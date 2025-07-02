Ученые обнаружили микропластик в сперме и фолликулярной жидкости человека

Микропластик добрался до человеческой репродуктивной системы: ученые впервые обнаружили его в сперме и фолликулярной жидкости. Исследование, представленное на крупнейшей европейской конференции по репродукции, показало, что пластиковые частицы могут проникать в самые чувствительные участки организма, пишет CNN.

В исследовании приняли участие 25 женщин и 18 мужчин, оно анонсировано в журнале Human Reproduction. Микропластик обнаружен в 69% образцов фолликулярной жидкости (окружает яйцеклетку в яичнике) и в 55% образцов спермы.

Пробы фолликулярной жидкости брали у женщин, проходящих пункцию фолликулов, мужчины сдавали сперму на анализ в испанской клинике Next Fertility Murcia. Образцы хранили в стеклянных емкостях, замораживали, инкубировали два дня, а затем исследовали с помощью микроскопии в сочетании с лазером и инфракрасным излучением — по той же методике, что и в других частях исследования. Контейнеры также проверялись на возможное загрязнение пластиком.

«Ранее исследования уже предполагали такую возможность, поэтому присутствие микропластика в репродуктивной системе не стало полной неожиданностью, — заявил автор исследования, директор лаборатории вспомогательных репродуктивных технологий Next Fertility Murcia в Испании, доктор Эмилио Гомес‑Санчеш. — Но нас удивило, насколько это распространено. Это не единичное явление — похоже, оно довольно обычное».

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В жидкости репродуктивных органов обнаружены девять типов микропластика. В фолликулярной жидкости более 50% образцов содержали полиамид (PA), полиизоуретан (PU) и полиэтилен (PE), политетрафторэтилен (PTFE) и полиэтилентерефталат (PET) нашли в более чем 30%. Полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC) и полилактид (PLA) — в более чем 20% образцов.

«Микропластик попадает в организм через три основных пути: прием внутрь, вдыхание и контакт с кожей, — объясняет Гомес‑Санчеш. — Далее они проникают в кровь, которая разносит их по телу, включая репродуктивные органы».

В сперме микропластик был в 55% образцов, при этом PTFE был наиболее распространен — в 41% случаев. Во многих образцах было лишь по одной-две частицы, однако в некоторых находили до пяти. Общее количество микропластика в репродуктивной жидкости оказалось ниже количества немикропластиковых частиц, состав которых в исследовании не указан.

PTFE широко используется в антипригарных покрытиях, PET — в пищевой упаковке, PA (нейлон) — в текстиле и автомобильных компонентах, PU — в покрытиях, PP — в потребительских товарах, PVC — в строительстве, PLA — в пищевой упаковке и 3D-печати .

Фото: Arne Dedert / Reuters

«Жаль, но это не удивительно», — прокомментировал один из первооткрывателей микропластика в мозге и яичках доктор Мэттью Кэмпен. Хотя работа предварительная, она «готовит почву для дальнейших исследований связи между воздействием пластика и репродуктивной способностью».

Микропластик — это полимерные фрагменты размером от менее 5 мм до 1 мкм. Частицы меньшего размера называются нанопластиком. Микропластик уже находят в морской воде, питьевой воде, продуктах питания и тканях живых организмов. Ранее частицы уже находили в легких, плаценте, мозге, яичках, носовой ткани у основания мозга, пенисе и в фекалиях человека.

Опасен ли микропалстик для человека?

«Десятилетия исследований и позиция FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Прим. “Холода”) гласят, что микропластик не представляет угрозу при очень низких уровнях воздействия и сам по себе не токсичен», — отметил доктор Крис ДиАрмитт из Plastics Research Council.

Однако, хотя о воздействии микропластика на здоровье человека известно немного, химические вещества, используемые во время производства пластика и способные выделяться из материала, связывают с гормональными нарушениями, некоторыми видами рака, респираторными заболеваниями и кожными реакциями.

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Пациентам, пытающимся зачать ребенка естественным путем или при ЭКО, пока беспокоиться не стоит, утверждает Гомес‑Санчеш: «Мы не знаем, влияет ли это на способность к зачатию. Репродукция — сложная задача, и микропластик — лишь одна переменная».

Также неизвестно, есть ли связь с общим здоровьем человека. До сих пор эффекты изучались только на животных с высокими дозами микропластика, говорит Гомес‑Санчеш: «У нас нет прямых доказательств воздействия на людей».

В следующем раунде исследования специалисты планируют увеличить число наблюдений, а также добавить анкетирование о стилях жизни для оценки, какие привычки повышают концентрацию микропластика в яйцеклетках и сперме. Также они намерены проанализировать связь между наличием микропластика и качеством сперматозоидов и ооцитов.