Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов

С начала года в Китае задержали десятки человек, писавших онлайн-романы о любви между мужчинами в жанре даньмэй. Большинство из них — молодые женщины. Власти считают, что такие тексты угрожают рождаемости и традиционным ценностям. В прошлом году писательницу, заработавшую на даньмэе больше миллиона юаней, отправили в тюрьму почти на пять лет, а в этот раз арестовали даже тех, кто не получал деньги за публикации. Почему власти пытаются наказать женщин за фантазии — в материале «Холода».

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С февраля 2025 года в Китае, по словам одного из адвокатов задержанных, арестовали не меньше 30 авторов, почти все — женщины моложе 30 лет. Некоторых уже отпустили под залог, остальные — ждут суда.

Многие задержанные публиковали свои произведения на популярной тайваньской платформе Haitang Literature City. В Китае есть собственная платформа для писателей, но ее контролирует государство, а публикации на ней цензурируют, поэтому поклонники эротической литературы выбирали тайваньский сервис. Там десятки тысяч пользователей выкладывали даньмэй — романтические и эротические истории об отношениях между мужчинами в разных жанрах: например фэнтези, исторические драмы или триллеры. Некоторые произведения в этом жанре собирают миллионы просмотров, на их основе снимают фильмы и сериалы. В основном их создают и читают женщины.

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Как минимум восемь арестованных рассказали о случившемся с ними в китайской соцсети Weibo. Одну девушку задержали в университете на глазах у однокурсников, а затем полиция обыскала ее комнату в общежитии. Другую заставили раздеться для досмотра. Почти всех обвиняют в «изготовлении и распространении непристойных материалов».

«Родители считали меня хорошей девочкой, а теперь я — позор семьи», — пожаловалась в Weibo одна из писательниц. Вскоре она удалила свой аккаунт.

Традиционные ценности

В Китае стремительно падает рождаемость, а люди стали реже вступать в брак. Поэтому председатель КНР Си Цзиньпин призывает к «национальному возрождению» — и государство усиливает контроль за тем, что считает угрозой традиционным ценностям. По мнению социолога Ляна Ге из University College London, власти считают, что тексты в жанре даньмэй «развращают» женщин, ведь они позволяют читательницам отстраниться от «гендерной реальности», где женская роль часто сводится к материнству и браку.



Фото: China News Service / Getty Images

Это уже вторая волна репрессий против авторов даньмэя за последнее время. В 2024 году власти арестовали больше 50 человек, обвинив их в «производстве и распространении непристойных материалов с целью получения прибыли», а двоих дистрибьюторов Haitang Literature City заподозрили в «содействии преступной деятельности информационной сети».

Би-би-си сообщает, что тогда женщину, заработавшую на публикациях около 1,85 миллиона юаней (примерно 22 миллиона рублей), отправили в тюрьму почти на пять лет. А автор, заработавший на двух произведениях 2000 юаней (около 22 тысяч российских рублей), потратил столько же на билет в Ланьчжоу, чтобы пройти там допрос. При этом СМИ писали, что почти все пользователи Haitang, заработавшие на публикациях меньше 250 тысяч юаней, получили условные сроки.

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В Китае уголовное дело на автора могут завести, если «непристойный» контент просмотрели больше 5000 человек. Как пишет Би-би-си, власти считают не только просмотры, но и лайки, а также каждую отдельную страницу, которую дочитал пользователь. В результате цифры, которые попадают в дело, завышены.

«Я не могла подумать, что однажды каждое слово, которое я написала, станет уликой против меня», — сказала одна из авторов.

Но на этот раз, по словам адвокатов задержанных, обвиняют даже людей, которые не получали деньги за публикации. «Я писала на Haitang много лет, и у меня было всего несколько читателей. Но потом старые публикации вдруг набрали больше 300 тысяч просмотров, и теперь 4000 юаней (около 44 тысяч российских рублей. — Прим. «Холода») гонораров, скопившихся на счету, стали доказательством моей вины», — рассказала одна из задержанных.

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Другую писательницу заставили вернуть «незаконный доход», чтобы смягчить приговор. «Я зарабатывала эти деньги по слову, по строке, а теперь на меня смотрят, будто я палец о палец не ударила», — написала она.

Общественная поддержка

Некоторых читателей тоже вызвали на допросы. Адвокат, предлагающая бесплатную юридическую помощь, сообщила, что за два дня к ней обратились больше 150 человек. Многим из них еще не предъявили обвинений, но они испугались, что это может произойти.

По сообщениям Би-би-си, публикации с хэштегом #HaitangAuthorsArrested (арест авторов Haitang) собрали более 30 миллионов просмотров на Weibo. Вскоре хэштег удалили, а посты с юридическими советами для тех, кто публиковался на Haitang, и аккаунты многих писателей исчезли.

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Некоторые из авторов написали в соцсети, что им всего 20 лет, а другие рассказали, что начали читать и сочинять даньмэй, когда им было 11. Критики жанра утверждают, что в даньмэе есть сцены насилия, а возрастные ограничения на публикациях не указаны. «Родители, многие ли из нас могут позволить своим детям читать такие вещи, не говоря уже о том, чтобы писать их?» — спросил один из пользователей Weibo.

Впрочем, несколько авторов сказали, что даже если Haitang закроют, они продолжат писать. «Если бы я могла вернуться в прошлое, я все равно не прекратила бы писать, и сейчас я не собираюсь останавливаться», — написала пользовательница Sijin de Sijin.

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