Самые смертельно опасные озера мира

В мире насчитывается более 100 миллионов озер, которые покрывают почти 4% поверхности Земли. В основном это процветающие экосистемы, обеспечивающие жизнь миллиардам живых существ. Но есть и те, что могут взрываться, обжигать кислотой или содержать ядерные отходы. Издание BBC Wildlife составило список самых смертоносных озер на планете, «Холод» рассказывает о них.

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Карачай (Россия)

Формально этого озера не существует с 2015 года: его полностью засыпали и забетонировали, однако на протяжении 50 лет это небольшое озеро в южной части Уральских гор в России считалось самым опасным в мире. До 1951 года оно ничем не выделялось: здесь обитали беспозвоночные, плавала рыба, охотились птицы. Но затем Советский Союз начал сбрасывать в него радиоактивные отходы с расположенного рядом ядерного завода.

42 тысячи человек получили облучение в результате сброса радиоактивных веществ в озеро

Этот завод, известный как «Маяк», был частью секретной программы по созданию плутония для советского атомного проекта. В период с 1951 по 1957 годы Карачай был основным ядерным могильником для «Маяка». В 1957 году объемы сброса сократились из-за аварии на заводе, но не остановились совсем. Утилизировать ядерные отходы здесь продолжали вплоть до 2015 года, когда озеро наконец-то законсервировали.

Озеро Карачай. Скриншот: Google Maps

За советское время в озере накопились объемы цезия-137 и стронция-90, радиоактивность которых, по некоторым оценкам, составляла примерно половину выброса при взрыве на Чернобыльской АЭС. Кроме того, озеро стало заиливаться и пересыхать: в 1967 году ветер унес облако радиоактивной пыли, которое подвергло облучению 2,7 тысячи квадратных километров, где проживали 42 тысячи человек.

Лишь после этого могильник начали постепенно ликвидировать: засыпать озеро грунтом, поднимать берега. Но масштабные работы начались только после Чернобыля: власти начали готовить полную ликвидацию, началась укладка бетонных плит, но финально работы завершились только в 2015 году.

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На поверхности озера достаточно безопасно еще с середины 90-х (в результате проведенных работ его радиационный фон уменьшился в сотни раз), но мониторинг и замеры загрязнения продолжаются. Наибольшую опасность представляют грунтовые воды под озером, которые по-прежнему сильно радиоактивны и могут просочиться в соседнюю речку.

Ньос (Камерун)

Долгое время это озеро было бомбой замедленного действия. Ньос находится в вулканическом регионе на северо-западе Камеруна. Выделяющийся из подземной магмы углекислый газ просачивается в воду и растворяется в ее глубинных слоях. Со временем концентрация газа возрастает — до момента, когда озеро буквально взрывается.

Озеро Ньос (Камерун). Фото: jbdodane / Flickr

Так и произошло 21 августа 1986 года, когда около 200 тысяч тонн углекислого газа внезапно вырвались из глубин озера в атмосферу. Газовое облако поднялось со скоростью почти 100 км/ч, а затем, будучи тяжелее воздуха, спустилось с гор и накрыло близлежащие деревни. Погибли более 1700 человек и 3500 голов скота.

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Это явление называется лимническим извержением. Оно не было уникальным: два года ранее аналогичный случай произошел на озере Монун, где погибли 37 человек. Сейчас оба озера оснащены дегазационными трубами, которые удаляют растворенный углекислый газ из глубин, чтобы предотвратить повторение трагедии.

Виктория (Танзания, Кения и Уганда)

Озеро Виктория — крупнейшее пресноводное озеро Африки, его площадь составляет почти 70 тысяч квадратных километров. Здесь обитают окуни, тилапии и местная сардина.

Более 200 тысяч человек ежедневно выходят на промысел, а их деятельность обеспечивает миллионы людей работой и доходом. Но эти воды чрезвычайно опасны. Каждый год из-за суровых погодных условий и проблем с инфраструктурой на озере гибнут до 1500 рыбаков. Большинство погибших — мужчины моложе 40 лет.

Озеро Виктория (Африка). Фото: Ron Masters / Flickr

Часто рыбаки являются единственными кормильцами в семье и выходят на озеро даже в сильный ветер.

Из-за многолетнего перелова запасы окуня истощены, и рыбаки переключились на ловлю сардины, которая ведется ночью — когда условия особенно опасны. Несмотря на то, что лодки в целом в хорошем состоянии, у рыбаков, как правило, нет ни спасательных жилетов, ни навигационного оборудования.

По мере изменения климата плохая погода на озере будет случаться все чаще.

Киву (Руанда — Демократическая Республика Конго)

Озеро Киву — одно из Великих Африканских озер, расположенное на границе Руанды и ДР Конго. Оно входит в число немногих водоемов на Земле, содержащих опасные уровни растворенных газов в нижних слоях воды, что вызывает риски лимнических извержений, подобных тем, что происходили на озерах Ньос и Монун. Спровоцировать извержение может землетрясение или вулканическая активность.

Озеро Киву (Руанда — Демократическая Республика Конго). Фото: followtheseinstructions / Flickr

Ученые считают, что в озере Киву содержится газа в 300 раз больше, чем было в озере Ньос до его смертельного извержения. Исследования показали, что подобные катастрофы происходят здесь примерно раз в тысячу лет: геологи обнаружили признаки массовых вымираний, совпадающих с этой цикличностью.

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Уровень растворенных парниковых газов в озере Киву сейчас становится опасно высоким, и предполагается, что следующее извержение может произойти в течение ближайших ста или двухсот лет. При этом на берегах озера живет около двух миллионов человек. Власти стараются снизить риски, реализуя проекты по добыче метана из озера, однако оценить их эффективность пока не представляется возможным.

