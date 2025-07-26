Связали и таскали, как в старинных обрядах казни

Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи

В селе Баласаз на юге Казахстана умерла 32-летняя Айзат Жуманова. На ее теле, как утверждает семья убитой, обнаружили многочисленные переломы и следы истязаний. Родственники Жумановой рассказали, что она была беременна. Они считают, что ее жестоко убил муж, который был известным в районе фермером и хотел стать главой села. Они утверждают, что он после ссоры привязал жену к седлу лошади и несколько часов волок по земле. Что случилось на ферме — в материале «Холода».

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Айзат Жуманову доставили в областную больницу города Талдыкорган в критическом состоянии в ночь на 22 июня 2025 года. Как стало известно журналистам, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа и множественные переломы конечностей и таза.

Через полчаса Жуманова умерла, как сообщили местные СМИ со ссылкой на полицейских. По подозрению в убийстве задержали мужа Жумановой — Айбара Жанболата. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

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Как пишут журналисты, Жанболат утверждает, что его жена делала селфи и выпала из окна второго этажа. Но родственники Жумановой считают, что перед смертью муж жестоко пытал ее. Они требуют переквалифицировать статью на «Убийство, совершенное с особой жестокостью», и хотят добиться для Жанболата пожизненного тюремного заключения.

Никогда не жаловалась

Жанболат и Жуманова были женаты три года и воспитывали двухлетнюю дочь. Жанболат владеет фермой в Жетысуской области Казахстана — разводит лошадей. В феврале 2024 года он выдвигался на должность акима (главы) села Капал, но его не избрали.

Родственники Айзат Жумановой считают, что муж жестоко избил ее, а потом пытал несколько часов: привязал арканом за руки к лошадиному седлу и волок по степи. Они также рассказали, что она была беременна.

По их словам, Жанболат убивал жену на глазах у двухлетней дочери. Они рассказывают, что девочка находится в глубоком шоке и постоянно зовет мать. «Она просто держится за голову и шепчет “мама, мама” каждое утро. Боится теней, не спит по ночам. Все видела, но говорить не может. Она единственный безмолвный свидетель», — говорили родные Жумановой.

«Мне говорят, что она упала. Я понимаю, если бы у нее было одно повреждение, я могла бы поверить, но на ней живого места не осталось, до кончиков пальцев ушибы и раны. Моя доченька очень спокойная была, души не чаяла в семье, уважала родителей мужа, никогда не жаловалась. Теперь ее не стало. Я требую справедливого суда, справедливого наказания», — говорит мать погибшей Салтанат Жуманова.

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Сестры Айзат Жумановой, которые проводили омовение перед похоронами, тоже сказали, что на ее теле «не осталось ни одного живого места»: кожа на запястьях и коленях была содрана, пальцы сломаны, а некоторые участки тела стерты до крови. От вида тела Жумановой ее мать упала в обморок.

«Когда я потрогала затылок, он был мягким, будто раздроблен. Сломана челюсть. В некоторых местах содрана кожа, пальцы посинели. Как в старинных обрядах казни — ее связали и таскали, пока не остался только изломанный каркас», — рассказала Салтанат Жуманова.

«Мы уверены — ее пытали. Я работала фельдшером 30 лет. Такие травмы не могут быть от падения или драки. Это похоже на волочение по земле. И не пять минут, а часами», — считает сестра Жумановой Раушан Дауренбекова.

Родственники убитой считают, что в больницу ее привезли уже мертвой. По их версии, Жанболат специально вымыл и переодел жену, чтобы попытаться скрыть следы преступления. По словам очевидцев, он был пьян и в больнице вел себя агрессивно. Очевидцы и знакомые семьи также говорили журналистам, что Жанболат не вызвал скорую помощь, а решил сам отвезти жену в больницу.

«Если бы они хотели, чтобы она жила, они бы сразу вызвали скорую. А ее уже оттуда везли мертвую и хотели скрыть этот факт», — считает тетя Жумановой.

Сосед семьи Нурсултан Ногайбек рассказал, что Жанболат пришел к нему ночью и сказал: «Жена потеряла сознание, давай отвезем [ее] в больницу». По его словам, Жанболат вынес жену из дома на руках. По дороге она хрипела, но Ногайбек не спрашивал, что случилось. Ближайшая к Баласазу больница в селе Жансугуров, куда они приехали, оказалась закрыта. Тогда они поехали в больницу областного центра.

«Одному богу известно, что произошло»

В полиции области Жетысу заявили, что Жанболат находится в изоляторе временного содержания. Следствие не разглашает подробности, пока не начался судебный процесс.

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Родственники Жанболата отрицают, что он пытал жену, но признают, что он «сильно ее избил». «Когда я пошел на следствие, спросил: “Что случилось, что ты натворил?” — рассказал дядя Жанболата. — Он только ответил: “Не знаю”. Родители его уже измотаны, сил нет. То, что говорят, будто он тащил ее за лошадью — неправда, но избил сильно. Айбар не был таким. Спокойный, уважительный парень, что с ним произошло — не знаем».

Отец Жанболата сказал журналистам, что его сын должен понести справедливое наказание. «Я не ходил в СИЗО, вообще не пойду. Пусть он сам отвечает за свои поступки, а правительство справедливо накажет его. Пусть свершится правосудие. Одному богу известно, что произошло. Я ничем не помогаю, я не нанимал адвоката. Пускай сам несет ответственность. Я не буду его оправдывать, как я могу его оправдать?» — говорил он в интервью.

Журналистка Сандугаш Дуйсенова, которая описала этот кейс в инстаграме, говорила, что после публикации ее вызвали в полицию для дачи показаний.

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«Почему-то полицейские решили, что это не убийство. Мне всего лишь удалось поговорить с близкими родственниками и получить информацию. Я имею на это право по Конституции республики Казахстан. Свободу слова никто не отменял, по закону о масс-медиа я могу заниматься сбором и обработкой информации. Что я и делала», — сказала Дуйсенова.

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