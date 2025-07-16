Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе

Из-за того, что люди многие годы загрязняли окружающую среду и вырубали леса, насекомые стремительно вымирают. В ближайшие десятилетия может исчезнуть до 40% их видов. Это опасно для человечества уже сейчас, а в будущем может привести к катастрофическим последствиям. Чем нам грозит массовая гибель насекомых и как это остановить — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Насекомые составляют до 90% всех видов животных на планете и более половины всех живых существ. Хотя сейчас науке известно более миллиона их видов, ученые предполагают, что их может быть около 10 миллионов. При этом многие из них находятся под угрозой исчезновения, предупреждают исследователи. Уже сейчас число видов насекомых сократилось до такой степени, что журналисты называют это «апокалипсисом».

По оценкам ученых, биомасса (общая масса всех особей) насекомых в некоторых регионах сокращается со скоростью больше 2% в год. Специалисты считают происходящее катастрофой и опасаются, что через несколько десятков лет в мире вымрут до 40% видов насекомых.

«Если это продолжится в течение четырех десятилетий, мы потеряем почти половину древа жизни. А это уже катастрофично», — говорит энтомолог Дэвид Вагнер, документирующий жизнь насекомых в США

Данные по отдельным регионам не утешающие. В Германии, например, с 1989 по 2016 годы биомасса летающих насекомых сократилась на 75%, рассказали ученые. Другие исследователи выяснили, что в одном из лиственных лесов США популяция жуков уменьшилась на 83% с 1973 по 2017 годы. А в тропическом лесу Лукильо в Пуэрто-Рико с 1970-х годов биомасса членистоногих сократилась в 10–60 раз в зависимости от группы.

Сейчас невозможно определить, сколько именно видов насекомых находятся на грани исчезновения и сколько всего вымерло за последние годы. По многим видам нет официальных данных: за одними ученые наблюдают десятилетиями и собирают о них информацию, другие виды часто игнорируют. Понятна только общая тенденция к сокращению их количества.

Почему это происходит?

Ученые сообщали о сокращении числа жуков и бабочек в Британии еще в 1870-е годы. Тогда они объясняли их вымирание огораживанием земель, высаживанием картофеля и репы на месте дрока и тем, что насекомые стали хуже себя чувствовать из-за строительства телеграфных линий.

Но в последующие десятилетия к причинам вымирания насекомых добавились новые — и все они связаны с влиянием человека на окружающую среду. Например, с развитием промышленного сельского хозяйства люди стали массово использовать пестициды и удобрения, загрязняющие окружающую среду. В таких загрязненных районах насекомые не могут жить: например, в районах Коста-Рики, где широко применяются пестициды, их почти не осталось.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла Политика 8 минут чтения

Еще одна причина — урбанизация. Люди, вырубая леса, начали строить города, где многие насекомые не приспособлены жить. Но, по словам экологов, гибель популяций наблюдается даже в лесных районах, где почти нет людей и где не пользуются химическими средствами. Одна из главных причин этого — глобальное потепление.

Из-за того, что по всему миру поднимаются температуры, засухи длятся дольше: например, в тропических лесах Коста-Рики они продолжаются по полгода вместо четырех месяцев. Насекомые, которые обычно проводили под землей четыре месяца в ожидании дождей, теперь вынуждены жить в жару и засуху. Многие из них не выживают.

«Изменение климата <…> не просто влияет на один конкретный участок, как применение пестицидов или вырубка деревьев», — говорит эколог Дэниел Янзен

По словам энтомолога Дэвида Вагнера, в недостаточной влажности насекомым особенно тяжело: у них нет легких, а кислород поступает в их тела через дыхательные отверстия. Они не могут долго удерживать воду, поэтому даже кратковременная засуха может уничтожить миллионы насекомых за несколько дней.

Чем это грозит?

Насекомые являются важной частью биологических цепочек: ими питаются другие животные и птицы. Из-за того, что они вымирают, страдают и погибают виды, которые зависят от них как от источника пищи. Ученые из США, Бразилии, Эквадора и Панамы сообщают о катастрофическом сокращении численности птиц даже в заповедниках. Например, в лесах Панамы с 1970-х годов сократились популяции у 70% видов насекомоядных птиц, у 88% из них — более чем наполовину.

В Пуэрто-Рико исследователи из США и Мексики, следящие за численностью насекомых с 1970-х по 2015 год, выяснили, что, когда в тропических лесах их стало меньше, там уменьшились также популяции ящериц, лягушек и птиц. Это спровоцировало нарушение пищевой цепочки леса.

Некоторые насекомые (например, пчелы, осы и бабочки) также опыляют подавляющее большинство всех цветущих растений — в том числе треть сельскохозяйственных культур, которые являются важной частью производства мирового продовольствия. Из-за их вымирания в мире уже сократилось количество фруктов, овощей и орехов. В результате в развивающихся странах у большого количества людей ухудшается здоровье, а государства, зависящие от сельского хозяйства, терпят экономический ущерб.

Вымирание насекомых может привести к дефициту продуктов и росту цен

Чем меньше люди едят фруктов и овощей, тем чаще они умирают — в основном из-за инсультов, ишемической болезни сердца и рака. Если бы насекомые опыляли больше растений, то в мире можно было бы предотвратить 427 тысяч смертей от хронических заболеваний в год.

В Японии можно нанять человека для увольнения Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях Мир 5 минут чтения

Кроме того, многие насекомые могут бороться с другими, которые для человека являются вредителями. Например, стрекозы питаются комарами, которые переносят болезни, а златоглазки охотятся на тлю и клещей, уничтожающих сельскохозяйственные культуры. Гибель целых видов насекомых и массовое сокращение их популяций будет катастрофой для пищевых цепочек, а экосистемы станут намного хуже восстанавливаться после коллапсов.

Что с этим делать?

Международное сообщество ученых призывает сократить выбросы парниковых газов, чтобы спасти насекомых. Также важно уменьшить использование пестицидов и химических удобрений, от которых умирают не только паразиты, но и опылители.

Еще один эффективный способ спасти насекомых — сохранять природные зоны на сельскохозяйственных ландшафтах и озеленять города. Ученые советуют сохранять микросреды, в которых насекомые могли бы спасаться от глобального потепления и засухи. Также методы ведения сельского хозяйства должны быть адаптированы под страну и климатическую зону.

В городах популяцию насекомых помогут сохранить озера, пруды, сады и парки — особенно, если высаживать в них цветущие растения, дающие нектар и пыльцу. Специалисты советуют создавать на газонах цветочные островки и выкашивать их как можно реже.

Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится Мир 10 минут чтения

Ученые призывают очищать водоемы от загрязнения и пестицидов и следить за чистотой на берегах. Правительствам государств советуют выделить субсидии, которые помогут разработать благоприятные для насекомых условия, и профинансировать образовательные программы для фермеров и владельцев земель. Кроме того, властям нужно будет следить, чтобы в страны не ввозили чужеродные для их климатических зон виды насекомых.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X