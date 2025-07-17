Россию записали в «квартет хаоса»

Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?

В мире все громче звучит новая тревожная аббревиатура — CRINK. Она составлена из названий четырех стран: Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Их объединяет авторитарный стиль правления, противостояние США и Западу, а также растущие военные и экономические связи друг с другом. Эта неформальная коалиция, которую западные аналитики уже окрестили новой «осью зла», вызывает обеспокоенность в НАТО. Но насколько прочен этот альянс и готов ли он к реальной конфронтации с западным миром? «Холод» рассказывает об этом.

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Термин CRINK — производное от первых букв названий четырех стран: China (Китай), Russia (Россия), Iran (Иран) и North Korea (Северная Корея). Он возник во время конференции Halifax International Security Forum 17 ноября 2023 года. Впервые его употребил президент форума Питер ван Праагх.

«Наша цель — показать Китаю, России, Ирану и Северной Корее — тем, кого мы называем CRINK, — что нашу решимость невозможно поколебать. Когда демократии мира действуют вместе, не существует вызова, с которым они не смогут справиться», — сказал он во время выступления.

После этого аббревиатуру CRINK стали использовать многие западные аналитики и издания для обозначения неформального альянса автократий. Вашингтонский аналитический центр CNAS называет эту группу стран Axis of Upheaval — «ось потрясений», подчеркивая ее дестабилизирующий эффект на систему международных отношений. По мнению старшего научного сотрудника CNAS Ричарда Фонтейна, «эти режимы не нуждаются в союзнических договорах — их объединяет общее стремление подорвать глобальный порядок».

CRINK на карте мира. Изображение: Sangjiinhwa / Wikimedia Commons

Издание Politico в октябре 2024 года прямо заявило: «CRINK — это новая “ось зла”», отмечая, что, хотя у этих стран нет коллективной повестки, их синхронные действия «усложняют стратегическое планирование Запада». The Wall Street Journal также сравнивает их с прежним антизападным блоком, подчеркивая «согласованные усилия по обходу санкций и взаимное обеспечение сырьем, технологиями и дипломатической поддержкой».

Им не нужны союзнические договоры — их объединяет стремление подорвать глобальный порядок

The Economist называет эти страны quartet of chaos — «четверкой/квартетом хаоса», и отмечает, что, несмотря на структурную рыхлость, «согласованные действия CRINK в киберпространстве, поставках вооружений и в международных организациях делают их влияние недооцененным».

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Аналитики ведущего американского центра CSIS рассматривают CRINK как «фрагментированные, но взаимосвязанные угрозы глобальной стабильности», а старший научный сотрудник и директор программы по России и Евразии в Фонде Карнеги Юджин Румер предупреждает: «Даже без формальных обязательств эти режимы способны синхронно раскачивать международную систему — и в этом их главная сила».

Братья по борьбе

Несмотря на отсутствие формализованного блока, страны CRINK демонстрируют высокий уровень координации. Так, Россия получает от Ирана дроны-камикадзе Shahed для применения в Украине, а также военные компоненты. В ответ Москва помогает Тегерану c оборонными технологиями. Параллельно Россия и Северная Корея активизировали обмен оружием и снарядами, что было подтверждено данными американской разведки. Более того, КНДР отправила солдат для участия в войне России против Украины.

Китай, формально дистанцируясь от прямой военной помощи, активно поддерживает Россию экономически: поставляет электронику, технику двойного назначения и предоставляет политическое прикрытие на международной арене. А глава МИД Китая Ван И заявил, что «Пекин не хотел бы допустить поражения России в Украине, потому что опасается, что в таком случае Соединенные Штаты полностью переключат свое внимание на Китай».

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Один из наиболее заметных примеров координации CRINK — поведение этих стран в ООН. В феврале 2025 года Генеральная Ассамблея обсуждала резолюцию с призывом к России вывести войска из Украины. Против проголосовали Россия и Северная Корея (впрочем, как и США), а Китай и Иран — воздержались. Это сформировало неофициальную коалицию, демонстрируя политическое единство даже без формального соглашения. В ноябре 2024 года при голосовании по резолюции Третьего комитета ООН, осуждающей Иран за нарушения прав человека, Китай, Россия и сам Иран выступили против.