Хорсшу (США)

Это озеро почти не представляет опасности для людей, но опасно для флоры и животного мира — в местной почве слишком много углекислого газа.

Опасный участок — это примерно 40,5 гектара на берегах озера, расположенного с южной стороны горы Маммот в Калифорнии. Здесь магма под землей выделяет углекислый газ. Он поднимается вверх и накапливается в почве, концентрация может достигать 90%.

Берег озера Хорсшу (США). Фото: Art Prof / Flickr

Это меняет водородный показатель или показатель кислотности (pH) почвы, создает среду с низким содержанием кислорода и затрудняет дыхание корней и усвоение ими питательных веществ.

В результате на северном берегу озера появились участки мертвого леса — так называемые «призрачные леса», где деревья буквально задохнулись.

Натрон (Танзания)

В последние годы это озеро стало широко известно благодаря фотографиям животных, якобы превращенных в камень его едкой водой. Правда оказалась немного менее мифологической и больше научной.

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Озеро Натрон содержит высокую концентрацию природного минерала натрона — смеси соды и других солей. У него нет естественного стока, и оно расположено на севере Танзании, где очень жарко. По мере испарения воды минеральная концентрация возрастает, делая воду все более щелочной. В отдельные периоды уровень pH достигает 12 — такой же, как у бытового отбеливателя.

Озеро Натрон (Танзания). Фото: Alex Berger / Flickr

Кратковременное купание в такой воде может вызвать раздражение кожи и ожоги. А если животное умирает рядом с озером и подвергается его воздействию, оно может мумифицироваться.

Именно так появились мрачные, выбеленные трупы животных, попавшие на фотографии. Лишь немногие живые организмы могут обитать в таком озере. К его среде, например, адаптировались фламинго.

Окичоби (США)

Площадью около 1900 квадратных километров, озеро Окичоби — крупнейшее пресноводное озеро во Флориде. Его воды полны жизни: здесь обитают окуни, змеи, ламантины, черепахи — и более 9,3 тысячи аллигаторов. Это озеро с самым большим числом аллигаторов во всей Флориде.

Озеро Окичоби (США). Фото: c.sigi / Flickr

Американские аллигаторы, достигающие 4,5 метра в длину, — непривередливые хищники: они питаются черепахами, змеями, мелкими млекопитающими и птицами. Случаи нападения на людей редки, но не исключены. Так, в 2025 году женщина погибла от нападения аллигатора на озере Киссимми, которое связано с Окичоби.

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Но опасность в этом озере представляют не только аллигаторы. В водоеме цветут несколько видов токсичных водорослей, один из наиболее опасных среди них — синие водоросли-цианобактерии. Этот вид вырабатывает микроцистин — токсин, вызывающий кожные высыпания, тошноту, рвоту, диарею и лихорадку.

Кава Иджен (Индонезия)

По ночам над этим кратерным озером в Индонезии танцуют голубые языки пламени, но приближаться к нему опасно. Это одно из крупнейших и самое кислотное кратерное озеро в мире.

Кратерное озеро Кава Иджен (Индонезия). Фото: jmhullot / Flickr

Газы, выходящие из магматической камеры под вулканом, поднимаются сквозь трещины и выбрасываются в озеро, где превращаются в серную и соляную кислоты. Часть газов поднимается к поверхности и отравляет воздух — птицы, вдыхая их, умирают и падают в озеро. Людям, идущим к кратеру, выдают противогазы.

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Когда пары серы соприкасаются с воздухом, они воспламеняются и горят синим пламенем. Часть серы в виде жидкости продолжает гореть и течет по склонам вулкана. Это зрелище одновременно завораживающее и смертельно опасное.

Гаэт’але (Эфиопия)

Мертвое море известно своей высокой соленостью, но озеро Гаэт’але в Эфиопии выводит это понятие на новый уровень. Мертвое море, будучи бессточным озером, обладает соленостью 34,8% (348 граммов на литр воды) и глубиной 304 метра, что делает его самым глубоким гиперсоленым озером в мире. Однако озеро Гаэт’але имеет соленость 43%, что делает его самым соленым водоемом на планете — более чем в 12 раз солонее обычной морской воды.

Озеро Гаэт’але (Эфиопия). Фото: A.Savin / FAL / Wikimedia Commons

Основу его солей составляют хлорид кальция и хлорид магния, но в воде также содержится небольшое количество железа, которое вступает в реакцию с ионами хлора и придает озеру характерный желтоватый оттенок.

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Единственные формы жизни, способные выжить в этих экстремальных условиях, — одноклеточные микроорганизмы. Даже береговая зона непригодна для жизни: озеро испускает пузыри токсичных газов, которые могут вызвать удушье у насекомых и мелких животных, оказавшихся рядом.

Лугано (Швейцария и Италия)

На границе Швейцарии и Италии, в живописной ледниковой котловине, лежит озеро Лугано — но под поверхностью его сверкающих вод скрывается мрачная статистика. Это озеро одно из самых загрязненным микропластиком пресноводных водоемов в Европе.

Озеро Лугано (Швейцария и Италия). Фото: Lukas Plewnia / Flickr

Концентрация микропластика здесь в два раза превышает показатели других швейцарских озер и в шесть раз — среднемировой уровень. Причины — типичные для развитых стран: бытовой мусор, ливневая канализация и сточные воды с очистных сооружений, в которых пластик, увы, не исчезает, а лишь распадается на мельчайшие частицы.

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Рыбы и другие обитатели озера заглатывают микропластик, что ведет к нарушению репродуктивных функций, замедлению роста и повреждению внутренних органов. Через пищевую цепь эти частицы могут попасть в человеческий организм. Некоторые ученые уже называют происходящее «кризисом пластиковой эпохи» — с последствиями, которые человечество пока до конца не осознает.