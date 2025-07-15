Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений

Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»

В 2022 году 20-летний Федор Хижин получил 15 лет колонии после жестокого убийства своей девушки. Под действием наркотиков он нанес ей 59 ножевых ранений и рассылал друзьям фотографию ее тела. Из колонии Хижин отправился на войну, подписав контракт. Сейчас он вернулся из зоны боевых действий, поступил по квоте в хороший петербургский вуз и получает благодарности за участие в войне. Из убийц в герои — в материале «Холода».

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Первыми об успехах Хижина рассказали телеграм-каналы: их авторы обратили внимание на знакомое лицо среди награжденных студентов петербургского университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. На сайте вуза появилась фотография, на которой член администрации вручает благодарность Хижину Федору Константиновичу — полному тезке новосибирского убийцы, который три года назад нанес своей 16-летней девушке более 50 ножевых ранений под действием наркотических веществ.

Человека, очень похожего на новосибирского убийцу и носящего то же имя, награждали за участие в боевых действиях в Украине. Публикация вызвала масштабный резонанс в соцсетях и СМИ. Под скриншотами фотографии Хижина пользователи писали: «Новая элита! Скоро в каждом городе, в каждом поселке, в каждой школе!», «Страшно представить, что чувствуют родители девушки. Моральный урод убил их дочь, не отсидел и года, а теперь получает награды как герой», «Это не пиздец, это рф» (здесь и далее правописание цитат из соцсетей сохранено).

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Как утверждают телеграм-каналы, Хижин вместо отсидки 15 лет в колонии строгого режима выбрал другой путь: он якобы пошел воевать в Украину в составе отряда «Шторм». Еще недавно заключенные могли вступить в этот отряд на основании «письменного согласия» и без оформления контракта с армией, что позволяло уже через полгода участия в боевых действиях вернуться к мирной жизни.

Цена дозы

Анастасия Лермонтова (девушка использовала именно эту фамилию в соцсетях и так о ней писали в СМИ. Ее инициалы в приговоре не соответствуют такой фамилии) и Федор Хижин учились в одной школе. Они начали встречаться, когда Анастасии было 15 лет — она тогда училась в девятом классе, а Федор — в одиннадцатом. Хижин подрабатывал продавцом в «Магните» и вскоре снял для них квартиру на улице Кошурникова в Новосибирске, и они съехались.

«Отец Насти умер, не знаю, при каких обстоятельствах. Мама Насти — хорошая, адекватная женщина. Она переживала за нее. Все пытались уговорить Настю вернуться домой, ее всегда ждали. Но та уперлась, и ни в какую. Я считаю, что мой брат на нее давил сильно, поэтому она так себя вела. Ну, 16 лет, первая любовь, первый парень и все такое. Он старше ее на два года еще, наверное, казался взрослым и крутым», — вспоминает сестра Хижина Дарья.

По словам Дарьи, с 16 лет Хижин начал пить, а позже подсел на наркотики. Но Анастасия, как говорит Дарья, сначала даже не догадывалась о зависимости своего партнера.

Она была категорически против веществ, и вскоре между ними начались ссоры. Анастасия просила Федора завязать, но тот ее не слушал. С каждым месяцем ситуация ухудшалась, а зависимость Хижина становилась все сильнее. Вскоре его зарплаты продавца перестало хватать на дозы, и он стал брать деньги у Анастасии, которую обеспечивала ее мать.

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«Он полнейшее дерьмо как человек. Все золотые украшения и телефоны раз за разом уходили в лом ради дозы. Ей говорили: “Бросай этого *** или сдавай ментам, чтобы посадили и жила нормально”. Но она думала, что все изменится. Изменилось», — рассказывала подруга Анастасии, пожелавшая остаться анонимной.

«Безжалостный и скрытный»

Одна из знакомых Хижина говорила, что тогда перестала с ним общаться именно из-за наркотиков. По ее словам, он не был агрессивным. «Он был антисоциальным и странноватым, к нему было тяжело найти подход, довольно замкнутый человек, но тем не менее был добрый и милый всегда, по крайней мере по отношению ко мне. Изначально увлекся наркотиками вообще спонтанно абсолютно, вроде как говорил, что его просто угощают и прочее, но я на этом решила прекратить наше общение. Как на него повлияли наркотики, думаю, можно сейчас увидеть», — рассказала она.

