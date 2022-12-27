В августе 2021 года «Талибан» захватил власть в Афганистане. Ранее эта террористическая организация уже правила страной с 1996 по 2001 годы. Тогда права афганских женщин были серьезно ограничены, а тех, кто осмеливался нарушать установленные правила, могли не только физически наказывать, но и даже казнить. Весь последний год мир следил за тем, как новая власть «забывает» обещания сохранить права женщин и возвращается к своему привычному порядку. Пройдите тест, чтобы понять, представляете ли вы реальное положение женщин в Афганистане.
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Вы — женщина в Афганистане. Можно ли вам полететь в другую страну одной?
А по городу на автобусах одной ездить можно?
А что с работой? Можно ли, например, вам работать в неправительственных организациях (НПО)?
Но на государство еще работать можно?
Можно ли вам работать учительницей в школе?
Что насчет одежды? Можно ли выйти на улицу с непокрытой головой?
А в ресторан сходить можно?
Сможете ли вы увидеть женщин в фильмах, если захотите посмотреть телевизор?
Можно ли вам учиться в университете?
Но хотя бы общее среднее образование получить можно?
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