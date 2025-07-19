Самые большие змеи в мире

О больших змеях существует множество мифов и легенд, одна из которых даже легла в основу кинофраншизы «Анаконда». Измерить змею — задача непростая, особенно в дикой природе, говорит британский биолог Беки Хупер. Они скользят и изгибаются, сжимаются и расслабляются и редко остаются неподвижными достаточно долго, чтобы их можно было измерить. Однако ученые все же смогли это сделать, а издание BBC Wildlife на основе их данных составило рейтинг самых длинных змей в мире. «Холод» рассказывает о них.

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Аметистовый питон (Simalia amethistina)

Обитает в тропических лесах Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи. Этот древесный питон может достигать 5,5 метра в длину. Он с удивительной ловкостью забирается на деревья, используя мощные мышцы, чтобы обвиваться вокруг стволов.

Фото: One dead president / Wikimedia Commons

Как и все питоны, он не ядовит и убивает добычу, устраивая засаду, а затем обвивая, с каждым выдохом жертвы сжимая все сильнее и сильнее. Долгое время считалось, что жертвы питонов умирают от удушья, но на самом деле чаще всего они погибают от сердечного приступа. Дело в том, что когда змея обвивает жертву кольцами и сжимает, она блокирует не поступление кислорода в легкие, а нарушает кровоток в организме и доставку кислорода по артериям, после чего у жертвы происходит инфаркт.

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Мелкие аметистовые питоны питаются птицами, летучими мышами, крысами и поссумами, но самые крупные особи могут проглотить таких животных, как валлаби — сумчатое млекопитающие из семейства кенгуровых.

Подобно крокодилам, эти змеи часто устраивают засады у водоемов, куда животные приходят на водопой. С опущенной к воде головой жертва становится уязвимой, и эти змеи одинаково хорошо охотятся как в воде, так и на деревьях.

Австралийский кустарниковый питон (Simalia kinghorni)

Близкий родственник аметистового питона, австралийский кустарниковый питон обитает на севере Австралии и может вырастать до 5,65 метра в длину. Это самая длинная змея в Австралии и крупнейший наземный хищник страны.

Фото: Edward Bell / Wikimedia Commons

Как и его родственный вид, кустарниковый питон способен поедать довольно крупную добычу. Так, в Квинсленде гольфисты стали свидетелями сцены, когда во время игры питон проглотил валлаби прямо на поле для гольфа.

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Эти гигантские змеи нередко пробираются в дома людей и устраивают переполох. К счастью, не зафиксировано ни одного случая, чтобы кустарниковый или аметистовый питон съел человека (хотя, по некоторым сообщениям, они такое пытались сделать).

Кубинский удав (Chilabothrus angulifer)

Такая же длина, как у австралийского кустарникового питона, у кубинского удава — это представитель вида, обитающего на Кубе и окружающих ее небольших островах. Его длина достигает 5,7 метра.

Удавы, как и питоны (друг от друга они отличаются тем, что питоны откладывают яйца, тогда как удавы живородящие), не ядовиты: они убивают свою добычу, нападая из засады и затем сдавливая ее до смерти.

Фото: Bardrock / Wikimedia Commons

Однако кубинские удавы отличаются от большинства других змей: в то время как подавляющее большинство змей живут и охотятся в одиночку, кубинские удавы работают сообща, чтобы поймать добычу.

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В темных пещерах они висят вниз головой с потолка, образуя таким образом некое подобие «забора». Формируя такие змеиные заборы, каждая особь увеличивает свои шансы на успешную охоту. Главная добыча этого вида удавов — фруктовые летучие мыши. Оказавшись в пасти удава, спастись невозможно: жертва сдавливается и проглатывается целиком.

Это единственный известный науке наземный вид змей, охотящихся коллективно.

Королевская кобра (Ophiophagus hannah)

Единственная ядовитая змея, попавшая в этот список, — королевская кобра, вероятно, самая известная из всех. Она обитает в тропической и субтропической Азии. Самый крупный экземпляр, длина которого была достоверно зафиксирована в дикой природе, достигал 5,7 метра — столько же, сколько кубинский удав и австралийский кустарниковый питон.

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Эта змея была поймана в Малайзии в 1937 году, после чего ее поместили в Лондонский зоопарк. К сожалению, с началом Второй мировой войны змею усыпили, опасаясь, что в случае бомбардировки зоопарка она может сбежать — такой риск для населения посчитали слишком высоким.

Фото: Ryan Somma / WIkimedia Commons

Яд королевской кобры невероятно силен: одного укуса достаточно, чтобы убить 20 человек. Это нейротоксин — он вызывает паралич, который постепенно распространяется от места укуса по всему телу, в итоге приводя к остановке дыхания и смерти.

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Кобра использует яд, чтобы обездвижить жертву перед тем, как проглотить ее целиком. К счастью, королевские кобры редко кусают людей. Эти змеи пугливы и избегают контакта с человеком. Кусают они, когда змея защищается либо охраняет гнездо.