к сожалению мои отношения pic.twitter.com/681Qck5x5C — настя ツツツ (@lermny) July 13, 2020

Ссоры между Анастасией и Федором нередко заканчивались побоями, о чем девушка писала в своих соцсетях. «Хочу пожаловаться на домашнее насилие», — написала она в своем твиттере 6 июня 2020 года. Подругам она присылала фото своих синяков и говорила, что это — следы от его ударов.

«боже я так ненавижу наркоту блять это настолько страшная вещь тем более в руках долбаебов боже боже боже»

Сестра Хижина рассказывала, что пыталась ему помочь, но он манипулировал, мог обмануть ради денег. Родители тоже понимали, что сын зависим. Летом 2020 года они уговорили его лечь в реабилитационный центр. Однако через 20 дней лечение прервалось — выяснилось, что клиника работала нелегально, и ее закрыли. Федор вернулся домой и вскоре снова начал употреблять.

«В случае с братом дело было не только в наркотиках. Не то чтобы у него были психические расстройства — это официально нигде не указано. Но я подозреваю, что у него асоциальное расстройство личности, у него был безжалостный и скрытный характер. В последнее время он скрывался даже от друзей», — говорила сестра Хижина.

«Ты умрешь»

Несмотря на зависимость Федора, Анастасия оставалась с ним даже после ссор, побоев и срывов. 26 июля 2020 года она написала в своем твиттере: «анекдот: мой парень наркоман и абьюзер НО Я С НИМ СОШЛАСЬ». Правда, уже 4 августа она опубликовала запись: «боже я так ненавижу наркоту блять это настолько страшная вещь тем более в руках долбаебов боже боже боже».

Спустя несколько месяцев Хижин уволился с работы в «Магните», а в феврале 2021 года написал в своем твиттере: «хочу попробовать героин, стоит ли? без шуток».

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Примерно в то же время, по словам знакомых, Анастасия начала получать странные угрозы от неизвестных. Друзья подозревали, что за этим стоит Хижин. Например, 14 февраля — в День всех влюбленных — она написала в твиттере, что ей не подарили ни одной валентинки, а позже добавила, что вместо любовной записки ей подарили «предсмертную». По словам сестры Хижина, в той записке было написано: «Ты умрешь».

6 марта Анастасия написала свой последний твит: «мой парень нанюхался мефедрона и объебаный отсосал другому парню». В ту ночь она была с Федором в одной квартире. По одной из версий, этот твит и мог стать поводом для очередной ссоры. По другой версии, как и раньше, причиной могли быть наркотики. Знакомая Анастасии рассказывала, что в тот день Хижин требовал у той «денег на дозу», но она отказала.

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Около шести часов утра 6 марта Хижин напал на Анастасию. По его словам, в пылу ссоры он взял с кухни нож и спрятал его под пледом, а затем, когда девушка попыталась его обнять, стал наносить ей удары. Однако, согласно приговору суда, Хижин спрятал нож под подушку под действием веществ. Он бил Анастасию в живот, грудь, шею и руки — всего экспертиза насчитала не меньше 59 ножевых ранений. Спустя 30–60 минут девушка скончалась.

мой парень нанюхался мефедрона и объебаный отсосал другому парню — настя ツツツ (@lermny) March 5, 2021

Соседи слышали крики, но не вызвали полицию — они давно привыкли к шуму из этой квартиры и подумали, что у пары очередной скандал.

Признание онлайн

После убийства Хижин снова принял наркотики и уснул рядом с телом Анастасии. Проснувшись, он стал писать друзьям, что убил ее, притом кому-то даже отправил фото тела. Затем Хижин решил скрыться с места преступления. Он собрал вещи, достал 300 рублей наличными из сумки Анастасии, а также забрал ее ноутбук, айфон и колонку, которые позже отнес в ломбард.

