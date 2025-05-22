Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка

Умершую женщину из Джорджии подключили к аппарату жизнеобеспечения, чтобы спасти ее плод. На момент смерти 30-летняя Адриана Смит была на восьмой неделе беременности, а на этом сроке в штате уже запрещено делать аборт. Врачи собираются поддерживать в ней жизнь до того момента, когда плод окончательно сформируется и сможет появиться на свет — ее тело пробудет в больнице как минимум до начала августа. Семья Смит ждет рождения ребенка, но протестует против действий врачей, которые не консультировались с ними о судьбе их близкого человека. Последствия сурового закона — в материале «Холода».

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Уже 100 дней американка Адриана Смит подключена к аппарату жизнеобеспечения. С помощью PICC-катетера ее тело получает нужные стероиды и питательные вещества для плода, что повышает вероятность ребенка выжить.

Сейчас Смит на 22-й неделе, а беременность в среднем длится 40–42 акушерские недели. Относительно безопасным сроком преждевременных родов считается 32-я неделя, когда этот срок наступит, врачи сделают Смит кесарево сечение. Произойти это должно в начале августа.

«Она дышит через аппараты уже более 90 дней. Для меня это пытка. Я вижу, как дышит моя дочь, но ее нет рядом», — рассказывала Ньюкирк.

Врачи решили поддерживать жизнедеятельность Смит из-за закона об абортах в Джорджии, согласно которому запрещено прерывать беременность после шести недель. Закон штата определяет плод как личность с правами, поэтому поддерживать жизнь женщины с отмершим мозгом, по мнению врачей, было единственным законным решением в данном случае. При этом нахождение Смит в больнице оплачивает не штат или государство, а ее семья из личных сбережений.

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«Я благодарен больнице за то, что она осознала всю ценность этой маленькой человеческой жизни, которая живет внутри этой трагически умирающей молодой матери. Я осознаю страдания семьи молодой мамы», — заявил Эд Сетцлер, сенатор-республиканец сената штата Джорджия и соавтор действующего закона об ограничении абортов в штате.

Член Палаты представителей Джорджии демократ Ким Шофилд осудила такое отношение к Смит и назвала ее дело «санкционированной жестокостью».

«Наше государство превратило женщину в инкубатор против ее воли и лишило ее семью права попрощаться. Это варварство, и оно должно прекратиться», — сказала Шофилд.

При жизни Смит работала медсестрой в Университете Эмори в Атланте. В начале февраля, когда женщина была на восьмой неделе беременности, она почувствовала сильные головные боли. Она обратилась за лечением в больницу, где ей просто прописали таблетки.

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Адриана Смит вернулась из больницы домой, а на следующее утро ее партнер проснулся из-за странных звуков, которые издавала женщина. По всей видимости, она начала задыхаться во сне, а непонятные звуки, похожие на бульканье воды, были вызваны внутренним кровотечением. Он позвонил в скорую, и Смит госпитализировали в больницу Университета Эмори. Врачи сделали ей компьютерную томографию, которая показала множество тромбов в мозге.

Фото: Emory University

Врачи решили попытаться снизить давление и спросили согласия Ньюкирк на проведение процедуры. При тромбозе вен головного мозга медики стараются осторожно снижать артериальное давление, чтобы уменьшить внутричерепное давление, отек мозга и риск кровоизлияния. Это помогает сохранить нормальный кровоток в мозге и предотвратить дальнейшие повреждения тканей.

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Мать женщины согласилась на проведение процедуры, но все оказалось зря: врачи позже перезвонили ей и сказали, что не могут помочь ее дочери. Адриана Смит была признана мертвой. Ньюкирк уверена, что ее можно было бы спасти, если бы врачи были более внимательны и вовремя провели компьютерную томографию.

Уникальный юридический случай

Случай Смит показывает, что сегодняшнее американское законодательство четко не определяет, кто должен решать судьбу плода, если этого не может сделать женщина. Раньше, когда аборты в США были легализованы на федеральном уровне, это право принадлежало ближайшему родственнику беременной женщины или законному представителю. C 2022 года каждый штат регулирует вопрос абортов самостоятельно, поэтому появилась путаница.

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В Джорджии пациент может заранее оформить специальный документ, в котором можно указать, какое лечение он хочет получать, если окажется в бессознательном состоянии, а также назначить того, кто будет принимать решения вместо него. Если такого человека не назначили, решение принимают родственники или супруг.

Фото: Unsplash

Однако эти требования входят в противоречие с другим — «Законом о сердцебиении», согласно которому в Джорджии запрещено делать аборт после того, как у плода можно обнаружить сердцебиение, то есть примерно через шесть акушерских недель.

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Этот срок отсчитывается от последних месячных, а не от момента, когда женщина фактически узнала о беременности. Губернатор-республиканец Брайан Кемп подписал «Закон о сердцебиении» еще в 2019 году, но он вступил в силу только спустя три года, когда в США пересмотрели решение Верховного суда, которое разрешало аборты во всех штатах.

Закон Джорджии допускает некоторые исключения, когда аборт можно проводить после шести недель: например, если у плода обнаружены аномалии развития, если женщина забеременела после изнасилования или инцеста (это должно быть обязательно подтверждено полицией) или если беременность угрожает жизни женщины. Но, поскольку мозг Смит уже мертв и роды не подвергают ее дополнительному риску, врачи не могут прервать такую беременность.

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Генеральный прокурор Джорджии Крис Карр считает, что «Закон о сердцебиении» не требует от врачей поддерживать жизнь в уже умершей женщине, чтобы спасти ее плод. Даже сторонники закона не видят его правоприменения в случае Смит — так считает, к примеру, Мэк Парнелл из консервативной НКО «Вера и свобода». Парнелл был среди тех, кто лоббировал законопроект еще на слушаниях в Капитолии.

«В законе нет ничего, что обязывало бы медицинских работников поддерживать женщину на аппарате жизнеобеспечения после смерти мозга. Отключение аппарата жизнеобеспечения не является действием, направленным на прерывание беременности», — заявила пресс-секретарь прокурора Джорджии Кара Мюррей.

Плод Адрианы Смит действительно продолжает расти и развиваться, рассказала мать женщины. Ребенку уже дали имя — мальчика назовут Ченс. Сейчас его сердцебиение четкое, а вес даже немного больше, чем бывает у среднего плода в этот период беременности. Правда, врачи все же беспокоятся за его состояние из-за жидкости, которую нашли в его мозгу.

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«У него есть пальцы ног, руки, конечности — все формируется. Мы просто надеемся, что он выживет», — рассказала мать Адрианы Смит.

Тем не менее специалисты сомневаются, что плод все же удастся сохранить. Эксперты объясняют: у женщины на аппарате жизнеобеспечения действительно может родиться ребенок, но только при условии, что смерть матери наступила на позднем сроке — в конце второго или в начале третьего триместра. Смит же подключили к аппаратам на первом триместре.

Если Ченс действительно выживет и родится на свет, то семье Адрианы Смит придется отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. У Смит остался первый ребенок, маленький сын, который до сих пор не знает, что его мать умерла. Он верит, что она просто спит.

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