Еще один удивительный факт: королевская кобра — единственный вид змей, который строит гнезда из опавших листьев.

Темный тигровый питон (Python bivittatus)

Родом из южной и юго-восточной Азии, эти гигантские змеи также создали инвазивную популяцию (то есть чужеродный для данной среды вид, который вытесняет местные) в Северной Америке — особенно во Флориде. Вырастая до 5,8 метра, они занимают четвертое место в списке самых длинных змей в мире.

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Известны случаи, когда тигровые питоны проглатывали целиком крокодилов и аллигаторов, хотя иногда они переоценивают свои возможности: в 2005 году один питон попытался съесть аллигатора, который оказался ему не по зубам — в итоге оба животных погибли — змея попросту разорвалась.

Фото: Everglades NPS / Wikimedia Commons

Темные тигровые питоны могут обходиться без пищи до полутора лет, а когда наконец едят, их сердце увеличивается в объеме на 40%. Такая дополнительная циркуляторная мощность помогает им справляться с перевариванием — настоящим физиологическим подвигом, особенно когда жертва размером с крокодила.

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Недавно ученые обнаружили, что у этих питонов есть особые клетки в стенках кишечника, способные расщеплять кости. Благодаря им змеи переваривают добычу целиком — вместе с костями — и при этом не отравляются избытком кальция. Предполагается, что подобные клетки есть и у многих других видов змей.

Зеленая анаконда

Недавно ученые установили, что зеленые анаконды (отличаются от удавов местом обитания, размерами и массой) делятся на два вида — северную зеленую анаконду (Eunectes akayima) и собственно зеленую анаконду (Eunectes murinus). Эти змеи обитают в Южной Америке и на Карибах. Чаще всего их можно встретить в самых труднодоступных частях тропических лесов, причем чувствуют они себя одинаково уверенно и в воде, и на суше.

Eunectes murinus. Фото: MKAMPIS / Wikimedia Commons

Самая длинная особь, измеренная с достоверностью, достигала почти 6,3 метра, хотя слухи о «монстрах» гораздо большего размера циркулируют давно. Когда зоолог Альфред Рассел Уоллес отправился в Амазонию в XIX веке, он слышал рассказы о 12-метровых анакондах.

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Зеленые анаконды способны поедать добычу размером с тапира и даже ягуаров. Хотя существует множество историй о людях, ставших жертвами анаконд, достоверных подтверждений таких случаев нет.

Особенность зеленых анаконд — необычное поведение в период размножения. Более 10 самцов могут образовать так называемый «шар спаривания» вокруг одной самки, борясь между собой за возможность занять выгодную позицию. Такая борьба может продолжаться до месяца.

Скальный питон

Центральноафриканский скальный питон (Python sebae) и южноафриканский скальный питон (Python natalensis) обитают в странах к югу от Сахары. Оба подвида могут достигать 6,5 метра в длину.

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Как и тигровые питоны, они способны заглатывать чрезвычайно крупную добычу — речь идет о крокодилах и антилопах. Иногда эти питоны атакуют детенышей крупных хищников вроде леопардов и львов.

Python natalensis. Фото: Graham J. Alexander, University of the Witwatersrand / Wikimedia Commons

В 2017 году один из таких питонов был заснят на видео в момент, когда он проглатывал взрослую гиену весом около 70 килограммов. В своем естественном ареале эти змеи вызывают страх, но в целом редко представляют угрозу для человека. Однако риск все же есть: в 2002 году в Южной Африке скальный питон якобы проглотил семилетнего ребенка.

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В отличие от большинства змей — и особенно других питонов — самки скальных питонов проявляют заботу о потомстве. После того как яйца вылупляются, мать остается рядом с детенышами еще несколько недель, чтобы обеспечить им безопасное начало жизни.

Сетчатый питон (Python reticulatus)

Первое место среди самых длинных змей в мире занимает гигант из Южной и Юго-Восточной Азии — сетчатый питон.

В отличие от большинства крупных змей, которые не охотятся на людей, этот вид действительно способен проглотить человека целиком, причем как ребенка, так и взрослого.

Фото: Mariluna / Wikimedia Commons

Антрополог Томас Хедленд, проживавший с одним из филиппинских племен, сообщил, что каждый четвертый мужчина в этом племени подвергался нападению сетчатых питонов. Большинству удавалось отбиться, но были и менее удачливые люди. Недавно в Индонезии сетчатый питон проглотил женщину, которая вышла проверить свой огород.

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Тем не менее люди не являются основной добычей этих змей. В основном они питаются крысами и другими мелкими животными, но крупные особи нуждаются в большем количестве калорий, поэтому поджидают более крупную добычу: их жертвами часто становятся свиньи и даже коровы.

Официально зафиксированная максимальная длина сетчатого питона — семь метров, однако существуют свидетельства об экземплярах, достигавших почти 10 метров.