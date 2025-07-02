Российские звезды возвращаются в Европу

«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многих российских звезд классической сцены «отменили»: их контракты разрывали, а западные площадки отказывались от сотрудничества с ними. Спустя два с половиной года некоторые из них возвращаются на европейские сцены — несмотря на протесты украинских дипломатов и активистов. Культура «вне политики» — в материале «Холода».

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Валерий Гергиев — один из самых известных дирижеров современности. Он руководил Мюнхенским филармоническим, Лондонским симфоническим и Роттердамским филармоническим оркестрами, а также был главным приглашенным дирижером Метрополитен-опера в Нью-Йорке. До 2022 года он выступал со Всемирным оркестром мира, филармоническими оркестрами Берлина, Вены, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Парижа, симфоническими оркестрами Бостона, Кливленда, Сан-Франциско, Чикаго и «Консертгебау» в Нидерландах.

Но кроме этого Гергиев известен как давний сторонник Путина. В 2008 году он выступал в Цхинвали после войны с Грузией, а в 2016-м давал концерт в сирийской Пальмире. Он также поддерживал Путина в его предвыборной рекламе в 2012 году, а в 2014-м подписал письмо в поддержку присоединения Крыма.

Но его связи с российскими властями не ограничивались концертами. В 2022 году «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) выяснил, что Гергиев замешан в коррупционных схемах: через свой благотворительный фонд он получал пожертвования от госструктур — ВТБ, РЖД, «Россети» и «Сбера» — и, вероятно, покупал на эти деньги иностранную недвижимость. ФБК нашел у него квартиру в элитном районе Нью-Йорка стоимостью 2,5 миллиона долларов и несколько огромных вилл в Италии общей стоимостью более чем на 100 миллионов евро.

«Наш маэстро — больше не лицо великой русской культуры, а лицо обезумевшего диктатора и ужасающей войны, которую Путин начал», — говорила о Гергиеве глава отдела расследований ФБК Мария Певчих

С началом полномасштабной войны в Украине у Гергиева начались проблемы с зарубежными площадками. 24 февраля 2022 года к нему обратились мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Мюнхена Дитер Райтер с призывом осудить нападение России на Украину и «определить свою позицию» по отношению к Владимиру Путину. Со стороны Гергиева публичных заявлений не последовало, и 1 марта 2022 года его уволили с поста главного дирижера Мюнхенского театра. Сотрудничество с дирижером также прекратили концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, Баварская государственная опера и Роттердамский филармонический оркестр.

Гергиев на сцене в Венском филармоническом оркестре. Фото: Lisi Niesner / Reuters

От работы с Гергиевым отказался и его менеджер Маркус Фелснер: «Для нас стало невозможным <…> защищать интересы маэстро Гергиева, одного из величайших дирижеров всех времен, выдающегося артиста, который не хочет или не может публично прекратить свою давнюю поддержку режима», — написал он в фейсбуке.

Однако бойкот Гергиева на Западе продлился недолго. Уже в 2026 году он может выступить в Барселоне с российским Мариинским оркестром, сообщил директор фестиваля Ibercámera Хосеп Мария Прат испанскому изданию El País.

«Мы его пригласили, и он согласился. Мы работаем над тем, чтобы организовать ему пять или шесть выступлений», — сказал Прат

По его словам, нет «никаких юридических препятствий», которые помешают Гергиеву дирижировать в Барселоне. Прат также выразил надежду, что «музыка станет мостом для объединения, а не для войны».

Когда к представителю фестиваля Ibercámera обратилось за комментарием издание Politico, он не прояснил, когда именно Гергиев приедет на гастроли в Испанию, отметив лишь, что до 2022 года компания организовала более 200 концертов российского дирижера и с нетерпением ждет возможности принять его снова «как можно скорее».

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Журналисты Politico также заинтересовались, почему организаторов концерта спонсирует грантовый фонд Евросоюза ЕС Next Generation и не приглашен ли Гергиев на деньги европейских фондов. Представитель фестиваля на это ответил, что их концерты «никогда не субсидировались Европейским союзом». Грант из фонда Next Generation EU компания запросила, по его словам, в декабре 2022 года для восстановления после пандемии.

Отреагировав на возвращение Гергиева на европейскую сцену, руководитель отдела культуры ЕС Гленн Микаллеф сказал: «Нельзя предоставлять никакого пространства тем, кто поддерживает агрессивные войны». По его словам, это недопустимо, даже если концерт полностью финансируют частные инвесторы.

