Женщины рассказали о публичных порках за «нарушения морали» в Афганистане

Более тысячи человек, включая как минимум 200 женщин, были публично выпороты представителями талибских властей за «нарушения морали». Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на сообщения местных СМИ. Издание публикует рассказы трех женщин, подвергшихся публичному наказанию.

Все собеседницы издания подчеркивают, что были наказаны за проступки, которых не совершали, а сознаться в них угрозами и силой их заставили талибы. Так, 38-летняя Диба рассказала, что одна содержит семерых детей, работая портнихой, так как ее муж работает в Иране. Она шьет мужскую одежду и сама доставляет ее. Талибская «полиция нравов» арестовывала ее дважды. В первый раз, когда она брала в аренду швейную машинку у мужчины, который не приходится ей родственником, а второй — когда она одна находилась в кафе. Первое задержание закончилось для нее оскорблениями, избиением и четырьмя днями в тюрьме, второе — арестом на 20 дней, судом, где у нее не было адвоката и наказанием в виде 25 ударов плетью.

«Они отвели меня в общественное место, накрыли мне голову и высекли меня перед всеми», — говорит она. Диба говорит, что ее затем продержали еще два дня, чтобы убедиться, что некоторые из ее ран зажили. На этом проблемы женщины не закончились.

«Когда меня освободили, даже мои самые близкие друзья стали относиться ко мне по-другому. Они обзывали меня и говорили обо мне с отвращением, потому что им наврали о том, что на самом деле произошло», — рассказала она.

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22-летняя Сахар стала жертвой талибов, когда заболела и поехала в клинику, где работали ее родственники. Туда ее повез двоюродный брат, так что все установленные талибами правила были соблюдены. Однако это не смутило патруль «полиции нравов», который остановил их автомобиль.

«Когда мы сказали, что мы кузены, но не женаты, они стали агрессивными. Они избили моего кузена, разбили наши телефоны и заставили меня лежать на полу грузовика, пока они везли меня на свой участок», — рассказала девушка.

В камере Сахар попросила надзирателей дать ей лекарство, но в ответ они избили ее и сказали, что, если она не замолчит, они убьют и ее, и ее брата. После этого девушку допрашивала женщина, чье лицо было скрыто. Она сказала Сахар, что та должна сознаться в отношениях с кузеном и нарушении исламской морали. Опасаясь пыток и смерти она оговорила себя на суде, где у нее также не было адвоката, рассказала девушка.

«Они заставили меня признаться перед моей матерью, моими дядями, что я сделала что-то плохое. Я не хотела этого говорить. Но они избили меня, угрожали моему кузену. Я была в ужасе», — вспоминает Сахар. В итоге ее приговорили к 30 ударам плетью, а ее кузена — к 70. «Они использовали громкоговорители, чтобы объявить о нашем наказании. Моя младшая сестра была там. Она говорила, что я ее образец для подражания. Я видела, как она плакала в толпе. Это сломало меня», — призналась девушка. После публичной экзекуции Сахар пришлось переехать из родной деревни из-за изменившегося отношения соседей к ней.

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Похожую историю рассказала 18-летняя Карима, ее кузена талибы также не признали законным «махрамом» — так называется состоящий в родственных отношениях с женщиной мужчина, который должен сопровождать ее, каждый раз, когда он покидает дом.

«Нас остановили на дороге. Талибы потребовали наши удостоверения личности. Я сказала им, что он мой двоюродный брат, но они сказали: “Это недействительный махрам. У вас нет права находиться с ним”. Они арестовали нас на месте», — рассказала девушка.

По ее словам, она провела в тюрьме два месяца и страдала там от галлюцинаций и панических атак.

После этого их вместе с кузеном публично выпороли — Карима получила 39 ударов плетью, а ее брат — 50. Затем их снова поместили в тюрьму, где продержали еще неделю. «Они сказали, что мы не можем уйти, пока раны не заживут. Они не хотели, чтобы кто-то увидел, что они сделали», — пояснила Карима.

Вернувшись домой она, как и другие жертвы талибского произвола, столкнулась с презрением односельчан и была вынуждена переехать в город. При этом талибы предупредили ее, что за ней будут следить и ей запрещено покидать страну.