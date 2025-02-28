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Мир

«Дипломатическая катастрофа»

Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
7 минут чтения 28.02.2025
«Дипломатическая катастрофа»

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа по войне в Украине. На встрече главы государств повздорили друг с другом после упоминания Зеленским гарантий безопасности для Украины со стороны США. В результате переговоры были прерваны, и Зеленский покинул Белый дом. Подписание сделки по редкоземельным металлам отменено. Британское издание The Telegraph описало сорвавшиеся переговоры словами «дипломатическая катастрофа». Рассказываем, что об этом известно.

Переговоры и перепалка

В начале переговоров Трамп заявил, что он готов и дальше поставлять оружие Украине, однако подчеркнул, что не хотел бы это делать в больших объемах. «Да, мы пошлем еще оружие. Надеюсь, мне не придется отправлять очень много, потому что мы рассчитываем завершить все быстро», — заявил Трамп.

Он сказал, что придерживается нейтральной позиции в конфликте и поддерживает и Украину, и Россию. При этом, по его словам, Евросоюзу и НАТО следует тратить больше средств на оборону и поддержку Украины.

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Также Трамп сказал, что несколько дней назад он разговаривал с Владимиром Путиным и что президент России заинтересован в мирном соглашении.

В свою очередь, Зеленский назвал Путина «убийцей и террористом» и заявил, что с ним «не должно быть никаких компромиссов». Он также показал Трампу фотографии, однако что именно было на них, журналистам увидеть не удалось.

После того как Зеленский упомянул о гарантиях безопасности для Украины, между ним и Трампом произошла словесная перепалка. Ее полную расшифровку приводят «Важные истории».

Вэнс: Вы ездили в Пенсильванию и участвовали в предвыборной кампании оппозиционных сил в октябре. Выразите немного благодарности Соединенным Штатам и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Если вы собираетесь так громко говорить о войне…

Трамп: Он не говорит громко. Ваша страна находится в большой беде.

Зеленский: Могу я ответить?

Трамп: Нет, вы уже много наговорили. Ваша страна находится в большой беде. Вы не выигрываете этот конфликт.

Зеленский: Господин президент, мы остаемся в своей стране, мы остаемся сильными с самого начала войны, мы были одни, и мы благодарны. Я говорил «спасибо» в этом кабинете…

Трамп: Господин президент, мы дали вам 350 млрд долларов, мы дали вам военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война бы закончилась за две недели.

Зеленский: За три дня, я об этом слышал от Путина.

Трамп: Нам будет очень сложно вести дела таким образом…

Вэнс: Просто скажите спасибо!

Зеленский: Я говорил это много раз.

Трамп: Вам нужно быть благодарным. Ваши люди умирают, у вас заканчиваются войска, а вы нам говорите: «Я не хочу прекращения огня, я хочу то, я хочу се». Если мы заключим сделку о прекращении огня сейчас, ваши люди прекратят умирать. Прекращение огня наступит быстрее, чем мирное соглашение.

Зеленский: Спросите наших людей, что они думают о прекращении огня.

Трамп: Это было с Обамой. Он дал вам покрывала, а я вам отправил «Джавелины». Вам нужно быть более благодарным.

Реакция США и Украины

После завершения переговоров Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Зеленский не готов к миру.

«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много нового, что невозможно понять без разговора в условиях такого давления… Я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах… Он проявил неуважение к США в Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — заявил Трамп.

По словам неназванного представителя Белого дома, Зеленскому и его делегации было приказано покинуть Белый дом досрочно после напряженной встречи с Трампом. Зеленский быстрым шагом направился к своему бронированному автомобилю и быстро сел в него в сопровождении сотрудника протокола, передает AP. Пресс-конференцию и совместный обед президентов США и Украины отменили. При этом даже после публичной перепалки США готовы возобновить переговоры с Украиной о параметрах сделки, утверждает источник в администрации Трампа.

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Перепалка в Белом доме привела к расколу среди представителей Республиканской партии. Часть ее членов выразили поддержку словам Вэнса и Трампа, однако часть не согласились со столь жесткой риторикой в отношении Зеленского.

«Некоторые хотели бы обелить правду, но мы не можем ее игнорировать. Россия виновата в этой войне», — написал член палаты представителей от республиканской партии Дон Бэкон.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме, закончившихся перепалкой двух лидеров. Вашингтон, 28 февраля, 2025. REUTERS/Brian Snyder

С ним согласилась дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, республиканка и бывшая конгрессвумен Лиз Чейни.

«Сегодня Трамп и Вэнс напали на Зеленского и оказали на него давление, чтобы он отдал свободу своего народа военному преступнику из КГБ, который вторгся в Украину. История запомнит этот день — когда американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем», — написала она.

Противоположного мнения придерживаются миллиардер Илон Маск, который считает, что «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», а также сенатор Линдси Грэм, который назвал случившееся «тотальной катастрофой».

«Зеленский сделал невозможной продажу нашему народу идеи, что Украина — это хорошая инвестиция. Ему следует уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы могли бы вести дела», — заявил сенатор.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после встречи президентов пообещал, что его партия «никогда не перестанет бороться за свободу и демократию». По его словам, Трамп «делает грязную работу Путина».

«Абсолютное восхищение Зеленским. У него есть яйца. Он зашел в Овальный кабинет и дал отпор лучшим переговорщикам России», — написал член Палаты представителей от демократов Эрик Суолвелл.

Спустя некоторое время Зеленский поблагодарил США за переговоры. «Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту США и американскому народу. Украине нужен честный и долговечный мир, мы работаем именно для этого», — написал он.

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«Непоколебимая приверженность интересам Украины и преданность своей стране. Это то, что мы увидели сегодня в США», — заявил вице-премьер-министр по вопросам реконструкции Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«В борьбе за судьбу страны — принципиально непоколебимы. Безоговорочная поддержка Владимира Зеленского. Стойкость — нашему лидеру. Мы верим в Президента! Мы верим в Украину», — написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской области Украины.

Реакции европейских лидеров

Некоторые европейские лидеры косвенно или прямо уже поддержали Зеленского. «Есть агрессор — Россия, и народ, подвергшийся нападению — Украина. Мы должны поблагодарить всех, кто помогал, и проявить уважение к тем, кто боролся с самого начала», — заявил Макрон журналистам во время своего государственного визита в Португалию.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал поддержать Украину после встречи Трампа и Зеленского. «Дорогие украинские друзья, вы не одиноки», — написал он в соцсети Х. Поддержку президенту Украины также выразили президент Литвы Гитанас Науседа, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также замглавы победившего на выборах в Германии объединения ХДС/ХСС Иоган Вадефул и лидер партии, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Российские представители остались довольны публичной перепалкой Зеленского с Трампом и Вэнсом. Лидер российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу исторической и выразил поддержку позиции американской администрации. Дмитриева называли одним из главных переговорщиков с российской стороны: по данным СМИ, именно он убедил Владимира Путина возобновить диалог с США и вести его в бизнес-русле.

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Фото:Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg / Getty Images

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