«Артисты — не политики и не солдаты»

До начала полномасштабного вторжения в Украину Анна Нетребко была одной из самых востребованных оперных певиц в мире. Афиша ее выступлений была расписана на несколько лет вперед. В 2017 году Forbes оценивал ее годовой доход в 7,5 миллиона долларов (хотя сама Нетребко называла эту цифру завышенной).

26 февраля 2022 года Анна Нетребко выступила с антивоенным заявлением в своих соцсетях. Она написала: «Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей в Украине, и боль и страдания, которые испытывает мирное население, разрывают мне сердце. Я хочу, чтобы война закончилась и люди могли жить в мире!» При этом певица добавила, что, по ее мнению, заставлять артистов и публичных людей высказываться на политические темы или осуждать свою страну — недопустимо: «Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги, я не политик. Я — музыкант, и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия».

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Уже через месяц крупные площадки одна за другой стали отказываться от ее выступлений. Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Баварская государственная опера отменили ее концерты, объяснив это тем, что Нетребко — сторонница Владимира Путина: в 2012 году она была его доверенным лицом на выборах, а в 2014 году выступала в Донбассе и сфотографировалась с флагом самопровозглашенной республики. Вскоре с ней разорвало сотрудничество и агентство Centre Stage Artist Management, которое организовывало ее выступления за границей.

Анна Нетребко в Берлине в 2025 году. Фото: Soeren Stache / dpa / Reuters

После этого, 30 марта 2022 года, Нетребко высказалась жестче: «Я категорически осуждаю войну в Украине. Мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не связана ни с каким российским лидером. Я сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неправильно истолкованы», — написана она на своей странице в фейсбуке.

Тогда концерты Нетребко начали отменять и в России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил ее в предательстве.

«Голос есть, а совести нет», — написал Володин о Нетребко

Но мартовское заявление певицы не помогло. В январе 2023 года Нетребко включили в санкционный список Украины. Позже ее концерты отменили в Штутгарте, Таллине и Праге. К концертным залам, которые продолжали сотрудничество с певицей, приходили активисты с плакатами «#NoNetrebko», «Культура несет ответственность», «Прекратите спонсировать терроризм». В Чехии и Словакии за отмену концертов Нетребко выступали в том числе посольства Украины.

Но протесты не привели к полной «отмене» Нетребко на Западе. 23 марта 2025 года у нее прошел концерт в Будапештском оперном театре. За несколько дней до выступления директор театра Сильвестр Оковач получил письмо от посла Украины с просьбой отменить его. В обращении подчеркивалось, что Нетребко «широко известна своей поддержкой президента Российской Федерации Владимира Путина». На это Оковач ответил так: «Опера — не политическое и не военное учреждение, а артисты — не политики и не солдаты».

В июле 2025 года Нетребко собирается выступить во Франции, Италии и Германии.

«Верю только в искусство»

Дирижер Теодор Курентзис был одной из главных звезд в российской классической музыке — руководил Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, а также возглавлял Пермскую оперу. Его оркестр MusicAeterna собирал полные залы и в России, и в Европе.

Но после начала полномасштабного вторжения Курентзис не стал делать никаких публичных заявлений. В июле 2023 года немецкий фортепианный исполнитель и президент Союза немецких композиторов Мориц Эггерт написал дирижеру открытое письмо, в котором призвал его осудить российские военные действия, однако ответа Курентзиса не последовало.

После этого последовали отмены концертов Курентзиса: в Париже, Мюнхене, Вене. Организаторы Венского фестиваля отказались сотрудничать с Курентзисом после того, как участвующая в этой же программе дирижер Оксана Лынив из Киева раскритиковала его позицию по войне в Украине, сообщали The New York Times и Der Spiegel.

«Связи Курентзиса с Россией и его молчание об этой агрессивной войне против моей родины не позволяют мне появляться в одном контексте с ним», — говорила Лынив о Курентзисе

В сентябре 2022 года Немецкий симфонический оркестр объявил, что Курентзис покинет пост главного дирижера в 2025 году, когда истечет его контракт. В заявлении при этом подчеркнули, что это решение не связано с какой-либо политической позицией дирижера.