Василий Небензя, представитель РФ при ООН. Фото: John Lamparski / NurPhoto / Reuters

Особенно отчетливо такая координация проявляется в Совете Безопасности ООН. Россия и Китай регулярно используют право вето для защиты своих союзников: блокируют обсуждение нарушений прав человека в КНДР, препятствуют принятию мер против Ирана. В июне 2024 года, когда была предложена резолюция о санкциях против Северной Кореи за новые ракетные испытания, Москва наложила вето, а Пекин воздержался, что фактически лишило международное сообщество рычагов давления на Северную Корею.

Таким образом, использование Россией и Китаем права вето в Совбезе по вопросам, касающимся КНДР, показывает скоординированность действий стран CRINK — они препятствуют международному давлению на союзников, демонстрируя единую линию поведения.

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Также эти страны участвуют в важных друг для друга мероприятиях, таким образом демонстрируя «международное» признание.. Яркий пример — празднование 80-й годовщины Победы 9 мая 2025 года в Москве. Тогда на трибуне Красной площади присутствовали представители стран CRINK. Китай был представлен председателем КНР Си Цзиньпином, который наблюдал за шествием рядом с Владимиром Путиным. Китайский военный контингент также прошел в составе парадных колонн.

Северную Корею представляли высокопоставленные военные, а подразделение КНДР участвовало в параде. Тегеран направил на мероприятие своего посла в Москве, а государственные СМИ Ирана освещали участие страны в праздновании.

Каждый сам за себя

Однако эксперты предупреждают: это нестабильный и противоречивый союз, где каждая сторона преследует в первую очередь собственные интересы. Аналитики The Wall Street Journal подчеркивают: несмотря на активное взаимодействие стран, внутри CRINK нет готовности к взаимной обороне. У каждого участника — свои интересы, и они часто расходятся. Китай не стремится быть втянутым в войну в Украине или в возможный конфликт на Ближнем Востоке. Иран не вмешивается в азиатские конфликты. Россия пытается балансировать между Тегераном и Тель-Авивом.

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Из всех участников CRINK только Россия и КНДР имеют между собой военный союз, заключенный в 2024 году. По мнению эксперта из Университета Дуйсбург-Эссен Хи Кён Чанга, для Пхеньяна «отношения с Россией сейчас важнее всего, именно туда они в первую очередь обращаются за поддержкой». Однако, как отмечает аналитик фонда Карнеги Александр Баунов, «Путин заключил сделку с КНДР, только когда стало понятно, что никто ее не атакует из-за ядерного оружия. Он это сделал, чтобы получить помощь. А вот возвращать услугу? Сомневаюсь».

Аттака Израиля на Тегеран в июне 2025 года. Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Reuters

Что касается Ирана, то CRINK показал себя не столь надежным союзом, когда по Исламской Республике в апреле 2025 года нанесли удары США и Израиль. Ни Китай, ни Россия не оказали Тегерану какой-либо военной поддержки.

«Иран в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией имеет особые ожидания от этой страны — как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном», — заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

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В ответ Владимир Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания. «Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право», — заявили в МИД России, однако никаких реальных действий в поддержку слов не последовало.

По словам Али Ваэза из International Crisis Group, «в Иране растет разочарование в России. Политики и общество почувствовали, насколько они одиноки». Некоторые люди в иранских элитах даже заговорили о том, что страна фактически вынуждена превращаться в вассала Китая — другого выхода они не видят.

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Китай, в свою очередь, избегает рисков. Хотя он не поставляет России летальные вооружения, он занимает ключевую позицию как источник компонентов двойного назначения. Как подчеркивает Нэйсун Махбуби из Пенсильванского университета, «все, что делает Пекин, рассматривается сквозь призму его противостояния с США. Остальное — вторично».

Тем не менее западные военные аналитики считают, что в случае вторжения Китая на Тайвань Пекин может попросить Россию и других партнеров по CRINK начать отвлекающие конфликты — в Европе, на Корейском полуострове или в Персидском заливе.

«Если Си нападет на Тайвань, он позвонит своему младшему партнеру Путину и попросит ударить по НАТО», — говорил недавно генсек НАТО Марк Рютте.

Выражение «ось зла» впервые прозвучало в 2002 году в речи Джорджа Буша-младшего: так он объединил Ирак, Иран и Северную Корею как страны, угрожающие глобальной безопасности. Сегодняшний CRINK гораздо более серьезен по ресурсам и численности.

В отличие от изолированных автократий начала 2000-х годов, нынешний альянс располагает ядерным оружием, мощными армиями, огромными сырьевыми и технологическими ресурсами. Тем не менее он остается хрупким объединением, лишенным единой структуры, четкой координации и формальных обязательств между участниками. Их взаимодействие основано на ситуативном совпадении интересов.

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