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Через соцсети Хижин списался со своей подругой из Кемерова и сообщил, что направляется к ней. Он вызвал такси, однако по дороге машина попала в аварию. Тогда Хижин проголосовал и поймал дальнобойщика. По пути он активно переписывался с друзьями.

Кадр: ОТС

«Я не могу. Она умирала минут пять. Нож тупой был. Мне очень жалко ее мать. Это уже второй мертвый ребенок. Я прокручиваю в голове весь этот эпизод. Сначала она говорила: “Федь, не надо”. А когда задел шею сильно, сказала: “Прощай”. Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп, а я колюсь. Я еще некоторые моменты могу рассказать: она пытается меня обнять, а у меня за спиной нож», — цитировал сообщение юноши телеканал «Вести Новосибирск».

«Я убил Настю, я полтора года торчал на мефедроне… Мне были нужны деньги, мне была нужна доза… Мне конец, я пошел выпиливаться… Я до последнего не думал, что могу это сделать. Просто представь, насколько ты в животное превращаешься», — писал Хижин другому знакомому.

Тем временем подруга Хижина из Кемерова, узнав от него, что он убил свою девушку, решила связаться с полицией. Она рассказала оперативникам о преступлении и по их просьбе назначила Хижину встречу не у своего дома, а возле торгового центра. Именно там его и задержали, после чего этапировали обратно в Новосибирск.

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На допросе Хижин частично признал свою вину, сказав, что причиной убийства стал бытовой конфликт, но при этом утверждая, что он не хотел причинить ей «особые страдания и мучения». 31 августа 2022 года Новосибирский областной суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве и краже. В том же году он подал апелляционную жалобу, а в следующем — кассационную, но в обоих случаях суд их отклонил.

«Он пытался со мной переписываться после убийства. Но я прервала переписку. Сквозь строки видела, что он пытается меня обвинить в том, что я его сторчала и поэтому он убил Настю. В общем, я увидела ноль раскаяния. Мне было очень плохо. Мне хотелось донести ему, что он не прав, что он конченная тварь, но это все бесполезно. Прошло уже два года, я вроде отошла, но боль за отца, за близких Насти вряд ли уйдет когда либо», — вспоминает сестра Хижина.

«Продолжил коптить небо своим существованием»

После суда о судьбе Хижина долго ничего не было известно. А в декабре 2024 года на сайте университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге вышла заметка о награждении студентов, участвовавших в войне в Украине. В списке награжденных среди прочих был указан Федор Константинович Хижин. Он сфотографировался с исполняющим обязанности ректора университета, и изображение опубликовали на сайте вуза. В грамоте Хижина написали «Мы высоко ценим Ваш вклад и усилие по достижению общей цели!»

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Вскоре на эту заметку обратили внимание телеграм-каналы. Автор канала @meme17k, написал: «мало того, что Федя был в отряде Шторм, так еще и какого-то хуя вернулся и по квоте пошел в уник учиться. БЛЯТЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТА ХУЙНЯ УБИЛА 17 ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ОБОЖРАВШИСЬ НАРКОТИКАМИ И ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ, ОТПРАВИЛСЯ НА ВОЙНУ И ПРОДОЛЖИЛ КОПТИТЬ НЕБО СВОИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ. Это пиздец».

Фотографию стали активно обсуждать в социальных сетях и вскоре ее убрали с сайта университета — как и имя Хижина. В интернете сохранилась только архивная копия страницы — в ней тот же текст, что и на распространенных медиа «Осторожно, новости» скриншотах фотографии, однако само изображение отсутствует. Фото осталось на странице университета во «ВКонтакте».

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Тем не менее на общей фотографии студентов с того награждения можно различить человека, визуально схожего со студентом, что был на первом изображении. Судя по сохранившимся скриншотам «Осторожно, новости» и сайту вуза, он учится на программе «Информационные системы и программная инженерия». Один из участников университетского чата в телеграме также написал, что видел Хижина «на кафедре».

«Холод» связался с администрацией университета «ВОЕНМЕХ», однако на вопросы редакции о том, учится ли в вузе Хижин и известно ли студентам и преподавателям о его прошлом, никто не ответил. Одногруппники Хижина также оставили сообщения журналиста «Холода» без ответа.