Теодор Курентзис. Фото: Stephane De Sakutin / AFP / Scanpix

Сам Курентзис называет себя «иностранцем везде» и в комментарии Der Spiegel говорил, что не хочет участвовать «в коллективной истерии»: «Что я сделал не так? Я не поддерживаю войну. Но я против охоты на ведьм. Не хочу участвовать в коллективной истерии. У меня нет идеологии. Я не левый и не правый. Я верю только в искусство».

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Часть критики дирижера была связана с тем, что его проект MusicAeterna спонсирует российский банк ВТБ, попавший под западные санкции. Чтобы сохранить возможность выступать на международной сцене, в августе 2022 года Курентзис основал новый оркестр и хор под названием Utopia. На этот раз проект финансируется не на государственные деньги, а, по данным Der Spiegel, за счет доходов от концертов и средства из фонда соучредителя Red Bull Дитриха Матешица, который умер в 2022 году.

С новым проектом Курентзис постепенно стал возвращаться на западные сцены. В 2025 году у него запланированы концерты в Берлинской и Мюнхенской филармониях, в нидерландском зале De Doelen и на многих других сценах. «Холод» обратился за комментарием к площадкам — спросил, действительно ли они согласились принять у себя Курентзиса, почему приняли такое решение, несмотря на отмену его выступлений в других странах, и финансируется ли участие дирижера из европейских фондов. Ответ пришел только от Берлинской филармонии. Ее пресс-секретарь подтвердил, что концерт Курентзиса состоится, но не стал отвечать на остальные вопросы.

«Где родился, там и пригодился»

При этом не всем российским звездам удалось вернуться на зарубежные сцены после отмены концертов. Один из таких примеров — пианист Денис Мацуев. В 2014 году Мацуев поддержал аннексию Крыма, подписав открытое письмо деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины. В 2018 году он вошел в инициативную группу, выдвинувшую Путина на президентских выборах, а также стал доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В 2020 году пианист снялся в агитационном ролике в поддержку поправок в Конституцию России.

Неудивительно, что сразу после начала полномасштабной войны его выступление отменили в Нью-Йоркском концертном зале Карнеги-холл, а уже 5 марта сняли с афиш концерт Мацуева в театре Ла Скала, где он собирался выступать с Гергиевым.

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В 2023 году его выступления отменили в Италии и Австрии. Латвия запретила Мацуеву въезд в страну, а швейцарский фонд Сергея Рахманинова приостановил членство пианиста в своем консультативном совете. С тех пор в гастрольном графике Мацуева больше не появлялись европейские города, и теперь он выступает в российских филармониях — от Красноярска до Ярославля.

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков тоже перестал выступать в Европе. С 24 лет его приглашали выступать в Миланскую оперу Ла Скала, и, как написано на сайте артиста, годами он был постоянным участником постановок в ведущих оперных театрах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венской и Баварской государственных опер, Парижской национальной оперы, британского Королевского театра Ковент-Гарден.

Однако после начала полномасштабного вторжения Абдразаков не только не осудил войну в Украине, а наоборот: в мае 2022 года выступил на Красной площади, где, по данным издания Opern.news, заработал за 10 минут 50 тысяч долларов, а в декабре 2024 года стал доверенным лицом Владимира Путина.

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Его концерты отменили в Бостоне, Нью-Йорке, Неаполе, а Мюнхенский оперный фестиваль заменил Абдразакова на украинского певца Александра Цымбалюка. Депутат Европарламента Пина Пичерно призвала запретить выступления певца в Италии, подчеркнув, что Абдразаков — сторонник Путина и внесен «Фондом борьбы с коррупцией» в список пособников войны в Украине.

По словам самого певца, он не собирается прекращать общаться с представителями власти и не понимает, почему иностранцы должны диктовать, как ему жить в собственной стране. «Мы работаем во благо нашей страны. Мы здесь родились, и где родился, там и пригодился — не просто так говорят. Да, меня там принимают. Да, там все хорошо. Да, может, вино где-то чуть дешевле. Но здесь я дома, есть чувство родины, здесь моя мама, моя семья. Я хочу быть дома — в своей стране, в своих стенах. Я душой чувствую, что мне надо быть сегодня здесь, наверное, это патриотизм», — сказал Абдразаков в интервью Ксении Собчак. С конца 2024 года Абдразаков возглавил Театр оперы и балета в Крыму.

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