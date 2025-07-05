Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер

Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай

В восточном путешествии 22-летний цесаревич ходил на выступления голых танцовщиц, набил татуировку дракона, влюбился в гейшу, а под конец поездки чуть не погиб от меча японского самурая. По одной из версий, японец приревновал его к той самой гейше, а по другой — пытался спасти свою страну от войны с Российской империей. Самое рискованное путешествие будущего императора — в материале «Холода».

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23 октября 1890 года Николай II в вагоне поезда в Гатчине простился с братьями, сестрами и родителями и отправился в почти годовое путешествие. Будущие наследники российского престола традиционно отправлялись в длительные поездки по Европе. Но в конце XIX века Россия готовилась к строительству Транссибирской магистрали, которая должна была связать европейскую и азиатскую части империи, и Александр III намеревался расширить влияние страны на востоке. Вероятно, поэтому он решил отправить сына в Азию.

Цесаревич доехал через Европу до Египта, затем побывал в Индии, на Цейлоне (сейчас это Шри-Ланка), в Сингапуре, Индонезии, Сиаме (ныне Таиланд), Сайгоне (Вьетнаме), Китае и Японии. Он с сопровождающими посещал достопримечательности и храмы, получал диковинные подарки, знакомился с монархами и дипломатами и фотографировался.

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На всем пути его сопровождал писатель Эспер Ухтомский, который записывал происходящее для будущей книги о путешествии наследника престола. Николай II в поездке тоже вел дневник. К примеру, в Египте он записал: «После обеда отправились тайно смотреть на танцы альмей (египетских танцовщиц. — Прим. «Холода»). Этот раз было лучше, они разделись и выделывали всякие штуки с Ухтомским». На следующий день: «Опять были у альмей. Немного выпили в Hotel Luxor и напоили нашего консула».

Цесаревич Николай Александрович (пятый слева) в Египте в 1890 году. Фото: Public Domain

В поездке Николай II не только узнавал другие культуры, но и налаживал дипломатические контакты и встречался с российскими эмигрантами и предпринимателями, ведущими бизнес в Азии. Все складывалось успешно до приезда в Японию.

Япония боялась «шпиона»

Со второй половины XIX века власти Японии взяли курс на модернизацию и намеревались догнать Европу по экономической и военной мощи. В недавнем прошлом изолированная Япония стала открытой для европейских и американских инвестиций, технологий и культуры.

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К приезду Николая II в Токио достроили и освятили Воскресенский православный собор. Но многие местные жители восприняли это как акт устрашения. Патриотическая пресса писала о возможном «военном шпионаже», а когда цесаревич прибыл в Токио, его встретили протестующие. Тогда же в русскую дипломатическую службу прислали письмо с угрозами, подписанное кровью. Японские власти так и не смогли найти отправителя.

Но в остальном путешествие по Японии проходило спокойно: Николай II ходил на официальные встречи, посещал достопримечательности и развлекался. К примеру, в Нагасаки будущий император набил на руке татуировку с изображением дракона. «Довольно раз пройти чрез этого рода удовольствие, чтобы отбить охоту себе начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!» — написал он в дневнике.

Николай II с татуировкой на правой руке, 1912 год. Фото: Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке

В Киото в честь цесаревича устроили званый обед, на котором выступали гейши. Ухтомский писал о том вечере: «Вот они запели — и нестройные, непостижимо грустные и в то же время по своей неестественной резкости неприятные для нашего слуха, то медленные, то порывистые звуки потекли по зале». Николаю II, напротив, представление понравилось. Там, по слухам, цесаревич познакомился с гейшей О-Мацу Моорока и влюбился в нее.

Ударил самурайским мечом по голове

Из Киото наследник престола с сопровождающими отправился на рикшах в город Оцу. На всем пути стояли полицейские, следившие за порядком. В Оцу делегация приехала к губернатору. «Даже у него в доме, совершенно европейском, был устроен базар, где каждый из нас разорился на какую-нибудь мелочь; тут Джоржи (греческий принц Георг, путешествовавший вместе с Николаем. — Прим. «Холода») и купил свою бамбуковую палку», — вспоминал цесаревич.

На обратном пути Николай II ехал в коляске вместе с Георгом, когда к ним подбежал полицейский по имени Цуда Сандзо. Это был человек из самурайской семьи, и у него был боевой опыт. Он дважды ударил цесаревича самурайским мечом по голове. Принц Георг ринулся Николаю на помощь и остановил Сандзо с помощью только что купленной бамбуковой палки. Затем полицейского схватили рикши.

Гравюра с изображением покушения на Николая II в Оцу. Le Petit Journal, номер от 30 мая 1891 года. Изображение: H. Meyer / Public Domain / Wikimedia Commons

«Народ на улицах меня тронул, большинство становилось на колени и подымало руки к лицу в знак сожаления», — написал в своем дневнике Николай II о происходившем после покушения.

Вскоре Николая II доставили на борт российского корабля, откуда он уже не сходил до возвращения на родину. Там цесаревич принимал подарки и сочувственные письма от японцев. Император Японии подарил ему куклу в человеческий рост с нарисованным лицом гейши О-Мацу, а по приезде Николай передал ее в Кунсткамеру, где она хранится и по сей день.

В Российской империи быстро узнали о покушении. Тогда же появилось стихотворение, которое приписывается краеведу и писателю Владимиру Гиляровскому:

Происшествием в Оцу

Опечален царь с царицей.

Тяжело читать отцу,

Что сынок избит полицией.

Цесаревич Николай,

Если царствовать придется.

Никогда не забывай,

Что полиция дерется.

После покушения

Нападавшего приговорили к пожизненной каторге. В деревне, где вырос Сандзо, таким именем, как у него, запрещали называть детей, а его близкие стали изгоями.

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Существуют разные версии, почему полицейский попытался убить наследника престола. Сопровождавший цесаревича Ухтомский писал, что Сандзо психически болен и ненавидит всех иностранцев. Также ходил слух, будто полицейский был одержим гейшей О-Мацу и, приревновав ее к Николаю II, решил его убить.

По другой версии, Сандзо напал на Николая II по политическим мотивам. Якобы, наблюдая за Николаем, он решил, что наследник российского престола ведет себя неуважительно по отношению к Японии и занимается военным шпионажем, а в страну он приехал, чтобы лучше подготовиться к войне. Поэтому, чтобы спасти Японию, ему необходимо было убить шпиона.

Будущий император заверил, что это событие не испортило его отношение к Японии и ее жителям. Однако вскоре после прихода к власти объявил Японии войну и позднее в дневниках называл японцев «макаками».

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Война, которая задумывалась как «маленькая и победоносная», в итоге превратилась в затяжную и позорную. Каждая неудача на фронте углубляла политический кризис, а вся тяжесть войны легла на плечи народа. Люди начали разочаровываться в самодержавии. Правительство в панике совершало одну ошибку за другой, что в итоге привело к революции 1905 года.

После поражения России в русско-японской войне инцидент в Оцу стали использовать в пародийных стихах и песнях. К примеру, во время революции 1905 года ходила пародия на гимн:

Боже, царя храни,

Он нам не нужен.

Он в лоб контужен

Японцами…

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