус), Катара и Норвегии. За Швейцарией идут Бруней, США, Нидерланды, Гайана (чей уровень ВВП на душу населения без учета цен в стране не входит в топ-20 стран) и Дания.

С учетом количества времени, которое люди тратят на работу, на первое место выходит Норвегия. За ней идут Катар и Дания. Швейцария в этом списке находится на пятом месте, а Сингапур — на восьмом.

Россия не вошла в топ-20 ни в одном из вариантов рейтинга.

Какие выводы можно сделать из этих рейтингов

Как пишет The Economist, изменение положения стран от одного варианта рейтинга к другому отражает их внутренние социальные процессы. В Саудовской Аравии и Турции, к примеру, работает небольшое число женщин. В то же время эти страны занимают более высокие позиции по ВВП с учетом ППС и количества рабочего времени, чем лишь по ВВП на душу населения. Это объясняется тем, что весь ВВП делится на меньшее количество рабочих часов, поскольку работает только часть населения. В странах, где работает больше людей, тот же ВВП распределяется на большее количество часов, и показатель на душу населения получается ниже.

На место в рейтинге также влияет численность населения конкретной страны и средний возраст. Так, в Италии по сравнению с другими странами много пенсионеров, а в Нигерии, напротив, многие еще не достигли трудоспособного возраста. В таких странах работающая часть населения — меньшая, и она вынуждена обеспечивать бо́льшую, уже или еще не работающую.

Джорджтаун, Гайана. Фото: Shutterstock

По данным экспертов, наибольший общий рост в последние годы демонстрирует экономика латиноамериканской Гайаны — если учитывать все три рейтинга, страна поднялась в списке в среднем на 17 позиций по сравнению с прошлым годом. The Economist объясняет это нефтяным бумом, который начался в 2022 году — тогда ВВП страны вырос сразу на 62,3%. Позже некоторые эксперты назвали Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой и предрекли ей рост более чем на 100% к 2028 году.

В самом конце рейтинга (какого именно, The Economist не уточняет) оказалась Бурунди, страна на востоке Африки. Большая часть ее населения — моложе 17 лет, а ВВП на душу населения составляет лишь 0,15% от швейцарского. The Economist пишет, что даже с поправкой на разницу в ценах дохода одного жителя Швейцарии хватило бы 100 человек в Бурунди.

Кого не учли при составлении рейтинга

Составители рейтинга подчеркнули, что в своих расчетах не учитывали некоторые страны. Например, Бермудские острова — заморскую территорию Великобритании, которая посчитали слишком маленькой для корректной оценки. Также в рейтинг не попали Ирландия и Люксембург.

Отсутствие первой в списке эксперты объяснили «странностями» при расчете ВВП в этой стране — так, из-за щадящего налогового режима там находятся многие технологические и фармацевтические компании, получающие значительную часть своего дохода на территории Ирландии, но выводящие эти деньги в свои штаб-квартиры или другие фирмы за границей. Такая схема раздувает ВВП Ирландии, однако эксперты подчеркивают, что эти доходы не следует полностью учитывать при оценке размера ирландской экономики.

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Люксембург не вошел в список из-за того, что доходы в стране завышаются за счет трансграничных поездок на работу.

Кроме того, The Economist ранее отмечал, что в такие рейтинги может быть сложно включать автократии: официальные данные по этим странам могут отличаться от реальных.

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