Сахарная смерть

Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить

Женщина прожила в браке с мужем 38 лет, прежде чем узнала от дочери, что он мог годами домогаться ее детей. Сперва она хотела обратиться в полицию и заставить мужа пройти тест на полиграфе, но не выдержала и решила отомстить. Подробнее — в материале тру-крайм рубрики «Холода».



Ночью 14 июля 2020 года хозяин одного из домов на Хайфилд-роуд в Нестоне, небольшом английском городе неподалеку от Ливерпуля, уже ложился спать, когда в его дверь постучали. На пороге была его соседка — 59-летняя Коринна Смит, живущая дальше по улице. Смит была в слезах.

«Я сделала ему больно, очень больно, думаю, я его убила», — плача, повторяла Смит. Хозяин дома попытался ее успокоить и выяснил, что речь идет о ее муже. Он дал Смит телефон, чтобы она позвонила в полицию.

Полицейские обнаружили мужа Смит, 80-летнего Майкла Бейнса, в его постели. Кожа на его правой руке отслаивалась от ожогов. Он стонал от боли. Ранним утром его доставили в больницу. Там ему диагностировали ожог 36% тела. Учитывая его возраст и состояние здоровья, врачи предупредили, что такие повреждения могут оказаться для него смертельными.

Добрая и заботливая мать

Коринна Смит вышла замуж за 43-летнего Майкла Бейнса, когда ей был 21 год. И для Смит, и для Бейнса это был второй брак. Смит воспитывала дочь и сына от прошлого брака, у Бейнса тоже были дети от другой женщины, но они все равно решились на общего ребенка. В 1982 году у них родился сын Крейг.

Коринна Смит. Фото: Cheshire Constabulary

Поначалу они были счастливы вместе, но со временем большая разница в возрасте начала сказываться на отношениях. Знакомые описывали семью как счастливую и благополучную. Однако Коринна рассказывала, что иногда Майкл пытался ее контролировать.

В 2007 году в семье случилось несчастье. 25-летний Крейг покончил с собой. У него долгое время были проблемы, и в семье не могли понять, что с ним произошло, но ему пришлось отсидеть в тюрьме за нападение на человека. Сам Крейг объяснял, что он напал на педофила, который применил к нему сексуализированное насилие.

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Накануне самоубийства Крейг сказал Коринне: «Мам, он педофил», — но не уточнил, о ком идет речь. Женщина подумала, что ее сын говорит о мужчине, из-за которого он сидел в тюрьме. На следующий день Крейг показался Коринне счастливее, чем накануне, поэтому она не стала продолжать этот разговор.

Много лет после смерти сына Смит винила себя за то, что так и не выяснила у него подробности.

День с дочерью

13 июля 2020 года Коринна Смит была в гостях у дочери. Они хорошо проводили время, и Смит решила задержаться подольше и позвонила домой мужу. Бейнсу это не понравилось. Они начали спорить по телефону. Дочь Смит заметила, что между матерью и отчимом было что-то не так.



Смит давно обращала внимание, что ее дочь не любит Бейнса, и много раз намекала, что он может быть замешан в чем-то плохом. В тот вечер, заметив ссору матери с мужем, дочь Смит предложила ей спросить Бейнса о том, что он сделал. И если он не ответит, пообещала рассказать сама.

Смит попросила дочь рассказать ей правду. Тогда та призналась, что Бейнс совершал сексуализированное насилие по отношению к ней и Крейгу, когда они были детьми. Смит была в шоке, но вспомнила, что перед смертью ее сын говорил о том, что кто-то рядом с ним был педофилом и домогался его.

Смит сразу же взялась за телефон, чтобы позвонить в полицию, но дочь попросила этого не делать. Вместо этого девушка предложила пройти полиграф, чтобы доказать, что она говорит правду, и только после этого предать историю огласке. Смит согласилась. Они обсудили, что полиграф должен пройти и Майкл Бейнс.

В тот же день около восьми вечера Смит забронировала сдачу теста на полиграфе за 600 фунтов стерлингов. Звонок записали — во время него женщина спокойно разговаривала с сотрудником компании.

Сахарный сироп

Коринна приехала домой около полдесятого вечера. Она была встревожена, не могла успокоиться и позвонила сыну от первого брака. Она поделилась с ним тем, что узнала от дочери, но тот не поверил, что Майкл способен на насилие. Тогда Смит вновь позвонила дочери. Та расстроилась, что Смит не стала следовать их плану и предала обвинения огласке. Затем Смит позвонила кузену. Позже на суде отмечали, что во время каждого из звонков Смит была сильно взволнована.

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Тем вечером Смит так и не смогла успокоиться и решила действовать. Она нашла в саду ведро, вскипятила в чайнике три литра воды и растворила в ней три килограмма сахара. На приготовление сиропа у нее ушло около 13 минут. После этого Смит поднялась в спальню, где уже спал Майкл, и вылила его на руки и торс мужа, с которым прожила 38 лет. Позже, во время следствия, Смит рассказывала, что целилась в район гениталий.

Вместо того чтобы немедленно вызвать скорую, Коринна побежала к соседу, который жил в восьми домах от нее и с которым она почти не общалась. Из его дома Смит и позвонила в полицию и скорую.

Приговор

Изначально Смит обвиняли в нанесении вреда здоровью. Как полицейские объяснили журналистам, из-за сахара ожоги стали опаснее: так жидкость лучше проникает в кожу и наносит более серьезные повреждения.

Две недели Майкл находился в ожоговом отделении. Медики оценивали его состояние как стабильное. Однако на третью неделю его состояние ухудшилось, и спустя пять недель после нападения Майкл умер в больнице.

После смерти Майкла Бейнса обвинение переквалифицировали на убийство. Смит сначала отрицала нападение, но в итоге признала вину. Она утверждала, что потеряла над собой контроль. До этого у нее никогда не было проблем с законом. Ее кузен рассказывал, что она занималась благотворительностью и была добрым человеком.

Следствие так и не смогло установить достоверность обвинений в педофилии против Майкла. Коринна рассказывала, что верила в то, что ее дочь говорит правду. Однако судья отметил, что убийство Майкла лишило его близких права на справедливый суд, и обвинения навсегда останутся только слухами.

9 июля 2021 года Коринну Смит приговорили к пожизненному заключению с минимальным отбытием 12 лет в тюрьме. После этого она может просить о досрочном освобождении, но до конца жизни она будет под наблюдением государства. Если Смит нарушит условия досрочного освобождения, то ее могут вернуть обратно в тюрьму.

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